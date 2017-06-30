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 Форум Украины(608937)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: обстрел (6554) штаб (700) Антитеррористическая операция (17033)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Враг за сутки осуществил 22 обстрела позиций ВСУ. Украинские воины были вынуждены открыть огонь на поражение, - штаб АТО

Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной.

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Немає нічого гіршого, ніж чекати чи наздоганяти. А ми вимушені це робити одночасно-наздоганяти відставання по військовій міці від рашки та чекати, поки це відбудеться.
А потім все відбудеться швидко, як в Хорватії.
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Потім нічого не відбудеться, поки керує цей лайнокомандувач.
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Війни виграє народ, а не головнокомандувач.
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порохоботы не имеющие ни капли совести идут прямой дорогой в спам,СашаДрыщатик туда ж
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Я не воювати з тобою та тобі подібними соди прийшов, а спілкуватися. По темі є щось мені заперечити? Чи тільки заспамити здадет?
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Не. Я так и не понял. Хлебное перемирие у нас есть или его нет. Или один убитый, 6 раненых это уже так. Статистика перемирия. Ау пётр ляксеич вы где. По европам ездите. А кто то уже никогда в европу не поедет. Пипец.
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Интересно послушать предложения простого человека, что бы он сделал на месте петра?
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Тебе интересно, а смысл. Я же не на месте петра.
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Орки пишуть що наші вчора взагалі йшли в наступ .
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Вони весь час про це пишуть-і що з того? Головне, що немає негативної інфи з "нуля"-значить, наші таки щімлять ворога при найменшій можливості.
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Когда нибудь все названия договорняков и перемирий войдёт в историю, и те кто шёл на сговор с врагом будут наказаны. Перемирие"ватное, бумажное, хлебное, конфетное, морковное и т. д" главное что они не дают никаких результатов.
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Вони дають час-це головний ресурс у цій гібридній війні. Як цей час Україна використовує-інша розмова.
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Да люди этого не понимают, они думают что есть какое то такое решение, что бац и все закончилось.
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То треба пояснювати-заради цього я й витрачаю свій вільний час на цьому форумі.
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Що означає "були вимушені"? Що за виправдовування? Перед ким?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВраг за сутки осуществил 22 обстрела позиций ВСУ. Украинские воины были вынуждены открыть огонь на поражение, - штаб АТО
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