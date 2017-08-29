EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Форум Украины(619974)
  892  48
Теги: Грузия (3472) пожар (3511) ГСЧС (1343) Цеголко (153)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украина направит пожарный самолет ГСЧС в Грузию для тушения лесных пожаров, - Цеголко

Украина отправит самолет Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Грузию, чтобы помочь в тушении лесных пожаров.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тепер зрозуміла, чому Тенго Гальський тричі долав наш кордон з Грузією.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хіба що для будівництва Керченського моста москалі осушать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так і написано? А в Борисполі на летовищі немає? Точно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да понятно, что есть. Я так понял, что Иллария просто пошутила насчет того, что Тенго приехал за самолетом. Ну классная шутка. Респект.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мдааа... Тобі і "шЮтка" Задорнова про літак сподобалася?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это насчет "тяжелее воздуха" что-ли? Так то вроде была шутка над Псаки. Хотя, возможно, я не ту шутку имею ввиду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Виправляю: "чому Тенго Гальський тричі долав наш кордон нелегально."
 показать весь комментарий
Ответить
 
А кому зараз легко? СБУ накрило їх кураторів у 5 містах.важко нових підкинути зі знанням україської
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я вже відчуваю нове не зле запитання .треба дати жінці можливість,що не будь відповісти. А то вже її тіпає відчуваю
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну прям всё везде помогаем. даже деоккупацию обещаем помочь сделать Молдове.а у себя- минские бумажки..то святое..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Человеческая помощь, не должна иметь границ. Все под одним миром ходим. Но не пишут же "писаки" о самолете, а стоит. Инфа отсюда: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ан-32П
Что плохо? Значит можем, если хотеть?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
конечно можно угореть в пол лярда. мопомагая всем странам..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ушат воды на голову. Комментарий - уместен и имеет право - быть. Спасибо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Авиационный отряд МЧС -- расквартированный в городе Нежин Украина -- работает в странах Европы на тушении пожаров много раз в году и не один год подряд , почти 20 лет -- безукоризненно выполняя свои обязанности
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сердобольный Вы наш, Кондратюк 9346c35a , если у нас есть один задрипаный самолёл с вылетанным ресурсом, то чего его вообще трогать? Если он там, в европе рассыпится, то чем чернобыльские пожары тушить будем? (Уже не знаем в каком месте лизнуть Европу за транши...)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну да, порабы уже...
Почитай месяц горит как ни как...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраина направит пожарный самолет ГСЧС в Грузию для тушения лесных пожаров, - Цеголко
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Саша Крест, Игорь Д, UkrAnalian, Romeo Ua, Владислав 1, Ринат Амедов, ukrweb, буков, HugeMug, Roman Podyu 5027fa4e, Svitanok, ЯЗНАЮ, Constantine Malkovich ded2b0b7, Татишо, Сергей Сергеевич c38f66ae, Максим 24db6b1b, Люцифер, Senator S 01a656ec, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, Olga Lebedeva, Vedana, Sophia-Maria Duglass, Twellen van 4365cde1, Aлександр Alexsis, кошевой, Енот 84dd4c12, три - пятнадцать, Independent Оpinian, Леонид Днепр, NonCFist
 Всего на сайте: 113 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти