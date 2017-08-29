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Теги: Венгрия (440) Путин (24173) РПЦ (407) финансирование (1274)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Власти Венгрии после визита Путина выделили значительную сумму на нужды местной епархии РПЦ

Правительство Венгрии после визита президента России Владимира Путина решило перевести значительную сумму бюджетных средств на нужды епархии Русской православной церкви в Венгрии.

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Поляков хизується статусом потерпілого й готовий нести браслет Ситнику

"Сьогодні відбулося торжество правосуддя! Рішенням Печерського районного суду міста Києва за мною визначено процесуальний статус потерпілого у справі щодо провокації підкупу НАБУ", - пише він.

http://www.pravda.com.ua/news/2017/08/29/7153509/

Это все.. что надо знать о шоколаде....
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Звісно вже потерпілий. Бо вже зрада незабаром. Всі голоси потрібні. І цей клоун теж.
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А нах венграм вливать бабло в кацапскую церковь ???Так Путлера боятся ?
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Шпионско-подрывному центру денег не хватает на финансирование террактов в Европе и мире. Другой вывод не получается
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интересно, в Венгрии рпц тоже будет "матильду" запрещять....
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РПЦ вже зробила свою справу на Думбасі, тепер чекаємо у мадяр хуйлопамагі.
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Интересно, кому там та церковь нужна? Кто в нее ходит?
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На это можно пойти, учитывая, что Хуйло выделил $15 млрд. на строительство АЭС в Венгрии.
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Ты даже себе представить не можеш что будет обозначать для Венгрии этих 15 млрд долларов -это полная зависимость от раши -это не венгри строят АЭС у себя а раша и соответственно она и рашовской будет но для Украины это будет как ядерная бомба под носом -вспомните Черноболь -на всех остальных уже поменяли рашовскую систему контроля над процессом-на какую то западную
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Визит израильского лесника

Власти Венгрии после визита Путина выделили значительную сумму на нужды местной епархии РПЦ - Цензор.НЕТ 3980

