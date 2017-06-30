3371 63Материалы по теме: Кибератака в УкраинеТеги: киберпреступление (327) мошенничество (682) хакер (643) киберполиция (54) Тему создал: Цензор.НЕТ30.06.17 00:23 Глава киберполиции Демедюк о вирусе Petya: "Субъекты, которые соглашались заплатить, так и не получали никакого кода"Разработчики компьютерного вируса Petya не дают владельцам зараженных компьютеров код разблокирования даже после уплаты требуемых денег. читать источник x Мне нравится
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а тем кто открывал левый файлы или письма нужно высчитать с зарплаты урон нанесенный бездумными дейтсвиями
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Атака во вторник была вызвана вирусом, схожим с вирусом-вымогателем, что произвел опустошение в мире менее чем два месяца назад. Но в случае Украины причиной мог стать более зловещий мотив - паралич жизненно важных компьютерных систем страны, сообщает корреспондент со ссылкой на заявления в среду экспертов по кибербезопасности. "И многие украинцы подозревают Россию", - говорится в статье.
"Аргументация экспертов основывается отчасти на идентификации группы украинских пользователей, которые изначально, невероятным образом, подверглись атаке: бухгалтеры, занимающиеся налогами, - пишет Крамер. - Все они по закону обязаны использовать программу, разработанную украинской компанией, M.E.Doc. В среду компания Microsoft опубликовала заявление, что она "теперь располагает свидетельством, что немногие случаи активного заражения вирусом-вымогателем изначально начались с правомерного процесса обновления M.E.Doc".
"Эксперты по кибербезопасности отметили: кто бы ни запустил атаку накануне праздника, отмечающего независимость Украины, он должен был знать, что программное обеспечение M.E.Doc, интегрированное в украинские правительственные компьютеры, было для них возможностью попасть внутрь", - говорится далее. "Беспричинно не атакуют за день до Дня Конституции", - заявил газете Крейг Уилльямс, специалист из Talos, подразделении Cisco, американской технологической компании.
Главным подозреваемым считают Россию, поскольку она была вовлечена в открытую и тайную войну с Украиной со времен революции 2014 года, которая свергла прокремлевское правительство, говорится в статье. Если целью нападающих было посеять хаос на высочайших уровнях на Украине, M.E.Doc подошло идеально: это программное обеспечение не только широко установлено в правительственных учреждениях и банках - оно является обязательным для многих украинских предприятий и правительственных органов."
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но подозреваю, что намного меньше, остальные транзакции "сам себе", для "поднятия уверенности лохов".
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Вчера звонили благодарные клиенты, которых я несколько лет назад переводил на Линукс
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Ай яй яй
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Значит все-таки РФ меньше всех пока пострадала и это при том что вирус уже и до Австралии добрался... Ну-ну, не палится раша, так не палится...
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вводная здесь: коммерческая контора )
- изначальная/первичная активация в подсети (внутренней IP-сети) предприятия происходит путём запуска вложения (требует уточнения, xls/doc/rtf/xlsx etc) в почте, по ссылке, иными путями (носители), либо обновления бухгалтерского ме.док (подмена днс-сервера/сервера обновлений ме.док/настроек приложения - версия/изначально инфицированного).
- вложение/обновление использует уязвимость реализации сетевого протокола netbios от майкрософта (в данном случае), доменной WMI, возможно RPC, RDP? и т.п. работа с портом доступна практически в любом офисном приложении, поддерживающем макросы или подобный механизм работы с ОС/вызова внешних процедур, powershell, psExec и т.д.
