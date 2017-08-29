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Материалы по теме:  Оборона
Теги: ВМС (574) Одесса (5868) присяга (169) курсанты (84)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Будущие офицеры ВМС Украины приняли присягу в Одессе. ФОТОрепортаж

Сегодня, 29 августа, 29 курсантов Института ВМС и 14 курсантов отделения военной подготовки мореходного колледжа технического флота Национального университета "Одесская морская академия" набора 2017 года приняли Военную присягу на верность украинскому народу.

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Так же ВСЕ на паРАШЕ ,- знают за ЭТО ...))))) , Не тряси по ,,клаве,. ...)))))) , а то ЧИПсик - вертухай ,.придёт,, да ,,ПРИЛЬНЁТ,,..)))))) , ты и не отцепишься ....)))).
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Хоспади ... И здесь попы свою харю всунули
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Всё нормально, окромя того мастера боевых исскуств с чёрным поясом и боевым веником с пятой фотки. Накуя?
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В цей день 1936 року народився Джон Маккейн - сенатор США, герой війни у В'єтнамі, друг України. Бажаємо здоров'я!Будущие офицеры ВМС Украины приняли присягу в Одессе - Цензор.НЕТ 649
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Дед, ты ещё должен додавить рашку. Выздоравливай!
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А если неправильно ответит - то кадилом по хлебалу!!!!!
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Вот кто гораздо хуже сепарской гнидоты, так это т.н. аполитичные. Недавно разговаривал с одной такой своей старой знакомой, с которой не виделся уже лет 5.

Лет 20 назад при каждой нашей встрече я думал только об одном: как бы ее трахнуть. А в этот раз мне хотелось только трахнуть ее канделябрами по голове. Я спросил как там ее недвижимость в Крыму, не отжали ли оккупанты и т.д. А в ответ услышал: "Я вне политики. Я аполитична. За что же у меня отжимать недвижимость? Я ее просто перерегистрировала по российским законам. Да, я каждый год езжу отдыхать в Крым. А почему я должна страдать из-за этой вашей войны? Меня политика не интересует".
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Привет из Одессы, Украина! Приезжайте к нам в гости, мы вас любим.
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Гостям - Одесситы всегда рады..И накормят и напоят и экскурсию покажут. Если это гости..
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Уже были в этом сезоне, хорошо отдохнули, потратили деньги на разные излишества и надеемся приехать в следующем году!
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Ні, не знайомий- це з вашого звернення до нього зрозуміло.
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треба військо і флот піднімати! і не хенералами, а лєтьохами), вони краще, вони надія України!
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Для этого скоро заложат новые мощные корабли
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Еліта...і під Очаковом щось будується...Слава Українським морякам....
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБудущие офицеры ВМС Украины приняли присягу в Одессе. ФОТОрепортаж
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