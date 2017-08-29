"Мы поражены солдатами Нацгвардии, и направим усилия на модернизацию НГУ" - старший советник посольства США Харгус. ФОТО

Сегодня, 29 августа, командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров провел официальную встречу со старшим советником США по вопросам национальной безопасности Койтом Харгусом и советником офиса связи НАТО в Украине по вопросам реформирования сектора безопасности подполковником Ярославом Пато.
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В АТО, в том числе на передовой есть Национальная гвардия Украины. Есть погибшие есть раненые в боях Нацгвардейцы.
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https://twitter.com/worldonalert/status/902619971607564289
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кстати а чего это вас так озарило именно в Дание, это же Европа а она с Америкой дружит через раз...
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торговля это не дружба, это экономика, как вам объяснить..
вообещ причёт тут Дания? да, правильно сделали что туда смотались, но вы не путайте датские реалии с украинскими, или что вы предлагаете сделать Украине последовав примеру Дании, так? не разрешить амириканцам размещать тут ядерное оружие? так они и не собираются или что?
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я написала и подумала- наверняка какой-то дурак напишет про ну что раз не веришь амириканцам значит обязательно веришь россиянам
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Біля вуликів небуло нікого... ого.
Лише тільки мертві бджоли... ого
Лежали лапками догори ...ого
Приспів:
Ой ви, бджоли - ого!
Ой ви, бджоли - ого!
Ой ви, бджоли, бджоли,бджолики мої.... ого -го -го
2
Ну хто ж то зробив таке лихо?! ого !
Напевно - сусід - комуняка... ого!
Піду я візьму сокиряку... ого!
Його порубаю собаку... ого!
Приспів:
Ой ви, бджоли - ого!
Ой ви, бджоли - ого!
Ой ви, бджоли, бджоли,бджолики мої.... ого -го -го
3
І як то без хліба із медом - ого...
Ні чаю , ні кави попити - ого...
Ні з'їсти смачного гарбуза - ого...
Треба комун яку вбити - ого...
Приспів
Ой ви, бджоли - ого!
Ой ви, бджоли - ого!
Ой ви, бджоли, бджоли,бджолики мої.... ого -го -го
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Может это в пресcцентре НГУ что-то не доработали или переработали?
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"После долгих поисков тело убитого 3 июня в бою под Попасной полковника спецназа Нацгвардии Александра Бойко доставлено в Северодонецк", - заявил Шевченко. Источник: https://censor.net.ua/p451439.
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