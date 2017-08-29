EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Форум Украины(619974)
  8846  128
Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: Россия (72046) санкции (6406)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Российский производитель танков "Уралвагонзавод" из-за санкций не смог получить импортное оборудование даже через посредника

Чешская компания отказалась поставлять комплектующие для производства станков, необходимых "Уралвагонзаводу" (УВЗ), в связи с экономическими санкциями

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
интересно кто им на баллестических ракетах сейчас регламенты делает,дядя Ваня под боярышником?
 показать весь комментарий
Ответить
 
они их чучхейцам за рабсилу меняют. а те из за голодухи их пускают куда не попадя, чтобы мир им пожрать дал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бандеровцы победили немецкий и советский фашизм/нацизм, победят и русский.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А "выхлоп" сзади выпадает??? И пиписька маловата... Чем тут хвастаться????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це ж цей завод вчора сильно горів? Як то кажуть, біда сама не приходить)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хватит плохих новостей, вот, держите хорошую новость.

Российский производитель танков "Уралвагонзавод" из-за санкций не смог получить импортное оборудование даже через посредника - Цензор.НЕТ 9831
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мало! Этого всего мало!!!!
Пока кацапы это всё прочувствуют - рак на горе свистнет! У нас стоко времени нет.
У нас гниение изнутри прогрессирует полным ходом! А мы ещё и с кацапами стреляемся.
Визовый режим и прекращение всех торговых и культурных связей - нас спасут.
Но навряд ли шо у нас получится, пока шоколадный барыга имеет там свой бизнес, который кацап-сми пытаються "затуманить" лажовыми проверками и остановками.

Если бы я имел стоко денег, как наш харант и был президентом Украины, то я бы не пожлобился, и и подарил бы кацапам свой бизнес в их убогой стране! В пику! Ради Украины! А он у нас бережливый очень...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я чёт не пойму -
, чем им Чехи тут помочь-то могли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Визит израильского лесника

Российский производитель танков "Уралвагонзавод" из-за санкций не смог получить импортное оборудование даже через посредника - Цензор.НЕТ 7080

