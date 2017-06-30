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 Форум Украины(608937)
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Материалы по теме:  Кибератака в Украине
Теги: киберпреступление (327) мошенничество (682) хакер (643) киберполиция (54)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Глава киберполиции Демедюк о вирусе Petya: "Субъекты, которые соглашались заплатить, так и не получали никакого кода"

Разработчики компьютерного вируса Petya не дают владельцам зараженных компьютеров код разблокирования даже после уплаты требуемых денег.

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Если первоначальный Petya был действительно вирусом-вымогателем, то новая инкарнация Petya.A ориентирована на нанесение максимального ущерба. А требование выкупа является лишь вводящим в заблуждение прикрытием.Дело в том, что вирус Petya образца 2016 года шифровал данные, а после получения выкупа позволял восстановить зашифрованные файлы. Новый вирус Petya.A не только шифрует данные и MFT (Master File Table), но и перезаписывает MBR (Master Boot Record). Он уничтожает первые 25 секторов загрузочной записи накопителя. Сектора просто перезаписываются. Изначально хранящиеся в них данные не считываются и никуда не сохраняются в процессе заражения. Хотя оригинальная версия Petya корректно считывала сектора и затем декодировала их.Таким образом, версия Petya 2016 года изменяла данные на накопителе таким образом, чтобы потом можно было фактически вернуть исходное состояние. В то же время модификация Petya.A 2017 года необратимо повреждает накопитель. В итоге, при заражении вирусом Petya.A даже после уплаты восстановление данных остаётся невозможным. Следовательно, Petya.A является не вымогателем, а уничтожителем данных.Источник: comae
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бред не гони - этот вирус очевидно кремляди гебнявые запустили и готовились давно , что-бы нанести максимальный урон экономике и предприятиям

а тем кто открывал левый файлы или письма нужно высчитать с зарплаты урон нанесенный бездумными дейтсвиями
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"День начался как большинство других для Романа Клименко, бухгалтера из Киева, который только устроился за столом, печатая на компьютерной клавиатуре и попивая кофе. Он быв в неведении, что в его программном обеспечении для подготовки налоговой декларации притаилась тикающая бомба, - рассказывает Эндрю Крамер, корреспондент The New York Times. - Эта бомба вскоре взорвалась, разрушив его финансовые выкладки и быстро распространившись по компьютерным системам, жизненно важным для правительства Украины, и за их пределами".
Атака во вторник была вызвана вирусом, схожим с вирусом-вымогателем, что произвел опустошение в мире менее чем два месяца назад. Но в случае Украины причиной мог стать более зловещий мотив - паралич жизненно важных компьютерных систем страны, сообщает корреспондент со ссылкой на заявления в среду экспертов по кибербезопасности. "И многие украинцы подозревают Россию", - говорится в статье.
"Аргументация экспертов основывается отчасти на идентификации группы украинских пользователей, которые изначально, невероятным образом, подверглись атаке: бухгалтеры, занимающиеся налогами, - пишет Крамер. - Все они по закону обязаны использовать программу, разработанную украинской компанией, M.E.Doc. В среду компания Microsoft опубликовала заявление, что она "теперь располагает свидетельством, что немногие случаи активного заражения вирусом-вымогателем изначально начались с правомерного процесса обновления M.E.Doc".
"Эксперты по кибербезопасности отметили: кто бы ни запустил атаку накануне праздника, отмечающего независимость Украины, он должен был знать, что программное обеспечение M.E.Doc, интегрированное в украинские правительственные компьютеры, было для них возможностью попасть внутрь", - говорится далее. "Беспричинно не атакуют за день до Дня Конституции", - заявил газете Крейг Уилльямс, специалист из Talos, подразделении Cisco, американской технологической компании.
Главным подозреваемым считают Россию, поскольку она была вовлечена в открытую и тайную войну с Украиной со времен революции 2014 года, которая свергла прокремлевское правительство, говорится в статье. Если целью нападающих было посеять хаос на высочайших уровнях на Украине, M.E.Doc подошло идеально: это программное обеспечение не только широко установлено в правительственных учреждениях и банках - оно является обязательным для многих украинских предприятий и правительственных органов."
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все походу так и было .. пусть Мedoc теперь возмещает убытки или сдаст всех кто писал их продукты и допустил такие дыры в софте
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Злополучное обновление (одной и той же версии) от Мedoc содержащее тело вируса вначале было десятка на три-четыре килобайт длиннее того, которое они там повесили сразу после атаки. А теперь они заявляют в путлеровском стиле, что "вирусатамнет и мытамнепричем". Хотя эту гадость могли сделать и хакеры. Кстати, забавно, что зашифровав MBR после перезагрузки Petya запускал второй вирус Misha (намек на Саакашвили) который шифровал уже все остальные файлы компа.
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И того их 46,
но подозреваю, что намного меньше, остальные транзакции "сам себе", для "поднятия уверенности лохов".
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Просто деньги поступают на оффшорные счета Petya !
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таки нет , не шифрует вирус файлы , во всяком случае по той инфе что есть именно данная версия немного умнее и не шифрует файлы - смысла нет - долгий бесполезный процесс - он убивает (подменяет) загрузчик, маскируется под проверку диска .тем временем убивает (шифрует-прячет-перезаписывает) таблицу в которой расписано где искать запчасти для какого файла , потом - если пользователь позволит системе перезагрузиться - происходит эта перезапись (внесение безвозвратных изменений) и концов - уже не найти , восстановить данные практически не возможно.
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именно после первой атаки на европу отключить SMB v1.0 (либо поставить заплатку от виндузы) и бздеть ровно
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надо давно было отключить Микрософт
Вчера звонили благодарные клиенты, которых я несколько лет назад переводил на Линукс
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А може просто достатньо не лазити по порносайтам і не встановлювати казна- що, встановити нормальний антивірус і дозволити обновлення?
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З.Ы. И дофига левых действий, которые в линуксе не нужны, а гарантий защиты от атак не дают.
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Интересно, если я тут вспомню о существовании Систем Резервного Копирования, то это классифицируется, как "Реклама" или как "Изощренное Издевательство"?

