Немецкое ведомство дало рекомендации по защите от кибератаки

2509 10Материалы по теме: Кибератака в УкраинеТеги: вирус (87) Германия (2852) киберпреступление (327) кибербезопасность (164) Тему создал: Цензор.НЕТ30.06.17 01:23 Немецкое ведомство дало рекомендации по защите от кибератакиФедеральная служба безопасности информационной техники Германии (BSI) подготовила рекомендации по защите от новейших кибератак. читать источник x Мне нравится 1
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СБУ и Киберполиция собираются что-то делать с серверами на домене upd.me-doc.com.ua ?!!
Позор и антипиар на весь мир!
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"Одним из механизмов распространения опасного компьютерного вируса была система обновления программного обеспечения
бухгалтерской отчетности и документооборота"
. ===========
многие случаи проникновения заразы в компы происходили именно через обновления различного ПО.
например мне достоверно известен случай, когда вирус был зацеплен с обновлением
VLC media player`а
VLC media player это кросс-платформенный Open Source продукт
отсюда мой вывод состоит в том, что к инфицированию причастен агент, код которого
располагается на серверах DNS. В результате
на DNS`е происходит подмена ОФИЦИАЛЬНОГО ip на ip с которого скачивается вирусный код.
соответственно рекомендации
"Деактивировать функции автоматического обновления программного обеспечения M.E.Doc
или заблокировать домен upd.me-doc.com.ua"
НЕ-ЯВЛЯЮТСЯ эффективным средством противодействия.
мыльный пузырь.
Это подтверждается тем, что "петька" полезло по всему миру, а не только по Украине и засрашке.
.
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можно прийти к выводу, что
лобзание в дёсны ЕС`ов и госдепа с сексотом хY%ла "петькой"
является глобальной угрозой для всего мирового сообщества
.
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А про использование насквозь дырявых виндей потрындеть меркели ещё недозрели ?
или
минскому процессунасквозь дырявым виндям альтернативы нет ?
шо тама на подходе -- виндя 11 ?
но уже альтернативы нет ...
.
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