Наемники РФ продолжают обстрелы участка разведения сил возле Станицы Луганской, - украинская сторона СЦКК

541 7Материалы по теме: Антитеррористическая операцияТеги: Луганщина (4142) обстрел (6833) СЦКК (279) наемники РФ (92) Тему создал: Цензор.НЕТ30.08.17 00:42 Наемники РФ продолжают обстрелы участка разведения сил возле Станицы Луганской, - украинская сторона СЦККНезаконные вооруженные формирования ОРЛО продолжают обстрелы участка разведения в районе поселка Станица Луганская. читать источник x Мне нравится
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может и не одно, а еще 2-3 сверху.
ато одно не работает.
ПыС. забебали своими перемириями, толку от которых ноль.
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кто-то решил, что основная цель, какое-то мифическое перемирие(которого по сути нет), и пипл хавает.
а нужно требовать вывод рос. наемников и техники, а не перемирия!
что такое по сути перемирие? это - "заморозка" войны (на годы, а может и десятилетия).
и пока мы все меньше и меньше от рашки требуем, на западе все больше и больше скотов пасть открывает, которые предлагают снять санкции.
тебя такое положение вещей устраивает?
меня нет.
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