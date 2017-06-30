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 Форум Украины(608937)
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Теги: закон (2343) Евросоюз (11987) Мингарелли (93)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Мингарелли о гармонизации законодательства Украины и ЕС: "Если мы оптимисты, мы скажем, что это займет 6-7 лет"

Гармонизация украинского законодательства с европейским может занять минимум шесть-семь лет.

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Статья не для зрадофилов.
Все у нас будет хорошо,прорвемся,выше нос.)))
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Так ты жене так и скажи: "Я согласен, что ты перестанешь тырить бабло из семейного бюджета, перестанешь бегать налево и мы заживём всей семьёй честно и по справедливости лет через 6-7. Или через 16-17. В общем, как там у тебя сложится со своими хотелками и зудом в одном месте. Я высоко задеру нос и буду смиренно ждать нашего прорыва."
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У нас везде коррупция, дальше без комментариев.
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Не факт, что через 10 лет ЕС сохранится в нынешнем виде. Нам своє робити.
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А причём здесь факт , будет ли ЕС или нет ? Что вам своё надо делать ? Вы как двоючники в школе , даже не можете списать то , что уже умные европейцы сделали ! Почему бы Вам двоючникам не списать с ЕС стандарты экологически чистых продуктов? Хотяб это , что бы людей в Украине не дурили !
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Кстати о продуктах. Словаки проверили свои продукты и нашли что одни и теже продукты в Словакии и Австрии отличаются по качеству в пользу Австрии. Был большой скандал.
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Эхо советской оккупации . Словаки , поляки европейцы , но не те европейцы , что западные.
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Словаки и поляки такие же европейцы как и остальные. Не надо придавать такое значение оккупации - это у вас самого от совка., Не так долго была оккупация по сравнению с историей этих народностей.- у людей сохранились ценности и традиции .
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Не стоить Вам летать в облаках, а послушать хотяб немцев о поляках . Помню как был евро 2012 в Польше и Украине , в Германии по телевизору , карл (!) рекламу пускали , что немцам надо ехать в Польшу на футбол , потому что его машина уже там , намёк понятно ? Или немец с поляком обнимается и немец без часов остаётся, тоже намёк понятный ?
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ЕС сохраниться. Дело в том, что людям удобно не иметь границ. Вот роуминг отменили. Словаки каждое утро ездят на работу в Австрию - а из Австрии едут работать в Словакию. А отдыхать все мчатся в недорогую Хорватию. И везде ходит евро. Границ нет- едь куда хочешь
Знаю что серьезные европейцы настроены на прием Украины в ЕС. Только власть украинская это не хочет
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А если трёх - за 2 года справимся? А лучше штук 6-7 сразу, чтоб за год...
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Когда регионалам грозила реальная угроза жизни от разгневанного народа после всего того, что они сотворили в стране и на Майдане, они проголосовали нужные Законы в течении нескольких дней. Сегодняшние, похоже, уверены, что они все - из семейства Маклаудов.
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Я бы например все законы под копирку переписал с Дании. Здесь законы для людей !
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А людей, которые будут эти законы соблюдать, тоже переписать из Дании?
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назовите хоть одно отличие законов в дании и украине.
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Для Беларуси это нечто из области фантастики!Патрульный извинился перед николаевцем за инцидент на встрече с нардепом Савченко
https://news.pn/ru/criminal/184289
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Фигасе извинился он. Где административная ответственность, и что значит отстранен временно? Скоро отстреливать начнем таких патрульных.
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Когда, воплотится в жизнь, "стратегия 2020", от реформатора пОрошенко, на границе будут стоять очереди европейских мигрантов. Осталось всего два года подождать.
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Я был в шоке , когда в Полтаве зашол в магазин , и мне на кожзаменитель говорят, что это ЭКО-кожа! Я был поражён дэбилизмом !
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Мало кого сейчас можно встретить, не знающего что такое экокожа
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Для справки - это искусственная кожа, в производстве которой не применяется поливинилхлорид. Довольно ядовитая гадость короче. А экокожа - это новые технологии.
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А я ржал до слёз в испании, когда тётка спрашивала, держа в руках туфли за 20 евро, это кожа? а тот- си си сеньора, ес пьель. сегуро.100%
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Якa ґaрмонізaція без реформ??? Поки aхметово шоколaднa влaдa ґрaбує, буде виключно однa кокaфонія.
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сами выбираете евреев ,грузинов и армян во власть
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какофония

