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Материалы по теме:  Будни полиции
Теги: вор в законе (187) криминалитет (517) Нацполиция (8526) преступность (1051)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Вор в законе Тенго Гальский в третий раз в течение года задержан на территории Украины, - Нацполиция. ФОТО

Оперативники Управления уголовного розыска полиции Киевской области задержали в Киеве Тенгиза Чара, известного в криминальном мире как Тенго Гальский.

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А что вас удивляет, Украина сейчас бандитский рай...или вы думаете они будут смотреть как жулики верховной рады бюджет пилят, им тоже хочется побывать на празднике жизни!!
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У чувака кроты в банде.Тритий раз сливают
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Почему не сажают за не законное пересечение границы?
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Так мало того що не закривають за незаконний перетин кордону, ще й "ходатайствуют о принудительном выдворении". Це все одно, що примусово відпустити.
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Так а ніде ж не ув'язнюють - ні в Грузії, ні в Україні, ні в Московщини. Він же король, на рівні з Іванішвілі, Педро і Путлєром.
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Проблема в том, что международной преступности вольготно живется в Украине. Такая уж политика Украины - ЛЮБОЙ иностранец с радостью принимается здесь, так как этот иностранец везет с собой валюту. А уж заработал или своровал валюту иностранец - не важно, главное часть этой валюты иностранец потратит здесь, что очень выгодно для экономики страны.
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З Московщини втретє пройшов - немає кордону? А де Куляьовлобова непробивна стіна? Пісець якийсь, а не країна. Суцільний порошевняк...
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БАШКИРИЯ. В Уфе взорвали русского мента-пыточника.
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Машина Кожевникова, который после увольнения из полиции работал помощником адвоката, была взорвана днем в понедельник на Армавирской улице недалеко от торгового центра "Южный полюс". Мент-пыточник, сидевший за рулем, получил серьезные ранения. Ему разорвало мышцы на ногах.По словам очевидцев, бомба была заложена под водительским сиденьем. Кожевников находился в машине не один.В 2012 году в Комитет против пыток поступило 7 жалоб на Кожевникова. Все заявители, которым пыточник представлялся как «Сергей», «Сергей Сергеевич» или «Гестапо», обвиняли русского мента в пытках, в том числе током.Обычно Кожевников подбрасывал своим жертвам наркотики и затем жестоко пытал. Известны некоторые имена тех, кто подвергся пыткам Кожевникова. Это работник автосервиса Гарник Мкртчян, студента Руслана Галеева, приемщика металла из башкирского города Октябрьский Руслан Хаматханов. Причем Хаматханов приехал в РОВД в качестве свидетеля давать показания по делу о похищении и избиении одного из жителей города, когда его без разговоров скрутили, связали автомобильным тросом, сверху поставили стул, и на этот стул сел Кожевников.В таком положении Хаматханова удерживали 6 часов, причем все это время ему в трусы и за уши засовывали провода, а Кожевников начинал крутить динамо-машину, пытая Хаматханова током, как и другие свои жертвы
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Вся ця тяганина з Тенго Гальським навіює якісь нездорові асоціації: - То тричі несудимого ледь вигнали, то тричі висланого ніяк не можем остаточно вислати. Невже це наша Карма - невже і цей буде легітимно обраним. Недарма ж він так затято сюди лізе - хоче бути зареєстрованим кандидатом. Скоро вибори.
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слабая и незрелая нация украинцы! терпят 400 лет продажность гетьманов и насилие соседей! сильные и смелые только в коментах!
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А що, за незаконний перетин кордону хіба треба видворяти, а не садити? Можна кому завгодно перетинати кордон держави і нема ніякої статті покарання за це?
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це король перетнув кордон, хто його посадить? Так само і наш король коли тікатиме - незаконно перетне кордон; згадайте попереднього короля Бандюковича
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"Попереднього" прикордонники Донецького аеропорту не випустили і йому довелось тікати через Крим за допомогою російських військових. Всі інші не тікають і тікати не збираються.
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может пусть попробуют пристрелить а вдруг поможет
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хотя у нас нет таких принципиальных крутых полицейских, так что ещё не раз будут задерживать
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Не гоните .
Он спонсор БПП .
Или акционер , хрен их там разберёшь .
Деловой партнёр , а не халявщик какой-нибудь .
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Интересно, как бы поступили с Саакашвили если бы он в "третий" раз незаконно пересек границу Украины?))
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Я вот одного не пойму - какие нах воры в законе? 90-ые ушли давно. Теперь вся мафия и ОПГ - это силовой блок: судьи, прокуроры, менты, СБУ, чиновники... Воры в законе - мелочь по карманам тырят максимум...
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Я, знаете, не люблю всяких дебоширов и прочих нарушителей гражданского порядка, но только их что ли можно рожей в пол и руки в наручники за спиною? Почему это сидит как "царь на именинах"?
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Обоссыте его на камеру и хер оно сюда ещё раз приедет...
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ОН НАВЕРНО ВЕС СБРАСЫВАЕТ ТУДА СЮДА МОТАЯСЬ )))
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Это "День Сурка" какой-то! "И так пятнадцать раз подряд!" - из анекдота о терпиле, поскользнувшемся на арбузной кожуре и нарвавшемуся на нож подозреваемого, который якобы арбуз разрезал. Прокурор спросил:"Но ножевых ран п-я-т-н-а-д-ц-а-т-ь!!!" на что и получил ответ подозреваемого:"И так пятнадцать раз подряд!"
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Так он и в четвертый раз приедет, и в пятый...
Прикопайте его уже где-нибудь в посадке по тихому.
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Я маю запитання.
1. Куди цього злодюгу щоразу депортують ?
2. Сидіти (в смислі - в тюрязі, в українській) йому не припадає ?

Хрестик приколов. Н-да, набожний таварісч, набожний.
В джим іди, чучало, пузо своє зжени.
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Все очень просто. Повторное нарушение влечет за собой принудительные работы. И нужно только отработать. Не заплатить, а именно собственным трудом из которого вычислять стоимость питания и содержания. Содержание в "одиночке". Расценки за труд установить такие чтобы худел быстро. И пусть пока не отработает сиди. Хоть пожизненно. После трудового подвига ни один грузинский вор в Украину не вернется. А лучше несчастный случай. Ботулизм, например...
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Та пристрелить його випадково невідомо хто ,з якоі' зброі' і при яких обставинах п
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то "вор в законе" а у нас воры в шакаладе это покруче...
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Так может депутаты-декларасты, чтобы спасти награбленное и свою шкуру все-таки проголосуют за ужесточение ответственности за организованную преступность.
Понятно, что могут и им это вменять, но, "в конце концов", что делать, если с подводной лодки не сбежишь? )))))
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВор в законе Тенго Гальский в третий раз в течение года задержан на территории Украины, - Нацполиция. ФОТО
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