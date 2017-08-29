Вор в законе Тенго Гальский в третий раз в течение года задержан на территории Украины, - Нацполиция. ФОТО

9925 130Материалы по теме: Будни полицииТеги: вор в законе (187) криминалитет (517) Нацполиция (8526) преступность (1051) Тему создал: Цензор.НЕТ29.08.17 22:18 Вор в законе Тенго Гальский в третий раз в течение года задержан на территории Украины, - Нацполиция. ФОТООперативники Управления уголовного розыска полиции Киевской области задержали в Киеве Тенгиза Чара, известного в криминальном мире как Тенго Гальский. читать источник x Мне нравится 2
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Он спонсор БПП .
Или акционер , хрен их там разберёшь .
Деловой партнёр , а не халявщик какой-нибудь .
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Прикопайте его уже где-нибудь в посадке по тихому.
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1. Куди цього злодюгу щоразу депортують ?
2. Сидіти (в смислі - в тюрязі, в українській) йому не припадає ?
Хрестик приколов. Н-да, набожний таварісч, набожний.
В джим іди, чучало, пузо своє зжени.
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Понятно, что могут и им это вменять, но, "в конце концов", что делать, если с подводной лодки не сбежишь? )))))
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