- суть уязвимости - путём переполнения буфера запросов по порту (-ам SMB v1 v2 137,139, 445, прочим?! WMI / RPC 135, 593? ) последующая возможность после ексепшна на стороне атакуемого хоста, - выполнения кода / передачи указателя на запуск начала кода, переданного в "переполненный" буфер. при этом уже дальнейшие действия выполняются уже от прав локального администратора/учетной записи system. т.е. никоим образом не влияют политики/разрешения/запреты - все по реализации RFC TCP/IP от майкрософта. частично експлоит описан здесь: https://www.exploit-db.com/docs/41896.pdf
- далее, после получения прав локального администратора саморазвивающийся механизм имеет доступ к хешу паролей локальных пользователей, когда-либо проходивших авторизацию на скомпроментированном хосте / mimikatz - это необходимо для размножения - судя по всему какими-то LDAP-запросами для получения е-мейлов пока что механизм не владеет, видимо предполагается заражение контроллеров доменов - этого достаточно.
- запись в шедулер принудительной перезагрузки хоста выполняется для вывода информации об авторах / адреса кошелька биткоина, при этом в случае успеха криптования раздела(-ов?) - повторно не выполняется, в случае неуспеха получения полных прав (противоречит п.выше) - запускает подпрограмму шифрования, визуально симулируя чекдиск.
- шифрование списано чужое, суть - шифрует AES (раздел/все локальные диски/файлы по маске), ключ которого затем шифруется алгоритмом RSA хз битности, публичный ключ выводится в сообщении. (расшифровывает ли затем введенный ?личный ключ? - нет информации)
--- вобщем, нарисовал кратко для тех, кому лень гуглить. не претендую на форензика.
методов борьбы, кроме как временного ограничения сервисов не вижу, ну и не моё это дело.
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ȠpuŦyƛA-С ретвітнув(ла) Sergey Prach
WNet, которого недавно трусило СБУ ))) Именно тот WNet, которого поймали на левых интернет-канал в Крым
Обыск СБУ в офисе провайдера WNet
Решил поковыряться в сетевой структуре сервиса M.E.Doc, через который был заряжен вирус #Petya, поразивший значительную часть компаний в Украине.
Для начала посмотрел какие IP-адреса стоят за сервисом обновлений upd.me-doc.com.ua. Оказалось что такую большой банк инсталлированных приложений обслуживает только один хост:$dig -t any upd.me-doc.com.ua; <<>> DiG 9.8.2rc1-RedHat-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.2 <<>> -t any upd.me-doc.com.ua
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 39676
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 5, ADDITIONAL: 10;; QUESTION SECTION:
;upd.me-doc.com.ua. IN ANY;; ANSWER SECTION:
upd.me-doc.com.ua. 59 IN A 92.60.184.55;; AUTHORITY SECTION:
com.ua. 66991 IN NS ho1.ns.com.ua.
com.ua. 66991 IN NS nix.ns.ua.
com.ua. 66991 IN NS ba1.ns.ua.
com.ua. 66991 IN NS k.ns.com.ua.
com.ua. 66991 IN NS sns-pb.isc.org.
Ой, что это? Для обновления сотен тысяч копий инсталляций Медка используется всего один хост - 92.60.184.55. Я конечно понимаю, что за одним хостом может стоять целый парк серверов. Но есть еще один важный момент - TTL записи равен всего 60 секунд ( на скрине видно 59 сек, потому что 1 сек заняло получение ответа от dns-сервера). Такой маленький TTL будет провоцировать огромное количество запросов на dns-сервера, потому что он практически не кэшируется - срок жизни в памяти кэширующего dns-сервера будет составлять всего 30 сек.В мире Интернета не принято критически важные сервисы вешать на один хост. Например, для обслуживания dns-записей должно быть не менее 2х хостов, и желательно физическое расстояние между ними - не менее 200 км.
Вітекающий обощенный вопрос: зачем такому критичному сервису использовать такие очень критичные для стабильности показатели - всего 1 хост и с таким коротким временем достоверности 30 сек (половина от TTL 60 сек)?
