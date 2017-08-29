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Теги: посольство (440) США (13308) Национальная гвардия (1246) Аллеров (67)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Мы поражены солдатами Нацгвардии, и направим усилия на модернизацию НГУ" - старший советник посольства США Харгус. ФОТО

Сегодня, 29 августа, командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров провел официальную встречу со старшим советником США по вопросам национальной безопасности Койтом Харгусом и советником офиса связи НАТО в Украине по вопросам реформирования сектора безопасности подполковником Ярославом Пато.

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Да Вы будите ещё больше поражены, если узнаете их реальную цель создания.
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наверное для тебя это секрет, но они прекрасно это знают, потому укрепляют и помогают
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Фантом 2 - как всегда БРЕШЕШЬ - зрадобот!
В АТО, в том числе на передовой есть Национальная гвардия Украины. Есть погибшие есть раненые в боях Нацгвардейцы.
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А что не так? была бы такая сила в 2014-ом, разогнали бы шабаш в Донецке и Луганске относительно бескровно, и не было бы 10,000 погибших.
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У "разгонятелей майдана" было и так достаточно сил и средств.Но не смогли разогнать, потому что большинство киевлян, и не только киевлян, были за майдан. а в лугандонии в 2014 к власти пришла кучка отморозков, которых поддерживали регионалы боявшиеся за свои "активы".
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американцам тоже не верю
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Кому веришь? Я когда приехал в Данию , тогда и понял что такое Америка, свобода и демократия!
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так и что,что вас в Дании вдруг осенило, тож в Дании, а это Украина
кстати а чего это вас так озарило именно в Дание, это же Европа а она с Америкой дружит через раз...
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Вам сколько лет ? И что , что Дания ? Она маленкая , всего 5,5 миллиона, но она не разрешила на своей теретории в годы холодной войны американцам разместит ядерное оружия . Кто вам сказал что Европа дружит через раз ? Объясните что такое дружба через раз ? Мол сегодня датские компании продают свой товар в США, а завтра нет , после завтра снова продают ? Как это вы себе приставляете?
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у вас какой -то бесопрядок в мыслях, смотрите вы пишите - "Кто вам сказал что Европа дружит через раз ?" а выше "но она не разрешила на своей теретории в годы холодной войны американцам разместит ядерное оружия"
торговля это не дружба, это экономика, как вам объяснить..
вообещ причёт тут Дания? да, правильно сделали что туда смотались, но вы не путайте датские реалии с украинскими, или что вы предлагаете сделать Украине последовав примеру Дании, так? не разрешить амириканцам размещать тут ядерное оружие? так они и не собираются или что?
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Вы между вопросом и утверждением разницу понимаете? 2-е может всё-таки отвечать на вопросы будем , или свои гнать ?
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я вам ответила, а вы не овтетили чего вы вспомнили про Данию и причём тут Украина
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вове пукину веришь, атиннарот мышебратья?
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а чего боты такие предсказуемые?
я написала и подумала- наверняка какой-то дурак напишет про ну что раз не веришь амириканцам значит обязательно веришь россиянам
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Поменьше пафоса и агрессии в комментах и тогда не будут думать, что ты рашистка.
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Да вся Украина поражена бойцами нацхвартии. Ето наверное единственная страна в мире где разгонщики демонстрантов вооружены и оснащены лучше чем войска находящиеся на фронте.
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Какие демонстрации НГ разогнала? Назови хотя бьі штук пять.
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Алексей Носов d8330900 .Как обычно... гонишь свою лживую, пустозвонную, зрадоботную - плесень.
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Почему все рашисты все такие одинаково брехливые?
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рязанское училище по подготовке специалистов гру тихо сглотнуло......
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Ющенко, проезжая на красный свет перекрёсток на своём мерсе, улыбается.
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Как вам удаётся следить за президентом? Там охрана и всё такое прочее.
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В Украине нацгвардия натаскивается на пресечение народных выступлений.Нам же нужны штурмовые подразделения для изхнания внешнего агрессора.Их нужно поднимать,а не бывший "Беркут"
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УКРАИНЦЫ СТАНОВИТЕСЬ ОХОТНИКАМИ И БЕРИТЕ ПОБОЛЬШЕ ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ !!! БУДЕМ КАК ШВЕЙЦАРИЯ, ТОЛЬКО НАС В 5 РАЗ БОЛЬШЕ !!!
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Прийшов я на пасіку вчора... ого
Біля вуликів небуло нікого... ого.
Лише тільки мертві бджоли... ого
Лежали лапками догори ...ого

Приспів:
Ой ви, бджоли - ого!
Ой ви, бджоли - ого!
Ой ви, бджоли, бджоли,бджолики мої.... ого -го -го

2
Ну хто ж то зробив таке лихо?! ого !
Напевно - сусід - комуняка... ого!
Піду я візьму сокиряку... ого!
Його порубаю собаку... ого!

Приспів:
Ой ви, бджоли - ого!
Ой ви, бджоли - ого!
Ой ви, бджоли, бджоли,бджолики мої.... ого -го -го
3
І як то без хліба із медом - ого...
Ні чаю , ні кави попити - ого...
Ні з'їсти смачного гарбуза - ого...
Треба комун яку вбити - ого...

Приспів
Ой ви, бджоли - ого!
Ой ви, бджоли - ого!
Ой ви, бджоли, бджоли,бджолики мої.... ого -го -го
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пожуй трохи христофор http://www.unioncancun.mx/sites/default/files/styles/galeria/public/field/image-gallery/productos_de_cocodrilo.jpg?itok=T2CHnlGy
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Непонятно, чему там поражаться, если нужна модернизация?

Может это в пресcцентре НГУ что-то не доработали или переработали?
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Национальная гвардия - это по сути охрана президента. Они и так обеспечены намного лучше чем ВСУ. Негарант Конституции, наш трусливый президент решил усилить ее. Лучше бы обеспечивали по высшему уровню бойцов на передовой, вот где сейчас основная защита Украины!

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По состоянию на март 2016 года: за время АТО погибло 192 бойца, в плену находится 4, а 26 пропали без вести. https://censor.net.ua/news/380873/za_vremya_ato_pogiblo_192_boyitsa_v_plenu_nahoditsya_4_a_26_propali_bez_vesti_komanduyuschiyi_natsgvardii.
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Август 2017. Тело погибшего полковника Нацгвардии Александра Бойко, пропавшего 3 июня во время боевого задания под Попасной, доставили в Северодонецк, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко на своей странице на Twitter.

"После долгих поисков тело убитого 3 июня в бою под Попасной полковника спецназа Нацгвардии Александра Бойко доставлено в Северодонецк", - заявил Шевченко. Источник: https://censor.net.ua/p451439.
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"Мы были очень поражены ВАШИМИ СОЛДАТАМИ во время визитов в воинские части и считаем целесообразным направить наши усилия на дальнейшую модернизацию Нацгвардии,- заявил Харгус.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Мы поражены солдатами Нацгвардии, и направим усилия на модернизацию НГУ" - старший советник посольства США Харгус. ФОТО
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