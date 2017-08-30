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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: Луганщина (4142) обстрел (6833) СЦКК (279) наемники РФ (92)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Наемники РФ продолжают обстрелы участка разведения сил возле Станицы Луганской, - украинская сторона СЦКК

Незаконные вооруженные формирования ОРЛО продолжают обстрелы участка разведения в районе поселка Станица Луганская.

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хтось уявляє як Ізраїль домовляється з ХАМАСом? чи як Американці домовляються з Талібаном? та то для них ГАНЬБА буде!
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нада еще одно перемирие заключить.
может и не одно, а еще 2-3 сверху.
ато одно не работает.

ПыС. забебали своими перемириями, толку от которых ноль.
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главное -что никакие минские бумажки не запрещают уничтожать все что въезжает от террористов в серую зону. и технически нет разницы давать ответку или стрелять на опережение. разница в сохраненных жизнях ВСУ,которым не надо ждать выстрелов оттуда. нельзя туда танкам ехать? нельзя! въехал- превратился в металлолом! какие проблемы?
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проблема в мозгах.
кто-то решил, что основная цель, какое-то мифическое перемирие(которого по сути нет), и пипл хавает.

а нужно требовать вывод рос. наемников и техники, а не перемирия!
что такое по сути перемирие? это - "заморозка" войны (на годы, а может и десятилетия).
и пока мы все меньше и меньше от рашки требуем, на западе все больше и больше скотов пасть открывает, которые предлагают снять санкции.

тебя такое положение вещей устраивает?
меня нет.
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Наемники РФ продолжают обстрелы участка разведения сил возле Станицы Луганской, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 6740
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Время и наши потери уже доказало, что с такими ублюдками надо разговаривать только с позиции силы!

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Цензор.НЕТФорум УкраиныНаемники РФ продолжают обстрелы участка разведения сил возле Станицы Луганской, - украинская сторона СЦКК
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