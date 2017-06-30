Усилия по сдерживанию РФ показывают единство НАТО, - глава Пентагона Мэттис

421 15Теги: НАТО (5551) Пентагон (426) Россия (71198) Мэттис Джеймс (20) Тему создал: Цензор.НЕТ30.06.17 07:19 Усилия по сдерживанию РФ показывают единство НАТО, - глава Пентагона МэттисУсилия по сдерживанию России в Восточной Европе показывают единство НАТО. читать источник x Мне нравится 1
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Тепер важливо не спаплюжити вибори в Італії-занадто сильне там рашистське лоббі.
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ЦРУ устроило атаку на всемирный торговый центр и вторглись в Ирак.
Путин устроил взрыв жилого дома и узурпировал власть под предлогом борьбы с терроризмом.
А теперь думайте кому выгодна бесконечная война на Донбассе и "вирусные атаки" на компьютерные сети у нас
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А зная привычку СССР и России нападать на маленькие или обескровленные страны (шакалья тактика) то народ стран Балтии весьма правильно и своевременно решил войти в НАТО.
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