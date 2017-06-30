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 Форум Украины(608986)
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Материалы по теме:  Помощь Украине
Теги: армия (7914) Минобороны (5172) помощь (3346) США (12877) Гуцуляк (4)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В этом году ВСУ получат от США материально-технической помощи на сумму $127,5 млн, - Минобороны

США намерены выделить Вооруженным силам материально-техническую помощь на общую сумму около 127,5 млн долларов до конца 2017 года.

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Дякую. Та потреби в допомозі зброєю це не замінить.
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За що дякувати? США гарант нашої незалежності! Ми чекаємо не цих подачок а американських військ в АТО та в Криму! 127 млн доларів це знущання! Курди в Сирії отримують зброю на мільярди доларів, а ми воюючи з ядерною Росією отримуємо 127 млн доларів????? Найух така допомога! Потрібно від неї відмовитись! Ми потребуємо повномасштабної військової допомоги а не подачок для жебраків! Ми не жебраки!
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Тебе пора издать из своих высеров книгу. Она будет пользоваться большой популярностью на руссо-фашистских сайтах! Удачи в твоём нелёгком деле!
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Мож летнюю форму и патроны, лес, скобы и мешки для блиндажей? О чём там волонтёр писал? 127,5 ляма баксов хватит?
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Форму - пяндосскую, шо ли? вот вой подымется... :D
Патроны - то лятальное, низзя
Лес, скобы да мешки - у нас того как грязи, да и при перевозке оттудова станут золотыми
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Понимаю, Саша! Аппетиты енералов, министров и главнокомандующего не учёл. Народ на армию сбросится по 5 грн, а МТЦ на 127,5 лямов долларов пойдут на распил. Ну, может, не все. Надеюсь, машины для вывоза раненых попадут в подразделения.
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Ти допомагатимеш пиляти ці МТЦ, купуючи їх на різних стихійних та централізованих ринках України та в інеті? Особисто я-ні. Ще й заяву в поліцію в такому випадку напишу. І впевнений, що я не один такий в Україні-нас мільйони.
Все від нас залежить.
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гЫнералам больше интересны джипы и стройматериалы для своих дач..
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В частности, речь идет о медицинских материалах, оборудовании для самолета медицинской эвакуации и госпиталей, 2,5 тыс. комплектах первой помощи для санитарных инструкторов, 25 тыс. индивидуальных аптечек, оборудовании для учебных центров, запчастях для автомобилей.
-------------------------
Всё в основном хорошо продаваемо на базаре, в общем
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Я думал - ты к гешефту примазываешься...
Если просто поговорить - то не до тебя, великая и пустоватая
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хорошо - не буду мешать вам тут работать...\побольше тугриков вам в карму...\
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не, оставайся. Создавай видимость толпы заинтересованных покупателей
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да ладно - не такой ты уже и упоротый, так что торгуй свободно...
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сам с ним разбирайся - не впутывай меня в разборки...
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Ты-то куда лезешь с советами? в чужое чисто потрепаться
Говори уже свое дело, раз пришел поумничать
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а что, проканывает, сенсеюшка?

ЗЫ Извини, ты скучный, как солдафон. Чао, противный.
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Российские туристы пытались украсть из отеля в Турции туалетную бумагу :D
https://www.youtube.com/watch?v=kmVuRndNXuc

Кацап в Турции впервые в жизни увидел туалетную бумагу и полотенце
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Как раз Сабакову хватит, на все рюкзаков закупит в магазине своей жены...
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Лишнехромосомный, то, что выделяют американцы - они все до цента контролируют. Это у вас в кацапии тырят средь бела дня вагонами.
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Комитет Сената США одобрил меры по сдерживанию России

https://www.golos-ameriki.ru/a/us-senate-russia/3920906.html
Подготовленный комитетом вариант законопроекта об ассигнованиях на национальную оборону на 2018 год, одобренный в среду вечером, также предусматривает выделение Украине помощи в сфере безопасности в размере 500 миллионов долларов для борьбы с пророссийскими сепаратистами, включая поставки летального оружия.
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В Сенате прошли слушания, посвященные попыткам Москвы повлиять на ход выборов в странах Европы
https://www.golos-ameriki.ru/a/senate-russia/3920182.html

Российское вмешательство в избирательную кампанию в США в 2016 году было лишь эпизодом значительно более масштабного стратегического плана, разработанного в Кремле, считают участники слушаний, состоявшихся 28 июня в сенатском Комитете по разведке.
«Российская кампания, которая ведется по обе стороны Атлантики, подчинена одной главной задаче: подорвать доверие к западным демократиям, разделить Европу и Америку и ослабить НАТО и Европейский союз», - заявил, выступая на слушаниях, бывший заместитель госсекретаря США, экс-посол в России и НАТО Николас Бернс.
Открытые слушания под названием «Российское вмешательство в выборы в Европе», организованные по инициативе главы Комитета по разведке сенатора-республиканца Ричарда Берра и его заместителя, демократа Марка Уорнера, прошли в рамках расследования попыток Кремля повлиять на ход президентской кампании в Соединенных Штатах в прошлом году.
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Интересно, у них там есть дебилы, которые под такими сообщениями пишут на форумах: Ага, а то путиннападэ...?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ этом году ВСУ получат от США материально-технической помощи на сумму $127,5 млн, - Минобороны
 Сейчас пишут
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