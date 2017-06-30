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 Форум Украины(609091)
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Теги: Днепр_город (2718) переименования (429) декоммунизация (421) Нигоян (10)
Тему создал: Антон Татарніков

Суд отменил решение о переименовании проспекта Калинина на Сергея Нигояна в Днепре

Апелляционный административный суд Днепра отменил решение городского совета о переименовании проспекта Калинина на проспект Сергея Нигояна - одного из героев Небесной сотни.

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А когда в честь Калинина называли, общественные слушания проводили?
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Тогда, все были за.
Т.к. у тех, кто был против, перспективы были не очень радужными.
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Днепр как был совковым сепарским городом так и остался.Это же надо такое позорище,чтобы отменить через суд решение назвать улицу именем героя,который погиб совсем недавно за Украину. Они не отменили через суд улицу Калинина -ублюдка -сатаны,а имя героя отменили.Мне обидно за Сергея Нигояна и я считаю ,что Днепр не достоин имени этого человека. Пусть в Киеве назовут самую широкую и длинную улицу его именем,а Днепр НАХ.
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Если брать по совокупности, то в Киеве ублюдков, которые разграбили страну, куда как больше чем в Днепре .
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В Киеве и хороших людей огромное количество и никто не судится против своих героев.
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Он что, оказывал сопротивление "зеленым человечкам" в Крыму, или может воевал в АТО? Тогда причем здесь "за Украину".
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У нас уже спросили. На выборах. Достаточно! Теперь кушайте..
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Да, у ватных домохозяек спрашивать абсолютно необходимо...В Древней Греции право иметь "мнение" имели лишь свободные граждане - члены городского ополчения.Что-то в этом есть...Если быть слишком щепетильным в подобных вопросах - то до сих пор улица Членина была бы в каждом населенном пункте.
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"...с низшем сословием нет необходимости советоваться..."

