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Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: Путин (23952) Россия (71206) санкции (6240) Евросоюз (11988)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Россия продлила ответные санкции против ЕС до конца 2018 года

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий действие ответных мер на антироссийские санкции ЕС до 31 декабря 2018 года. Указ подписан 30 июня и опубликован на официальном портале правовой информации.

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)))))))))))))))ай, моська, знать она сильна, коль лает на слона (с)
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все поняли, за что россия вас наказала?.... то-то же...
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Вот это вот всё, что они вот это вот затевают - это то, что затевается, так вот это всё вот ...
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Это фото точно к этому посту ))) 30.06.2017 16:44
И чем все дело закончилось ))....

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Прощай матрешки, кредит в Сбеербанке, и недвижимость в нищей Костроме.
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Бедный ЕС !!! Теперь они еще год не смогут забрать из СПЁРБАНКА свои фубли , купить балалаек,матрешек,ватников - духовно породнится со скрепанутой раисей....
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Усё,кранты ЕС,вымрут с голодухи а если нет,то со смеху точно вымрут ...
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Европа (черный) - накладывает санкции , а раися (рыжий) себе по морде "накладывает" "санкции" для Европы )

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Я понимаю санкции цивилизованного мира (США, Европы), Россия несет миллиардные убытки, скоро окочурится. И смехотворные санкции России, подумаешь, не дали российским детям и раздавили 2 тонны польских яблок.
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Заметьте! Уже завезённых и оплаченных яблок))
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я так и знал, будет хорошие, нет, отличные новости к вечеру понедельника - и вот же, одна отличная весть озвучена, даёшь ещё.
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блин :D
я аж замешкался... посмотрел на календарь - пятница
хух...
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о идрену мать, это мой рюске подвёл - пятница, хммм, да пусть будэт и и понидельник тоже (кстати я не пью и не курью) так что опечатка не по причине пятницы.
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Верим Федя , верим , только не перебери в своем непитии .
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серёзно не пю, уже больше 4 месецов, просто поверил одному - не пёт много лет, мол через 1,5 года без алкоголя открываетса совсем другой, цветнее и краще мир - хочу проверить, может он и прав.
Нет не запрещенно выпить, но не поверишь - но немношко головокружэние при посиделках от воды наступает - без вранья.
А так да, даже и вашу казацку перцовку пил.
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в ответ цапы нажрутся лебеды и вылепят нового петуха из говна
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С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго распространено на соль. С 20 мая 2017 года снят запрет на поставкиИсточник: https://censor.net.ua/n446030
)))))))))))))))))
т.е. хер без соли не понравился кацапам)))))
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Больше санкций, хороших и полезных!
Россия продлила ответные санкции против ЕС до конца 2018 года - Цензор.НЕТ 6376
Перспективы российско-американского взаимодействия прояснятся после встречи Путина и Трампа в Гамбурге, - Лавров - Цензор.НЕТ 2781

