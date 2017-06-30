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Теги: НАТО (5551) Пентагон (426) Россия (71198) Мэттис Джеймс (20)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Усилия по сдерживанию РФ показывают единство НАТО, - глава Пентагона Мэттис

Усилия по сдерживанию России в Восточной Европе показывают единство НАТО.

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"Усилия по сдерживанию РФ показывают", что вас ничему не научил опыт папэрэдникав в тридцатые годы прошлого века по сдерживанию Германии.
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Про повну єдність говорити зарано, та початок вже непоганий.
Тепер важливо не спаплюжити вибори в Італії-занадто сильне там рашистське лоббі.
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"Усилия по сдерживанию."........... це дуже добре. Головне - утримати і не "обпардонитись"....
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Нацисты сожгли Рейсхстаг и захватили власть.
ЦРУ устроило атаку на всемирный торговый центр и вторглись в Ирак.
Путин устроил взрыв жилого дома и узурпировал власть под предлогом борьбы с терроризмом.
А теперь думайте кому выгодна бесконечная война на Донбассе и "вирусные атаки" на компьютерные сети у нас
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Господи, какую туфту эти западные несут! Где они Россию сдерживают? Локации, время, подробности операций - в студию!
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Совсем недавно коварная рука НАТО вырвала из Рццкаго мира исконно руццкие территории - Черногорию.
А зная привычку СССР и России нападать на маленькие или обескровленные страны (шакалья тактика) то народ стран Балтии весьма правильно и своевременно решил войти в НАТО.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУсилия по сдерживанию РФ показывают единство НАТО, - глава Пентагона Мэттис
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