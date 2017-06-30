"Интеграция Украины в ЕС не стоит в повестке дня", - Мингарелли

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 Форум Украины(608937)
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Доброе утро это пипец какой-то, сои немеряно! Новенькие, старенькие и все это за наши бабки..
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Сенат США допрацював законопроект про нові санкції проти Росії
Сенатори одноголосно підтримали зміни, які носять технічний характер.

Сенат США допрацював законопроект про санкції проти Росії, що дозволить розпочати його розгляд у палаті представників. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву сенаторів.Законопроект вимагав доопрацювання, тому, що представники республіканських партій заявили, що він порушує конституцію, оскільки містить заходи, що стосуються бюджету США.Як додає Reuters, демократи звинуватили республіканців в тому, що вони хочуть "вбити законопроект", щоб догодити президенту США Дональду Трампу. Республіканці, у свою чергу, заявляли, що їх зауваження носили лише процесуальний характер.Відзначається, що тепер законопроект буде направлений на розгляд у палату представників.Як повідомляв УНІАН, 15 червня Сенат США остаточно затвердив нові санкції проти Росії, поєднавши їх з санкціями проти Ірану в одному законодавчому акті.Даний законопроект містить також положення про те, що президент не зможе скасувати або пом'якшити санкції проти Москви і Тегерана без схвалення Конгресу. Це викликає невдоволення з боку Білого дому і небажання підтримувати проголосований у Сенаті документ.Щоб нові санкції набули чинності, їх ще повинні підтримати в Палаті представників, а також підписати президент США.
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Дрібниця, а приємно. На Москву надвигается сильный тропический ливень, который может побить рекорды более чем полувековой давности
Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Завтра возможны гроза, град и ветер до 20 метров в секунду. Ливень может начаться около трех часов дня. Пик придется на период с 6 до 9 часов вечера. Гидрометцентр объявил 30 июня «оранжевый» уровень погодной опасности.
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У типичного тупого быдла всегда повышается настроения от того, что у других людей проблем больше, чем у него.
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Людей у Москві, нажаль, живе дуже мало, більше неЛюдів- а їх мені не шкода.
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Ну якщо в людей то може ви і праві. 15% там все таки люди. А інші ж людиноподібні кацапи.
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Естественная реакция. Чем больше будет проблем ТАМ = тем меньше будет проблем ЗДЕСЬ...
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главное сделано, украина в нищете, крови, с потерей территорий и пусть себе с рашкой дерутся
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З безвізом, міцними ЗСУ, без єнергетичної залежності від рашки, суб'єкт світової політики-та головне не це.
Головне те, що в Україні народилося громадянське суспільство, яке міцнішає з кожним днем і з яких вже змушені рахуватися можновладці-політики.
Слава Україні!
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Кому що, тобі не потрібен безвіз. А я тепер маю можливість без труднощів потрапляти у Європу. І безвіз - це визнання мировою спільнотою міцності України.
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Жітєлям Дамбаса за це "велика подяка". Ніколи не пробачу.
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Об этом кацапы вам во время и после Майдана и говорили, что ЕС вас поимеет и всё, вы не верили.
Даже внутри ЕС западные страны имеют и сношают во всю восточные страны, единственное поляки держатся, с остальных выжимают все соки.
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Гібридна війна-так гібридна війна! І США відтепер не пасуть в ній задніх. Трамп оголосив про запуск "золотої ери" в енергетичній галузі США
Трамп оголосив про запуск енергетичної програми, в результаті якої американські енергоносії підкорять весь світ.
Виступаючи на зустрічі, організованій Міністерством енергетики США, президент Дональд Трамп заявив про початок реалізації нової енергетичної політики США, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.
«Ми будемо експортувати американські енергоносії по всьому світу», - пообіцяв Трамп.За словами президента, йдеться про початок «золотої ери» американського домінування. У числі прикладів нового підходу Трамп назвав плани збільшити поставки американського скрапленого газу на азіатські ринки, а також продаж вугілля в Україну.Глава Білого дому також заявив, що його адміністрація розглядає ідею оновлення програми розвитку атомної енергетики, яка повинна скласти конкуренцію природному газу і поновлюваним джерелам енергії.Ще один пункт програми - розробка нових родовищ нафти і газу на американському шельфі. Роботи були заморожені при адміністрації Барака Обами.Указ про розширення видобутку на шельфі Трамп підписав ще в кінці квітня. Він пояснив це в тому числі створенням тисяч нових робочих місць для громадян США.
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то есть тебе не интересно чей Крым по мнению данного персонажа ?
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Ні-як і сам персонаж. А ти цікавий. Давай знайомитися.
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Прежде чем вообще Украине заикаться об этом, она должна избавиться от банды в высоких кабинетах.
