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Теги: Беларусь (2712) похищение (1290)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Похищенный в Гомеле украинец Гриб может находится в ФСБ Краснодара, - белорусские СМИ

19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, может находиться в Управлении ФСБ по Краснодарскому краю.

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п окомментам понятно что заказа на " какой Лукашенко плохой" но всё равно история шита белыми нитками, хотя что у нас что в России пропагандисты одинаковы, не зря же они между собой дружат)
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При чем здесь пропагандисты, отец ищет сына и обратился к людям .
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при том, к каким людям, людям оно надо надо эта политическая параша?
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Даже и не жалко придурка, за кусок пи@ды поперся в никуда, лучше бы вздрочнул в очередной раз и узбагоился
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ну що з таким робити ...що не знають що кожен день через Україну ФСБшники пачками шниряють ...наприклад у те ж саме Придністров'я ...якщо по дорозі "пропаде" з десяток (для початку) теж непогано ...тоді вже ЦАПИ звонили б десь в СБУ Львова взнавати де їхні УйОБКИ пропали ... але для цього має бути СБУ а не ФСБ (У)
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По трасі на Одесу їде багато бульбонов. Зловіть пару бульбашей та закрийте в СІЗО.. Усатий гандон лукашенка одразу прозріє..Але шоколадний не зможе.
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Вже вторые сутки,йде операция по спасению рядового Гриба
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эх, Емеля... поехал на болота за царевной жабой, вот и результат - черти схватили....
они с нами давно войну ведут нужно помнить об этом всегда!
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Ну ездят , потрассе Одесса -Киев и против Украины ничего не имеют , многие и поддерживают. А вот парнишка повелся на телку левую с России. А у нас граница открытая и белоруские погранцы не стоят. Мозги надо включать , на таком фуфле развели.
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А что делают российские спецслужбы в чужой стране?
Беларусь уже стала Федеральным Округом РФ - Белорашка?

К слову. В ЕС тоже нет границ в прямом понимании этого слова, но спецслужбы у каждой страны свои, и ни кто не имеет права приходить на чужую территорию и чинить свои порядки.
И если, скажем спецам одной страны нужно кого-то достать из другой, всё делается по договорённости спецов. Причём задерживают спецы своего государства, а не чужого. Потом передают, и не просто передают, а через суд.
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Думаю ФСБ втупую использовало спецсужбы РБ для задержания и передачи парня. Бацька подофигел когда понял, что дело чисто политическое и его тупо подставили. Сейчас решает с хутиным вопрос, что делать, поскольку работа на одну из сторон войны никак не согласуется со статусом "незасимого посредника".
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"он был активным пользователем социальных сетей, часто не подбирал выражения"
То есть он направо и налево оскорблял людей. Так его кто угодно мог выкрасть. Многие путают неприязнь к врагам Родины с личной неприязнью. Войну за Родину с личной войнушкой. Потому и существуют правила ведения войны. Но стецьки грань не чувствуют, для них можно воевать и торговать с "партнерами", быть "патриотом" и тут же сношаться с врагом. Что удивляться, что враг платит той-же монетой, сначала посношали, а потом арестовали.
На грибидной войне грибидные воины.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПохищенный в Гомеле украинец Гриб может находится в ФСБ Краснодара, - белорусские СМИ
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