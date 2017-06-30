EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Форум Украины(609091)
  982  5
Теги: Николаев (1283) похороны (703) смерть (5027) военнослужащие (3787) Антитеррористическая операция (17037)
Тему создал: Антон Татарніков

С бойцом 28-й ОМБр Александром Поповым, прошедшим Ирак и погибшим в зоне АТО, простились в Николаеве. ВИДЕО

Прводить в последний путь героя пришли не только родные и собратья, но и руководство Николаевской области, а также около сотни горожан.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вот куда вирусу ножно ехать, а не Коля хоронить.
Хотя.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...Низький уклін та світла пам'ть тобі Герой України...!
С бойцом 28-й ОМБр Александром Поповым, прошедшим Ирак и погибшим в зоне АТО, простились в Николаеве - Цензор.НЕТ 1095
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какое удобное слово для семьи порошенко. Порошенко, в твоей семье кто то там погиб, или твоих уебков?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
минетчик минометчик альоша там переночевал, тебе этого мало? ты агент кремля, шоле?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФорум УкраиныС бойцом 28-й ОМБр Александром Поповым, прошедшим Ирак и погибшим в зоне АТО, простились в Николаеве. ВИДЕО
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ПРАВДИВЫЙ, (unknown) bec83d0f, zexejuhota bigprofessorso, Urs, Yevgeniy Balalaykin, Великая Исландия, Irada, Іван5, Serega Petrovsky, belge, Сантьяго, Nikol Pricol, Кузя Нец, Wevelsburg, Віктор Багряний 6d106e85, piligrim, Bob2, fresh guacamole, magic SOM, Саша Крест, Иван Афанасьев, Lev Zawago, Alex Firman, Igor L, des_104, fedjka - fedjka, Vlad Nefakt, Hulio, SergTranscarpathian, Едвард, Nickol Nickols, Игорь Д, phantom4, Vlad Malinovsky, Alex Alex 801ff945, larisa890, Росися Вперде 6168386f, Игорь Шульга 6b022286, 1970-kva, kevinriznich, Gabriel Monte, Грышка Распутный 2, Бандерівець, vitaliymkua, Путлер Капут, Baks13, буков, Андрей Ильчук, Lvbnhj, амфаш, свободный человек b4fbfe90, Oleg Manko, Lev Boy, Simply, Mi3ch, Mganga Zambezi, Салах ад-Дин, Русский из Нефтекачки, Алекс Фибер, Ларик Гор, Saw Ewas 1a26b1e6, LUSi, avengers, экзорцист, Крыжок, МГМ, Филипп Филиппович Преображенск, Александр Вит
 Всего на сайте: 215 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти