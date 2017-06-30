Под ударом глобального вируса оказались мейлы депутатов грузинского парламента

821 11Материалы по теме: Кібератака в УкраїніТеги: Грузія (233) кіберзлочин (191) парламент (266) Тему создал: Цензор.НЕТ30.06.17 00:59 Под ударом глобального вируса оказались мейлы депутатов грузинского парламентаПочтовые ящики депутатов парламента Грузии подверглись кибератаке. читать источник x Мне нравится
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апсля ещё каку нить пердятину написУешь
иля простать каку ...
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оно намного веселея
тока личико умноя скрои
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