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вы бы ещё не линуксо-юниксы всех отправили
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А они фамилию свою громко называли перед отправкой денег? Конечно, нет. Так чему они удивляются?
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антихакеры уже поставляют коды, кому надо не ленитесь, гугл в помощь
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Сколько перечислено денег знают, а кому неизвестно - банковcкая тайна?
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шлют в биткоинах, а не в обычной валюте, такое проследить практически невозможно
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на виртуальные счета, а это как иголку искать...
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ну если они решат их потратить / обменять то есть шанс
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нет. Достаточно перевести через еще один транзитный счет.
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А кроме Росснефти, в раше что-то попало под удар данного вируса? Ну скажем кремль или кабинет министров?
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ничего не пострадало, не верь ватникам, уже за 3 года должен это понимать.
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Я раше и уж тем более вате не верю с 2004 года, когда у меня открылись глаза какая на самом деле "братская" эта страна, но тогда после Оранжевой Революции я думал что там такая только власть, оказывается что ошибался и после 2014 пришло четкое осознание дело не только в Путине, с сожаленнию.
Значит все-таки РФ меньше всех пока пострадала и это при том что вирус уже и до Австралии добрался... Ну-ну, не палится раша, так не палится...
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ты или идиот?как Россия влияла на оранжевую революция 2004 года?птица говорун?
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А что так подгорает что сразу на оскорбления переходите? Во-первых я не писал про влияние, я сказал что понял что у нас за сосед такой под боком крутиться. И после Оранжевой Революции я четко видел какое отношение было у РФ к Украине, достаточно вспомнить все эти торговые войны а также угрозы отключения газа, особенно зимой. А что до влияния, на саму революцию у РФ не было никакого влияния так как что в 2004 что в 2013-14 годах, народ Украины показал что он не будет терпеть зарвавшуюся власть. А что касается влияния в 2004, как думаете отравление главного кандидата в президенты от сил оппозиции считается попыткой влияния или нет?
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прям таки они и не вмешивались. Особенно про это говорит дважды поздравления Хуйла Овоща с "избранием"
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Це як видома афёра з печатками.Коли в тебе,крадуть печатку фирми,или документи.А потiм,дзвонять,та кажуть,що випадково знайшли,але встретиться не могут.Тому тобi треба перерахувати кошти,на телефон,який тобi скинуть,та скажуть де забрати документи.В итоге нi грошей,нi печатки з документами
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Никто теперь не сознается. Может и успел выслать коды, пока его почту не заблокировали.
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Ага отказались, вы же сами заблокировали почу на которую должны были отправлять данные о транзакции а после получать ответ с кодом крахоборы, хакеры всегда честный народ
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подЫтожу здесь, на ЦН, всё имхо, может кому-то интересно будет: (флейм здесь: хабр )
вводная здесь: коммерческая контора )

