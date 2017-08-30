38 ящиков сигарет выявлены в российском грузовике на границе с Румынией, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

1046 5Теги: Госпогранслужба (3005) контрабанда (2008) сигареты (691) Тему создал: Цензор.НЕТ30.08.17 00:29 38 ящиков сигарет выявлены в российском грузовике на границе с Румынией, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж29 августа в пункте пропуска на украинском-румынской границе пограничники задержали грузовой автомобиль российской регистрации, в котором пытались незаконно перевезти через государственную границу большую партию контрабандных сигарет. читать источник x Мне нравится
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Правом травить своих граждан обладает исключительно государство, а не контрабандисты со своим левым товаром.
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