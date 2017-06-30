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Материалы по теме:  Декомунізація
Теги: заборона (387) комунізм (21) Польща (926) декомунізація (197)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Польский Сенат утвердил закон о запрете пропаганды коммунизма

Сенат Польши принял закон о запрете пропаганды коммунизма и других тоталитарных режимов.

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Вопрос, а что плохого в коммунизме? Мой вопрос не адресован капиталистам!
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а чего хорошего в коммунизме? любая попытка его построения заканчивалась многочисленными жертвами...
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Польский сенат утвердил, а Пораженка свою "миссию" оплаченную хуйлом = упрямо гнет.
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PS. Пока не повесить пораженко = остальные не убоятся.
Нужно вешать гниду. НЕОБХОДИМО.
Точка.
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ггг... ты курице шею не свернешь, вешатель хренов...
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о! ты опять говнишка кремлевского покушал...

и сколько именно "пораженка" от хуйла на свою миссию получил?
а причем здесь "пораженка", если законы принимают депутаты верховной рады (в польской версии - сейма), среди которых, внизапна так, есть представители партий онанистов самопомочи и "родины" (или за кого ты, мускорта, там топишь)?..
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это трудно коммунизм он разный, прекрасную идею можно так перекрутить что выходит вон как в "лучшие" времена союза, потом кто больной на голову ещё что-то подкрутит и получаются коммунальное жильё, а человек животное хоть и стадное но как -то до поры, у украинцев это выражено проявляется, вообще-то украинцы гостеприимные но до поры, "У своїй хаті своя правда, і сила, і воля" "постав хату з лободи а в чужую не веди" и так далее,
так что всё от того как понимают, к тому же идея коммунизма модифицируется, трансформируется со временем как и всё, ещё есть социализм, социального направления движения тд
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идея, которая не имеет примера успешной реализации, вероятнее всего утопична...
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наверное, не знаю, но если бы идею летать (перемещаться человеку по воздуху как по дороге) не пытались реализовать то и
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полет - это чистая физика. коммунизм же - чистая фэнтези...
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сколько миллионов людей погибло при реализации идеи летать?
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Комунизм один и в его основе лежит отнимание и деление. Ложь и обман. Вот почему ты постом ниже не взял комунистическую символику а прикрылся анархиской, к тому же поцепил либеральный слоган- потому, что стыдишся своего и хочешь обмануть остальных.
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я выбираю то что мне нравится, и никак это не скрываю, ничем не прикрываю,
и всего этого не стыжусь
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испортила бюллетень, там не хватало правильной графы
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Если пани сторонница коммунистов, то может ли она выбрать из приведенного ниже списка 5 самых истинных коммунистов, не исказивших коммунистическую теорию?

Ленин, Сталин, Брежнев, Горбачев, Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Пол Пот, Кастро, Энвер Ходжи, Броз Тито, Ким Чен Ин, Ким Чен Ир, Ким Ир Сен, Хо Ши Мин?

