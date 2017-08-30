Санкции США не должны привести к "новому ледниковому периоду" между Западом и Россией, - Габриэль.

2331 57Материалы по теме: Санкции против РоссииТеги: Германия (2947) Россия (72046) санкции (6406) Габриэль (51) Тему создал: Цензор.НЕТ30.08.17 00:59 Санкции США не должны привести к "новому ледниковому периоду" между Западом и Россией, - ГабриэльНовые санкции США против России не должны привести к "новому ледникового периода" в отношениях между Западом и Москвой. читать источник x Мне нравится
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"Европа всегда открывает рот лишь для того чтоб зевнуть" (Ф.Миттеран 1978г)
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зачастил...
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Бабло побеждает ФСЕ.
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наш рыжий мерин ту же песню поет на самом деле...
вроде и не выборы уже ...
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ети его взвизги последнее время - заслуживают внимания никакого.
разве что Цензор их постит на публику взбодрить.
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Поэтому, можно понять и простить.
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Ще на початку введення санкцій США казали - кожна країна приймає своє рішення. Але ми приймемо до уваги яке рішення приймає країна.
Раша це великий ринок сбуту для Германії. А США непорівняно більший і більш багатий.
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https://censor.net.ua/news/452231/v_bundestage_trebuyut_obyasneniyi_ot_glavy_mid_germanii_po_povodu_ujina_s_putinym_bild
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национал-, пардон, социал-демократическое животное демонстративно показывает, у кого оно на подсосе...
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http://finance.bigmir.net/business/83560-Deputat-Bundestaga--Gabriel--zacshicshaet-interesy-Gazproma--a-ne-FRG
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Нечистоплотность давно пора измерять в шрёдерах. Когда западный политик соглашается на услуги российским чекистам - это 1 шрёдер.
Само согласие бывшего федерального канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера выдвинуть свою кандидатуру в состав совета директоров компании "Роснефть" вызвало нескрываемое раздражение в политических кругах Германии. В особенно пикантной ситуации оказались социал-демократы, последним канцлером которых и был выдвиженец. Накануне парламентских выборов в ФРГ не было лучшего повода обвинить СДПГ в связях с Москвой, чем это согласие Шрёдера.
Но оказалось, что это вовсе и не была сенсация. Шрёдер будет не просто одним из новых членов совета директоров "Роснефти". Он станет председателем этого совета, то есть "начальником" ближайшего путинского соратника Игоря Сечина, под которого, собственно, и создана "Роснефть" в ее нынешнем виде. И это, конечно, новость десятилетия. Известный западный политик, человек, который должен был бы дорожить своей репутацией, предлагает свои услуги людям, от репутаций которых остались одни руины. Чекистам, превратившим Россию в авторитарное государство. Ведь "Роснефть" - это не комитет акционеров Nord Stream AG, который возглавлял бывший канцлер. Да, это тоже очень сомнительный проект. Но все же российско-немецкий, связанный со стремлением деловых кругов ФРГ обеспечить эксклюзивное энергетическое сотрудничество с Россией. Если от "Нордстрима" попахивало российским газом, то от "Роснефти" просто пахнет. И не нефтью, нет. От нее за версту несет Лубянкой.
И когда об этом задумываешься, возникает естественный вопрос о чистоплотности западного политического класса и его стремлении поскорее вернуть отношения с Россией на круги своя, чтобы зарабатывать еще больше. Я думаю, эту нечистоплотность давно пора измерять в шрёдерах. Когда западный политик соглашается на услуги российским чекистам - это 1 шрёдер. Когда западный политик говорит, что Украине следует исполнять Минские соглашения, невзирая на обстрелы и присутствие оккупантов на нашей территории - это 10 шрёдеров. Когда западный политик советует забыть о Крыме - это 20 шрёдеров. Когда западные визитеры говорят, что наша главная проблема - это коррупция, а не оккупация - это 50 шрёдеров. Конечно, с коррупцией бороться необходимо. Но вот только совершенно не важно, у какой страны оккупировали территории и убивают граждан - коррумпированной или очищенной от коррупции. И подмена вопроса нарушения международного права и необходимости призвать агрессора к ответственности дискуссией о внутренних проблемах страны-жертвы агрессии является самой обычной беспринципной манипуляцией. Манипуляцией, у которой одна цель - поскорее дорваться до российских денег. И когда-нибудь возглавить какой-нибудь совет директоров в "некоррумпированной" России.
А вот когда подобные заявления будущих шрёдеров поддерживает какой-нибудь украинский политик, активист или журналист - это уже 100 шрёдеров. Потому что Герхард Шрёдер своим поведением и западные "доброжелатели" Украины своими заявлениями предают ценности и принципы, не более того. А те, кто поддерживает подмену понятий в нашей стране, предают саму Украину. Надеюсь, не за российские деньги, а просто по глупости и холопству.
Виталий Портников
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подчеркиваю это специально для тех наивняков которые верят троллям из германии про предвыборную борьбу
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И эти люди еще нас пеняют за отсутствие борьбы с коррупцией!!!
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Оказывается в Европе не только геи, там есть и 3/14дорасы...
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А что еще может сказать эта
ЭммануэльГабриэль на подсосе у пуйла??? Тоже, видать, желает получить хлебную должность в структурах Газпрома, как и его товарищ по партии (которую всю скупило на корню пуйло) Шредер.
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Блядь! Неужели в этом Мире все продаются и всё покупается?
Грустно...
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ышо вапросы есть? )
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в европе полно коррупции, т.ж. как и у нас...
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(((((((( ИДИОТ !!! )))))))))
ПУСТЬ ЛУЧШЕ БУДЕТ ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД В ОТНОШЕНИЯХ С хУЙЛОМ, ЧЕМ ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД В ЕВРОПЕ И У ВАС В РЕЗУЛЬТАТЕ РАШКИНОЙ АНЕКСИИ !
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