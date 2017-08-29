Незаконная добыча песка в Киеве - "разборки в стиле 90-х", - журналист Бочкала

5936 43Теги: добыча (252) Киев (18008) Бочкала (21) Тему создал: Цензор.НЕТ29.08.17 21:30 Незаконная добыча песка в Киеве - "разборки в стиле 90-х", - журналист БочкалаВ Киеве в районе Выдубичей вечером, 29 августа, возник конфликт из-за незаконной добычи песка. читать источник x Мне нравится 2
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Нема никакой , другой логики в отношении Авакяна . Он бандит . Отжим - его хлеб .
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Хоспади , ну шо за тупняк ? Протри зенки ... Шоколадный строил всякие фабрики-шмабрики ... А шо построил Авакян
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Потому что получается, что ты как Димон Киселёв - наврал, а вы сами ищите этому подтверждение или опровержение.
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Ковальская всегда бесплатно мыла рядом с собой . Это завод Сан Саныча. Дарницкий ЖБИ они выкупили года 3 назад за 4 лимона.
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Думали, он будет в киев раде морды злодиям крушить, с воровством бороться и о их комфортной жизни сильно заботиться.
Ага! Угу! Щас, он токо шнурки погладит...
Почитали бы сначала биографию этого быка (она же была в открытом доступе!), а потом включи ли бы свои мозги!!!!!!!!!!!!
Перед этим - лёня космос, теперь - боксёр без мозгов... "Прогрессируете" однако!
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Они (вы) выбрали всё сами. Теперь сами жрёте свой хуёвый выбор и нас (всю Украину) подсадили на проблему со своим идиотом.
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Тогда как, этот бык вообще мог попасть в главные начальники Киева(читай всей Украины), если вы ВСЕ(?) за его не голосовали?!
Марсиане(кацапы) наверно его вам распылили. Шо за чушь!
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потім, влада зрозуміла це, й відбувалось коригування, різними способами леня, маркетинг, підрахуй 1, 2))))
так що ти, не правий!
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за какие такие труды
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сидит на лузе и гадает
знало бы оно Киев сразу сориентировался бы
жби на корчеватом
а писок тема прокурорская
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