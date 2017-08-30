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Теги: Добкин (1023) Янукович (32589)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Он должен был остаться и умереть", - Добкин о Януковиче

Если бы экс-президент Виктор Янукович остался в Украине и погиб, поскольку другого варианта у него не оставалось, о нем бы остались положительные воспоминания.

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Допа ты опять напился ,все не просыхаешь , и почему ты не умер ? Сейчас было бы легче нам. Прости господи.....
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Маячня Добкіна на комуністичному телеканалі.
Всі попередні президенти залишились в Україні і ніхто з них не загинув. І Януковощь також може прийняти запрошення генпрокурора і повернутися.
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Между прочим, Зюганов выступил против оккупации Крыма, а коммунисты России отказались праздновать годовщину присоединения Крыма к России.
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Коммунисты празднуют оккупацию Крыма каждый день, а Зюганов такой же клоун, как и Жириновский.
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Факт в том, что эти падлюки единогласно голосовали за введение российско-фашистских войск в Украину и ни одна падла из них никогда не выступила против оккупации украинских территорий.
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Шел бы ты Допа.... в дЯревню Малые Бздюли Кислодрыстовкого уезда Мухосранской губернии, а там хоть в дерьме топись хоть вешайся, дело твое тварюка конченная.
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Янык был грамотный менеджер, губернаторствовал на Донбассе и Донбасс при нем резко улучшился. Меня он совершенно устраивал как през. Мне было непонятно, почему, когда Янык отвел войска по договоренности с Майданом из правительственного квартала, почему Майдан нарушил все эти договоренности. разве досрочные выборы это не лучше чем война? Разве законный през христианин, а не еврей,, которого выбрал весь украинский народ - это не лучше, чем явные аферисты, воры, раздаватели украинских земель, которых силой втолкнули во власть? Разве не ясно было что Яценюк ворюга и в подметки Яныку не годится,что турчинов, что сразу же отдал Крым - это баптист, а не управленец а Кличко - это спортсмен? Кто бы их выбрал на выборах??? При Яныке Украина шла в рост и в расцвет. Янык ясно, умно и грамотно выступал по онлайн суду в России. А самое главное, при нем народ лучше жил.
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и этим бы Овощ ооочень бы облегчил жизнь революционерам которые ныне при власти, ведь одно дело ставить нового президента взамен погибшего и другое - при живом но сбежавшем от бунтовщиков
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Янык был грамотный менеджер, Мне было непонятно.......
========
Тебе глупышу в этой жизни ещё много чего не понятно....Иди лучше читай журнал Мурзилка,там много картинок и мало незнакомых букв
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Зато Добкины если и загнутся то только от передоза...
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Хм. "Я считаю, что тот человек, который баллотируется в президенты, добивается успеха, берет на себя ответственность за десятки миллионов людей, за страну, он должен быть готов не только к открытию детских садиков, но и к тому, чтобы умереть." А Добкин сказал неожиданно мудрые и правильные слова. Плохо, что наша власть свою должность видит только через выгоду для себя лично, а умирать за страну должны только те, которыми они правят. Это камень в огород не только Януковичу, но и всей "элите", потому армия стецьков и подняла вой по команде.
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Наши депутатоиды начинают почему-то прозревать только тогда, когда их берут за заднее место.
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Дебілом ти був - ним і залишився і наркотики тут ні при чому.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Он должен был остаться и умереть", - Добкин о Януковиче
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