Власти Венгрии после визита Путина выделили значительную сумму на нужды местной епархии РПЦ - Цензор.НЕТ 6949 29th Август 2017
Власти Венгрии после визита Путина выделили значительную сумму на нужды местной епархии РПЦ - Цензор.НЕТ 6949 anti-colorados
Власти Венгрии после визита Путина выделили значительную сумму на нужды местной епархии РПЦ - Цензор.НЕТ 6949
В прошлом году, на нашем ресурсе была размещена статья, резко осуждающая и даже высмеивающая «патриотов» и «националистов», устроивших побоище на гей-параде, происходившем на Оболони. Не станем возвращаться именно к той теме, но тогда один из наших читателей аккуратно от комментировал статью в стиле «возможно вы относитесь к геям», я ответил, что к ним я не отношусь, но и не вижу от них никаких проблем. Тема закрылась. Все это к тому, что мы часто обращаемся к опыту Израиля и к тому, как израильтяне действуют во враждебном окружении. Это как раз - наш случай. Надеюсь, за эти отсылки на опыт Израиля не станут причиной зачисления автора в ряды сионистов.
Итак, тихо и без лишней рекламы, в Россию курсирует премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Что характерно, эти визиты проходят в режиме информационного вакуума и само это обстоятельство заставляет задуматься о смысле происходящего. Тем не менее известно, что основной темой обсуждения, является Сирия. Если Израиль всегда придерживается линии глубокого молчания на темы, чреватые военными действиями, а если таковые действия, в исполнении ЦАХАЛ происходят - не подтверждают и не опровергают этого, то Москва всегда обыгрывает подобные моменты в выгодном ей свете.
В этом смысле Путин показывает образец международной подлости на высшем уровне. Достаточно вспомнить о том, что выдал Кремль в один из моментов обострения скандала вокруг контактов Трампа с Путиным и другими высшими должностными лицами федерации. Тогда у Генерального прокурора возникли вопросы о содержании конкретной встречи Трампа с Путиным и некоторыми другими кремлевскими федерастами. Так вот, из аппарата Путина выдали сообщение о готовности предоставить прокурору аудиозапись этих переговоров. То есть, там не просто подтвердили, что пишут любой чих путинских визитеров, но и готовность манипулировать этими записями без согласия одной из сторон переговоров. В общем, переговоры с Путиным могут стать опасными для любого политического персонажа, и уж тем более, если таковые происходят в одной из путинских резиденций на территории федерации. Если кто-то решается на подобные вещи, то наверняка ведет их таким образом, что в случае их публикации - не пострадает сам и не пострадают интересы его страны.
В таких условиях, визиты Нетаньяху и полное отсутствие утечек в российскую прессу по теме переговоров, говорит о многом. Например о том, кто там пальцы гнет и кто кому рассказывает «за жысть». Скорее всего, что путинской пропаганде будет себе дороже обыгрывать эти визиты и то, что во время них говорится.
А ситуация, в общем-то, довольно интересная и очень опасная для Израиля. Это касается среднесрочных перспектив сирийской войны. Евреи достаточно компетентны в вопросах глобальных финансов, чтобы понимать реальные перспективы России. Это непосредственно касается ситуации в Сирии. А там режим Асада стал ширмой для оккупационных войск Ирана федерации. По большому счету, речи о правительственных войсках Сирии уже не идет. Командование военными операциями перешло в руки российских военных, но Иран тоже имеет свое мощное влияние, особенно на авиацию Асада. И в общем, сейчас идет формализация оккупационных зон за этими двумя силами. Опасности для Израиля тут две. Первая заключается в стиле ведения войны. Его задали россияне и гибридом там смердит не меньше, чем под Авдеевкой или Дебальцево. Вспомним, как Москва откомментировала многочисленные случаи применения химического оружия. Опять «это не мы», «военторг» и прочее. С учетом близости населенных пунктов Израиля от зоны боевых действий, завтра прилетит боеприпас с химическим оружием на территорию Израиля и в Кремле снова разведут руками в неведении. Хотя в регионе химией травят исключительно союзники Москвы - покойник Хуссейн и кандидат в покойники Асад. Такое вот совпадение.
Если Москва еще пытается сохранить вид цивилизованной страны, ибо еще помнит Нюрнберг и Гаагу, то Ирану на эти мелочи - плевать. Он десятки раз заявлял о желании уничтожить Израиль как государство и если получит в свое распоряжение оружие массового поражения - непременно использует его для атаки на Израиль. Так что с этим - вопросов нет.
То есть, сейчас иранско-федерастическая коалиция контролирует западную часть Сирии, закрепляя ее под зоны своей оккупации. Но совсем скоро федерации будет не до Сирии. Тут уже не о чем спорить. Это значит, что один оккупант оттуда выйдет и его место займет другой. В ближайшее время неизбежна иранизация Запада Сирии. Тегеран уже готовится к этому, ибо начал вкладываться в оборонную инфраструктуру провинции Латакия, где они строят завод по производству ракет - средств доставки ОМП.
То есть, Израиль уже почти получил Иран прямо на севере своих территорий и это не может не волновать его правительство. По этой причине, сейчас Нетаньяху пытается повлиять на ситуацию через Москву, ибо с Тегераном разговор может быть только с применением авиации, артиллерии и прочих веских и убедительных доводов.
Наверняка, в Израиле понимают, что доминирование РФ в Сирии - временное и скоро закончится. Сейчас еще можно что-то пояснить Путину и попытаться повлиять на ситуацию, но поскольку Путин понимает лишь когда его бьют рылом о стол переговоров или наоборот, лупят его по лысине этим столом, то Нетаньяху обязан был свои пояснения выстраивать в этом ключе.
Если до этого момента авиация ЦАХАЛ нанесла около сотни прицельных воздушных ударов по различным военным объектам, на территории Сирии, которые так или иначе вызывали тревогу, то это значит, что Нетаньяху пояснил Путину о том, что создающийся расклад вынудит Израиль перейти к более серьезным действиям. Например - за один вечер уничтожить всю авиацию и ПВО проиранских правительственных сил. А в случае вмешательства в это скромное мероприятие авиации и ПВО РФ, то заодно и их, а возможно и тот флот, который стоит недалеко от Тартуса и имитирует прикрытие с моря. Что характерно, Москва вряд ли может педалировать своим ядерным аргументом. Израиль не раз и не два заявлял о том, что не имеет ядерного оружия, но в случае чего - непременно его применит. А точность и надежность израильского оружия не требует подтверждений или доказательств, как не требует доказательств и умение израильтянами владеть этим оружием. Кому-кому, а пост-совкам это известно лучше всех. Долина Бекаа там до сих пор служит синонимом изнурительной и надрывной диарее.
Ситуация все больше напоминает старый совковый анекдот, примерно следующего содержания. Немцы приехали в лес гонять партизан и уже было начали побеждать, как партизаны навалились и стали теснить немцев, но к тем пришла подмога и они погнали партизан вглубь леса… Так повторялось несколько раз. А потом пришел лесник и всех из леса выгнал. В общем, к Путину прилетал лесник и пока по-хорошему что-то ему пояснил. Посмотрим, насколько лысая голова способна удерживать здравый смысл, ибо тогда он будет доходить через другое место, и не только Путину, но и 86% жителей федерации.
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не спать! в Арлингтоне еще только пять вечера, Мэттис еще на работе.
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Фактически сами проспонсировали организацию террористической организации у себя в стране - лошары...
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Путин назвал очень серьезной ситуацию с пожарами в Волгоградской и Ростовской обл
и провел совещание

- Горим?
- Горим, Владимир Владимирович.
- А рынды?
- Рынды есть.
- Вот и отлично.