В этом тоже есть определенная логика: они будут тянуть общество в привычную им нищету и необразованность, ведь каждый кулик хвалит свое болото...
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Эта фикция имеет место во многих законах и мешает росту капитала. Вывод сам напрашивается
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Скоро суды типа ПЕЩЕРСКОГО будет проспекты обзывать - имени Пети,Сабакова,Голубана,Отброскина.....
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Не ребята без судебной реформы, где судью можно уволить а некоторых случаях посадить в течении месяца а не тянуть лямку 5-7 лет и в итоге выговор и усьо, не будет у нас порядка!
Без закона об импичменте то же не может Украина себе позволить ждать 5 битых лет после того как поняла что президет мудак, то же с неприкосновенностью у депутанов....сдить садить и садить надолго и с конфискацией и родственничков прошерстить хорошенько вот так 2-3 года подержать в ежёвых рукавицах может и будет порядок. Да и каждая макака нарушившая закон должна знать что обязательно что будет наказана.
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Думаю, у мислячих патріотів питань немає ні до позивача, ні до суду. Питання є до Генеральної прокуратури і до компетентних органів, чому, ким і з якою метою чиняться перешкоди у виконанні закону про декомунізацію.
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ДеКомУнізіруй себе!
Прибери Ком та стань Арнитським.
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Больной ? Фамилия Комарницкий старше коммунизма .
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Воно, убоге думає, що початок світу настав, коли "Аврора" :D стрельнула.
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Тобі, кацапе під нідерланським прапором не подобаються українські закони? А нідерландські подобаються? Ось чому кацапня, яка не любить світитись під власним прапором, любить пхати носа у справи сусідніх країн?
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Ростислав , звідки ви ? Може маєм спільних пращурів ?
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А всі Комарницькі з одного села - Комарники і одного гербу - Сас.
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яп назвал "улица Солярная". От болшегрузов - не продохнуть. Вилкул, хде бапки на строительство объездной на криворожскую трассу?
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Однозначно, Революция Достоинства - не окончена! Антиукраинская нечисть, благодаря циничным баригам, пришедшим к власти, оборзела окончательно. Циничные барыги, врущие Народу на Майдане, что разгонят и пересажают все антиукраинское отрепье, на самом деле с ним в сговоре. А ведь были же предложения разогнать нахрен ВСЕ суды, ВСЕ! и в течении нескольких месяцев набрать абсолютно новых, не повязанных круговой порукой. Ничего бы со страной за это время не случилось бы. Вот и пример с пр. калинина. ЕСТЬ ЗАКОН О ДЕКОММУНИЗАЦИИ ! Почему эти "судьи" на него хер забили? Действительно, украинские ГНИДЫ намного опаснее московских вшей!
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а как там с декларациями у "принципианального" судьи?..
наверно ходит пешком, в рубище, живёт, бедолага честный, "по букве закона" в общежитии на хлебе и воде?..
новоизбранные, дороговалютные проверяльщики, ау! вы працюете "таки по-новому" или уже жопу полощете на Лазурном побережье?.. тут уникум, белая ворона нарисовалась..
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Коррумпированные путлером судьи "в замазке" с плешивым карликом.
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Героев революции забудут, заслуги революции унизят и все это случится обязательно, если после революции не осталось идеи
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калинин он конечно не какого отношения к днепру не имеет эт точно. Но и мигаяна проспект ни как не приживется в Днепре.
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Запоребрік, тобі звідки знати, що тут в нас приживеться, а що ні?
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В моем городе сегодня траур - хоронят погибшего в Донбассе..., а в Днепре суд решает вот такой "важный" для воюющей страны вопрос...Даже не знаю, что и сказать...
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...з такими суддями щось декомунизувати буде важко,якийсь вони підхуйловні ці судді...
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Суддів на гіляку. Не потрібен нам ні який калінін.
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Ватный хаос продолжается. Живучее кацапское дерьмецо на проспекте калинина в Днепре. А они хоть знают,кто такой калинин? Вряд ли.
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фамилия судьи должна быть написана краской перед судом, пока его не уволят.
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Днипро, при помощи ставленников рошена медленно но уверенно превращается в теплицу сепаратизма
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Какой там проспект, обычная улица. А название достойное, уже прижилось, мне очень нравится, а то впечатление что революция Достоинства прошли без участия Днепра. А если у кого то чешутся языки обсуждать, то обсудите засранный автовокзал,- ворота города, отсутствие асфальта на дорогах, площадь Старомостовая- ну и название,-вся фонтанах и клумбах
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Позорище. Когда уже Вилкул будет за решеткой?
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СУДЕЙСКОЙ РЕФОРМЕ
В последнее время, после того, как упование на «суддівське самоврядування» в наведении порядка в судейской системе Украины себя полностью дискредитировало, ибо тривиально столкнулось с корпоративной круговой порукой, стали все громче заявлять о замене всего судейского состава. Как о панацее от всех бед. Наивные. Ну повыгоняют, пусть даже всех нынешних судейских, и, что, на их место наберут «кристально» честных? Откуда? С Марса? Ибо «заграница» нам, в этом вопросе, уж точно, не поможет. А как «система» ломает и подминает под себя пришельцев со стороны, мы могли видеть хотя-бы на примере ГПУ. Которую, после «революції гідності», возглавляли «ура-патриоты»: националист Махницкий, а за ним - либеральный демократ Ярема. Про Шокина и нынешнего Югика и упоминать грешно. И, что?
Надо просто сменить условия деятельности судейского корпуса. И ввести персональную ответственность судей за их решения. Воспользовавшись, в этих целях, уже отработанной юридической нормой об ответственности частных нотариусов, записанной в первой части статьи 27 Закона Украины № 3425-XII «Про нотаріат».
Изложив ее, для судей, приблизительно в следующей редакции:
«Шкода, заподіяна особі (особам) внаслідок винесення стосовно неї (них) неправосудного рішення, незаконних дій або недбалості судді (суддів) відшкодовується ним (ними) в повному розмірі.»
Можно, перед словами «в повному розмірі», дополнительно вставить - «за власний рахунок або за рахунок осіб, що підпадають під перелік його (їх) е-декларування».
И, я Вас уверяю, увидите сами, как все эти судьи, порядочные, не очень и, даже, вообще не порядочные, стремглав ломанутся выносить исключительно правосудные решения и действовать только в рамках закона.
Что украинскому обществу, в общем-то и надо. IMHO
PS. Представляю какую истерику, по этому поводу, устроит судейская мафия в ВР, КМ, ВРЮ и не только. Но, с точки зрения права, судьи ни чем не правее частных нотариусов.
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ублюдки!!!! всі,хто живе на цій вулиці!!!! хто не вступисвя і кому було байдуже- теж!!!!! вони не варті тої крові,що зараз проливається за нашу країну!!! саме через це совкове бидло ми зараз так живемо! а суддя продажна порушила закон України,бо декомунізовані мають бути такі назви.....СЛАВА ГЕРОЮ УКРАЇНИ НІГОЯНУ!!!! ВІЧНА ПАМЯТЬ!!! смерть ворогам ,продажним суддям та колаборантам!!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСуд отменил решение о переименовании проспекта Калинина на Сергея Нигояна в Днепре
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