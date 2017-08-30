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Теги: Россия (72046) Минэкономразвития (443) Микольская (49)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украинские товары продолжают пользоваться спросом на российском рынке, - Минэкономразвития

Украинские товары продолжают пользоваться спросом на российском рынке.

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Что ты Сеню плетёшь - Вальцман, по вказивке из Моксвы, уже давно его заменил на Гройсмана...
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...так пожмём же друг-другу руки на переговорах !
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Лучше сгноить чем продать врагу! Вот уже барыжная так барыжная власть - ни чести, ни совести - одна тупая жадность! И, суки, переворот то как назвали - "революция Достоинства"! И клянутся "Идеалами Майдана" ... а собственное население уже начинает потихоньку голодать...
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ха! они себе, дабы не спалиться, такого не позволяют. кремляди здесь уже выдрессированы до хитрожопой политкорректности.
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Чего мы себе не позволяем, свинорыл? Про какую политкорректность ты тут талдычишь, задрот шароварный? Вы для нас как были быдлом тупорылым, так и остались и не надо на это отвлекаться - продолжай отсасывать писюн пиндосский, за дружбу надо платить!
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И что? Спрос является основанием для предательства и измены? Раз это так, то этот БАРЫЖНЫЙ и МЕЩАНСКИЙ МИР заслуживает того,чтоб получить кровавую баню ядерной войны! Мне не жалко современный мир РАБОВ и ХОЛОПОВ под управлением БАРЫГ!
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Кормим армию агрессора.
Независимость только по праздникам.
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Зато газ не покупаем у кацапов аж 500 дней
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Про какие товары они говорят непонятно, но это точно не еда, на еду запрет! Из питья осталось только пиво "Оболонь", да и то говорят его производят где-то в подмосковьи и его редко встретишь.
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А жрут они что? Жрут наше и врут и опять жрут.... От коли ми їм нашого сала не дамо, то і не будуть вони його їсти
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видел на прилавках супермаркетов Омерики продукцию кацаПсинской фирмы Рога и копыта
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кацаПсины давно импортозамесились,и давно трактором месят забугорную продукцию...,тем более жидо-бандеровской Хунты
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зростання товарообігу на 26 відсотків між країнами, які воюють....ппц Карл...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраинские товары продолжают пользоваться спросом на российском рынке, - Минэкономразвития
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