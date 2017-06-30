"Интеграция Украины в ЕС не стоит в повестке дня", - Мингарелли

4112 179Теги: членство в ЕС (69) Евросоюз (11987) Мингарелли (93) Тему создал: Цензор.НЕТ30.06.17 02:00 "Интеграция Украины в ЕС не стоит в повестке дня", - МингареллиСегодня Украине не стоит рассчитывать на членство в Евросоюзе. читать источник x Мне нравится
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Сенатори одноголосно підтримали зміни, які носять технічний характер.
Сенат США допрацював законопроект про санкції проти Росії, що дозволить розпочати його розгляд у палаті представників. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву сенаторів.Законопроект вимагав доопрацювання, тому, що представники республіканських партій заявили, що він порушує конституцію, оскільки містить заходи, що стосуються бюджету США.Як додає Reuters, демократи звинуватили республіканців в тому, що вони хочуть "вбити законопроект", щоб догодити президенту США Дональду Трампу. Республіканці, у свою чергу, заявляли, що їх зауваження носили лише процесуальний характер.Відзначається, що тепер законопроект буде направлений на розгляд у палату представників.Як повідомляв УНІАН, 15 червня Сенат США остаточно затвердив нові санкції проти Росії, поєднавши їх з санкціями проти Ірану в одному законодавчому акті.Даний законопроект містить також положення про те, що президент не зможе скасувати або пом'якшити санкції проти Москви і Тегерана без схвалення Конгресу. Це викликає невдоволення з боку Білого дому і небажання підтримувати проголосований у Сенаті документ.Щоб нові санкції набули чинності, їх ще повинні підтримати в Палаті представників, а також підписати президент США.
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Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Завтра возможны гроза, град и ветер до 20 метров в секунду. Ливень может начаться около трех часов дня. Пик придется на период с 6 до 9 часов вечера. Гидрометцентр объявил 30 июня «оранжевый» уровень погодной опасности.
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Головне те, що в Україні народилося громадянське суспільство, яке міцнішає з кожним днем і з яких вже змушені рахуватися можновладці-політики.
Слава Україні!
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Даже внутри ЕС западные страны имеют и сношают во всю восточные страны, единственное поляки держатся, с остальных выжимают все соки.
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Трамп оголосив про запуск енергетичної програми, в результаті якої американські енергоносії підкорять весь світ.
Виступаючи на зустрічі, організованій Міністерством енергетики США, президент Дональд Трамп заявив про початок реалізації нової енергетичної політики США, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.
«Ми будемо експортувати американські енергоносії по всьому світу», - пообіцяв Трамп.За словами президента, йдеться про початок «золотої ери» американського домінування. У числі прикладів нового підходу Трамп назвав плани збільшити поставки американського скрапленого газу на азіатські ринки, а також продаж вугілля в Україну.Глава Білого дому також заявив, що його адміністрація розглядає ідею оновлення програми розвитку атомної енергетики, яка повинна скласти конкуренцію природному газу і поновлюваним джерелам енергії.Ще один пункт програми - розробка нових родовищ нафти і газу на американському шельфі. Роботи були заморожені при адміністрації Барака Обами.Указ про розширення видобутку на шельфі Трамп підписав ще в кінці квітня. Він пояснив це в тому числі створенням тисяч нових робочих місць для громадян США.
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Петиция с просьбой снять запрет набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для реакции со стороны главы государства. В его пресс-службе заявили, что отменить решение невозможно. По мнению Петра Порошенко, соцсети позволяют манипулировать общественным сознанием и являются источником сведений для российских спецслужб. Ранее на Украине под запрет попали российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисы «Яндекса» и компании «Мэйл.ру».
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не надоело?
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пля!!!
СТОЛЬКО ПОЗАКРУЧЕНО ГАЕК НАРОДУ
(коммуналка, цена на газ, пенсионная реформа...),
А У ВАС ТАМ "НЕ СТОИТ" ?
.
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Это мое личное мнение,надеюсь что верное.
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Ви ж спілкуєтеся з українською молоддю-вона міняється на відміну від нас значно швидче. Навіть мову я в Києві частіше чую від молоді, ніж від старших поколінь. Іноземні мови-в тому числі.
На наших нащадків надія-а наша справа їх вірно виховувати та допомагати по мірі можливостей.
Якось так...
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42 млн европейцев в Украине!
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