- изначальная/первичная активация в подсети (внутренней IP-сети) предприятия происходит путём запуска вложения (требует уточнения, xls/doc/rtf/xlsx etc) в почте, по ссылке, иными путями (носители), либо обновления бухгалтерского ме.док (подмена днс-сервера/сервера обновлений ме.док/настроек приложения - версия/изначально инфицированного).

- вложение/обновление использует уязвимость реализации сетевого протокола netbios от майкрософта (в данном случае), доменной WMI, возможно RPC, RDP? и т.п. работа с портом доступна практически в любом офисном приложении, поддерживающем макросы или подобный механизм работы с ОС/вызова внешних процедур, powershell, psExec и т.д.

- суть уязвимости - путём переполнения буфера запросов по порту (-ам SMB v1 v2 137,139, 445, прочим?! WMI / RPC 135, 593? ) последующая возможность после ексепшна на стороне атакуемого хоста, - выполнения кода / передачи указателя на запуск начала кода, переданного в "переполненный" буфер. при этом уже дальнейшие действия выполняются уже от прав локального администратора/учетной записи system. т.е. никоим образом не влияют политики/разрешения/запреты - все по реализации RFC TCP/IP от майкрософта. частично експлоит описан здесь: https://www.exploit-db.com/docs/41896.pdf

- далее, после получения прав локального администратора саморазвивающийся механизм имеет доступ к хешу паролей локальных пользователей, когда-либо проходивших авторизацию на скомпроментированном хосте / mimikatz - это необходимо для размножения - судя по всему какими-то LDAP-запросами для получения е-мейлов пока что механизм не владеет, видимо предполагается заражение контроллеров доменов - этого достаточно.

- запись в шедулер принудительной перезагрузки хоста выполняется для вывода информации об авторах / адреса кошелька биткоина, при этом в случае успеха криптования раздела(-ов?) - повторно не выполняется, в случае неуспеха получения полных прав (противоречит п.выше) - запускает подпрограмму шифрования, визуально симулируя чекдиск.

- шифрование списано чужое, суть - шифрует AES (раздел/все локальные диски/файлы по маске), ключ которого затем шифруется алгоритмом RSA хз битности, публичный ключ выводится в сообщении. (расшифровывает ли затем введенный ?личный ключ? - нет информации)
--- вобщем, нарисовал кратко для тех, кому лень гуглить. не претендую на форензика.
методов борьбы, кроме как временного ограничения сервисов не вижу, ну и не моё это дело.
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ȠpuŦyƛA-С‏ @PrytSLU 2 дні2 дні тому

ȠpuŦyƛA-С ретвітнув(ла) Sergey Prach

WNet, которого недавно трусило СБУ ))) Именно тот WNet, которого поймали на левых интернет-канал в Крым
Глава киберполиции Демедюк о вирусе Petya: "Субъекты, которые соглашались заплатить, так и не получали никакого кода" - Цензор.НЕТ 38
Обыск СБУ в офисе провайдера WNet

