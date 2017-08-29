Похищенный в Гомеле украинец Гриб может находится в ФСБ Краснодара, - белорусские СМИ

4885 117Теги: Беларусь (2712) похищение (1290) Тему создал: Цензор.НЕТ29.08.17 21:53 Похищенный в Гомеле украинец Гриб может находится в ФСБ Краснодара, - белорусские СМИ19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, может находиться в Управлении ФСБ по Краснодарскому краю. читать источник x Мне нравится
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они с нами давно войну ведут нужно помнить об этом всегда!
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Беларусь уже стала Федеральным Округом РФ - Белорашка?
К слову. В ЕС тоже нет границ в прямом понимании этого слова, но спецслужбы у каждой страны свои, и ни кто не имеет права приходить на чужую территорию и чинить свои порядки.
И если, скажем спецам одной страны нужно кого-то достать из другой, всё делается по договорённости спецов. Причём задерживают спецы своего государства, а не чужого. Потом передают, и не просто передают, а через суд.
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То есть он направо и налево оскорблял людей. Так его кто угодно мог выкрасть. Многие путают неприязнь к врагам Родины с личной неприязнью. Войну за Родину с личной войнушкой. Потому и существуют правила ведения войны. Но стецьки грань не чувствуют, для них можно воевать и торговать с "партнерами", быть "патриотом" и тут же сношаться с врагом. Что удивляться, что враг платит той-же монетой, сначала посношали, а потом арестовали.
На грибидной войне грибидные воины.
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