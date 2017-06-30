РФ приостановила уплату взносов в бюджет Совета Европы, - Лавров

Irada
, ПРАВДИВЫЙ
, Юрий Линник 8c8b8b9d
, (unknown) bec83d0f
, zexejuhota bigprofessorso
, Гитарист Тиркин
, ЖеняКиевский
, Pik Az f246ad80
, Urs
, Сергей ce
, Евгений Минаев
, Maxim Ak-Murza
, Yevgeniy Balalaykin
, larisa890
, belge
, Великая Исландия
, Serega Petrovsky
, Nikol Pricol
, Constantine Malkovich ded2b0b7
, Гелий
, Іван5
, буков
, Lev Zawago
, Вовчик fd3f3831
, Alex Firman
, SergTranscarpathian
, piligrim
, Bob2
, Wevelsburg
, Койот Восточноукраинский
, Кузя Нец
, Росися Вперде 6168386f
, vitaliymkua
, Сантьяго
, Иван Афанасьев
, Віктор Багряний 6d106e85
, Олекса Засядьвовк 970ade85
, а ес c5e83b5a
, fresh guacamole
, Hulio
, Саша Крест
, свободный человек b4fbfe90
, три - пятнадцать
, Nester Dennez
, Ярослав Кривенький 52430ecd
, magic SOM
, хочется сказать
, Amber
, Леонид Днепр
, Igor L
, МГМ
, Gojib
, Александр Лесняк
, Anatoly Filatov
, rock-n-roll
, Vlad Nefakt
, Едвард
, Степан Андрійович
, Станиславус
, Leo Uxmal
, des_104
, Gabriel Monte
, Alex Palyvoda
, fedjka - fedjka
, phantom4
, Nickol Nickols
, Nata Ross
, Rostyslav Komarnytsky
, Vlad Malinovsky
, Yaroslav Tsutsa
, Игорь Д
, Alexander Getstein
, Nataliia Mykhailova
, Роман Бакс
, ВСІХНАПАЛЮ
, Игорь Шульга 6b022286
, Alex Alex 801ff945
, Jala Pribila
, Vova Vladimir
, Garsia UA
, Дорогой Я
, soren
, WiM
, Slithy Tove
, russkiy ukrainec
, Бандерівець
, амфаш
, kevinriznich
, Люцифер
, Lev Boy
, 1970-kva
, Lvbnhj
, Mi3ch
, Johann Schnittke
, Грышка Распутный 2
, Alexandr Lavrinenko
, Андрей Ильчук
, Вася Городской
, Сергей Серж e67d4198
, Демьяна Соколова
, Путлер Капут
, Паравоз
, Ольга Мартынюк b6557456
, Baks13
, Simply
, Борис Дородный af3710bc
, Алекс Фибер
, m16
, Володимир Круг
, Сергей Томинов
, Oleg Manko
, heinar must
, Русский из Нефтекачки
, Galyna Kravchuk 2f98b0eb
, майор швейк
, виталий луцюк 030674cb
, John Smith 4c07b967
, alks
, Mganga Zambezi
, Valim Levitin
, kisu kisu
, Загорулько Прасковья
, Kamate Kaora
, avengers
, Салах ад-Дин
, svd
, экзорцист
, Vitalij Isachenko 8ddce5b4
, Филипп Филиппович Преображенск
, А П 6d5dcd2e
, Saw Ewas 1a26b1e6
, Ларик Гор
, Крыжок
, Phels Phels
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Sash Fart b42abe58
, Малець Тарас
, Ремигайло Тетяна
, LUSi
, Tania36
, Сайко Костя
, Александр Вит
, укропбандерівець
, Александр Андрийченко
, Michail Viktorovich
, shokolad
, Володимир Євтєєв
ПРАВДИВЫЙ, (unknown) bec83d0f, zexejuhota bigprofessorso, Urs, Yevgeniy Balalaykin, Великая Исландия, Irada, Іван5, Serega Petrovsky, belge, Сантьяго, Nikol Pricol, Кузя Нец, Wevelsburg, Віктор Багряний 6d106e85, piligrim, Bob2, fresh guacamole, magic SOM, Саша Крест, Иван Афанасьев, Lev Zawago, Alex Firman, Igor L, des_104, fedjka - fedjka, Vlad Nefakt, Hulio, SergTranscarpathian, Едвард, Nickol Nickols, Игорь Д, phantom4, Vlad Malinovsky, Alex Alex 801ff945, larisa890, Росися Вперде 6168386f, Игорь Шульга 6b022286, 1970-kva, kevinriznich, Gabriel Monte, Грышка Распутный 2, Бандерівець, vitaliymkua, Путлер Капут, Baks13, буков, Андрей Ильчук, Lvbnhj, амфаш, свободный человек b4fbfe90, Oleg Manko, Lev Boy, Simply, Mi3ch, Mganga Zambezi, Салах ад-Дин, Русский из Нефтекачки, Алекс Фибер, Ларик Гор, Saw Ewas 1a26b1e6, LUSi, avengers, экзорцист, Крыжок, МГМ, Филипп Филиппович Преображенск, Александр Вит
Всего на сайте: 215 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а че там с "новороссией",отчего тишина?
