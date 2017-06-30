Суд отменил решение о переименовании проспекта Калинина на Сергея Нигояна в Днепре

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Т.к. у тех, кто был против, перспективы были не очень радужными.
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В этом тоже есть определенная логика: они будут тянуть общество в привычную им нищету и необразованность, ведь каждый кулик хвалит свое болото...
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Без закона об импичменте то же не может Украина себе позволить ждать 5 битых лет после того как поняла что президет мудак, то же с неприкосновенностью у депутанов....сдить садить и садить надолго и с конфискацией и родственничков прошерстить хорошенько вот так 2-3 года подержать в ежёвых рукавицах может и будет порядок. Да и каждая макака нарушившая закон должна знать что обязательно что будет наказана.
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Прибери Ком та стань Арнитським.
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наверно ходит пешком, в рубище, живёт, бедолага честный, "по букве закона" в общежитии на хлебе и воде?..
новоизбранные, дороговалютные проверяльщики, ау! вы працюете "таки по-новому" или уже жопу полощете на Лазурном побережье?.. тут уникум, белая ворона нарисовалась..
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В последнее время, после того, как упование на «суддівське самоврядування» в наведении порядка в судейской системе Украины себя полностью дискредитировало, ибо тривиально столкнулось с корпоративной круговой порукой, стали все громче заявлять о замене всего судейского состава. Как о панацее от всех бед. Наивные. Ну повыгоняют, пусть даже всех нынешних судейских, и, что, на их место наберут «кристально» честных? Откуда? С Марса? Ибо «заграница» нам, в этом вопросе, уж точно, не поможет. А как «система» ломает и подминает под себя пришельцев со стороны, мы могли видеть хотя-бы на примере ГПУ. Которую, после «революції гідності», возглавляли «ура-патриоты»: националист Махницкий, а за ним - либеральный демократ Ярема. Про Шокина и нынешнего Югика и упоминать грешно. И, что?
Надо просто сменить условия деятельности судейского корпуса. И ввести персональную ответственность судей за их решения. Воспользовавшись, в этих целях, уже отработанной юридической нормой об ответственности частных нотариусов, записанной в первой части статьи 27 Закона Украины № 3425-XII «Про нотаріат».
Изложив ее, для судей, приблизительно в следующей редакции:
«Шкода, заподіяна особі (особам) внаслідок винесення стосовно неї (них) неправосудного рішення, незаконних дій або недбалості судді (суддів) відшкодовується ним (ними) в повному розмірі.»
Можно, перед словами «в повному розмірі», дополнительно вставить - «за власний рахунок або за рахунок осіб, що підпадають під перелік його (їх) е-декларування».
И, я Вас уверяю, увидите сами, как все эти судьи, порядочные, не очень и, даже, вообще не порядочные, стремглав ломанутся выносить исключительно правосудные решения и действовать только в рамках закона.
Что украинскому обществу, в общем-то и надо. IMHO
PS. Представляю какую истерику, по этому поводу, устроит судейская мафия в ВР, КМ, ВРЮ и не только. Но, с точки зрения права, судьи ни чем не правее частных нотариусов.
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