Решил поковыряться в сетевой структуре сервиса M.E.Doc, через который был заряжен вирус #Petya, поразивший значительную часть компаний в Украине.
Для начала посмотрел какие IP-адреса стоят за сервисом обновлений upd.me-doc.com.ua. Оказалось что такую большой банк инсталлированных приложений обслуживает только один хост:$dig -t any upd.me-doc.com.ua; <<>> DiG 9.8.2rc1-RedHat-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.2 <<>> -t any upd.me-doc.com.ua
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 39676
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 5, ADDITIONAL: 10;; QUESTION SECTION:
;upd.me-doc.com.ua. IN ANY;; ANSWER SECTION:
upd.me-doc.com.ua. 59 IN A 92.60.184.55;; AUTHORITY SECTION:
com.ua. 66991 IN NS ho1.ns.com.ua.
com.ua. 66991 IN NS nix.ns.ua.
com.ua. 66991 IN NS ba1.ns.ua.
com.ua. 66991 IN NS k.ns.com.ua.
com.ua. 66991 IN NS sns-pb.isc.org.
Ой, что это? Для обновления сотен тысяч копий инсталляций Медка используется всего один хост - 92.60.184.55. Я конечно понимаю, что за одним хостом может стоять целый парк серверов. Но есть еще один важный момент - TTL записи равен всего 60 секунд ( на скрине видно 59 сек, потому что 1 сек заняло получение ответа от dns-сервера). Такой маленький TTL будет провоцировать огромное количество запросов на dns-сервера, потому что он практически не кэшируется - срок жизни в памяти кэширующего dns-сервера будет составлять всего 30 сек.В мире Интернета не принято критически важные сервисы вешать на один хост. Например, для обслуживания dns-записей должно быть не менее 2х хостов, и желательно физическое расстояние между ними - не менее 200 км.
Вітекающий обощенный вопрос: зачем такому критичному сервису использовать такие очень критичные для стабильности показатели - всего 1 хост и с таким коротким временем достоверности 30 сек (половина от TTL 60 сек)?
Ответ пока в голове только один - что бы в случай чего быстро закрыть хост и отказать в обслуживании, попросту - быстро смыться и унести ноги.Ок, идем дальше, а на чьей площадке располагается этот хост для обновления такого критичного приложения, как M.E.Doc:whois 92.60.184.55
[Querying whois.arin.net]
[Redirected to whois.ripe.net]
[Querying whois.ripe.net]
[whois.ripe.net]
% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
%
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf% Note: this output has been filtered.
% To receive output for a database update, use the "-B" flag.% Information related to '92.60.184.0-92.60.184.255'% Abuse contact for '92.60.184.0-92.60.184.255' is 'abuse@wnet.ua'inetnum: 92.60.184.0-92.60.184.255
netname: Wnet-Kiev-COLO
descr: Kiev colocation
country: UA
admin-c: WNET2-RIPE
tech-c: WNET2-RIPE
status: ASSIGNED PA
mnt-by: WNET-MNT
created: 2011-01-04T13:40:08Z
last-modified: 2011-01-04T13:40:08Z
source: RIPErole: W NET NOC
address: Wnet LLC
address: Bohdana Khmelnitskoho 50-b
address: Kyiv, 01030
address: Ukraine
phone: +380 44 5900800
fax-no: +380 44 2892817
abuse-mailbox: abuse@wnet.ua
remarks: troubles: http://support.wnet.ua
remarks: troubles: noc@wnet.ua
Ба, знакомые все лица - это же WNet, которого недавно трусило СБУ ))) Именно тот WNet, которого поймали на левых интернет-канал в Крым. Ну конечно мы верим что это чисто коммерческий контракт был и ФСБ абсолютно никакого отношения к этому интернет-каналу отношения не имел, а WNet никакого сотрудничества с ФСБ РФ не вел ))).Ау, WNet - неужели мы давали повод считать себя идиотами?
Интелект-Сервис «крест на пузе» клянется, что никаких апдейтов с вирусами он не выкладывал. Окей, я лично - верю. Потому что им и не надо было выкладывать. За них это сделали админы дата-центра WNet.
Они просто в нужный момент перекинули трафик с одного хоста на другой, подставной. Всего на 2-3 часа. А потом вернули маршруты в изначальное состояние. Могли даже перебрасывать не весь трафик, а только тот, который касался выгрузки файлов с завирусяченным апдейтом. Тогда даже статистика запросов к серверу upd.me-doc.com.ua ничего не выдаст.
Итого: идеальное кибер-преступление.
Никаких следов, никаких взломов, никаких логов, предьявлять - нечего.
Идеально, но кроме одной мелочи. Если сопоставить лог обновления медка с зараженного, но восстановленного компьютера, с логами на серверах обновления медка, то легко будет выявить разницу - на бухгалтерском компьютере будут записи о скачке апдейта с вирусом, а на серверах медка таких обращений не будет. А это будет однозначным подтверждением того, что WNet «вмочил свои рога» в эту атаку по полной.
Напомню, что во второй половине марта Украина уже пережила одну атаку вируса XData. И тогда словацкая компания ESet обвинила в распространении этого вируса M.E.Doc через свои апдейты. Подробнее читайте здесь: https://ain.ua/2017/05/24/vse-pro-xdata-poka