Российский производитель танков "Уралвагонзавод" из-за санкций не смог получить импортное оборудование даже через посредника - Цензор.НЕТ 972 29th Август 2017 Российский производитель танков "Уралвагонзавод" из-за санкций не смог получить импортное оборудование даже через посредника - Цензор.НЕТ 972 anti-colorados
Российский производитель танков "Уралвагонзавод" из-за санкций не смог получить импортное оборудование даже через посредника - Цензор.НЕТ 972
В прошлом году, на нашем ресурсе была размещена статья, резко осуждающая и даже высмеивающая «патриотов» и «националистов», устроивших побоище на гей-параде, происходившем на Оболони. Не станем возвращаться именно к той теме, но тогда один из наших читателей аккуратно от комментировал статью в стиле «возможно вы относитесь к геям», я ответил, что к ним я не отношусь, но и не вижу от них никаких проблем. Тема закрылась. Все это к тому, что мы часто обращаемся к опыту Израиля и к тому, как израильтяне действуют во враждебном окружении. Это как раз - наш случай. Надеюсь, за эти отсылки на опыт Израиля не станут причиной зачисления автора в ряды сионистов.
Итак, тихо и без лишней рекламы, в Россию курсирует премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Что характерно, эти визиты проходят в режиме информационного вакуума и само это обстоятельство заставляет задуматься о смысле происходящего. Тем не менее известно, что основной темой обсуждения, является Сирия. Если Израиль всегда придерживается линии глубокого молчания на темы, чреватые военными действиями, а если таковые действия, в исполнении ЦАХАЛ происходят - не подтверждают и не опровергают этого, то Москва всегда обыгрывает подобные моменты в выгодном ей свете.
В этом смысле Путин показывает образец международной подлости на высшем уровне. Достаточно вспомнить о том, что выдал Кремль в один из моментов обострения скандала вокруг контактов Трампа с Путиным и другими высшими должностными лицами федерации. Тогда у Генерального прокурора возникли вопросы о содержании конкретной встречи Трампа с Путиным и некоторыми другими кремлевскими федерастами. Так вот, из аппарата Путина выдали сообщение о готовности предоставить прокурору аудиозапись этих переговоров. То есть, там не просто подтвердили, что пишут любой чих путинских визитеров, но и готовность манипулировать этими записями без согласия одной из сторон переговоров. В общем, переговоры с Путиным могут стать опасными для любого политического персонажа, и уж тем более, если таковые происходят в одной из путинских резиденций на территории федерации. Если кто-то решается на подобные вещи, то наверняка ведет их таким образом, что в случае их публикации - не пострадает сам и не пострадают интересы его страны.
В таких условиях, визиты Нетаньяху и полное отсутствие утечек в российскую прессу по теме переговоров, говорит о многом. Например о том, кто там пальцы гнет и кто кому рассказывает «за жысть». Скорее всего, что путинской пропаганде будет себе дороже обыгрывать эти визиты и то, что во время них говорится.
А ситуация, в общем-то, довольно интересная и очень опасная для Израиля. Это касается среднесрочных перспектив сирийской войны. Евреи достаточно компетентны в вопросах глобальных финансов, чтобы понимать реальные перспективы России. Это непосредственно касается ситуации в Сирии. А там режим Асада стал ширмой для оккупационных войск Ирана федерации. По большому счету, речи о правительственных войсках Сирии уже не идет. Командование военными операциями перешло в руки российских военных, но Иран тоже имеет свое мощное влияние, особенно на авиацию Асада. И в общем, сейчас идет формализация оккупационных зон за этими двумя силами. Опасности для Израиля тут две. Первая заключается в стиле ведения войны. Его задали россияне и гибридом там смердит не меньше, чем под Авдеевкой или Дебальцево. Вспомним, как Москва откомментировала многочисленные случаи применения химического оружия. Опять «это не мы», «военторг» и прочее. С учетом близости населенных пунктов Израиля от зоны боевых действий, завтра прилетит боеприпас с химическим оружием на территорию Израиля и в Кремле снова разведут руками в неведении. Хотя в регионе химией травят исключительно союзники Москвы - покойник Хуссейн и кандидат в покойники Асад. Такое вот совпадение.
Если Москва еще пытается сохранить вид цивилизованной страны, ибо еще помнит Нюрнберг и Гаагу, то Ирану на эти мелочи - плевать. Он десятки раз заявлял о желании уничтожить Израиль как государство и если получит в свое распоряжение оружие массового поражения - непременно использует его для атаки на Израиль. Так что с этим - вопросов нет.
То есть, сейчас иранско-федерастическая коалиция контролирует западную часть Сирии, закрепляя ее под зоны своей оккупации. Но совсем скоро федерации будет не до Сирии. Тут уже не о чем спорить. Это значит, что один оккупант оттуда выйдет и его место займет другой. В ближайшее время неизбежна иранизация Запада Сирии. Тегеран уже готовится к этому, ибо начал вкладываться в оборонную инфраструктуру провинции Латакия, где они строят завод по производству ракет - средств доставки ОМП.
То есть, Израиль уже почти получил Иран прямо на севере своих территорий и это не может не волновать его правительство. По этой причине, сейчас Нетаньяху пытается повлиять на ситуацию через Москву, ибо с Тегераном разговор может быть только с применением авиации, артиллерии и прочих веских и убедительных доводов.
Наверняка, в Израиле понимают, что доминирование РФ в Сирии - временное и скоро закончится. Сейчас еще можно что-то пояснить Путину и попытаться повлиять на ситуацию, но поскольку Путин понимает лишь когда его бьют рылом о стол переговоров или наоборот, лупят его по лысине этим столом, то Нетаньяху обязан был свои пояснения выстраивать в этом ключе.
Если до этого момента авиация ЦАХАЛ нанесла около сотни прицельных воздушных ударов по различным военным объектам, на территории Сирии, которые так или иначе вызывали тревогу, то это значит, что Нетаньяху пояснил Путину о том, что создающийся расклад вынудит Израиль перейти к более серьезным действиям. Например - за один вечер уничтожить всю авиацию и ПВО проиранских правительственных сил. А в случае вмешательства в это скромное мероприятие авиации и ПВО РФ, то заодно и их, а возможно и тот флот, который стоит недалеко от Тартуса и имитирует прикрытие с моря. Что характерно, Москва вряд ли может педалировать своим ядерным аргументом. Израиль не раз и не два заявлял о том, что не имеет ядерного оружия, но в случае чего - непременно его применит. А точность и надежность израильского оружия не требует подтверждений или доказательств, как не требует доказательств и умение израильтянами владеть этим оружием. Кому-кому, а пост-совкам это известно лучше всех. Долина Бекаа там до сих пор служит синонимом изнурительной и надрывной диарее.
Ситуация все больше напоминает старый совковый анекдот, примерно следующего содержания. Немцы приехали в лес гонять партизан и уже было начали побеждать, как партизаны навалились и стали теснить немцев, но к тем пришла подмога и они погнали партизан вглубь леса… Так повторялось несколько раз. А потом пришел лесник и всех из леса выгнал. В общем, к Путину прилетал лесник и пока по-хорошему что-то ему пояснил. Посмотрим, насколько лысая голова способна удерживать здравый смысл, ибо тогда он будет доходить через другое место, и не только Путину, но и 86% жителей федерации.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что!!! Фины прекратили поставлять картон русне для армат!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нене, фины всё поставили, как и положено!
Просто народ среагировал на импортную этикетку, подумал "подсанкционка"..
Кароче - сожрали...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Проект БМП "Курганец 25" скорее всего закрыт. Курганский машиностроительный завод на грани банкротства. https://ok.ru/region45/topic/67212968168436 …
 показать весь комментарий
Ответить
 
