800 резервистов пополнили ряды 54-ой ОМБр на время учебных сборов. ФОТОрепортаж

3173 12Материалы по теме: ОборонаТеги: армия (8087) Генштаб ВС (847) учения (1960) 54 отдельная мехбригада (9) Тему создал: Цензор.НЕТ29.08.17 23:11 800 резервистов пополнили ряды 54-ой ОМБр на время учебных сборов. ФОТОрепортажБолее восьмисот военнослужащих оперативного резерва первой очереди пополнили ряды 54 отдельная механизированная бригада на время проведения учебных сборов. читать источник x Мне нравится 11
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Свою землю, защищать почетно. Человечности и удачи ВСУ.
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И для южных районов типа крысма самое то.
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уважуха одному из немногих русских! который имеет росийский паспорт и открыто в кайф вместе с патриотами мочит сепарню в лугандоне!!
Актер Анатолий Пашинин, сыгравший в сериале "Грозовые ворота", фильмах "Адмирал" и "Мы из будущего", подтвердил информацию о том, что воюет в восьмом батальоне "Аратта" "Украинской добровольческой армии" (входит в состав запрещенной в россии экстремистской организации "Правый сектор") в Донбассе, заявив, что делает это не ради долга, а для кайфа.
"Я же здесь не выполняю долг, находясь с этими славными ребятами. Я кайф ловлю", - заявил актер, который взял себе позывной "Дублер", в интервью Телевизионной службе новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1"
Как сообщает ТСН, актеру до сих пор предлагают роли в российском кино, однако возвращаться он не планирует. Пашинин отметил, что, покидая россию, тяжелее всего ему было отказаться от любви. "Любовь - вот от чего было сложно отказаться. Говорят, что она входит в десятку самых красивых женщин. От денег отказаться несложно. Но от любви красивой женщины - это сложно", - рассказал он.
Пашинин также показал журналистам свой российский паспорт.
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