Враг за сутки осуществил 22 обстрела позиций ВСУ. Украинские воины были вынуждены открыть огонь на поражение, - штаб АТО

864 19Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: обстрел (6554) штаб (700) Антитеррористическая операция (17033) Тему создал: Цензор.НЕТ30.06.17 07:37 Враг за сутки осуществил 22 обстрела позиций ВСУ. Украинские воины были вынуждены открыть огонь на поражение, - штаб АТООперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной. читать источник x Мне нравится
А потім все відбудеться швидко, як в Хорватії.
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А БЫЛО ЛИ "ПОРАЖЕНИЕ" ,
ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ТОЛЬКО НЕ ЗАПРЕЩЕННОЕ ОРУЖИЕ?
.
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