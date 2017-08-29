Украина направит пожарный самолет ГСЧС в Грузию для тушения лесных пожаров, - Цеголко

892 48Теги: Грузия (3472) пожар (3511) ГСЧС (1343) Цеголко (153) Тему создал: Цензор.НЕТ29.08.17 22:40 Украина направит пожарный самолет ГСЧС в Грузию для тушения лесных пожаров, - ЦеголкоУкраина отправит самолет Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Грузию, чтобы помочь в тушении лесных пожаров. читать источник x Мне нравится 6
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Что плохо? Значит можем, если хотеть?
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ФАРИСЕЙСТВО !
еще бы с десяток огнетушителей торжественно вручили...
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Почитай месяц горит как ни как...
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