И, если нет 5-ти имен, то что это за теория, позволяющая произвольную трактовку?
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Наиболее чисто применил коммунистическую теорию Пол Пот . Хотя остальные тоже старались как могли .
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неа...сталин всем утёр нос...миллионов пятьдесят своих сограждан угробил...
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То количество - это да , но кристализация коммунистической идеи / пусть и в меньшем масштабе чем у Сталина / была почти идеально воплощена именно Пол Потом .
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Если пани сторонница коммунистов…/ ты уже большой мальчик а вопросы задаёшь как маленький.Власть барыг -офшорников, воров, карателей и насильников в твоей стране никогда не позволит построить в ней коммунизм по Марксу-Ленину: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Коммунизм это молодость мира и строить его должен ты. Как строить? Ты сам сказал:«Барыг необходимо мочить!». Мочи их, проклятущих.
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В идее коммунизма главный лозунг - "от каждого по способностям,- каждому по потребностям". Звучит красиво, НО - дьявол кроется в деталях -- А КТО БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ КАКИЕ У КОГО ПОТРЕБНОСТИ ?????
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определять будет Иван Петрович Сидоров. Избранный.Избранный неосвобожденным комсоргом в объединении численностью в 80 000 человек.
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Вот и я о том же.. Потом этот Сидоров станет "слугой народа", а в идеале и "отцом народа".. Та не - НАХ....
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здесь скорее разговор не о "коммунизме" как о мифилогеме, а о коммунистическом режиме со своими символами, принесший с собой Польше человеческие трупы и оккупацию.
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а что, попытка реализации "мифологемы" должна рассматриваться отдельно от результатов такой попытки?
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Утрируя, идея "светлого будущего" это может просто быть идеей, и впихнуть ее можно на любой транспарант. А можно этот же транспарант перерисовать уже с другим слоганом.
Вот "диктатура" тех, кто рисует транспаранты, и оставила за собой горы трупов и искалеченный мозг.
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скорее здесь защита страны от комунистического интернационала, который всегда был сворой кацапских проституток на услужении у кремляди
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идея коммунизма родилась не в России, вообще это зародилась в древности, постепенно видоизменясь в общественной политической жизни, можно даже сказать как только люди стали собираться вместе осознано. для того чтобы выжить, разделяя кто что делает, кто там точит оружие, кто в это время шкуры шьёт кто за общим костром следит чтобы пламя не погасло, тогда не было владельцев всех ножей и тд. не были орудия труда и охоты сосредоточены у одного или нескольких человек, не могло такого быть потому что они их не делали и им их никто не отдаст, по простоте и прямоте, чтобы отобрать все орудия охоты у тех кто охотится нужно было их отобрать, но не силой это не возможно, их отобрать можно только создав систему иерархии которая по сути колосс и рухнуть может запросто, но держится до тех пор пока признают одни себя рабами другие жрецами и тд. примерно понятно?
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Три часа ночи... У пани ночная смена или, уж извините, старческая бессонница?

Повторю свой вопрос, аднака:

Если пани сторонница коммунистов, то может ли она выбрать из приведенного ниже списка 5 самых истинных коммунистов, не исказивших коммунистическую теорию?

Ленин, Сталин, Брежнев, Горбачев, Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Пол Пот, Кастро, Энвер Ходжи, Броз Тито, Ким Чен Ин, Ким Чен Ир, Ким Ир Сен, Хо Ши Мин?

И, если нет 5-ти имен, то что это за теория, позволяющая произвольную трактовку?
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Впереди прекрасный мираж. Все к нему идут, никто дойти не может, а под ногами кости людские трещат.
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Get up, branded with a curse,

The whole of hungry people and of slaves.
Our indignant mind is boiling (with anger)
And ready to lead us in a mortal fight.
We will destroy all the world of violence
Completely, and then
We (will built) our (world), we will built the new world -
Who was nothing will become everything.

This is our last
And all-out fight.
By the international
The human generation will revive!
смерть олигархам, жлобам, кровосисам!