даже брак русне продавать нельзя. украдут и пропьют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Брак они и сами делают...
Но вот детали для этого брака, нужно покупать нормальные!
А то там воще какая-то жопа никрасивая получается...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну а что, Путлер же велел импортозамещаться. Значит, вместо импортного зубообрабатывающего оборудования должны быть свои собственные кацапозубодробилки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В былые времена СССР не мог без импортных станков изготовить, например, винты для атомных ракетных подводных лодок. Не было таких технологий в Стране Советов, воровали у Запада всё подряд - и идеи, и чертежи, и станки. Станки и прочее оборудование "доставали" путём купли-продажи через подставных лиц, через фиктивные оффшорные фирмы-однодневки. Теперь Запад за этим следит внимательно, ибо им сильно не нравилось, что возле их берегов шныряли, а иногда иногда горели и взрывались допотопные советские субмарины. А вонючая агрессивная рашка - она ещё больше отстала от Запада, чем тот СССР.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
СССР был не в состоянии изготовить даже туалетную бумагу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссийский производитель танков "Уралвагонзавод" из-за санкций не смог получить импортное оборудование даже через посредника
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ukrweb, Саша Крест, Игорь Д, UkrAnalian, Romeo Ua, Владислав 1, Ринат Амедов, Roman Podyu 5027fa4e, буков, HugeMug, Svitanok, ЯЗНАЮ, Constantine Malkovich ded2b0b7, Татишо, Сергей Сергеевич c38f66ae, Максим 24db6b1b, Люцифер, Senator S 01a656ec, Полтава_UA, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, gontaruk, Olga Lebedeva, Vedana, Sophia-Maria Duglass, Twellen van 4365cde1, Aлександр Alexsis, кошевой, Енот 84dd4c12, три - пятнадцать, Independent Оpinian, Леонид Днепр
 Всего на сайте: 112 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти