Гражданина Украины в Польше обвиняют в совершении смертельного ДТП в пьяном виде. ФОТО

4086 13Материалы по теме: П'яні за кермомТеги: ДТП (1569) Польща (926) пияцтво (414) жертви (306) Тему создал: Цензор.НЕТ30.06.17 00:48 Гражданина Украины в Польше обвиняют в совершении смертельного ДТП в пьяном виде. ФОТООкружная прокуратура города Еленя-Гура (Польша) обвиняет гражданина Украины в совершении ДТП со смертельным исходом. читать источник x Мне нравится 1
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Хоть в Польше урода наконец закроют.
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