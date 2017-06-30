Обнаружена страница в соцсети одного из двух задержанных сотрудников ФСБ. "Это поможет СБУ задать им дополнительные вопросы", - InformNapalm. ФОТО

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Всего на сайте: 155 писателей
КУСТО - ОТДЫХАЕТ..
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30 марта 1978 года, пройдя за 4,5 месяца около 7 тысяч километров, «Тигрис» вошёл в порт Джибути. Тур Хейердал пытался получить разрешение на вход в территориальные воды государств, примыкающих к Баб-эль-Мандебскому проливу, чтобы продолжить плавание в акватории Красного моря. Но ни от одной страны не было получено определённого ответа. Кроме того, в этом районе начались военно-морские манёвры США, Англии и Франции, и продолжать экспедицию стало небезопасно. Тур Хейердал принял решение прервать путешествие, а лодку, которая по-прежнему была в неплохом состоянии, уничтожить. Став на последнюю якорную стоянку у одного из островов в нескольких километрах от порта Джибути, 3 апреля 1978 года члены экипажа сняли с судна все материалы экспедиции и подожгли его[1].
В своём открытом письме Генеральному секретарю ООН Курту Вальдхайму Хейердал, в частности, написал:
«Сегодня мы сжигаем наше гордое судёнышко… в знак протеста против проявлений бесчеловечности в мире 1978 года, в который мы возвратились из открытого моря. Нам пришлось остановиться у входа в Красное море. В окружении военных самолетов и кораблей наиболее цивилизованных и развитых стран мира, не получив разрешения на заход от дружественных правительств, руководствующихся соображениями безопасности, мы были вынуждены высадиться в маленькой, ещё нейтральной Республике Джибути, потому что кругом соседи и братья уничтожают друг друга, пользуясь средствами, предоставленными теми, кто возглавляет движение человечества по пути в третье тысячелетие.
Мы обращаемся к простым людям всех индустриальных стран. Необходимо осознать безумные реальности нашего времени… С нашей стороны будет безответственным не требовать от тех, кто принимает ответственные решения, чтобы современное оружие не предоставлялось народам, которых наши деды корили за секиры и мечи.
Наша планета больше камышовых бунтов, которые пронесли нас через моря, и всё же достаточно мала, чтобы подвергнуться такому же риску, если живущие на ней люди не осознают неотложной необходимости в разумном сотрудничестве, чтобы нас и нашу общую цивилизацию не постигла участь тонущего корабля».
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они на подводной лодке к нам приплыли
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ДВА ЛОСЯ ПЕРЕШЛИ СИВАШ...." :D
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Вьетнамская война, Американцы окружили лагерь.
- Вьетнамцы! Сдавайтесь, вы окружены!
- Вьетнамцы не сдаются! Петренко, снаряды!
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Лётчики Ли Си Цын и Си Ни Цын отвечают на вопрос корреспондента, какие трудности им приходилось преодолевать, воюя в Корее: - Особенно трудно было во время воздушного боя щурить глаза, да ещё одной рукой оттягивать брови к вискам!
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Сто лет прошло, а ничего не изменилось!
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вторые россияне, суко, все на одно лицо
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Будет ему что рассказать сослуживцам по возвращению. Да и дома, сможет хвастануть как он там мужественно с хахлами боролся
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но заигрались и попались
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майка теж та сама... лише посиніла з часом
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