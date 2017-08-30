"Он должен был остаться и умереть", - Добкин о Януковиче

19246 217Теги: Добкин (1023) Янукович (32589) Тему создал: Цензор.НЕТ29.08.17 22:14 "Он должен был остаться и умереть", - Добкин о ЯнуковичеЕсли бы экс-президент Виктор Янукович остался в Украине и погиб, поскольку другого варианта у него не оставалось, о нем бы остались положительные воспоминания. читать источник x Мне нравится 2
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Всі попередні президенти залишились в Україні і ніхто з них не загинув. І Януковощь також може прийняти запрошення генпрокурора і повернутися.
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Янык был грамотный менеджер, Мне было непонятно.......
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Тебе глупышу в этой жизни ещё много чего не понятно....Иди лучше читай журнал Мурзилка,там много картинок и мало незнакомых букв
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