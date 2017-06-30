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Теги: задержание (5904) пограничники (1284) ФСБ (1139)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Обнаружена страница в соцсети одного из двух задержанных сотрудников ФСБ. "Это поможет СБУ задать им дополнительные вопросы", - InformNapalm. ФОТО

Украинские волонтеры, с целью установки личностей задержанных российских военнослужащих погранслужбы ФСБ, провели экспресс OSINT-расследование.

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охраняющие границу на водных рубежах, в данном случае с соседним Китаем по реке Амур. В данном контексте, следует напомнить, что задержанные на Херсонщине россияне, попали на материк на лодке...====

КУСТО - ОТДЫХАЕТ..
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Тур Хейердал (Heyerdahl). Такая транскрипция ближе. Вообще то, он уроженец Норвегии, и в зонах военных конфликтов(даже предполагаемых) вроде бы не вештался. А так, Ваш сарказм и чувство юмора оценено!!!
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ейбогу небыло сарказма ..я чуть подправил тонкий юморной намек
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а че пошли по Амуру.... а оказались возле Южного Буга... бывает...
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Шатался. Толи на Кон-Тики то ли на Ра но попал как раз в зону конфликта и был вынужден свернуть экспедицию (если мне память не изменяет)
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После окончания диверсионной радиошколы в Англии Хейердала и его товарищей из так называемой «I Group» подготовили к заброске в оккупированную немецкой армией Норвегию. В звании лейтенанта он отправился на американском лайнере в составе конвоя в Мурманск. В конце похода конвой подвергся атаке немецких подводных лодок, которая была отбита с помощью советских кораблей. По прибытии в Киркенес группа Хейердала должна была поддерживать радиосвязь штаба норвежского отряда с Лондоном. Здесь его и застало окончание войны
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Не. я не про его молодость. Я вот про что (лодки перепутал немного, старею. Речь о Тигрис)

30 марта 1978 года, пройдя за 4,5 месяца около 7 тысяч километров, «Тигрис» вошёл в порт Джибути. Тур Хейердал пытался получить разрешение на вход в территориальные воды государств, примыкающих к Баб-эль-Мандебскому проливу, чтобы продолжить плавание в акватории Красного моря. Но ни от одной страны не было получено определённого ответа. Кроме того, в этом районе начались военно-морские манёвры США, Англии и Франции, и продолжать экспедицию стало небезопасно. Тур Хейердал принял решение прервать путешествие, а лодку, которая по-прежнему была в неплохом состоянии, уничтожить. Став на последнюю якорную стоянку у одного из островов в нескольких километрах от порта Джибути, 3 апреля 1978 года члены экипажа сняли с судна все материалы экспедиции и подожгли его[1].
В своём открытом письме Генеральному секретарю ООН Курту Вальдхайму Хейердал, в частности, написал:

«Сегодня мы сжигаем наше гордое судёнышко… в знак протеста против проявлений бесчеловечности в мире 1978 года, в который мы возвратились из открытого моря. Нам пришлось остановиться у входа в Красное море. В окружении военных самолетов и кораблей наиболее цивилизованных и развитых стран мира, не получив разрешения на заход от дружественных правительств, руководствующихся соображениями безопасности, мы были вынуждены высадиться в маленькой, ещё нейтральной Республике Джибути, потому что кругом соседи и братья уничтожают друг друга, пользуясь средствами, предоставленными теми, кто возглавляет движение человечества по пути в третье тысячелетие.
Мы обращаемся к простым людям всех индустриальных стран. Необходимо осознать безумные реальности нашего времени… С нашей стороны будет безответственным не требовать от тех, кто принимает ответственные решения, чтобы современное оружие не предоставлялось народам, которых наши деды корили за секиры и мечи.
Наша планета больше камышовых бунтов, которые пронесли нас через моря, и всё же достаточно мала, чтобы подвергнуться такому же риску, если живущие на ней люди не осознают неотложной необходимости в разумном сотрудничестве, чтобы нас и нашу общую цивилизацию не постигла участь тонущего корабля».
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кончать эту русню надо. люто кончать. Им повезло что на наших пограничников попали. местные бы их не допрашивали, порвали бы на куски сразу.
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там же не указано какая лодка была
они на подводной лодке к нам приплыли
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там побережье очень мелкое, до километра можно в глубь воды заходить.
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"НА ГРАНИЦЕ ТУЧИ ХОДЯТ ХМУРО,
ДВА ЛОСЯ ПЕРЕШЛИ СИВАШ...." :D
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пистят они, там не заблукаеш все побережье видно как на ладони.
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100% ты как в воду глянул. это диверсанты. взрывать наших военных будут или политическое руководство и возможно журналистов. но я думаю, что их послали взорвать электростанцию на ядерном топливе. или плотину какую. много задач могут выполнить в нашем незащищенном тылу террористы из фсб. а то, что они плетут, легенда. их уже ждали легальные украинские документы в Херсоне, на Миколу та Петра...
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там нету аэс. Ближайшая станция в Николаевской области. Просто мордва решила пробить побережье на счет возможности тихого проникновения из на крысма.
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может и это. но им не надо тихое проникновение, в том смысле который ты подразумеваешь. если они ломанут оборону то только танками и с воздуха. диверсанты они к бабке не ходи. на дыбу их, все расскажут как миленькие. и еще споют и с танцуют.
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Этот ))) ?
Вьетнамская война, Американцы окружили лагерь.
- Вьетнамцы! Сдавайтесь, вы окружены!
- Вьетнамцы не сдаются! Петренко, снаряды!
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А вот еще в том же духе