Ответить
Ответить
Плагиат или методичка?
Или реально денег на расии не осталось?))))))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
в бюджет Европы взносы пропусив
теперь придется даже ей издохнуть
и вместо сена жрать кусок удил
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Белый дом накануне, наконец, подтвердил, что первая встреча Трампа с Путиным состоится на саммите G20 в Гамбурге, о чем в Кремле говорили еще с марта. Впрочем, конкретная повестка переговоров по-прежнему неизвестна.
На фоне распространившихся в американской прессе предположений, что Трамп может заговорить с Путиным о смягчении санкций, эксперты высказывают опасения по поводу вероятной чрезмерной угодливости президента США. Напомним, что до сих пор многие в Америке считают, что у Кремля есть компромат на Трампа.
Как пишет издание Politico, "многие эксперты по национальной безопасности и так называемые ястребы в отношении России в администрации Трампа опасаются, что президент, который месяцами говорил о перспективе дружбы с Путиным, возможно, слишком рьяно захочет угодить ему".
По мнению автора статьи, если глава США проведет встречу с Путиным в так называемом формате "присели и поговорили", это подчеркнет, что ему очень хочется подружиться с кремлевским главарем.
Некоторые американские чиновники полагают, что Трампу следует свести встречи с Путиным на саммите "к более неформальной, импровизированной беседе - "отозвать его в сторону", как это называется на языке дипломатии", пишет издание.
Некоторые экспертов считают маловероятным, что какие-либо контакты выльются в политические прорывы, поскольку Трамп не подготовил для этого почву.
При этом Кроули напоминает, что, согласно произнесенному накануне заявлению советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера, Трамп поручил своей команде нацбезопасности "оказать сопротивление дестабилизирующему поведению России" в таких регионах, как Балканы, а также "сдерживать конфликт" и "стимулировать сферы сотрудничества".
По мнению бывшего посла США в России Майкла Макфола, с такой небольшой подготовкой по основным политическим целям, которые Трамп хочет преследовать, идти на встречу с Путиным - потенциально рискованно, пишет The New York Times.
"Проблем с Россией полно, но российской политики пока нет", - признает Джеффри Ратке, заместитель директора Европейской программы в Центре стратегических и международных исследований (США) в той же статье NYT.
"Ясное дело, что есть риски, если внешняя политика настолько неорганизованна, насколько неорганизованной выглядит внешняя политика этой администрации. Есть риск принять на себя обязательства в какой-то одной сфере, которые могут ущемлять другие интересы, еще не полностью обговоренные", - предупреждает эксперт.
В свою очередь, исполнительный директор Kissinger Associates Томас Грэм убежден, что Путин придет на встречу с Трампом с "повесткой дня". "На такие встречи он приходит подготовленным", - отметил эксперт.
Между тем, как пишет автор статьи в The Daily Beast Кимберли Дозиер со ссылкой на неназванных европейских чиновников, в Москве рассчитывают, что Путин сможет вытянуть из Трампа "крупные уступки".
По словам источников издания, их разведка указывает на то, что Путин уверен в своей способности перехитрить Трампа на саммите "большой двадцатки", пользуясь обещаниями сотрудничества в таких сферах, как контртерроризм, чтобы добиться уступок вроде сокращения санкций против России.
В разговоре с изданием Томас Райт из Брукингского института (Вашингтон), ссылаясь на беседы с европейскими чиновниками, признал, что "за рубежом есть определенно какая-то тревога".
"Они обеспокоены сделкой, которая может быть заключена на ходу во время встречи. Путину очень хорошо даются эти первые встречи. У него есть повестка и он знает, как маневрировать людьми. Если Трамп не готов, то чем дольше он пробудет в комнате, тем это опаснее", - предупредил эксперт.
Бывший чиновник Пентагона при экс-президенте США Бараке Обаме Дерек Чоллет предполагает, что очевидная карта, которую разыграет Путин, - это какие-то предложения по ИГ и Сирии. "Но что он попросит взамен? Снятие санкций? Вывод войск из Прибалтики? А Трамп клюнет?" - задается вопросом собеседник The Daily Beast.
