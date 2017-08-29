Будущие офицеры ВМС Украины приняли присягу в Одессе. ФОТОрепортаж

Сегодня, 29 августа, 29 курсантов Института ВМС и 14 курсантов отделения военной подготовки мореходного колледжа технического флота Национального университета "Одесская морская академия" набора 2017 года приняли Военную присягу на верность украинскому народу.
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Лет 20 назад при каждой нашей встрече я думал только об одном: как бы ее трахнуть. А в этот раз мне хотелось только трахнуть ее канделябрами по голове. Я спросил как там ее недвижимость в Крыму, не отжали ли оккупанты и т.д. А в ответ услышал: "Я вне политики. Я аполитична. За что же у меня отжимать недвижимость? Я ее просто перерегистрировала по российским законам. Да, я каждый год езжу отдыхать в Крым. А почему я должна страдать из-за этой вашей войны? Меня политика не интересует".
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