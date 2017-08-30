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Теги: Беларусь (2712) похищение (1290) ФСБ (1209) Геращенко_Антон (954)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Исчезновение Павла Гриба организовала ФСБ, но ответственность лежит на Беларуси, – Геращенко

Ответственность за исчезновение украинца Павла Гриба лежит не только на ФСБ, но и на белорусских спецслужбах.

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Этот инцидент может иметь плохие последствия для Беларуси
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Не может,а будет и лично для беларусов,которые возвращаются в 1937
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авторитет упал куда-то на уровень яиц бабушки,которая не стала дедушкой
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0 последствий для Беларуси...
абсолютно...
в Украине заняты перераспределением коррупционных потоков,
ПОРОШКА устравают все ЕГО уроды коррупционеры...
какой-то мальчик, которого увезла пидараша ФСБ из Беларуси - ну Геращенко попишет в ФБ, как он пописал про убийство девушки олигархом Диминским, и успокоится.
Так же и "мультика" из Николаева почти "арестовали", делаем ставки на 2-3мес и Мультяшный герой будет дальше колотить бабки...
Так что никаких последствий для Беларуси, минус один мальчик.... а тут деньги делят Авачка и Порошка и партнеры подымающие цену на автогаз )))) Тут ЖИЗНЬ бурлит! )
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а мну хоца , . ))) , , все ж на один лайк поболее будет , , и замануха для остальных , , кстати , ящетаю , ни разу не криминал
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А чему удивляться?
В Париже гестапо хозяйствовало, как хотело...
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Більше поліцаїв було в Бєларусі...А Хатинь чього спалили почитайте і хто палив.
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и кто же спалил Хатынь?вопрос с подвохом)
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А черт его знает кто сжег Хатинь Кацапам и белорусам уже веры нет.У них нету правдивой истории,а одна лживая пропаганда...
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Пора менять площадку и формат. Минск уже не может, не хочет или боится обеспечивать нейтралитет. "Здох Максим - ну и хрен с ним!" Вводить визовый режим и сворачивать торговлю с Беларусью и РФ. Лучше не будет. Будет только хуже!
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когда Минск МОГ и ХОТЕЛ обеспечивать нейтралитет? старый пердун усатый из Беларуси просто вякнул, когда увидел заворуху - его и выбрала Германия с Рашкой - вся история.
с какого фига вы решили, что Минск что-то когда-либо обеспечивал?
усатая херня танцует на грани в стиле - подраконю путлера пока он занят и не может мне вломить в харю... этим самим мне покажется, что я независимый игрок...
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Минск - единственное место куда согласились ехать орки...
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как видим - не зря и согласились. Рыбак рыбака видит издалека.
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Будапештский формат. А вот где? пускай Британия, США и Украина решают сами. Норманский формат в Минске себя полностью исчерпал.
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,,,.решают ,,, , все в курсах ,,,, волкер носится по северному полушарию , разруливает , насколько возможно .украинско-росс конфликт , , , тока .--.. рашка - то , тоже подписантом меморандума была ,,,. , але ж , нарушила , , россия - первопричина войны , , хуйло - если , точнее , ящитаю ,,,
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Пертися в чужу країну, щоб зустрітися з віртуальним знайомим ... Ага, нема що робити.

Хай би ця мавпа москальська приїхала в Україну. Родина хлопця її б зустріла ... прийняла ...
Не те тут ... Нам не все кажуть.
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жодна мавпа москальська сьогодні в Украіну сама не приіде.
дуже темно та склизько все.
думаю дівчатко мае ранг молодшого лейтенанта фсб,
хлопця не розумію ніяк навіть якшо в ньго підроскові прищі на лобі.
а головне - не розумію на шо він кацапам.
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Если власти Беларуси выдали парня врагу Украины это кирдык минскому формату и вступление в войну на стороне рфии. Накануне учений очень показательный ход.
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еще один о "минском формате" )))
наберитесь остатков мозгов и поймите - рашка ввела войска в Украину, Германия понимая это ложила болт - вместе с другими странами они изобрели бурную деятельность в виде "минского формата" - другими словами, чтобы закрыться от проблемы.
Это фикция, за этим ничего не существует ВООБЩЕ!
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Я вообще не представляю себе, как родители могли отпустить 19-летнего (!!!) инвалида (!!!) в другую страну (!!!)??? Да еще в КАКУЮ!!! Мне этого не понять. Если отец не имеет влияния на своего сына и даже не может элементарно надавать ему по шарам, то ФСБ "жизни" научит..... Просто вопиющий случай! Я в акуе.
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дело в том что в ваших СМИ до последнего времени давали неверную инфу про московского холуя Лупашенко, поэтому многие украинцы уверены что он некий самостоятельный политик
плюс Пороженко согласился на Минск как на нейтральное место для переговоров
поэтому люди дезинформированы и не понимают в какую ж...дырку они лезут
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"Мутна" якась історія...................... якась дівчина - "агент ФСБ", що дала свідчення журналістам по телефону.................................. До того ж - а хто такий цей Гриб?
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Наше политическое руководство должно на всех углах кричать, что в Минске небезопасно, орудует вовсю ФСБ, ехать туда на переговоры - страшно, нужно срочно менять страну, а лучше, и формат участников, + США и Польша!
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гнать "сябров" из страны. А еще лучше - посадить десяток. Я уверена - найдется за что.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныИсчезновение Павла Гриба организовала ФСБ, но ответственность лежит на Беларуси, – Геращенко
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