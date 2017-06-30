Бойцам 22-го батальона, обратившимся за помощью к волонтерам, угрожают и объявляют выговора, - волонтер Мысягин

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иначе никто и не узнал бы о проблемах в армии.
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ПАРАД на носу, а они со своим АТО лезут!
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Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного за результатами відкритих торгів 23 червня замовила 12 тис. кг замороженої риби на майже 3,8 млн грн у приватного підприємця Вікторії Козак
Згідно з договором, вартість одного кілограму тушки сьомги становитиме 378 грн, філе хека - 137,25 грн, філе сьомги - 499 грн.
Єдиним конкурентом на торгах була ще один підприємець Мирослава Боднарчук, яка за результатами торгів пропонувала товар лише на 1 тис. грн дорожче. Початкові пропозиції двох учасників відрізнялись на 18,6 тис. грн.Вікторія Козак зареєструвалась підприємцем 31 травня цього року, тобто вже через вісім днів після оголошення торгів на закупівлю риби. Це її перша перемога в тендері.Незважаючи на дуже короткий термін ведення підприємницької діяльності, вона надала два позитивні відгуки від інших підприємців про постачання продуктів, які датовані 5 і 6 червнем. Відтак, за чотири дні, серед яких два вихідних, Вікторія Козак змогла придбати продукцію, підписати договори і успішно продати продукти.У копії паспорту 21-річної Вікторії Козак вказано, що до жовтня 2016 року вона мешкала в селі Волощина Перемишлянського району, а потім переїхала до Львова. У лютому цього року вона шукала роботу адміністратора або офіс-менеджера із зарплатнею в 4 тис. грн. Досвід роботи в резюме відсутній
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Увы.
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ЧТО НЕ ЗНАЕТЕ ЧТО С НИМИ СДЕЛАТЬ !
НЕ ХРЕН ИХ БОЯТЬСЯ ! ДАТЬ ПИЗДИЛЕЙ И ОПИСАТЬ !!!!!! ПУБЛИЧНО !!!!!
И ПРИДУПРИПРИДИТЬ ЧТО У КАЛАША 30 ПАТРОНОВ В МАГАЗИНЕ !!!!!!!!!! ДАЮ ГАРАНТИЮ ОДНОЙ БЕСЕДЫ ВСЕЙ БРИГАДЫ С ЗАСРАНЦАМИ ХВАТИТ !!!!!
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