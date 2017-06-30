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Теги: армия (7919) Донбасс (15239) военнослужащие (3785) волонтеры (2416) Марьинка (488) 54 отдельная мехбригада (2) 92 отдельная механизированная бригада (2) 93 отдельная механизированная бригада (3)
Тему создал: Антон Татарніков

Бойцам 22-го батальона, обратившимся за помощью к волонтерам, угрожают и объявляют выговора, - волонтер Мысягин

Украинские воины 22-го батальона 92-й бригады, которые заявили о халатности военного руководства в вопросе обеспечения и обратились за помощью к волонтерам, подвергаются угрозам и запугиванию.

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Что здесь разбиратся? Они все агенты кремля. Наслать на них Атброськина с собаками сАбакова, разжаловать, ограничить, унизить и т.д. И пригрозить, что если будут вякать, то будет как с "Торнадо".
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комбирг 92й бригады крышует матснабжение. Выделяется ДОСТАТОЧНО обеспечения, но... комбригу и Ко нужны "пенсионные накопления".. а уж снабженцев упрашивать не нужно "сэкономить".
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Полторак просрал всі військові реформи і має йти з посади з ганьбою! Без волонтерів нічого не працює, військова система сама не має механізмів контролю та аудиту ситуації в підрозділах, Генштаб та міноборони просто не володіють реальною ситуацією і за це треба знімати Полторака!
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Что ты несешь! Вызвать комбрига 92 бригады и спросить какого хе..ня у него в подразделении происходит! Ну а Юра, тоже полуадекват постит бои годичной давности выдавая за свежак!
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Ты веришь, что кто-то переживает за бойцов? Комбригу дан зеленый свет на воровство и дано время на "закрыть рот" неугодным. Рыба гниет с головы.
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ХТО В КУРСІ ЩО ТАМ МИЧАТЬ В ДРАМБАСІ НЕУСЛИШАНИЄ ???????? ХВАТИТ КОРМИТЬ УКРАИНУ
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Вот как назвать этого, кто показывает палец ветерану АТО? Он банальный мусор или не мусор? Кому Решать? Порошенко? Авакову? А может еще министру какому? Или кому?...

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восточные мудрости не применимы к нашему менталитету.
иначе никто и не узнал бы о проблемах в армии.
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решать ветерану, кирпичем по башке этого в каске.
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Совок из армии никуда не ушел. Да и не мог при тех генералах, что там.
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Верховного командующего обвинили. Разве он не выдает каждый день шоколадный паек? Пироженные полковник сожрал, батончики майоры слопали, до солдат даже обёртки не дошли.
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Волонтеры подарите матиосу тепловизор чтобы он разглядел преступление, иначе никак
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Бардак в стране ! Да здравствует совдепия, самая гуманная в мире ! Отношения к людям хуже , чем скоту
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Генерали Порошенко вміють тільки з бійцями ВСУ воювати. Вони би так кремля погрожували розправою, як власним солдатам.
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Комбриг под себя наверное все греб, не мог сука нажраться, а тут негодяи посмели жаловаться конечно вспылил гневом праведным, мы же налоги платим не для того что бы солдаты были всем обеспеченны а для того чтоб такие уроды ни в чем не нуждались. Ребята давайте наконец повзрослеем, рыба гниет с головы - не бывает хорошего царя и плохих бояр
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Царь виноват- кричали родственники комбрига в коммтах.
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Какой нах там 22-й батальон!!
ПАРАД на носу, а они со своим АТО лезут!
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При овоще была малина по писот,сейчас рыба
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного за результатами відкритих торгів 23 червня замовила 12 тис. кг замороженої риби на майже 3,8 млн грн у приватного підприємця Вікторії Козак

Згідно з договором, вартість одного кілограму тушки сьомги становитиме 378 грн, філе хека - 137,25 грн, філе сьомги - 499 грн.
Єдиним конкурентом на торгах була ще один підприємець Мирослава Боднарчук, яка за результатами торгів пропонувала товар лише на 1 тис. грн дорожче. Початкові пропозиції двох учасників відрізнялись на 18,6 тис. грн.Вікторія Козак зареєструвалась підприємцем 31 травня цього року, тобто вже через вісім днів після оголошення торгів на закупівлю риби. Це її перша перемога в тендері.Незважаючи на дуже короткий термін ведення підприємницької діяльності, вона надала два позитивні відгуки від інших підприємців про постачання продуктів, які датовані 5 і 6 червнем. Відтак, за чотири дні, серед яких два вихідних, Вікторія Козак змогла придбати продукцію, підписати договори і успішно продати продукти.У копії паспорту 21-річної Вікторії Козак вказано, що до жовтня 2016 року вона мешкала в селі Волощина Перемишлянського району, а потім переїхала до Львова. У лютому цього року вона шукала роботу адміністратора або офіс-менеджера із зарплатнею в 4 тис. грн. Досвід роботи в резюме відсутній

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кто мешал тебе принять участие в аукционе и предложить цену ниже?
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А хто таких комбригів призначає? Хіба не головний мародер країни? Він же у нас головнокомандувач ЗСУ. От і призначає таких як і сам. Чесні і принципові офіцери йому як кістка в горлі.
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Ежели эт правда , что солдатиков обижают, не выдавая вещевое и продовольственное обеспечение, то трибунал комбригу светит. Вот он и пытается задавить ситуацию в зародыше.Вроде не получается.
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За годы войны это ж не первый случай. И что то не помню ни одного трибунала.
Увы.
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солдаты, сержанты, старшины, младший ком состав - кучкуется - описывают волонтерам ситуацию, подписываются, дают зуб, шо не очканут в последний момент - волонтеры привлекают юристов в теме - юристы грамотно составляют документ и передают назад волонтерам - волонтеры рассылают документы в посольства, куды намылимся наш хенералисимус, Полторак, начальник штаба, шоб встреча происходила со смазкой в дружественной обстановке
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совок еще силен, особенно в армии... какие стандарты НАТО? слава богу, хоть научились выговаривать это слово...
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хотелось бы не пересказ мысягина услышать (его уже ловили на фейках) а реальное видео с реальными бойцами увидеть
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Где военный прокурор? Комбрига и всех причастных - под трибунал. Или прокурор на даче у генерала покушает шашлык и всё уладится? Или Бронетёмкин Поносец не слыхали?
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КТО ПРЕССУЮТ !!!!!!МЕСТНЫЕ ВЫШЕСТОЯЩИЕ КОМАНДИРИШКИ !!!!!!!

ЧТО НЕ ЗНАЕТЕ ЧТО С НИМИ СДЕЛАТЬ !

НЕ ХРЕН ИХ БОЯТЬСЯ ! ДАТЬ ПИЗДИЛЕЙ И ОПИСАТЬ !!!!!! ПУБЛИЧНО !!!!!

И ПРИДУПРИПРИДИТЬ ЧТО У КАЛАША 30 ПАТРОНОВ В МАГАЗИНЕ !!!!!!!!!! ДАЮ ГАРАНТИЮ ОДНОЙ БЕСЕДЫ ВСЕЙ БРИГАДЫ С ЗАСРАНЦАМИ ХВАТИТ !!!!!
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шо там пастор по етому поводу сказал в предидущей новости?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБойцам 22-го батальона, обратившимся за помощью к волонтерам, угрожают и объявляют выговора, - волонтер Мысягин
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