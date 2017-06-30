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Теги: бюджет (4306) доходы (501) Порошенко (13303) децентрализация (328)
Тему создал: Цензор.НЕТ

С 2014 года местные бюджеты в Украине выросли на 100 млрд гривен, - Порошенко

Доходы местных бюджетов в Украине с 2014 года выросли на 100 млрд грн и продолжают расти, констатировал Президент Украины Петр Порошенко.

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А кто проверяет эти бюджеты? Какая структура? Сколько разворовывается и рассовывается по карманам местных царьков денег? В нашей стране ничего не проверяется,поэтому денег нет.
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А местные громады на кой хрен? К каждому вору по полицейскому не приставишь.
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Нах ..рен тогда гос. органы , если "к каждому вору полицейского не приставишь "? У нас 300 000 полицейских ( где-то так), и гос . служащих наверное 500000 . Почти по одному на каждого потенциального вора. Садить надо с конфискацией всего " непосильно нажитого" ( включая ближайших родственников ) , а не ловить , брать мзду и отпускать чтобы дальше "жирок нагуливал".
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Конечно разворовывается, лучше бы всё было по старому. Разве что у нас в городе дороги делают там где их последний раз при союзе стелили, закупили электротранспорт, капитально ремонтируют крыши многоэтажек, построили фехтовальную школу, новые урны по всему городу, новые стеклянные остановки, а так да воруют по страшному. Хуже чем было однозначно.
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хуже, хуже. Даже если бы местные бюджеты выросли на 300 ярдов - все равно хуже. Все равно все разворовывается и все пропадает.
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А тут еще сегодня между домами в проезде начали асфальт новый укатывать.
Ненавижу.
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А во сколько раз увеличились РАСХОДЫ? Мерзость для тупых порохоботов - ничего больше.
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Ціни виросли на 100%, а то й більше... Гривня впала на 200%...
Давай Пєтя про "успіхи" та "реформи"...
Це все більше нагадує мені рашку, якийсь сюрреалізм...
І боти такі самі як кацапські...
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Семья продает квартиру.
- Скажите, а звукоизоляция здесь хорошая? - спрашивают потенциальные покупатели.
- Очень хорошая! Прежнего хозяина тут пытали, потом пристрелили - так никто и не услышал.
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доходы бюджета Киева выросли с около 24 млрд грн в 2014 году до 39 млрд грн в 2016 годуИсточник: https://censor.net.ua/n446002 А курс бакса какой в 2014 был? Вот и итоги правления Витальки..
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Ну да, Львов к тому пример, бабок небыло заплатить по трайному тарифу за мусор.
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та всі знають що тобі жити стало легше!
Аж на 3 міліарди дол. хабарів
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Зміни від появи цих коштів у місцевому бюджеті я кожного дня бачу в Києві. Моє любимо місто стає кращим.
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забыли написать что курс бакса, цены, тарифы и побры выросли в 3 раза
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С 2014 года местные бюджеты в Украине выросли на 100 млрд гривен, - Порошенко
И толку? Есть что украсть? Взяточник на взяточнике..Янукович нервно курит
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Навіщо нам ці цифри ?
Краще б він назвав реальні досягнення за ці 3 роки ...
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гуманізм, лібералізм і соціалізм змогли тимчасово нівелювати посилення соціального нерівності, що виникла з появою приватної власності. В індустріальному суспільстві еліти мали потребу у великій кількості трудових ресурсів і масовій армії, тому вони вкладали кошти в розвиток загальної освіти, доступної медицини та соціальної підтримки населення.Проте маси в постінудустриальному світі втрачають колишнє значення і стають зайвими. На зміну масовим арміям приходять професійні підрозділи та високотехнологічні системи, широко використовуються дрони та роботи. Також відбувається роботизація та автоматизація промислового виробництва. На думку дослідника, це призведе до поступової трансформації більшої частини суспільства на зайвий клас.У той же час, розвиток біотехнології та біоінженерії призведе до перетворення економічної нерівності на біологічну. Самовдосконалення коштуватиме дорого і буде доступне небагатьом, орієнтовно до 2100 року багаті будуть значно розумнішими, сильнішими та здоровішими за представників нижчих класів, і нічого вже не можна буде змінити,деякі держави з усталеними гуманістичними традиціями підтримуватимуть маси, надаючи їм доступ до віртуальної реальності та відеоігор. Але в таких країнах, як, наприклад, Китай, Бразилія або Південна Африка, зайвий клас буде "скинутий за борт суспільства".глобалізація не здатна забезпечити людям свободу та рівність. Вона об'єднає світ вертикально, стираючи національні відмінності, але розділить людство горизонтально. І тоді нерівність досягне небачених раніше масштабів.У той же час, розвиток технологій ніколи не було визначено зазадлегіь. Суспільство здатне вибрати, яким воно стане за допомогою технологій.
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О чем Оно втирает? Посмотри сволочь люди в магазине с пустыми пакетами выходят... Многим уже газ за неуплату поотрезали, люди пересаживаются с хороших машин на старые советские ведра...
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Интересно, что он такое забористое курит?
Если в одном месте прибавилось, то в другом обязательно убавилось. "Закон сохранения энергии".
Кроме того, бюджет Украины сократился со 160 до 90 лярдов.$, одновременно в гривневым выражении уменьшился в три раза.
Что он вообще несет?!!!
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Французские компании будут модернизировать тепловой сектор в Украине
С 2014 года местные бюджеты в Украине выросли на 100 млрд гривен, - Порошенко - Цензор.НЕТ 141
Украина и Франция будут развивать сотрудничество в жилищно-коммунальной сфере. В частности, в городах Каменец-Подольский и Николаев французские компании будут модернизировать сектор централизованного теплоснабжения. Об этом рассказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает Правительственный портал.

"Украина и Франция будут развивать сотрудничество в жилищно-коммунальной сфере, энергетике, а также в сфере подготовки специалистов для государственной службы. Эти договоренности достигнуты в рамках переговоров президента Украины Петра Порошенко и президента Франции Эманнуэля Макрона", - отметил Зубко.

Так, согласно договоренностям, французские компании будут принимать участие в модернизации сектора централизованного теплоснабжения в Украине - в рамках проекта "Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения в Украине", который внедряется при финансовой поддержке Международного банка реконструкции и развития.

По словам Зубко, этот проект будет реализовываться в городах Каменец-Подольский и Николаев.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныС 2014 года местные бюджеты в Украине выросли на 100 млрд гривен, - Порошенко
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