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Новина на "Эхе". Чё там у хохлов... Президент Украины отказался разблокировать в стране соцсеть «ВКонтакте»
Петиция с просьбой снять запрет набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для реакции со стороны главы государства. В его пресс-службе заявили, что отменить решение невозможно. По мнению Петра Порошенко, соцсети позволяют манипулировать общественным сознанием и являются источником сведений для российских спецслужб. Ранее на Украине под запрет попали российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисы «Яндекса» и компании «Мэйл.ру».
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Сашок, ты хоть иногда спишь или все о народе и стране думаешь?
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Я завжди думаю, коли не сплю-звичка така. Можеш перейняти.
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что ты одно и тоже каждый день суешь?
не надоело?
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Ото цікаво послухати, яку Мінгареллі має думку про вступ УкраЇни до ЕС! А ще нехай поділиться, у червні краще відпочивати, чи у вересні, і яка футбольна команда стане майбутнім чемпіоном ІталіЇ. Ну дуже цікаво!
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У меня есть знакомый,торгующий на рынке.У него оборот 259-300 штук.И вот он рассказывает что у него в двух квартирах на счётчиках воды,стоят магниты..Экономит на воде.Говорю ему:тебе же платить от твоих доходов 0,0,зачем ты размениваешся?Говорит:меня так родители научили и я своих детей так научу...И это человеку 33 года.На рынке недалеко мусорный контейнер,но он весь мусор этикетки кульки тасует под машину.Говорю-накхрена ты мусоришь?А на рынке,говорит есть уборщики,им платят зарплату-пусть убирают.И в конце базара уезжает а за ним остаётся куча мусора.Вот когда общество переключит тумблер в башке и начнёт действовать по правилам,тогда можно будет претендовать на членство в ЕС.А пока надо искать тот тумблер и начинать нужно с себя...
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100 процентов , имею давних друзей в Канаде , выехали еще в конце 90-х , старшее поколение поддерживает Украину оттуда а молодежь летает в Украину , волонтерство , передача снаряжения и т д , в общем ярые патриоты ,неделю назад сказали что больше в Украину не приедут потому что страна больна , они насобирали там денег для бойцов и передали сюда через одну из организаций , так эти наши организаторы банкет на 200 000 грн за эти деньги закатили , в Одессе если что .
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Жаль, що вони так категорично вирішили. Може, зможеш пояснити, шо перешкоди треба зносити, а не ціпеніти перед ними?
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Ну по перше це молодь , вона завжди трохи радікальна , по друге їм добряче напакостила наша митниця , вони знаряджали наш батальон в АТО канадійськими приладами та амуніцією і не могли второпати за що мають давати хабаря на нашій митниці .
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Тобто перешкоди(у вигляді митниці) вони зносити вміють. То й добре-подорослішають порозумнішають.
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Вміють , митниця вже їх трохи боїться , вони не соромляться , можуть напряму прем'єру Канади дзвонити із за одного тепловізора .
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А тут не треба велосипед придумувати, а чинити, як у розвинених краЇнах, тобто сер"езно штрафувати, бо якщо чоловік не привчений змалечку не гадити під себе, і поважати навіть не інших, а себе - ладу не буде. Скільки років на це не звертали уваги, культиювалась неповага до часноЇ власності. Мінусова совкова селекція! Ми ще жили у 9-поверхівці на 6 поверсі, малому було років 7-8. Я повернулась з Польщі (пам"ятаєте ж ті вояжі з метою хоть що-небудь купити дітям!), і я також привезла смачних цукерок у яскравих фантіках. І мій Сашко пішов гуляти, набравши повні кишені. Ліфт не працював, і я, згодом спустившись, побачила знайомі фантіки, бо до 1 поверху можна декілька ласощів і з"Їсти. Кооротше, убирала моя дитина весь під"Їзд.. Часто з малими і друзями Їздили на Південий Буг,на море дикунами, та і взагалі - на природу і теж вчили Їх не залишати жодного папірця. Зараз вони вчать своЇх дітей цьому. А бидло треба вчити гривнею, бо звертатися до совісті там запізно.
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"Интеграция Украины в ЕС не стоит в повестке дня", - Мингарелли

пля!!!
СТОЛЬКО ПОЗАКРУЧЕНО ГАЕК НАРОДУ
(коммуналка, цена на газ, пенсионная реформа...),
А У ВАС ТАМ "НЕ СТОИТ" ? "Интеграция Украины в ЕС не стоит в повестке дня", - Мингарелли - Цензор.НЕТ 498

.
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Про ВК і Однокласників - дуже свіжа інформація, як жити тепер... А що Порошенко говорить про майбутній урожайтцукрових буряків - там петицій ніяких не було? Ви б, С.К., перевірили, а то на Еху скажуть, а ми не в курсі! Цікаво ж.....
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Вам цікаво-ви і перевіряйте. Я читаю і коментую те, чим сам цікавлюся.