Ответ пока в голове только один - что бы в случай чего быстро закрыть хост и отказать в обслуживании, попросту - быстро смыться и унести ноги.Ок, идем дальше, а на чьей площадке располагается этот хост для обновления такого критичного приложения, как M.E.Doc:whois 92.60.184.55
[Querying whois.arin.net]
[Redirected to whois.ripe.net]
[Querying whois.ripe.net]
[whois.ripe.net]
% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
%
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf% Note: this output has been filtered.
% To receive output for a database update, use the "-B" flag.% Information related to '92.60.184.0-92.60.184.255'% Abuse contact for '92.60.184.0-92.60.184.255' is 'abuse@wnet.ua'inetnum: 92.60.184.0-92.60.184.255
netname: Wnet-Kiev-COLO
descr: Kiev colocation
country: UA
admin-c: WNET2-RIPE
tech-c: WNET2-RIPE
status: ASSIGNED PA
mnt-by: WNET-MNT
created: 2011-01-04T13:40:08Z
last-modified: 2011-01-04T13:40:08Z
source: RIPErole: W NET NOC
address: Wnet LLC
address: Bohdana Khmelnitskoho 50-b
address: Kyiv, 01030
address: Ukraine
phone: +380 44 5900800
fax-no: +380 44 2892817
abuse-mailbox: abuse@wnet.ua
remarks: troubles: http://support.wnet.ua
remarks: troubles: noc@wnet.ua
Ба, знакомые все лица - это же WNet, которого недавно трусило СБУ ))) Именно тот WNet, которого поймали на левых интернет-канал в Крым. Ну конечно мы верим что это чисто коммерческий контракт был и ФСБ абсолютно никакого отношения к этому интернет-каналу отношения не имел, а WNet никакого сотрудничества с ФСБ РФ не вел ))).Ау, WNet - неужели мы давали повод считать себя идиотами?
Интелект-Сервис «крест на пузе» клянется, что никаких апдейтов с вирусами он не выкладывал. Окей, я лично - верю. Потому что им и не надо было выкладывать. За них это сделали админы дата-центра WNet.
Они просто в нужный момент перекинули трафик с одного хоста на другой, подставной. Всего на 2-3 часа. А потом вернули маршруты в изначальное состояние. Могли даже перебрасывать не весь трафик, а только тот, который касался выгрузки файлов с завирусяченным апдейтом. Тогда даже статистика запросов к серверу upd.me-doc.com.ua ничего не выдаст.
Итого: идеальное кибер-преступление.
Никаких следов, никаких взломов, никаких логов, предьявлять - нечего.
Идеально, но кроме одной мелочи. Если сопоставить лог обновления медка с зараженного, но восстановленного компьютера, с логами на серверах обновления медка, то легко будет выявить разницу - на бухгалтерском компьютере будут записи о скачке апдейта с вирусом, а на серверах медка таких обращений не будет. А это будет однозначным подтверждением того, что WNet «вмочил свои рога» в эту атаку по полной.
Напомню, что во второй половине марта Украина уже пережила одну атаку вируса XData. И тогда словацкая компания ESet обвинила в распространении этого вируса M.E.Doc через свои апдейты. Подробнее читайте здесь: https://ain.ua/2017/05/24/vse-pro-xdata-poka
Скорее всего то была пробная попытка использовать их сервис обновлений для распространения вируса. После этого они просто решили «поднакопить силы», что бы ударить массово, в строго определенное время.
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Пропаганда и бред. Это на уровне обвинить майкрософт потому что вирус использует уязвимость виндовса. На уровне как по зомбоящику киберполиция ищет ключ-дешифратор))))) который не возможно найти так как метод шифрования слишком сложный.
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Обладает повадками типичного быдла: неспособность планировать ближайшее будущее, неспособность осознать уровень своей тупизны, полная невозможность не переть в открывшуюся дырку, а сначала сообразить, как оттуда выбираться обратно. Стремление сожрать всё вокруг, причем прямо сейчас.
Лучшей приманкой для ловли лохов издавна служат понты и халява. Выпасом, дойкой и гуртованием лохов занимаются лоховоды."(Лурк)
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