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Материалы по теме:  Кибератака в Украине
Теги: вирус (87) Германия (2852) киберпреступление (327) кибербезопасность (164)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Немецкое ведомство дало рекомендации по защите от кибератаки

Федеральная служба безопасности информационной техники Германии (BSI) подготовила рекомендации по защите от новейших кибератак.

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А нашему аналогичному ведомству рекомендации дать - оказалось слабО?
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от целиустремленного хакерства защиты нет, от просто любителей хакеров есть, но когда страна (Кацапия) готова использовать это как оружие, защиты нет.
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Та нет проблем, надо только соблюдать правила безопасности. Первых два: никогда не пользоватся софтом произведённым или крякнутым на раисе, скаченым с сайта эрефии, это- раз; никогда не брать на работу администраторов после школы и тех, которые ставят кацапский софт. Это первых два главных правила.
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а где брать "системных администраторов", если не готовы платить нормальную з/п. На ту, что дают - как раз после школы
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Мля, четвертый день пошел!
СБУ и Киберполиция собираются что-то делать с серверами на домене upd.me-doc.com.ua ?!!
Позор и антипиар на весь мир!
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(29.06.17 19:13) https://censor.net.ua/forum/927246/
"Одним из механизмов распространения опасного компьютерного вируса была система обновления программного обеспечения бухгалтерской отчетности и документооборота"
. ===========

многие случаи проникновения заразы в компы происходили именно через обновления различного ПО.
например мне достоверно известен случай, когда вирус был зацеплен с обновлением
VLC media player`а

VLC media player это кросс-платформенный Open Source продукт

отсюда мой вывод состоит в том, что к инфицированию причастен агент, код которого
располагается на серверах DNS. В результате
на DNS`е происходит подмена ОФИЦИАЛЬНОГО ip на ip с которого скачивается вирусный код.

соответственно рекомендации
"Деактивировать функции автоматического обновления программного обеспечения M.E.Doc
или заблокировать домен upd.me-doc.com.ua"

НЕ-ЯВЛЯЮТСЯ эффективным средством противодействия.
мыльный пузырь.
Это подтверждается тем, что "петька" полезло по всему миру, а не только по Украине и засрашке.
.
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рассматривая ситуацию объёмнее
можно прийти к выводу, что

лобзание в дёсны ЕС`ов и госдепа с сексотом хY%ла "петькой"

является глобальной угрозой для всего мирового сообщества
.
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ЕС`ы любят трындеть про "энергетическую безопасность"

А про использование насквозь дырявых виндей потрындеть меркели ещё недозрели ?

или минскому процессу насквозь дырявым виндям альтернативы нет ?

шо тама на подходе -- виндя 11 ?
но уже альтернативы нет ...

.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНемецкое ведомство дало рекомендации по защите от кибератаки
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