Накануне The Guardian сообщила со ссылкой на бывших чиновников, знакомых с ходом подготовки встречи, что Трамп якобы велел своим помощникам в Белом доме сформулировать возможные уступки, которые могут быть предложены Путину во время беседы в Гамбурге.
В частности, не исключался вариант со смягчением санкций, введенных Обамой в конце декабря прошлого года против России. Что предполагалось потребовать взамен, не сообщалось. Высокопоставленный чиновник из администрации президента США на условиях анонимности опроверг эти заявления, отмечает The Daily Beast.
Ответить
В Москве решили завершить спектакль с бутафорским татарским суверенитетом
Кремль не будет продлевать т.н. «договор» с Татарстаном сообщил главред газпромовского «Эха…» Алексей Венедиктов, через которого чекисты обычно сливают информацию в СМИ.
Венедиктов сослался на неназванное «высокопоставленное лицо» из окружения Путина, сказавшее ему, что продления «договора о разграничении полномочий между Республикой Татарстан и Российской Федерацией» со стороны Кремля не будет.
«Татарстан - единственный субъект федерации, с которым у Москвы договор, и единственный субъект федерации, где есть президент. Это неправильно», - пояснил он причину отказа.
Также, с его слов, в Москве хотят предотвратить «переход Татарстана на латиницу в случае сохранения договора».
Таким образом бутафорский суверенитет, которым пользовался Татарстан с того времени, как Ельцин провозгласил лозунг «берите столько суверенитета, сколько сможете», заканчивается.
Судя по утечке от главного либерального чекистского инсайдера, в Кремле окончательно решили отказаться от продолжения затянувшегося спектакля.
Ответить
Комитет Сената по вооруженным силам призвал к принятию новых мер по противодействию враждебным действиям России за рубежом, среди которых - разработка ракеты средней дальности, выделение средств на поддержку союзников в Европе, а также оказание летальной помощи Украине, сообщает "Голос Америки".
Согласно краткому описанию законопроекта, решения приняты по следующим направлениям:
- разработка новой программы развертывания наступательного ракетного оружия наземного базирования, которая предполагает выделение 65 миллионов долларов на программу исследований и разработки ракеты средней дальности наземного базирования - фактор, который сократит разрыв, возникший в результате нарушения Россией договора о РСМД, но при этом не приведет к формальному нарушению договора со стороны США.
- выделение 4,6 миллиарда долларов на Европейскую инициативу сдерживания, из которых около 100 миллионов долларов пойдут на повышение стран Балтии возможностей по самозащите и "наращиванию потенциала для сдерживания российской агрессии";
- выделение Украине помощи в сфере безопасности в размере 500 миллионов долларов для борьбы с российско-сепаратистскими войсками, включая поставки летального оружия - в рамках ассигнований на национальную оборону на 2018 год.
Этот же документ продлевает действующий запрет на прямое сотрудничество Пентагона с российскими военными, введенный после оккупации Крыма в 2014 году.
Столь жесткий законопроект принят в том числе в связи с вмешательством России в президентские выборы и другими ее агрессивными действиями в отношении Украины, НАТО и сирийского народа.
"Комитет считает, что Соединенные Штаты должны принять дополнительные меры для сдерживания российской агрессии, будь то за ее границами или в киберпространстве. Россия продолжает оккупировать Крым, дестабилизировать обстановку в Украине, угрожает нашим союзникам [по НАТО], нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) и поддерживает режим Асада в Сирии, - подчеркивают сенаторы.
В рамках беспрецедентной атаки на наши основные интересы и ценности Россия проводила активную целенаправленную кампанию по подрыву репутации американской демократии с целью повлиять на результаты президентских выборов 2016 года".
Как сообщалось ранее, американские конгрессмены предложили администрации Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) из-за грубого нарушения Москвой данного соглашения, пишет Politico. Как отмечает издание, все большее число республиканских законодателей и специалистов национальной безопасности призывают США развернуть ракеты средней дальности в ответ на действия Кремля и разорвать указанный договор.
Соответствующий законопроект подготовили представители обеих палат Конгресса.
"Было бы безответственно соблюдать договор, который давным-давно не выполняется другим его участником", - заявил глава ключевого комитета по ядерным вооружениям в Палате представителей Майк Роджерс, который подготовил соответствующий документ.
Со своей стороны сенатор Том Коттон предложил официально обвинить Россию в нарушении договора и заняться передачей союзникам США ракетных технологий для сдерживания возможной агрессии Кремля.
