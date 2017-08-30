Исчезновение Павла Гриба организовала ФСБ, но ответственность лежит на Беларуси, – Геращенко

5145 143Теги: Беларусь (2712) похищение (1290) ФСБ (1209) Геращенко_Антон (954) Тему создал: Цензор.НЕТ29.08.17 23:57 Исчезновение Павла Гриба организовала ФСБ, но ответственность лежит на Беларуси, – ГеращенкоОтветственность за исчезновение украинца Павла Гриба лежит не только на ФСБ, но и на белорусских спецслужбах. читать источник x Мне нравится 13
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абсолютно...
в Украине заняты перераспределением коррупционных потоков,
ПОРОШКА устравают все ЕГО уроды коррупционеры...
какой-то мальчик, которого увезла пидараша ФСБ из Беларуси - ну Геращенко попишет в ФБ, как он пописал про убийство девушки олигархом Диминским, и успокоится.
Так же и "мультика" из Николаева почти "арестовали", делаем ставки на 2-3мес и Мультяшный герой будет дальше колотить бабки...
Так что никаких последствий для Беларуси, минус один мальчик.... а тут деньги делят Авачка и Порошка и партнеры подымающие цену на автогаз )))) Тут ЖИЗНЬ бурлит! )
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В Париже гестапо хозяйствовало, как хотело...
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с какого фига вы решили, что Минск что-то когда-либо обеспечивал?
усатая херня танцует на грани в стиле - подраконю путлера пока он занят и не может мне вломить в харю... этим самим мне покажется, что я независимый игрок...
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Хай би ця мавпа москальська приїхала в Україну. Родина хлопця її б зустріла ... прийняла ...
Не те тут ... Нам не все кажуть.
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дуже темно та склизько все.
думаю дівчатко мае ранг молодшого лейтенанта фсб,
хлопця не розумію ніяк навіть якшо в ньго підроскові прищі на лобі.
а головне - не розумію на шо він кацапам.
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наберитесь остатков мозгов и поймите - рашка ввела войска в Украину, Германия понимая это ложила болт - вместе с другими странами они изобрели бурную деятельность в виде "минского формата" - другими словами, чтобы закрыться от проблемы.
Это фикция, за этим ничего не существует ВООБЩЕ!
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плюс Пороженко согласился на Минск как на нейтральное место для переговоров
поэтому люди дезинформированы и не понимают в какую ж...дырку они лезут
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