Скорее всего то была пробная попытка использовать их сервис обновлений для распространения вируса. После этого они просто решили «поднакопить силы», что бы ударить массово, в строго определенное время.
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Фигня не стоит того чтобы даже половину читать. Любой сервис в котором хакеры найдут уязвимость может распостранять вирус через обновы. Можно настроить так что обнова будет качаться с другого сервака а не тот который прописан в софте.
Пропаганда и бред. Это на уровне обвинить майкрософт потому что вирус использует уязвимость виндовса. На уровне как по зомбоящику киберполиция ищет ключ-дешифратор))))) который не возможно найти так как метод шифрования слишком сложный.
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Без базара Интелекту этого НЕНУЖНО, НО не исключено, физическое вмешательство одного из сотрудников с админкой (за деньги или по службе). Сам вирь не сложен ему 100 лет в обед, другое дело уязвимость медка, который выполняет левый код на компе клиента?. Это явный НЕДОСМОТР и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И.С.. И убытки будут покрывать именно ОНИ. (благо на сонату перешел) А то бы ИСК подал бы этим МЕДКОВЦАМ. (сам медок не должен выполнять ЛЕВЫЙ код, получается Медок был МИНА на компах клиентов, и это все ессно НЕБЕСПЛАТНО)
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на майкрософт иск подай. Уязвимость же в виндовсе криптор же и вирус ставился из-за уязвимости в виндовсе.
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Скрипт на выполнение (отдельного кода не имеющего к медку отношения) запустил МЕДОК, шифруются Данные, а данные придумал не микрософт. Зашифровать данные можно в любой оси (если они вообще шифруются конечно) пока ещё никто не расшифровал.
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Так медку при установке дали права которые позволяют делать изменения в системе и запускать скрипты. Они же не виноваты что у них косяки в софте и их софт взломался вирусом этим и был использован для запуска шифратора этого. Первоначально винда облажалась как только кто-то (даже не админ компа) запустил файл з вирусом и вирус попал в процессы и автозапуск.
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Эта СТАРАЯ проблема старых браузеров и ВБА. Одно дело когда код исполняемый, запускает сама жертва, другое когда среда выполнения сторонних скриптов. (а точно, это было в технических скриптах обновления, ага и там привелегии не приложения а системы получается).
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вон киберполиция по телеку начала процес расшифровки. За лет так 500 будет результат
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так медок не конкурентная система - ее протолкнули за бабки, отсюда и траблы. Косят бабло, на остальное насрать.
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Все это давно известно. Вирус же не новый. Ощущение что эта киберполиция проводит свои расследования в Википедии.
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Короче, кое-кто кое-где проводит учения кое-кого. Что тут не понятного?
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Интересно как же работает в Украине киберполиция и всяческие СБУ с контрразведкой или они только студентов из ВК и цитирующих Ленина могут ловить?
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Такий от цей "петюня" - навіть отримавши гроші, обдурює людей.................
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Нафіга з наших грошей платиться зарплата таким суб'єктам, які здатні лише виступати в якості капітана очевидність
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"Лох - низшее звено в экономической пищевой цепи, корм для всяких хищников . Если слышен денег шелест - значит лох пошёл на нерест!
Обладает повадками типичного быдла: неспособность планировать ближайшее будущее, неспособность осознать уровень своей тупизны, полная невозможность не переть в открывшуюся дырку, а сначала сообразить, как оттуда выбираться обратно. Стремление сожрать всё вокруг, причем прямо сейчас.
Лучшей приманкой для ловли лохов издавна служат понты и халява. Выпасом, дойкой и гуртованием лохов занимаются лоховоды."(Лурк)
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Список плательщиков в студию,уверен что платили только те у кого 300 баксов это карманные деньги или деньги из бюджета страны.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГлава киберполиции Демедюк о вирусе Petya: "Субъекты, которые соглашались заплатить, так и не получали никакого кода"
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