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И с чего это власти Венгрии после визита Путина так разбогатели?? Може- в Нечерноземьи России удои картошки повысились??? Али лебеда дала небывалый урожай - так денег девать некуда?? Надо поспрошать Рацейских пенционеров......
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Что сатанисты гундяева решили расширить свое влияние на российскоязычных чтобы рашисткий мир установить в Венгрии а власть венгерская решила в этом деле подсобить -чтобы после этого у венгеской власти не появилась головная боль бо сатанисты гундяева не имеют границ своего влияния и чтобы это боком не вышло для ВЕНГРИИ.
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Скоро 4 сентября! Это самый великий праздник для прихожан РПЦ и УПЦ МП. Ведь именно в этот день в 1943 году Сталин официально создал этот филиал КГБ под названием Московский Патриархат. Не забудьте шановне панство поздравить своих родичей, друзей и знакомых, прихожан этой секты с этим "Великим Днём"! Власти Венгрии после визита Путина выделили значительную сумму на нужды местной епархии РПЦ - Цензор.НЕТ 11
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И что же произошло во время визита, если после оного власти Венгрии поспешили так расщедриться???
Можно только предполагать.
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На новые энергоблоки АЭС паРаша выделила 12 миллиардов долларов.
Хуйло стремится развалит ЕС накачиванием его сракальностью.
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ЯВНОЕ ОТМЫТИЕ ДЕНЕГ !!! ХЙЛО ДАЛ 30 ПАЧЕК ПО 500 ЕВРО, 20 НА ЛАГЕР В ЦЕРКВИ И 10 ИМ )))
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Жириновский: Нужно было брать всю Украину. А теперь это проблема, все боятся
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что граждане РФ готовы были поддержать захват всей Украины, а не только Крыма.

Россия должна была захватить всю Украину, а не только Крым. Об этом в интервью российскому видеоблогеру Юрию Дудю, опубликованномв Facebook, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Нужно было брать всю Украину, и русские готовы были поддержать. А теперь это практически трудная проблема. Теперь все боятся, всех зажали, допрашивают, пытают", - сказал Жириновский.
В августе 2016 года в интервью "Эху Москвы" Жириновский заявил, что российской армии нужно захватить Киев 2-3 ноября, до президентских выборов в США. "Чтобы Барак Обама уже ничего не смог сделать. А что сделает администрация? Они боятся: через три дня выборы, а русская армия занимает Киев. Что они могут делать сейчас? Объявить войну России?" - сказал тогда политик.
В августе 2017 года в интервью той же радиостанции он заявил, что "нужно было всю Украину взять" еще в 2014 году, когда "было безвластие". "Ситуация изменилась. Очень сложно сейчас", - сказал он "Эху Москвы". В то же время лидер ЛДПР пригрозил уничтожить базу украинского флота в Очакове Николаевской области, которую строят ВМС США.
23 августа в Генпрокуратуре заявили, что составили подозрение депутату Госдумы РФ Жириновскому о финансировании боевиков "ДНР" и "ЛНР".
Досудебным расследованием установлено, что Жириновский, находясь на территории Москвы, в марте-апреле 2014 года "с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли отдельные депутаты Госдумы и члены Либерально-демократической партии России", для сбора денежных средств с граждан РФ.
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Правильно, підгодовуйте цих гнид, щоб потім вони перетворилися на монстрів. Події 1956 нічого вас не навчили
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нужно закрывать пока не поздно. и вообще, даже за теоретическую поддержку Х#йла, который столько людей замочил, даже без учета начала агрессивной войны, церковники должны быть преданы анафеме, как подельники. ну а после "мы готовы были использовать ядерное оружие" - и подавно. непонятно почему такого не происходит (на самом деле понятно - бабло, как всегда, и значит вера таки умирает, остается фанатизм)
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Власти Венгрии после визита Путина выделили значительную сумму на нужды местной епархии РПЦ ячейки ФСБ...
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в 1956 году тоже выделили танки автоматы и смерть в Будапеште и других городах,а маршал Жюков стал четырежды хероем...,неужели за 60 лет венгры забыли? не думаю...
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Венгры не забыли 1956 год... И 1848-й не забыли... Просто "торговые партнёры" имеются не только в Украине... Да и Орбану нравится, когда денежка в карман "капает". Для них это, как для юной мадьярской девушки слова песни - "Серетлек тигед, нодюн, нодюн...". Только, зажмурив глаза от удовольствия, Венгрия не понимает, что ей хамская рука России грубо, по-хамски, задирает подол...
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Изыди, сатана! Даже денег дам! Подпись: Венгерское правительство
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВласти Венгрии после визита Путина выделили значительную сумму на нужды местной епархии РПЦ
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