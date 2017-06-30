Россия продлила ответные санкции против ЕС до конца 2018 года

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И чем все дело закончилось ))....
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я аж замешкался... посмотрел на календарь - пятница
хух...
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Нет не запрещенно выпить, но не поверишь - но немношко головокружэние при посиделках от воды наступает - без вранья.
А так да, даже и вашу казацку перцовку пил.
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)))))))))))))))))
т.е. хер без соли не понравился кацапам)))))
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Перспективы российско-американского взаимодействия прояснятся после встречи Путина и Трампа в Гамбурге, - Лавров - Цензор.НЕТ 2781
Конец нынешней недели выдался довольно содержательным и символичным. Мы только что обсуждали два транша санкций от США для России, о том, что они перекрывают и в ответ на что их приняли, п уже анонсирован следующий пакет санкций, которые могут быть введены до 4 июля. Нетрудно заметить, что темп этого процесса нарастает и входит в режим: «ни единой недели без новых санкций». Вслед за этим, ЕС единогласно проголосовал за продление своих санкций против РФ, до конца января следующего года. Кроме того, что уже прошло предварительное согласование государственного бюджета США на 2018 финансовый год, начинающийся в Штатах через три месяца. Это - отдельная тема, мы просто заметим, что еще нет официального подписания договора о поставках в Украину орудия, бюджет уже предусматривает графу расходов в полмиллиарда долларов именно на это. Мы вернемся именно к этому аспекту чуть позже, а здесь отметим лишь усиления пресса на Россию.
Конечно, наиболее действенными санкциями были эмбарго на поставку российских нефти и газа, но просто оставим это за скобками, ибо американцы - признанные мастера ведения санкционных войн. Они имеют глубокие познания в тактике их веления, а потому - будем считать, что воплощается некий, неизвестный нам план.
Все это происходит на фоне явного крушения той тактики, которой придерживался Кремль на протяжении этих трех с половиной лет. Напомним, сам Путин озвучил некую бинарную позицию. С одной стороны он, со всею возможной бодростью заявляет о том, что санкции против РФ не действуют и наоборот стимулируют внутреннего производителя. С другой стороны, он лично объявляет об ответных санкция. И прочем подобном бреде. Его холуи ведут более вменяемую риторику и хотя стараются прямо не признавать разрушительный эффект санкций, они пытаются преподнести ситуацию, при которой Запад исходит из ошибочных суждений и они будут настойчиво разъяснять позицию Кремля, чтобы развеять эти самые ошибки.
Такие маневры пока имеют успех внутри РФ, но за ее пределами, создают впечатление сплошного шоу неадекватов, захватившего власть в отдельно взятой стране.
В самом деле, единственным российским производителем, который мог бы попасть под теорию Путина о благотворном воздействии санкций, может быть Газпром. Он действительно несколько нарастил экспорт газа, но уже по втрое упавшим ценам. В итоге, газа продали немного больше, но выручили за него - в разы меньше. Все остальное, что производится в РФ, настолько никому не нужно, что исчезни федерация с карты мира, никто бы этого и не заметил. Так что тезис о стимулировании отечественного производства, хорошо характеризует недавнее выражение Александра Невзорова. В отношении друзей Путина, которые являются долларовыми мультимиллиардерами, он употребил парафраз «Они зажрались за родину». Все остальное готовится быстро и весело умереть.
Что касается контр санкций, то тут хотелось бы посоветовать подозреваемому Путину, воспользоваться фирменным приемом, который он уже несколько раз демонстрировал и еще чаще - угрожал продемонстрировать. Если Запад его так санкционирует и он считает это несправедливым, то единственная и действительно - заметная санкция выглядит ровно так, как это было сделано в отношение Украины. Путин мог бы закрыть газовую задвижку и тогда всем стало бы понятно, что он что-то там санкционирует. Но вместо этого, Путин дал команду разработать специальные беспилотные бульдозеры, которые способны автоматически давить гусей, хамон, пармезан и помидоры с яблоками. Это все равно, что нацлидер стал бы назло Западу, мочиться в свои хитрые туфли с тройной подкладкой и шпилькой. Хотя, некоторые коварные санкции Путин таки закинул. Если Штаты отказываются поставлять в РФ высокотехнологичную и военную продукцию, то Путина это нисколько не испугало. Он просто так, без всякого товара взял, да и купил на бюджетные деньги облигаций США на $100 млрд. Пусть Штатам будет хуже.
Но это - никому не интересно, ибо именно Путину, в этой части, не верит даже питерские бомжи из родных Путину подворотен. Другое дело - более мягкие оценки Пескова и прочих. Россиянам хочется верить в то, что умные дипломаты смогут объяснить Западу его заблуждение. В самом деле, Россия ведь не делает ничего плохого. В Украине и Сирии она стремится к миру. Да, на танках, да, на самолетах, да, артиллерийскими ударами. С этим ничего не поделаешь, ибо сражение за мир - тяжелая штука. Лучшим оправданием своим действиям, они считают факт того, что украинцы и срийцы сами себя убивают и суицидят, а они, россияне - не могут стоять в стороне. И так - чего не возьмись. Они надеются на то, что Запад поймет, что россияне убивают, грабят и захватывают исключительно из высших побуждений и потом, он ведь освобождают Украину от украинцев, а Сирию - от сирийце. Они в душе - освободители. Запад мог бы с этим смириться и отменить все эти санкции, которые так стимулируют российского производителя.
Но тут россиянам уже не о чем беспокоиться. Всем, все ясно и именно поэтому объятия санкций будут нарастать до тех пор, пока русский медведь не разлезется, а желающих помочь, в этом неизбежном процессе - масса, но все они выстраиваются в очередь за Украиной, ибо мы имеем заслуженное право первой ночи. Свежевать мохнатого начнем именно мы. Уже начали.
антиколорадос
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Только ей невдомек, что Путин и его друзья как жрали импортные продукты и потреблять импортные товары, так и будут продолжать это делать,посмеиваясь над малоумным населением.
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-Мужик, если хочешь стать бессмертным, так и скажи.
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это вот - прекрасное выражение!
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/Юрий Нагибин, дневник писателя/
К сожалению, многие в сегодняшней паРаше даже имени такого не слыхали - Юрий Нагибин. А очень стоящий писатель был.
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сокращать утечку валюты на продовольствие, товары и медикаменты для ватного населения,а валюты катастрофически не хватает для программы по росту вооружений.
Это и выдается за "контрсанкции" - кроме ватного населения, которое так обожает своих хитрых господ, никто не страдает. Причем ватники уверены, что класс господ страдает так же, как и они - для этого круглосуточно работает Раша-брехун-ТВ, которое рассказывает, как плохо в Украине, про "защиту рюськаязычных" в Донбассе, про козни США и ЕС, направленные на поимку и арест Путина и прочую белиберду.
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