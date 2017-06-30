Польский Сенат утвердил закон о запрете пропаганды коммунизма

1274 70Материалы по теме: ДекомунізаціяТеги: заборона (387) комунізм (21) Польща (926) декомунізація (197) Тему создал: Цензор.НЕТ30.06.17 01:42 Польский Сенат утвердил закон о запрете пропаганды коммунизмаСенат Польши принял закон о запрете пропаганды коммунизма и других тоталитарных режимов. читать источник x Мне нравится 12
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Нужно вешать гниду. НЕОБХОДИМО.
Точка.
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и сколько именно "пораженка" от хуйла на свою миссию получил?
а причем здесь "пораженка", если законы принимают депутаты верховной рады (в польской версии - сейма), среди которых, внизапна так, есть представители партий
онанистовсамопомочи и "родины" (или за кого ты, мускорта, там топишь)?..
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так что всё от того как понимают, к тому же идея коммунизма модифицируется, трансформируется со временем как и всё, ещё есть социализм, социального направления движения тд
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и всего этого не стыжусь
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Ленин, Сталин, Брежнев, Горбачев, Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Пол Пот, Кастро, Энвер Ходжи, Броз Тито, Ким Чен Ин, Ким Чен Ир, Ким Ир Сен, Хо Ши Мин?
И, если нет 5-ти имен, то что это за теория, позволяющая произвольную трактовку?
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Вот "диктатура" тех, кто рисует транспаранты, и оставила за собой горы трупов и искалеченный мозг.
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Повторю свой вопрос, аднака:
Если пани сторонница коммунистов, то может ли она выбрать из приведенного ниже списка 5 самых истинных коммунистов, не исказивших коммунистическую теорию?
Ленин, Сталин, Брежнев, Горбачев, Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Пол Пот, Кастро, Энвер Ходжи, Броз Тито, Ким Чен Ин, Ким Чен Ир, Ким Ир Сен, Хо Ши Мин?
И, если нет 5-ти имен, то что это за теория, позволяющая произвольную трактовку?
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The whole of hungry people and of slaves.
Our indignant mind is boiling (with anger)
And ready to lead us in a mortal fight.
We will destroy all the world of violence
Completely, and then
We (will built) our (world), we will built the new world -
Who was nothing will become everything.
This is our last
And all-out fight.
By the international
The human generation will revive!
смерть олигархам, жлобам, кровосисам!
ни бога ни хозяина!, свобода или смерть!
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про то тот коктейль что у меня в посте интернационала и анархии тебе рассказывать не буду
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Думаю лучше всего прекратить этот бессодержательный "взаимовежливый" диалог , ибо он ни к чему хорошему не приведёт, я ето чувствую.
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дебилашкольника, который будет носить на уроки томики ленина...
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Все эти ленины и прочие - часть системы по информационому контролю.
Слава Богу, Польша католическая страна с сильными позициями церкви.
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В результате захватнической войны с Польшей оккупационная коммуно - фашистская РККА потеряла 1173 человека убитыми, 2002 раненными, 302 пропавшими без вести, 17 танков, 6 самолётов, 6 орудий и 36 автомашин. Почему такие незначительны потери кремлёвских оккупантов, потому что здесь сыграла коварная сталинская тактика нападение на
Польшу сталинские войска сознательно затянули на пол - месяца и когда все вооружённые силы поляков и украинцев были брошены на отражение нападения немцев, тут кровавый палач сталин немного выждав и без предупреждения коварно ударил в тыл полякам. Польская сторона потеряла 3 500 человек убитыми, 20 000 пропавшими без вести, 454 700 пленными и потом сталинские палачи коммуно - фашисты почти всех этих польских военнопленных преступно расстреляли в основном в Катыне.
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Следующий закон должен быть,-
" КОММУНЯКА ВНЕ ЗАКОНА" с премией за скальп
.
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А щоб дуже довго з ними не морочиться синку, треба відразу всіх скільки тiльки їх є,цих комуняк та москаляк всiх до єдиного до гіляк!
А взяв би синку Святий Боже та i допомiг, забрав їх усіх продажних зрадників коммуняк -тварин та кривавих загарбникiв москалiв до себе, але всiх в Пекло . Тоді і руки і гілки бруднити непотрібно було б, об гидких, мерзенних та смердючих москалiв та комуняк....!!!
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Русскоязычный Укроп @_slavanatsiyi_ 6 ч.
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