ни бога ни хозяина!, свобода или смерть!
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слышь мразь краснозадая, значёк анархии скинь, это так по кацапски- красть символику у тех кого предал и воткнул нож в спину
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здохни пидпанок, сабака ты, ты смотри как сабака служит а, тебя первого грохнут как твоих хозяев грабить будут
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Во, теперь узнаю краснозадую рожу вот, это истинный комунист
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вот здесь ты прав- комуняки всегда лгут и крадут
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тормоз чти -Суть анархии | Панк-сайт. Все самое интересное о жизни Панков)
про то тот коктейль что у меня в посте интернационала и анархии тебе рассказывать не буду
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это сырьё для петугов из его головы начало выделятся
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одно время интересовалась панк-культурой, ну и что, это было давно, все переживают периоды увлечений и разочарований
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оппа! так ты еще и барышньо))) ты в курсе, что эти твои посты попахивают провокацией и мелким примитивным троллиногом? че там, паРашке уже кадров менее упоротых не хватает?
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а ты вкусе что твои посты попахивают порохоботством, да так хорошо прёт.
Думаю лучше всего прекратить этот бессодержательный "взаимовежливый" диалог , ибо он ни к чему хорошему не приведёт, я ето чувствую.
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ухты как завернула))) видать долго учили... ана проверим - ТЯВКНИ!)))
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что характерно , тут всегда найдут старые клячи, которые не поймут юмора но проявят свою гнилую сучность, позорную
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как по мне, твое "здохни пидпанок, сабака ты, ты смотри как сабака служит а, тебя первого грохнут как твоих хозяев грабить будут" на юмор плохо смахивает...
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а не надо обзываться у меня реакция бывает неконтролируемая, это от обострённого чувства справедливости
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то чё ты ещё не повесился как Иуда? Тот хоть одну душу продал, а вы миллионы.
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ггг... так коммики всегда топили типа за справедливость. ты коммик?..
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так из них вылазит их гнилая суть, это извличение бесов на свет.
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Я рад, что вы высоко цените мой скромный вклад в борьбу с комунизмом.
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служить "панам" не значит бороться с коммунизмом
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не кокетничай, у нас все знают, кто панам служит. И комуняки первые в услужении.
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теперь тому, кто будет подкладывать томики ленина соседу по парте в ранец грозит тюрьма )))
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ггг... хотел бы я посмотреть на того дебила школьника, который будет носить на уроки томики ленина...
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Такой закон давно назрел.

Все эти ленины и прочие - часть системы по информационому контролю.
Слава Богу, Польша католическая страна с сильными позициями церкви.
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8 сентября немецкие войска захватили Варшаву, но последние масштабные ожесточённые бои на территории Польши были до 5 октября. Т.е. установлено что несмотря на ложные подлые утверждения коммуно фашистского сССР польская армия продолжала отчаянное сопротивление на два фронта и после 17 сентября. Но уже в конце сентября советские и немецкие войска встретились и обнимались у Люблина, Белостока.... Было проведено два совместных советско-немецких союзнических парада, в захваченном в Польше Бресте парад принимали комбриг С. Кривошеин и генерал Г. Гудериан, в Гродно - комкор В. Чуйков и генералитет оккупационного немецкого контингента.
В результате захватнической войны с Польшей оккупационная коммуно - фашистская РККА потеряла 1173 человека убитыми, 2002 раненными, 302 пропавшими без вести, 17 танков, 6 самолётов, 6 орудий и 36 автомашин. Почему такие незначительны потери кремлёвских оккупантов, потому что здесь сыграла коварная сталинская тактика нападение на
Польшу сталинские войска сознательно затянули на пол - месяца и когда все вооружённые силы поляков и украинцев были брошены на отражение нападения немцев, тут кровавый палач сталин немного выждав и без предупреждения коварно ударил в тыл полякам. Польская сторона потеряла 3 500 человек убитыми, 20 000 пропавшими без вести, 454 700 пленными и потом сталинские палачи коммуно - фашисты почти всех этих польских военнопленных преступно расстреляли в основном в Катыне.
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Захiдна Україна, син питає поради у батька: батько а що комуняку та москаляку завжди потрiбно на гиляку? Дуже - дуже таки файна твоя думка синку ! Звичайно що комуняку та i москаляку завжди i притому що нигайно потрiбно на гиляку! Та ще синку i кожен день їх змiнювати на нових, щоб були вони як свіжi огірочки.
А щоб дуже довго з ними не морочиться синку, треба відразу всіх скільки тiльки їх є,цих комуняк та москаляк всiх до єдиного до гіляк!
А взяв би синку Святий Боже та i допомiг, забрав їх усіх продажних зрадників коммуняк -тварин та кривавих загарбникiв москалiв до себе, але всiх в Пекло . Тоді і руки і гілки бруднити непотрібно було б, об гидких, мерзенних та смердючих москалiв та комуняк....!!!
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Шо-то долго Лавров не выражал озабоченности.......
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПольский Сенат утвердил закон о запрете пропаганды коммунизма
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