Нет сомнений, что результаты следствия по Boeing-777 обеспечат для высокопоставленных обитателей Кремля прямую дорожку в Гаагу, - Тымчук

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Всего на сайте: 210 писателей
отказ России от участия в трибунале не повлияет на процесс, будет принято решение о заочном осуждении всех виновников трагедии
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a v chom neponjatka ? sotni grazhdan Niderlanov ubiti v nebe nad UA....
https://www.englishforums.com/English/WhatsDifferenceAmongHollandDutch-Netherlands/bnhnq/post.htm
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Издание «Совершенно секретно» в четверг, 29 июня, опубликовало карту полета боевого самолета ВВС Украины, пролетавшего над Донецком в день крушения малайзийского «Боинга» рейса MH17 в июле 2014 года.
«Перед вами секретный план полета, составленный и лично подписанный за день до вылета, 16 июля 2014 года, летчиком 299-й бригады тактической авиации капитаном Владиславом Волошиным и утвержденный командиром в/ч А4104 полковником Геннадием Дубовиком», - говорится в публикации. В материале также размещены записи разговоров с военнослужащими указанной воинской части в Чугуеве.
На карте видно, что самолет Волошина взлетел с аэродрома в городе Чугуев Харьковской области и направился в юго-восточном направлении. Траектория полета пересекается с маршрутом потерпевшего крушение в Донецкой области «Боинга». Издание при этом не утверждает, что лайнер сбил именно Волошин, однако призывает внимательно изучить представленные документы.
В беседе с источником «Совершенно секретно» начальник штаба в/ч А 4104 подполковник Батурин рассказал, что 17 июля боевые самолеты ВВС Украины «полетели выполнять задачу номер 1 по уничтожению воздушных целей в район Снежное и Торез». По его словам, 15 июля 2014 года прибыла зенитно-ракетная установка 156-го зенитно-ракетного полка, которая 17 июля вышла в тот же район «для поддержки выполнения задачи с земли». Батурин также добавил, что после выполнения «задачи номер 1» авиационное звено было расформировано, летчиков перевели в другие части.
Что они курят? Какие воздушные цели у сепаров? Русские так боялись засветиться, что самолетами не летали, поскольку это был бы уже перебор, самолеты в шахте не найдешь и шахтера за штурвал не посадишь.
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https://sevpolitforum.ru/viewtopic.php?f=11&t=791067&start=17825
Каждое сообщение сначала проверяется модератором!
Я в шоке! Я же россиянин! Зачем меня проверять? Мне не доверяют?
У нас, в России, ведь все поголовно любят старика Кабаева!
Так зачем проверять россиян? Мы же априори ничего плохого не можем сказать про старичка!
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Будем бить их очередной пачкой озабоченностей и пресовать обеспокоенностями?
Они и на паРашке спокойно до глубокой старости доживут.
У Северной Кореи есть несколько ядерных зарядов и то не знают что с ней делать.
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