"Объявление России виновной в существенном нарушении договора - это тот вариант, который президент должен внимательно изучить рассмотреть, - сказал Politico Коттон. - В то же время Соединенные Штаты должны начать исследования и разработку аналогичных систем вооружения".
Ранее Сенат 98-ю голосами из 100 принял новый пакт санкционных мер против России, и теперь Палате представителей предстоит согласовать его, чтобы затем направить Трампу на подписание.
Ответить
Ответить
Ответить
Можно же просто придти, и все отобрать. Только с вывозом проблемы сцуко будут из-за колеи.....
Ответить
Из страны нашего общего противника часто поступают какие-то сообщения, которые нам все труднее понимать. Причем, трудность понимания углубляется если не с каждым днем, то с каждым месяцем. Мы уже привыкли к тому, что какое-то крупное мероприятие типа стройки или закупки крупной партии чего-то за казенный счет не может вырасти наполовину и уж тем более - вдвое. Если такое случится, то информация об этом выйдет наружу и грянет такой скандал, что душно станет всем, кто хоть как-то имел отношение к мероприятию. При этом, мы прекрасно понимаем, что многочисленное чиновничество, стремящееся поближе к кормушке - никуда не делось. Конечно, верхняя его часть ретировалась в Россию и оттуда пытается подкинуть на вентилятор через известных политических деятелей, но основная масса - осталась на местах. Да, многие уже уволились, а еще больше - готовятся увольняться, но тем не менее, ситуация меняется.
Недавно работник прокуратуры центрального района Киева, в частной беседе бросил в сердцах, что не станет дорабатывать до пенсии, ибо вся система ломается и остается жить на одну зарплату, а он не за этим туда шел. Как пример катастрофы он привел недавний случай по какому-то криминалу. В общем, прокурор решил что-то там согласовать с начальником полиции этого же района. Вроде бы нормально поговорили, поулыбались друг другу, намеками было доведено пожелание и под конец беседы полицейский, с той же улыбкой, сообщил, что если еще раз такие пожелания поступят, то упакуют прокурора прямо на месте. С тем и разошлись. Теперь «порешать» почти невозможно. Дело даже не в том, что никто не хотел бы положить в карман круглую сумму, а в том, что она все хуже пролазит в этот карман. Понятно, что на участках, где сотрудник может что-то сделать самостоятельно, не прибегая к чьей-то помощи, все будет зависит от его деловых и человеческих качеств. Но звонки, намеки и прочее, теперь уже не работают и «чреваты боком». Старая система постепенно загибается. Возможно, обывателям этого еще не видно, но сами чиновники, а особенно - сотрудники различных «органов», чувствуют это холкой и, в основном, готовятся на выход, а им на смену идет молодежь, которая будет совершать собственные ошибки, но уже точно не войдет в старую систему.
Все это к тому, что у нас варианты удорожания стоимости строительства крупных объектов, типа Зенит-Арены или Керченского моста, в 10 и более раз - невозможны. Уже все понимают, что эти фокусы непременно закончится цугундером и поскольку новую тюрьму, взамен Лукьяновке, пока даже не начали строить, то придется несколько месяцев «покантоваться» на Катьке, Столыпине, Брежневе или Кучмовке, а удовольствие это сомнительное, особенно - летом.
А вот в московии с этим - нет проблем. Что не возьми, всегда утверждается стартовая смета, чтобы начать мероприятие, а потом, по мере возрастания интенсивности распила, смета корректируется до абсурдных величин. С учетом того, что рабочая сила в РФ намного дешевле аналогичной в той же Германии, а сырье почти все свое, то удорожание сметы до уровня германской, должно бы запускать все предохранительные, антикоррупционные механизмы. Должно, но не запускает. Это потому, что предохранители давно демонтированы, а вернее, вместо пробок в счетчик ввернули «жучки», ибо правоохранительные органы РФ давно и уверенно возглавили коррупцию. Тем более, законодательство там устроено таким образом, что проверять госкорпорацию - себе дороже.
