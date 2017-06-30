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Материалы по теме:  Кібератака в Україні
Теги: Грузія (233) кіберзлочин (191) парламент (266)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Под ударом глобального вируса оказались мейлы депутатов грузинского парламента

Почтовые ящики депутатов парламента Грузии подверглись кибератаке.

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"Petya зашифровывает все файлы на компьютере и требует выкуп за их расшифровку." - антихарские групы уже, за безплатно, выдают кода расшифровки
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vata2ватная пересмотри ещё полста разиков фыльмы про бонда 007

апсля ещё каку нить пердятину написУешь
иля простать каку ...

.
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vata2ватная пердани ещё чё нить про расшифровку
оно намного веселея

тока личико умноя скрои

.
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мейлы грузинских депутатов , у них чё, даже и компьютеры имеются? пиар защитан , грузи кинзу.
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Ну куда уж нам с вами тягатьсяПод ударом глобального вируса оказались мейлы депутатов грузинского парламента - Цензор.НЕТ 6058 . Говорят в Америке на каждого Бондаря приходиться 3,98 компьютеров(заморских ), 12 маусов и 8 клавиатур (китайских). Ну и в нагрузку 4 хот дога с майонезом, на базе i7.
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Будь я редактором цензоре, я бы за такие заголовки новостей отрубал бы их писателями ХЭНДЫ.
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"накануне многие грузинские депутаты одновременно получили SMS-сообщения о кибератаке" - чет прочитав в голос ржанул
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Грузинские депутаты какие-то особенные?новость пздц
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПод ударом глобального вируса оказались мейлы депутатов грузинского парламента
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