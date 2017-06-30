С 2014 года местные бюджеты в Украине выросли на 100 млрд гривен, - Порошенко

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Ненавижу.
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Давай Пєтя про "успіхи" та "реформи"...
Це все більше нагадує мені рашку, якийсь сюрреалізм...
І боти такі самі як кацапські...
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- Скажите, а звукоизоляция здесь хорошая? - спрашивают потенциальные покупатели.
- Очень хорошая! Прежнего хозяина тут пытали, потом пристрелили - так никто и не услышал.
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Аж на 3 міліарди дол. хабарів
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И толку? Есть что украсть? Взяточник на взяточнике..Янукович нервно курит
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Краще б він назвав реальні досягнення за ці 3 роки ...
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Если в одном месте прибавилось, то в другом обязательно убавилось. "Закон сохранения энергии".
Кроме того, бюджет Украины сократился со 160 до 90 лярдов.$, одновременно в гривневым выражении уменьшился в три раза.
Что он вообще несет?!!!
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Украина и Франция будут развивать сотрудничество в жилищно-коммунальной сфере. В частности, в городах Каменец-Подольский и Николаев французские компании будут модернизировать сектор централизованного теплоснабжения. Об этом рассказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает Правительственный портал.
"Украина и Франция будут развивать сотрудничество в жилищно-коммунальной сфере, энергетике, а также в сфере подготовки специалистов для государственной службы. Эти договоренности достигнуты в рамках переговоров президента Украины Петра Порошенко и президента Франции Эманнуэля Макрона", - отметил Зубко.
Так, согласно договоренностям, французские компании будут принимать участие в модернизации сектора централизованного теплоснабжения в Украине - в рамках проекта "Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения в Украине", который внедряется при финансовой поддержке Международного банка реконструкции и развития.
По словам Зубко, этот проект будет реализовываться в городах Каменец-Подольский и Николаев.
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