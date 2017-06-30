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Материалы по теме:  П'яні за кермом
Теги: ДТП (1569) Польща (926) пияцтво (414) жертви (306)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Гражданина Украины в Польше обвиняют в совершении смертельного ДТП в пьяном виде. ФОТО

Окружная прокуратура города Еленя-Гура (Польша) обвиняет гражданина Украины в совершении ДТП со смертельным исходом.

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вот только за эти слова он должен сесть "В своих объяснениях он отметил, что не помнит обстоятельств, при которых он управлял автомобилем марки Jeep"
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Есть спецы на Лубянке,проэктирующие такие ситуации
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Надеюсь, что в Польше есть правосудие (в отличие от Украины) и этот подонок сядет. Надолго. В тюрьму с самым тяжелым режимом.
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эт,те не Украина - под дурныка косить и бабулики, здесь не прокатят. получишь 12 и вспомнишь. урод, пля.
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Подонка надо упаковать за двух девочек на 24 года.
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разберутся и окажется шо то даунбасянин или заблудившийся кацап...
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Польша - это вам не Украина, где бы его выпустили и с концами..

Хоть в Польше урода наконец закроют.
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Всё могу понять . одного не пойму никогда - КАКОГО ХЕРА САДИТЬСЯ ЗА РУЛЬ ПЬЯНЫМ ???? То шо себя можешь убить - это дело твое , но @лядь другие люди тут при чем ??
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у него будет 12 лет подумать над ответом на этот вопрос Накера?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГражданина Украины в Польше обвиняют в совершении смертельного ДТП в пьяном виде. ФОТО
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