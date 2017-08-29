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Материалы по теме:  Оборона
Теги: армия (8087) Генштаб ВС (847) учения (1960) 54 отдельная мехбригада (9)
Тему создал: Цензор.НЕТ

800 резервистов пополнили ряды 54-ой ОМБр на время учебных сборов. ФОТОрепортаж

Более восьмисот военнослужащих оперативного резерва первой очереди пополнили ряды 54 отдельная механизированная бригада на время проведения учебных сборов.

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да есть еще проба "трехстаканная "
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800 резервистов пополнили ряды 54-ой ОМБр на время учебных сборов - Цензор.НЕТ 7808

Свою землю, защищать почетно. Человечности и удачи ВСУ.
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удачный все таки раскрасс камуфляжа у ВСУ. Хорошо сливается с окружающей средой.
И для южных районов типа крысма самое то.
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офф топ
уважуха одному из немногих русских! который имеет росийский паспорт и открыто в кайф вместе с патриотами мочит сепарню в лугандоне!!

Актер Анатолий Пашинин, сыгравший в сериале "Грозовые ворота", фильмах "Адмирал" и "Мы из будущего", подтвердил информацию о том, что воюет в восьмом батальоне "Аратта" "Украинской добровольческой армии" (входит в состав запрещенной в россии экстремистской организации "Правый сектор") в Донбассе, заявив, что делает это не ради долга, а для кайфа.

"Я же здесь не выполняю долг, находясь с этими славными ребятами. Я кайф ловлю", - заявил актер, который взял себе позывной "Дублер", в интервью Телевизионной службе новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1"
Как сообщает ТСН, актеру до сих пор предлагают роли в российском кино, однако возвращаться он не планирует. Пашинин отметил, что, покидая россию, тяжелее всего ему было отказаться от любви. "Любовь - вот от чего было сложно отказаться. Говорят, что она входит в десятку самых красивых женщин. От денег отказаться несложно. Но от любви красивой женщины - это сложно", - рассказал он.
Пашинин также показал журналистам свой российский паспорт.
800 резервистов пополнили ряды 54-ой ОМБр на время учебных сборов - Цензор.НЕТ 887
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Все правильно! Надо со стороны Белоруссии укрепить границу . В Белоруссии русские учения , и никогда не
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Козломорді непотребі вас знесуть як гнід. Не вже це ви не розумієте. Слава Україні. Ми все пам'ятаємо.. Йолвайськ також. Ваших вузькоглазих руськіх. Чекайте суки отвєтку.
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УКРАИНЦЫ СТАНОВИТЕСЬ ОХОТНИКАМИ И БЕРИТЕ ПОБОЛЬШЕ ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ !!! БУДЕМ КАК ШВЕЙЦАРИЯ, ТОЛЬКО НАС В 5 РАЗ БОЛЬШЕ !!!
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не Натой единой на время "запата-2017", странно что в новости.
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Цензор.НЕТФорум Украины800 резервистов пополнили ряды 54-ой ОМБр на время учебных сборов. ФОТОрепортаж
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