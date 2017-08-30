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Теги: Госпогранслужба (3005) контрабанда (2008) сигареты (691)
Тему создал: Цензор.НЕТ

38 ящиков сигарет выявлены в российском грузовике на границе с Румынией, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

29 августа в пункте пропуска на украинском-румынской границе пограничники задержали грузовой автомобиль российской регистрации, в котором пытались незаконно перевезти через государственную границу большую партию контрабандных сигарет.

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Если бы это был Украинский автомобиль, его бы конфисковали , а русский нет !
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Куренье это яд!!!! Минздрав давно предупреждал.. А всё-таки --- как же так??? Ничего не понимаю..... Этоже невозможно!!!! Куда же они бухло спрятали что его не нашли??? В глушитель что-ли??? Или залили в цилиндры двигателя??? Может - в колёса заныкали??? Или в задний мост?? Ну не верю я что россияне ехали без бухла.....
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Кацы посягнули на святое.
Правом травить своих граждан обладает исключительно государство, а не контрабандисты со своим левым товаром.
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Цензор.НЕТФорум Украины38 ящиков сигарет выявлены в российском грузовике на границе с Румынией, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
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