Примеров резкого вспучивания сметы столько, что одно перечисление проектов займет увесистый том. Причем, везде работает один и тот же механизм. Вроде бы посчитали, поприкидывали и вышли на то, что объект или изделие, пусть в чем-то проигрывает ведущим конкурентам, но в принципе - вполне нормальное для достаточно низкой цены. Работы начинаются и деньги очень быстро кончаются еще на стадии эскизного проекта. Причем, они кончаются в объеме, предусмотренном для сдачи объекта в эксплуатацию. Тогда принимается решение накинуть деньжат, ибо бросать уже оплаченное - не по фен-шую. И так, добавляя и добавляя финансирование, стоимость вырастает в разы или на порядок Так было со знаменитым Супер Джетом. Эта лайба оказалась чудовищно дорогой и такой же отвратительной как по качеству сборки, так и по самой концепции, но распилили на ней славно. Теперь этот аэроплан стараются не трогать, а параллельно договариваются о сдаче партии этих чудес на цветной металлолом.
Это касается не только гражданского самолета, но и самого дорогого ФАК ПА, который уже сейчас стоит как пилотируемый корабль, который можно отправить на Марс, а ведь его еще будут ваять аж до 2025 года. За это время он сравняется по стоимости со звездным крейсером «Энтерпрайз». То же самое и с Арматой, и с прочими вещами. Нам, например, очень трудно понять, кого россияне пугают перспективным комплексом ПВО С-500, скорее всего, речь идет о том, какой страх будет внушен сметчикам, которым придется все переписывать несколько раз.
В этой связи можно вспомнить такие замечательные стройки, как упомянутые выше стадион Зенит или злосчастный мост в Керчь. Все происходит ровно так, как это уже было на мегастройсках на острове Русский и в Сочи. В итоге, асфальт, положенный в Море Дождей, на Луне, был бы существенно дешевле, чем в том же Сочи. И самое главное, это уже просто никому не интересно и никого не удивляет.
В этом плане, наиболее честно поступает Газпром. Например, при строительстве газопровода Северный Поток стоимость мероприятия должна быть вдвое, а то и втрое дешевле того, что могли бы предложить те же самые немцы. Оно и понятно, трубы сами варят, из собственной стали, а рабочим можно платить вдесятеро меньше, чем немцам. Но в итоге, Газпром отверг предложение немецкой стороны о выполнении строительных работ и отдал предпочтение компании, которой руководит общий друг Путина и Миллера. И ничего, что стоимость оказалась втрое выше, чем у немцев. Все остались очень довольными, особенно - Путин. Он хотел бы так построить еще Северный Поток-2, Турецкий Поток и Силу Сибири. Можно не сомневаться в том, что и там стоимость будет такой, что немецкие специалисты только присвистнут от таких цифр.
Ответить
То есть, чисто объективные факторы экономики неизбежно тянут Россию на дно и в капиталистической парадигме РФ ждет смерть. Но у Путина есть любимый пример - совок. Там очень многие вещи работали вне законов капиталистической экономики и давали пусть не отличные, но вполне заметные результаты. Но перейти на аналог совковой системы можно при одном критическом условии.
Дело в том, что все основные производства совка выстроены зэками. Бесплатный, а по сути - рабский труд, стал основой совковой экономики и позволил тягаться с самыми мощными державами мира. Мы не раз писали о том, что, на самом деле, у России есть два пути. Первый - путь вменяемых стран. Но для возвращения на этот путь россияне обязаны повесить на фонарных столбах Путина и его ближайшее окружение. Только после этого символического акта прощания с тоталитарным прошлым, можно смотреть в будущее, но уже не всей огромной территорией, а ее частями.
Второй путь уже был пройден и его результаты известны. Тем не менее, Путина все больше тянет именно туда. Для этого он обязан сделать две вещи. Первая - вернуть смертную казнь. После этого он сможет непосредственно уничтожать тех, кто ему мешает. Он это делал и раньше, но не так открыто. Теперь само население должно знать, что ночью могут постучать в дверь и предложить прогулку до ближайшего расстрельного полигона. Это важно для того, чтобы остальная публика «тянула ногу» в марше и радовалась тому, что не ей сейчас дырявят затылок. Это даст наполнение лагерей и тюрем тем самым бесплатным стадом, за счет которого при совке строили Байконур, БАМ, Норильск и многое другое. Да, труд рабов не так эффективен, как труд свободных людей, но положа руку на сердце, какую эффективность показывают россияне, будучи не в тюрьме? В лучшем случае, оно сможет стрелять. На этом - все.
С другой стороны, использование труда зэков сигнализирует о том, что иных резервов уже нет. И вот - первая ласточка. РЖД заявили о том, что в своей работе они начинают использовать каторжный труд заключенных. Это значит, что концлагерь начинает свое зримое оформление и мы присутствуем при его последней метаморфозе, перед окончательным развалом. Труд зэков на крупных системных предприятиях, безусловно - финишная прямая и Путин, наконец-то, вывел московию на эту прямую.
антиколорадос
Ответить
Ответить