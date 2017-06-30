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 Форум Украины(609042)
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Материалы по теме:  Российские террористы сбили Боинг
Теги: Гаага (150) расследование (2234) Тымчук (1460) Боинг-777 Malaysia Airlines (849)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Нет сомнений, что результаты следствия по Boeing-777 обеспечат для высокопоставленных обитателей Кремля прямую дорожку в Гаагу, - Тымчук

17 июля исполнится три года с того момента, как российские государственные террористы сбили из комплекса "Бук-М1" лайнер Малазийских авиалиний.

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Нидерланды не привлекут Россию к созданию трибунала Нидерланды в ближайшее время создадут трибунал для расследования катастрофы малайзиского "Боинга" летом 2014 года. Об этом передает RTL Nieuws. Сообщается, что из-за блокирования Россией в ООН предложения по созданию международного трибунала по расследованию трагедии, правительство Нидерландов в ближайшее время проведет заседание, на котором примет решение о создании трибунала на территории Нидерландов. К участию в трибунале будут привлечены Украины, Малайзия, Бельгия и Австралия. В нибдерландах отметили, что отказ России от участия в трибунале не повлияет на процесс, будет принято решение о заочном осуждении всех виновников трагедии.
отказ России от участия в трибунале не повлияет на процесс, будет принято решение о заочном осуждении всех виновников трагедии
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В результате этой трагедии погибли 298 человек большинство жертв - граждане Нидерландов.Источник: https://censor.net.ua/n446009 и не смотря на результаты расследования, почему то именно голландцы были против вступления Украины в ЕС. К стати Гаага - тоже в Нидерландах.
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boljsjinstvo iz 20% golandcev a ostaljnije bolt zabili na takoi opros, osobenno, jesli po zakonu on potom ne obezatelen k vipolneniju.
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так вот потом эти 20% и будут судить ху@ла в Гааге.
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Да, голландцы странноватые... Не удивлюсь, если их суд признает Украину частично виновной...
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почему то именно голландцы были против вступления Украины в ЕС...

a v chom neponjatka ? sotni grazhdan Niderlanov ubiti v nebe nad UA....

https://www.englishforums.com/English/WhatsDifferenceAmongHollandDutch-Netherlands/bnhnq/post.htm
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так не Украина же сбила, если бы параша сбила над Голландией, они бы на себя обижались?
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Конечно Трымчук,поэтому уже три года ведётся следствие и конца края ему не видно,ты бы Димон задумался где ныкаться будешь,когда пацаков с Банковой в Гаагу повезут
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маєчня...який міжнародній орган це буде забезпечувати-доставку фігурантів, виконання рішення суду...не морочте людям думки
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Гугл -перекладач не спрацював. Або точніше. не має у вас хисту на такому рівні користуватися цим доповненням
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Шукай своэ рыд-племя та не неси нысенытницю та шкоду на украънскому сайты
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Схоже на твою не зрозумілу літерно-знакову маячню? Як я точно передав! Аж самому сподобалось
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А я думаю шо це в Чебурнеті сьогодні верещать що Боінг збили бЕндери...
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Тымчук , хорош народ гавном кормить , не будет никакой Гааги .
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budet, budet - i glavnoje ne potomu sjto Timcjuk govorit sjto nado ili ti govorisj ne budet, a potomu, sjto eto Princip i sud po etomu voprosu budet i za terorism, toistj, podderzjku terorisma prijdjotsa ovecjatj.
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Скорше за все таки забезпечать. І скорше за все-заочно.
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Да плевали рацеяне на всех погибших.. Их больше беспокоит - как бы Путьке камушек в ботинок не попал, а то он такое откаблучить может....
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Гаага,да несмешите мои подковы.В Гааге процес длится так долго что уже и внуки виновников уйдут на пенсию а процесс еще не завершится,да и что виновникам сделают?Через 50-100лет хуйлу запретят выезд в Евросоюз или США?
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хуйло выкопают, если найдут его тушку, и закопают на тюремном кладбище на 200 лет...
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Да ничего хуйлу не будет. Нету в гейропе справедливого Гитлера, одни 3,14дарасы.
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На росиси затрепыхались - выбросили в Интернет очередную фигню под броским заголовком "СМИ узнали о заранее спланированной атаке Киева на малайзийский «Боинг»". Эти СМИ оказались желтой газетенкой "Совершенно секретно" и вот этот бред:

Издание «Совершенно секретно» в четверг, 29 июня, опубликовало карту полета боевого самолета ВВС Украины, пролетавшего над Донецком в день крушения малайзийского «Боинга» рейса MH17 в июле 2014 года.
«Перед вами секретный план полета, составленный и лично подписанный за день до вылета, 16 июля 2014 года, летчиком 299-й бригады тактической авиации капитаном Владиславом Волошиным и утвержденный командиром в/ч А4104 полковником Геннадием Дубовиком», - говорится в публикации. В материале также размещены записи разговоров с военнослужащими указанной воинской части в Чугуеве.
На карте видно, что самолет Волошина взлетел с аэродрома в городе Чугуев Харьковской области и направился в юго-восточном направлении. Траектория полета пересекается с маршрутом потерпевшего крушение в Донецкой области «Боинга». Издание при этом не утверждает, что лайнер сбил именно Волошин, однако призывает внимательно изучить представленные документы.
В беседе с источником «Совершенно секретно» начальник штаба в/ч А 4104 подполковник Батурин рассказал, что 17 июля боевые самолеты ВВС Украины «полетели выполнять задачу номер 1 по уничтожению воздушных целей в район Снежное и Торез». По его словам, 15 июля 2014 года прибыла зенитно-ракетная установка 156-го зенитно-ракетного полка, которая 17 июля вышла в тот же район «для поддержки выполнения задачи с земли». Батурин также добавил, что после выполнения «задачи номер 1» авиационное звено было расформировано, летчиков перевели в другие части.
 Что они курят? Какие воздушные цели у сепаров? Русские так боялись засветиться, что самолетами не летали, поскольку это был бы уже перебор, самолеты в шахте не найдешь и шахтера за штурвал не посадишь.
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Есть высший суд и от него никакой путька не увернется.
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Давайте хоч щось зробимо, а потім будемо радуватись досягненням. Доки тільки слова і стурбованість Членів різних організацій. По нашому - ПШИК.
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Зарегился на ватафоруме! Там обсуждается Боинг!
https://sevpolitforum.ru/viewtopic.php?f=11&t=791067&start=17825
Каждое сообщение сначала проверяется модератором!
Я в шоке! Я же россиянин! Зачем меня проверять? Мне не доверяют?
У нас, в России, ведь все поголовно любят старика Кабаева!
Так зачем проверять россиян? Мы же априори ничего плохого не можем сказать про старичка!
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Ну НЕ ЗАХОТЯТ они идти в Гаагу. И что дальше?
Будем бить их очередной пачкой озабоченностей и пресовать обеспокоенностями?
Они и на паРашке спокойно до глубокой старости доживут.
У Северной Кореи есть несколько ядерных зарядов и то не знают что с ней делать.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНет сомнений, что результаты следствия по Boeing-777 обеспечат для высокопоставленных обитателей Кремля прямую дорожку в Гаагу, - Тымчук
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