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То что Украине ЕС при теперишней власти несветит и ежу было понятно,в лучшем случае асоциация.А если действительно мы туда хотим то будем если правильно изберем очередную власть и завершим войну и востановим границы Украины а так же введем визовые режимы из окружающими Украину странами не имеющими безвиза.
Это мое личное мнение,надеюсь что верное.
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правильно изберем очередную власть ? На жаль нема кого вибирати , ми копирсаємось в різних видах лайна .
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Обирати у владу треба тих, хто категорично не хоче туди йти.
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Вихованням. З дитячої люльки. Іншого шляху немає. І не розраховувати на швидкий результат.
Ви ж спілкуєтеся з українською молоддю-вона міняється на відміну від нас значно швидче. Навіть мову я в Києві частіше чую від молоді, ніж від старших поколінь. Іноземні мови-в тому числі.
На наших нащадків надія-а наша справа їх вірно виховувати та допомагати по мірі можливостей.
Якось так...
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Не стоит значит,То,что не сделала прежняя власть,сделала нынешняя.Вместо членства в ЕС получили эрзац продукт-безвиз.
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Безвиз к членству никаким боком , США тоже имеют безвиз но вряд ли собираются в ЕС .
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А может оно и полезно для организма- пожить немного без " старшего брата"?.. Побузить, дать душе развернуться( ну как румыны в своё время)..А когда " вечно озабоченные" прийдут немножко в себя, глядишь,- и зауважают..
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Побузить по румынски это 25 лет большой войны с коррупцией .
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Не менше. А скорше-два покоління. Бо це війна з власним менталітетом.
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Уважаемый,igop,этот тумблер находится не в голове а в кошельке и не символичный а реальный штраф который должен быть строго фиксированым а не от стольких до стольких так как это порождает взяточничество.
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Є досить багато розвинутих країн які нікуди не приєднались , який зміст приєднання заради приєднання .
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По моему Украине гораздо важнее вступление в НАТО. ЕС никуда не денется, а Путло Хλйло от Украины не отлепится. Он никогда не простит, что украинцы мощно врезали ему по зубам, по мозгам и по яйцам.. Украина сделала Раху изгоем, а путлера нерукопожатным лайном. Гебливые такое не прощают.
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То треба добити гебнявих, що не доробили у 90-х. Та сама Україна з цим не впорається-потрібна дуже сильна допомога цивілізованого світу.
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В НАТО Украину никто не ждет и не зовет, там шансов еще меньше чем с ЕС
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Уважаемый,Буков,то что мы в какашках перебираем сами виноваты.Я думаю что праильные руководители должны иметь красные дипломы профильных университетов юристы,экономисты и т.д,и иметь стаж работы по специальности не мение пять лет,обязательно до сорока лет и никогда небыл депутатом ВР,обласным.А таких людей есть много но они торгуют на базарах,копают траншеи по польшах,чехиях.
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І захищають Україну на фронті-це моє доповнення.
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Да плевать. ЕС это что - добрый волшебник который решит наши проблемы? нет, решать их всё-равно прийдётся самим.
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С таким уровнем коррупции нельзя пока в ЕС, с таким уровнем доходов населения, нужно хоть выйти на уровень восточной Европы, хотя бы на уровень Польши 90х годов.
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румунію прийняли в ЄС зі середньою зарплатою в $100
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Согласен,что это один из инструментов.Но совесть пока тоже не отменили и вразумление детей лучше всего производить своим примером.Страх-это неустойчивая величина.Если бы у некоторых "можновладцив"например,совесть включалась хоть изредка.Пообещал,через время оказалось,что сбрехал-покаялся и исправился.Самому трудно представить такое действо...
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Уважаемый,Саша Крест,при всем уважении к этим людям,я с вами несогласен,мы уже избирали артистов,футболистов,стриптизерш.Отличный воин и патриот Украины может и небыть хорошим политиком.Стране в данное время нехватает именно профессионалов экономистов,юристов,аграрией и т.д. неискушеных властью и не повязаных кумовством,сватовством...
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Профессіонали були в ПР, але цілі у них були зовсім інші. Взяти хоча б Гудка. У нього класні профессіонали, але шо нам від того.
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Интеграция европейской Украины в ЕС не стоит на повестке дня? Идиот ! Возьмите и поставьте. А то скоро задохнетесь в Европе от негров и арабов.
42 млн европейцев в Украине!
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Видно ще не наїлись арабського менталитету до ригачки.
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Мы похожи на бомжа, который любым способом хочет прорваться в Хилтон. Мало того, что прорваться, но и научить отельному бизнесу. Наша ошибка в том, что мы думаем, что просочившись в шикарный отель там мы наконец-то помоемся , приоденемся и выйдем за своих) А всё гораздо проще. Нужно помыться-побриться, устроиться на работу, купить костюм и после этого двери сами распахнутся.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Интеграция Украины в ЕС не стоит в повестке дня", - Мингарелли
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