Конец нынешней недели выдался довольно содержательным и символичным. Мы только что обсуждали два транша санкций от США для России, о том, что они перекрывают и в ответ на что их приняли, п уже анонсирован следующий пакет санкций, которые могут быть введены до 4 июля. Нетрудно заметить, что темп этого процесса нарастает и входит в режим: «ни единой недели без новых санкций». Вслед за этим, ЕС единогласно проголосовал за продление своих санкций против РФ, до конца января следующего года. Кроме того, что уже прошло предварительное согласование государственного бюджета США на 2018 финансовый год, начинающийся в Штатах через три месяца. Это - отдельная тема, мы просто заметим, что еще нет официального подписания договора о поставках в Украину орудия, бюджет уже предусматривает графу расходов в полмиллиарда долларов именно на это. Мы вернемся именно к этому аспекту чуть позже, а здесь отметим лишь усиления пресса на Россию.
Конечно, наиболее действенными санкциями были эмбарго на поставку российских нефти и газа, но просто оставим это за скобками, ибо американцы - признанные мастера ведения санкционных войн. Они имеют глубокие познания в тактике их веления, а потому - будем считать, что воплощается некий, неизвестный нам план.
Все это происходит на фоне явного крушения той тактики, которой придерживался Кремль на протяжении этих трех с половиной лет. Напомним, сам Путин озвучил некую бинарную позицию. С одной стороны он, со всею возможной бодростью заявляет о том, что санкции против РФ не действуют и наоборот стимулируют внутреннего производителя. С другой стороны, он лично объявляет об ответных санкция. И прочем подобном бреде. Его холуи ведут более вменяемую риторику и хотя стараются прямо не признавать разрушительный эффект санкций, они пытаются преподнести ситуацию, при которой Запад исходит из ошибочных суждений и они будут настойчиво разъяснять позицию Кремля, чтобы развеять эти самые ошибки.
Такие маневры пока имеют успех внутри РФ, но за ее пределами, создают впечатление сплошного шоу неадекватов, захватившего власть в отдельно взятой стране.
В самом деле, единственным российским производителем, который мог бы попасть под теорию Путина о благотворном воздействии санкций, может быть Газпром. Он действительно несколько нарастил экспорт газа, но уже по втрое упавшим ценам. В итоге, газа продали немного больше, но выручили за него - в разы меньше. Все остальное, что производится в РФ, настолько никому не нужно, что исчезни федерация с карты мира, никто бы этого и не заметил. Так что тезис о стимулировании отечественного производства, хорошо характеризует недавнее выражение Александра Невзорова. В отношении друзей Путина, которые являются долларовыми мультимиллиардерами, он употребил парафраз «Они зажрались за родину». Все остальное готовится быстро и весело умереть.
Что касается контр санкций, то тут хотелось бы посоветовать подозреваемому Путину, воспользоваться фирменным приемом, который он уже несколько раз демонстрировал и еще чаще - угрожал продемонстрировать. Если Запад его так санкционирует и он считает это несправедливым, то единственная и действительно - заметная санкция выглядит ровно так, как это было сделано в отношение Украины. Путин мог бы закрыть газовую задвижку и тогда всем стало бы понятно, что он что-то там санкционирует. Но вместо этого, Путин дал команду разработать специальные беспилотные бульдозеры, которые способны автоматически давить гусей, хамон, пармезан и помидоры с яблоками. Это все равно, что нацлидер стал бы назло Западу, мочиться в свои хитрые туфли с тройной подкладкой и шпилькой. Хотя, некоторые коварные санкции Путин таки закинул. Если Штаты отказываются поставлять в РФ высокотехнологичную и военную продукцию, то Путина это нисколько не испугало. Он просто так, без всякого товара взял, да и купил на бюджетные деньги облигаций США на $100 млрд. Пусть Штатам будет хуже.
Но это - никому не интересно, ибо именно Путину, в этой части, не верит даже питерские бомжи из родных Путину подворотен. Другое дело - более мягкие оценки Пескова и прочих. Россиянам хочется верить в то, что умные дипломаты смогут объяснить Западу его заблуждение. В самом деле, Россия ведь не делает ничего плохого. В Украине и Сирии она стремится к миру. Да, на танках, да, на самолетах, да, артиллерийскими ударами. С этим ничего не поделаешь, ибо сражение за мир - тяжелая штука. Лучшим оправданием своим действиям, они считают факт того, что украинцы и срийцы сами себя убивают и суицидят, а они, россияне - не могут стоять в стороне. И так - чего не возьмись. Они надеются на то, что Запад поймет, что россияне убивают, грабят и захватывают исключительно из высших побуждений и потом, он ведь освобождают Украину от украинцев, а Сирию - от сирийце. Они в душе - освободители. Запад мог бы с этим смириться и отменить все эти санкции, которые так стимулируют российского производителя.
Но тут россиянам уже не о чем беспокоиться. Всем, все ясно и именно поэтому объятия санкций будут нарастать до тех пор, пока русский медведь не разлезется, а желающих помочь, в этом неизбежном процессе - масса, но все они выстраиваются в очередь за Украиной, ибо мы имеем заслуженное право первой ночи. Свежевать мохнатого начнем именно мы. Уже начали.
антиколорадос
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Все правильно. Надо полностью разорвать любые отношения с изгоями, людоедами и убийцами, сделать постоянную блокаду - так быстрее подохнут эти исчадия ада.
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ну,если не свинство,то точно ,что свингерство)))
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Пусть тупая вата голодает и радуется:"Вот как мы с Путиным их трахаем!"
Только ей невдомек, что Путин и его друзья как жрали импортные продукты и потреблять импортные товары, так и будут продолжать это делать,посмеиваясь над малоумным населением.
