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Теги: Жебривский (589) Краматорск (2154) Пекло (40)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Посол Польши Пекло выступил за проведение совместного экономического форума в Краматорске

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Украине Ян Пекло предложил провести совместный экономический форум в Краматорске.

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знаком был с поляком по фамилии -Филлипов.. вполне себе скрепная фамилия.
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От всі розуміють,що його призвище означає.А запитайте у росіян.Результат ,думаю. всі знають.Не слов'яни вони. Крапка!
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офф топ
Чехам респект! Дякуем сусіди!......

Чешская компания отказалась поставлять комплектующих для производства станков, необходимых «Уралвагонзаводу»
Это связано с экономическими санкциями. Чешское предприятие отказалось от поставки, узнав о ее схеме: пермская компания закупала комплектующие для станков, а затем участвовала в торгах для поставки продукции «Уралвагонзаводу».
Предприятие с осени 2014-го года находится под европейскими санкциями. Компаниям из Европы запрещено финансировать «Уралвагонзавод» в прямой или косвенной форме.
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Еще бы.. горел на днях УВЗ..т-90 делают там и прочие арматы.
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Ну вот почему с такой фамилией посла не направить в РФ или соседнюю Беларусь?..В Украине и так "не холодно"..Особенно в тех краях,куда этот Пекло кличет на форум.
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З таким прізвищем можна НІЧОГО не боятися. Кпаматорськ так Краматорськ.
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"Пекло в Краматорську". Це як "місце для паління пасажирів".
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летом 14г. как раз и начиналось пекло..пока Бабай от абреков не подзалетел..
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да..показывали его года полтора назад вроде.. бомжа-Бабая) интересно он уже сдох? ))
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"Мы понимаем, что Донбасс - зона конфликта, где идет противостояние с Россией. Мы можем подготовить квалифицированных госслужащих, однако государство не имеет прямого влияния на бизнес. Поэтому предлагаем провести совместный экономический форум в Краматорске, во время которого наши предприниматели смогут ознакомиться со всеми преимуществами ведения бизнеса именно на этой земле", - заявил Пекло, который сегодня находился в Краматорске.

Вам бы такое "противостояние." Да никак предприниматели с той стороны этого не смогут и не захотят. Зона риска-запредельная. Они к этому не готовы и просто не смогут.
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офф топ
уважуха одному из немногих русских! который имеет росийский паспорт и открыто в кайф вместе с патриотами мочит сепарню в лугандоне!!

Актер Анатолий Пашинин, сыгравший в сериале "Грозовые ворота", фильмах "Адмирал" и "Мы из будущего", подтвердил информацию о том, что воюет в восьмом батальоне "Аратта" "Украинской добровольческой армии" (входит в состав запрещенной в россии экстремистской организации "Правый сектор") в Донбассе, заявив, что делает это не ради долга, а для кайфа.

"Я же здесь не выполняю долг, находясь с этими славными ребятами. Я кайф ловлю", - заявил актер, который взял себе позывной "Дублер", в интервью Телевизионной службе новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1"
Как сообщает ТСН, актеру до сих пор предлагают роли в российском кино, однако возвращаться он не планирует. Пашинин отметил, что, покидая россию, тяжелее всего ему было отказаться от любви. "Любовь - вот от чего было сложно отказаться. Говорят, что она входит в десятку самых красивых женщин. От денег отказаться несложно. Но от любви красивой женщины - это сложно", - рассказал он.
Пашинин также показал журналистам свой российский паспорт.

Посол Польши Пекло выступил за проведение совместного экономического форума в Краматорске - Цензор.НЕТ 8356
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Донбасс - зона конфликта, где идет противостояние с Россией. Мы можем подготовить квалифицированных госслужащих, однако государство не имеет прямого влияния на бизнес.
Та да, подумала руда гнида, і подзвонила гідранту.
Источник:https://censor.net.ua/n453341
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чо-то я ляхам не очень верю, нет, конечно надо дружить странами, это бесспорно, но не забывая и особо не раскланиваясь что ли, в рамках приличия т.е. и всё
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Дохозяйнувались за почти 30 лет независимости! Сегодня Польша командует Украиной, как хочет. Помню ездил в Польшу в конце 80-х. Дыра была еще та. Поляки скупали нашу технику, инструменты, на лошадях пахали, нищенствовали, а сейчас молодежь, благодаря базарным реформаторам батрачит в Польше, как рабы. Я считаю это позором. Все распродали ахметовым, тегипкам, пинчукам и парашенкам, а те только бабло гребут, ничего не развивая - только повышают цены и тарифы, выводя бабло в офшоры. Порошенко первый офшорный барыга. Я помню Днепр студентом, когда днем город вымирал - все были при деле, а сейчас в рабочее время толпа шляется туда-сюда и большая половина работает в тени, ничего не платя в налоги. В первых рядах неплательщиков, судя по фальшивым декларациям, власть, депутаты, судьи с прокурорами и прочая шелупонь. Круговая порука нынешних и предыдущих воров просто зашкаливает. А во главе этой банды шоколадный барыга. Мысли у них только, как получить транш МВФ и по-быстрому разворовать..
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Ой, не верьте этим польским имперцам , ой не верьте . Хуже польского дяда, только русский варвар !
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Уявляю мацкальски заголовки .В Краматорске буде Пекло
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПосол Польши Пекло выступил за проведение совместного экономического форума в Краматорске
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