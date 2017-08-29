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Теги: добыча (252) Киев (18008) Бочкала (21)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Незаконная добыча песка в Киеве - "разборки в стиле 90-х", - журналист Бочкала

В Киеве в районе Выдубичей вечером, 29 августа, возник конфликт из-за незаконной добычи песка.

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Петиного брата замочили в 90-х. Именно брат Порошенко был мафиозным решалой в 90-е и рулил семейным бизнесом семьи Порошенко. После убийства брата Порошенко, очередь рулить рошеновским кланом перешла к Пете Порошенко.
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Не , ну у меня логика попроще ... Где мусора ? Нема ? Значит , Авакян в теме
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А другая логика - не? Это не аваковское корыто и сунуть ему туда своё рыло - зась. И кто ж может поставить Авакову, у которого в распоряжении многотысячный вооруженный человеческий ресурс, такое условие...
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" А другая логика - не? "

Нема никакой , другой логики в отношении Авакяна . Он бандит . Отжим - его хлеб .
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И что? А Порошенко - не такой же? Им проще поделить корыта и не лезть в чужое, или довоеваться (из-за какого-то песка на жалкие копейки) до перевыборов и потерять даже то, что на сегодня имеют?
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" И что? А Порошенко - не такой же? "

Хоспади , ну шо за тупняк ? Протри зенки ... Шоколадный строил всякие фабрики-шмабрики ... А шо построил Авакян
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А можно поподробнее - какую именно фабрику построил шоколадный?
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Ну это же ты утверждаешь: "Шоколадный строил всякие фабрики-шмабрики". Я вот и уточняю - можно какие-нибудь документальные подтверждения?
Потому что получается, что ты как Димон Киселёв - наврал, а вы сами ищите этому подтверждение или опровержение.
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перемогою і звітом що злочинність знизилася
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В пределах Киева песок вообще надо запретить намывать- склоны поедут. А многие моют - особенно ЖБИ
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Може таки "ЖБК"? Та вони давно не миють- з моста Патона добре видно купу піска, привезеного для "Ковальскої".
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Звучит так ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ(ЖБИ)
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Дарницкий завод ЖБК - Бетон от Ковальскойbeton.kovalska.com › about › facilitiesПроизводственные мощности ПАО «Завод ЖБК им. Светланы Ковальской», у нас можно купить бетон в Киеве, при этом наша цена на бетон одна из самых выгодных для клиентов.
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Там же в поиске и ЖБИ
Ковальская всегда бесплатно мыла рядом с собой . Это завод Сан Саныча. Дарницкий ЖБИ они выкупили года 3 назад за 4 лимона.
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Моют, но сейчас - выше, в устье Десны. А "в пределах видимости с моста Патона" - если интересно - эхолот в помощь: промыто русло до магмы )
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" Хорошо, что хотя бы работает связь Источник: https://censor.net.ua/n453334" - вот как написал, что есть теперь не будет!!!
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Зато, киевляне выбрали себе мером двухметрового, здорового, как бульдозер, боксёра!
Думали, он будет в киев раде морды злодиям крушить, с воровством бороться и о их комфортной жизни сильно заботиться.
Ага! Угу! Щас, он токо шнурки погладит...
Почитали бы сначала биографию этого быка (она же была в открытом доступе!), а потом включи ли бы свои мозги!!!!!!!!!!!!
Перед этим - лёня космос, теперь - боксёр без мозгов... "Прогрессируете" однако!
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не забувай, хто був в цвк! - підрахуй охрендовский!!!
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Токо не надо...На тот момент, всё было более менее честно.
Они (вы) выбрали всё сами. Теперь сами жрёте свой хуёвый выбор и нас (всю Украину) подсадили на проблему со своим идиотом.
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слухай, в Києві ніхто не гОлосував за педалю, тому що всім відомо що, це за хрукт!
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Саша, тогда я сильно удивляюсь киевлянам!
Тогда как, этот бык вообще мог попасть в главные начальники Киева(читай всей Украины), если вы ВСЕ(?) за его не голосовали?!
Марсиане(кацапы) наверно его вам распылили. Шо за чушь!
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треба подивитися на історію, голосувань) киян, з кінця 80 років...
потім, влада зрозуміла це, й відбувалось коригування, різними способами леня, маркетинг, підрахуй 1, 2))))
так що ти, не правий!
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Охендовский получил орден и дворец круче Букингемского
за какие такие труды
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Вся сеть бабок-пенсионерок, благодаря которым Черновецкий избирался в мэры, перешла с частью команды того космонавта к Кличко. Что в значительной мере и повлияло на результаты выборов. По этой же причине столько времени Черновецкого и его бывшую воровскую команду не трогают правоохранительные органы.
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Бугая Кличка потрібно разом з арою-Авакяном на парашу садити!!!
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крест известный знайка))))
сидит на лузе и гадает
знало бы оно Киев сразу сориентировался бы
жби на корчеватом
а писок тема прокурорская
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Просто не могу не порадоваться за порохоботов, так как новость из Печерского суда им как бальзам на рану...суд признал Полякова потерпевшим от действий НАБУ... Ну что господа порохоботы, чем не повод открыть бутылку шампанского к шоколадке??
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"Я знаю, что я делаю, когда прихожу один на вашу поляну. Потому что жизнь моя не дороже вот этого песка. Важно, что скажут люди. Если про меня, или про кого-то из вас скажут, что он фуфло… Ну зачем тогда жить? Верно?" (ц) БригадаНезаконная добыча песка в Киеве - "разборки в стиле 90-х", - журналист Бочкала - Цензор.НЕТ 981

Незаконная добыча песка в Киеве - "разборки в стиле 90-х", - журналист Бочкала - Цензор.НЕТ 6210
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Купить, выбросить, купить: Заговор вокруг лампочки / The Light Bulb Conspiracy (2010) https://www.youtube.com/watch?v=EDDeUZbrYuY
Незаконная добыча песка в Киеве - "разборки в стиле 90-х", - журналист Бочкала - Цензор.НЕТ 667
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Переписать орков, взять отпечатки, фото. За одну ночь можно сделать. И пусть гуляют.
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А що? хіба тільки на Дніпрі намивають пісок?. Одеська трасса, міст через річку Стугна, і поряд з трассою ДЮНИ намитого піску. Нищиться річка і нікому це не "свербит", бо робиться під прикриттям місцевих та центральних кязьків.Головне зрубати побільше капусти сьгодні.... Временщики не думють за наслідки такого злодійського та варварського ставлення до природи, і майбутнє екосистеми. І куди поскоржитись, якщо з верху до низу кругова порука, та кумівство ГРАБІЖНИКІВ. Такого безПЄрДЄЛА що в верхах, що на містях,українці ще не бачили.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНезаконная добыча песка в Киеве - "разборки в стиле 90-х", - журналист Бочкала
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