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А вот если /// буков /// прав окажется, и вдруг весной придёт новый адекватный президент (чушь, конечно, но всё же)... Что будут делать? Отменят или нет
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Сразу не отменят, там процедура долгая. К тому же речь идет не о смене пуйла на очередного пуйла, а смене системы, подходов, отношений и пр.
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magic SOM - санкции США относительно СССР до самого развала
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Молодці!!!!!!!!!!!!!! Яйця ще собі назло всім відріжте!!!!!!!!
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В росиянской прессе уже начались блеяния, что если США не разблокирует доступ к какой-то там недвижимости используемой российскими дипломатами, то США ждет жесткий ответ. Вот только что это за ответ, ни один рупор кремля, назвать не способен.
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навалят себе в штаны и будут кричать посмотри что ты наделало США-разве етого ты хотело))
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-Хочу умереть в развитой, справедливой и благоденствующей России!
-Мужик, если хочешь стать бессмертным, так и скажи.
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Да забыли московиты, как в начале 90-х жрали гуманитарку США в виде ножек Буша.
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В США тратят огромные деньги, чтоб сделать дебилов нормальными людьми. На Московии тратят огромные деньги, чтоб нормальных людей сделать дебилами.
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люблю логические умозаключения!!!
это вот - прекрасное выражение!
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Россия и её партнёр Северная Корея, наложили санкции на весь цивилизованный мир. Иностранцы больше не смогут купить, поделки русских и корейских, народных умельцев
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Ната, вы видимо не знаете, КНДР оччччень любит принимать в качестве платежных купюр, доллары и евро. Там вообще запрещен обмен валюты на местные деньги. Иностранцев водят по специальным магазинам где принимают только доллары и евро. Стране отчаянно не хватает денег даже на закупку бензина, потому автомобиль в КНДР разрешен только военным и руководству этой недостраны.
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Это, как бы было видение будущего, для этих двух "сверхдержав" А про КНДР, достаточно глянуть х.фильм "Интервью", для общего понимания и этого уже будет достаточно.
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Здравствуйте Юрий. Вот почитаешь такого квасного патриота, и действительно весело. Хоть один посмешить пришел. ))
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Расскажи мне о потерях ЕС, когда нефть и газ подешевели вдвое. Это экономия на закупках миллирады долларов. Какие яблоки или сыр столько стоят?
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Так им так втирают , он не виноват , забил в Гугл - там целые страницы про то как ЕС плохо и чуть ли про бунты фермеров за россию по всему миру , просто альтернативный мир .
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Был в Брюсселе этим летом. Демонстраций фермеров не увидел. Может они все в росиюшку поехали фермерством заниматься?
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Но ведь находятся люди ,которые искренне верят что россия на данном этапе истории может чем то угрожать экономике ЕС , хотя это уровень 6-7 класса .
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Быдлу не говорят, что сыр импортный запретили, а закваску для якобы росиянского все равно покупают за границей. Своей то нет. И так в каждом пункте.
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А куда делась ? У нас этой закваски полные полки .
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Юрий, сыр производится на импортном оборудовании, и оно имеет определенные требования к сырью. Если несовпадает - оно просто не будет работать, датчики не позволят. И уже не первый год идет болтовня что коровы что у нас, не дают молоко требуемого для этого оборудования качества. Почитайте в инете.
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точнее будет: аномально-альтернативный мир
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"Почему я в таком ужасе от «окружающей действительности»? Разве нынешняя Россия настолько хуже той, какой она была во время Гоголя, Герцена, Салтыкова-Щедрина? Хуже, конечно, куда хуже. Россия всегда была страшна, но во мраке горели костры, те же Гоголь, Герцен, Салтыков-Щедрин. Сейчас костры потухли. Сплошной непроглядный мрак".
/Юрий Нагибин, дневник писателя/
К сожалению, многие в сегодняшней паРаше даже имени такого не слыхали - Юрий Нагибин. А очень стоящий писатель был.
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А все банально: власть теряет такие валютные доходы от санкций, что вынуждена резко
сокращать утечку валюты на продовольствие, товары и медикаменты для ватного населения,а валюты катастрофически не хватает для программы по росту вооружений.
Это и выдается за "контрсанкции" - кроме ватного населения, которое так обожает своих хитрых господ, никто не страдает. Причем ватники уверены, что класс господ страдает так же, как и они - для этого круглосуточно работает Раша-брехун-ТВ, которое рассказывает, как плохо в Украине, про "защиту рюськаязычных" в Донбассе, про козни США и ЕС, направленные на поимку и арест Путина и прочую белиберду.
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а макрель германская может изречь-"зи вйобен битте шын..."
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///ракову пухлину треба травити хімією і локально видаляти ,поки на неї не звертають уваги ,жаліють вона зростає і несе смертельну небезпеку для в цілому організму
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссия продлила ответные санкции против ЕС до конца 2018 года
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