Лётчики Ли Си Цын и Си Ни Цын отвечают на вопрос корреспондента, какие трудности им приходилось преодолевать, воюя в Корее: - Особенно трудно было во время воздушного боя щурить глаза, да ещё одной рукой оттягивать брови к вискам!
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последние убийства сильно шатают стул под головой СБУ. Этот вариант тоже надо рассматривать. Мы же не знаем с кем у него конфликты? Это может быть и Аваков, и Матиос и внутри службы могут быть "течения". Понятно что кацапский след основной вариант, но исключать иные варианты тоже не стоит. Да и то что нам сказали над чем работал Шаповал, не важно, важно то что нам не сказали.
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как в песТне -- шли на Одессу, а вышли к Херсону! :D

Сто лет прошло, а ничего не изменилось!
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"Установить личность второго задержанного россиянина, на этом этапе не удалось
---------------------------------------
вторые россияне, суко, все на одно лицо

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к стати действительно, его на сутки в клетке на солнышке оставить в степи и потом мумифицировать не нужно. 40 градусов сейчас там в тени.
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С пивасом я бы не стал употреблять такую гадость. Можно ботулизмом заболеть. А подсушить на солнышке - это вариант.
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а че, вроде упитанный такой... должен быть мягким...
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Там не только ботулизм! Так что я бы не рисковал.
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ничего страшного пропарим, проварим, прожарим, приправим и за ужареных по стопочке. не.. усопших или усохших.
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Багата українська кухня своїм буйним різноманіттям страв зі скрєпних.
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Если после Яроша что-то останется, доедим.
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Ну, не знаю. Лично я не уверен, что термообработка уничтожит в них всю заразу. Как бы кацапизмом и лишнехромосомизмом не заразиться.
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Дополнительные вопросы - это на пятёрку?
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Отправьте к проктологу, подозреваю, что в "дупле" контрабанду тянул
Будет ему что рассказать сослуживцам по возвращению. Да и дома, сможет хвастануть как он там мужественно с хахлами боролся
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Україна видасть цих кацапів щей вибачення попросить! Цій владі українські в'язні Кремля по барабану!

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когда это мы у них пробачення просили? На.рена перегибать?
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Никакого перегиба . Тут же ключевые слова - этой владе . ! . А просили , или не просили , это уже неважно . !
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В сортах говна не разбираюсь, но разрез глаз это чудь или ерзь?
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ты тоже не спец! то шо руское оно, то понятно, хотелось бы узнать на каком болоте его предки квакать начинали
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не, пацаны, нифига вы не разбираетесь в сортах кацапов. Это типичный тептярь из Елабуги. Крайний случай - лашман. Но это один хрен, они там за сто лет перетрахались...
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нет. это помесь кацапни завезенной из средней полосы с местными азиатами. ерзя это рязань. там монголоиды другой вид имеют.
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гаврилы в штилицев игрались
но заигрались и попались
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// а десь в лісопосадці схрон з вибухівкою та зброєю ,а потім джипи з силовиками взлітають
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Как на меня я бы повесил на них недавние подрывы СБУшников, участие в оккупации Крыма, терроризм и незаконное пересечение государственной границы и влепил бы пожизненное, пусть посидят подумают над своим поведением.
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Но футболки на них разные ведь!!!! Может, всё-таки разные люди на фото?
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менять их на сенцова и остальных которые в эрэфии...эрэфия откажеться- тогда обоих на 25 лет в колонию рядом с львовской областью-целебный воздух и незатейливые шутки местных гарантированы)
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А я нічого не зрозуміла. Прикордонники зловили двох, що незаконно переходили кордон. Потім ці двоє зізналися, що вони фсб ..але не сказали як їх звуть? Хм ... дивина якась. Або то прикордонники не розкривають таємницю їх імен , і з яких регіонів рашки вони? А всім цікаво --так? А якщо не сказали своїх імен і звідки вони, то є простий спосіб дізнатися! Просто знайдіть доктора психіатра, що навчений гіпнозу медичного --- за п'ять хвилин вони йому розкажуть все! Доречі, у всіх розвідках світу такі є фахівці.
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Есть простой и эффективный способ как узнать их имена и многое другое... Этот способ называется - пальцы в двери!
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Оо так--схвалюю ! То метод якраз до тих тварюк )
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Чи и не сотрудники ФСБ ! Обнять и плакать,таких сотрудников.
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...ну и наконец одна и таже цепь на шее"Источник: https://censor.net.ua/p446036

майка теж та сама... лише посиніла з часом
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Грош цена такому эхвесбе , если он действительно оттуда . Это ж надо , выставил свою рожу в интернете , пц ! Хоть и даже под чужим именем . Идиот . !! Это всё равно что принести вору " ключи от квартиры где деньги лежат " ,, на тарелочке . ! .
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Хуйло бачили ?--аж такі тупі морди , то тількі в фсб --так що не сумнівайтеся , там дебіл на дебілу і дебілом поганяє.
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Потрібно розуміти що охороняти кетайський кордон москалям вже нафіг потрібно?
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ВЛАСУ: Ну почему - очень даже надо. Но - вот так: (Приглядись - кто на вышке то стоит!)

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Мне сегодня совсем не улыбок, но это - таки улыбнуло: "внешнее сходство которого с задержанным пограничником очевидно: разрез глаз, нос, лоб, стрижка, уши и губы одинаково косят в правую сторону" . Только вот думаю - там уже пол-россии "косят в сторону", да и "разрез глаз" - весьма специфический...
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Хуйло знову по зомбоящику скаже, що він впевнений, що два плавуна просто заплили за буйки........
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОбнаружена страница в соцсети одного из двух задержанных сотрудников ФСБ. "Это поможет СБУ задать им дополнительные вопросы", - InformNapalm. ФОТО
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