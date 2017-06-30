В этом году ВСУ получат от США материально-технической помощи на сумму $127,5 млн, - Минобороны

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Патроны - то лятальное, низзя
Лес, скобы да мешки - у нас того как грязи, да и при перевозке оттудова станут золотыми
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Все від нас залежить.
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Всё в основном хорошо продаваемо на базаре, в общем
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Если просто поговорить - то не до тебя, великая и пустоватая
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Говори уже свое дело, раз пришел поумничать
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ЗЫ Извини, ты скучный, как солдафон. Чао, противный.
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https://www.youtube.com/watch?v=kmVuRndNXuc
Кацап в Турции впервые в жизни увидел туалетную бумагу и полотенце
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https://www.golos-ameriki.ru/a/us-senate-russia/3920906.html
Подготовленный комитетом вариант законопроекта об ассигнованиях на национальную оборону на 2018 год, одобренный в среду вечером, также предусматривает выделение Украине помощи в сфере безопасности в размере 500 миллионов долларов для борьбы с пророссийскими сепаратистами, включая поставки летального оружия.
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https://www.golos-ameriki.ru/a/senate-russia/3920182.html
Российское вмешательство в избирательную кампанию в США в 2016 году было лишь эпизодом значительно более масштабного стратегического плана, разработанного в Кремле, считают участники слушаний, состоявшихся 28 июня в сенатском Комитете по разведке.
«Российская кампания, которая ведется по обе стороны Атлантики, подчинена одной главной задаче: подорвать доверие к западным демократиям, разделить Европу и Америку и ослабить НАТО и Европейский союз», - заявил, выступая на слушаниях, бывший заместитель госсекретаря США, экс-посол в России и НАТО Николас Бернс.
Открытые слушания под названием «Российское вмешательство в выборы в Европе», организованные по инициативе главы Комитета по разведке сенатора-республиканца Ричарда Берра и его заместителя, демократа Марка Уорнера, прошли в рамках расследования попыток Кремля повлиять на ход президентской кампании в Соединенных Штатах в прошлом году.
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