от слова "кака", а не кока(ин), кока-кола
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Пока весь шоколад не сожрем - и не надейтесь
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И не только законодательства. Надо переходить на общее с ЕС программное обеспечение.
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Я уже писал это не раз и не два , что бы Украина поднялась, надо делать то , что делает Дания , а именно инвестировать в человеческий капитал . Все граждане Украины должны иметь доступ к качественному образованию, это и есть ключ к благосостоянию.
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и что потом делать с этим качественным образованием?
Да и кто будет оплачивать этот банкет для ВСЕХ граждан Украины? а на грязные работы - беженцев арабов и негров пригласить? доинвестируетесь до травоядного состояния, пока вас не вырежут очередные варвары
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Какой Вы далёкий от Европе. Как кто оплачивает банкет с образованием? Вот смотри как это все происходит в Дании. Человеку 18 или 38 лет , он безроботный , что выгодно для государства с ним делать ? Правильно, дать ему качественные образование ? Тоисть государство посылает его учится , за все платит , и что в замен имеет государство ? Правильно, высоко квалифицированного работника , который будет конкурентный на рынке труда . А дальше , он имеет работу , он не сидит на шеи у государства виде безработного, и самое главное он возвращает деньги государству за учебу платет налоги , понимаем ? И овца целая и вольки сети ?
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ты бред пишешь
Говно за вами убирают высококвалифицированные работники? продавцы у вас - академики и профессора?

Да ладно, надоел ты мне со своими нравоучениями (оторванными от жизни)
Разве в том у нас проблема, образованности? Мы же не Мали с уровнем грамотности 26%, мы страна не хуже образованная чем Ваша Дания
Украина - 9 место
Дания - 29 место
По уровню грамотности

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_уровню_грамотности
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Если ты в танке , то я тебе ещё раз объясняю, что в Украине ты получишь диплом , но не получишь знаний , и это я говорю потому , что Украинский диплом в Дании бумажка-какашка . А с датским дипломом я в Украине человек ! Вот и все ваше образование. Купит диплом в Дании не возможно, в Украине без проблем , вот и вся разница .
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ты бред пишешь
Говно за вами убирают высококвалифицированные работники? продавцы у вас - академики и профессора?
---- и причём здесь академик и профессор? Вот тебе такой пример , что бы роботать в доме престарелых надо 2 года учится , что бы роботать в детском садике надо 3 года учится . Надо учится , что бы быть специалистом высококачественным, и не обязательно академик или проф
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Я вижу качество строительства дома в Дании и в Украине, и в Украине это ужас .
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Китайцы построят биоТЭС в Украине- а что украинцы строят в Украине или в мире ? Вот и все образование и ваша грамотность .
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Статьи , маленькая Швеция имеет 50 глобальных компаний, а Украина сколько?
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И тут Остапа понесло...
Ты, дурак прынц датский, хоть понял о чём я? тебе никакое образование не поможет, раз мозг не соображает
Прощай. Скучно с тобой.
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Сами же писали что нужно косить под Израиль.А что для этого нужно?
Запретить допуск в Раду и на руководящие посты-не украинцев.Более того создать специальный комитет для проверок депутатов и кандидатов на предмет двойных,тройных итд гражданств.Ввести графу-НАЦИОНАЛЬНОСТЬ в паспорте.
Если этого не сделать то "эта корупция" из Хайфы будет еще лет 500 у нас.
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К примеру евреев в Украине 0,05 % но в Раду их 80%.Тех же татар в Раде нет.Хотя их больше чем евреев.
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Что бы все это сделать, надо что бы украинцы были умные , а для этого нужно сделать качественное об
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да хуцпа это все.Украинцы не умные.Поржал)))))А кто в космос человека отправил?А кто первый персональный комп придумал на пару с Джобсом?...тысячи примеров.Я уже не говорю что демократию придумали предки украинцев-ионы и скифы(аланы) в Эладе.
А то что сейчас считают за демократию-лицемерство
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Ещё продолжайте , только не сильно , что бы я в постели со смеха не обосцалься. Самие люшие автомобили - сделаны в Украине ? Айфон в Украине ? Как-то я зашол в магазин в Дании и увидел пиво украинское , думаю возму, подержу украинского производителя, так я эту гадост даже пол банки не допил . Больше я в этих магазинах украинского пива в Дании не видел , почему догадаться не трудно? Статьи приехал я в Полтаву , и меня угостили с пластиковой бутылки черниговское пиво , это реально моча . Так что там ещё Украина делает , что я бы мог купить или продать в Дании? 😂😂😂😂
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Знаю что делают ещё с порошка вино. 😂😂😂😂😂😂😂
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Китайцы построят биоТЭС в Украине--- а что украинцы строят в мире или в Украине? Понты ?
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Швеция маленькая имеет 50 глобальных компаний, а сколько Украина ?
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Учитель, кто ты?Мингарелли о гармонизации законодательства Украины и ЕС: "Если мы оптимисты, мы скажем, что это займет 6-7 лет" - Цензор.НЕТ 5703

Недавно пришлось объезжать огромную пробку у Василькова, по одесской трассе, которую усиленно ремонтируют и запускают новые мосты. Ехать пришлось через Узин и Обухов. Между эти населенными пунктами - множество маленьких селений, которые сигнализируют о том, что не всё и не везде, но уже кардинально меняется. Некоторые глухие населенные пункты стали приобретать необычный вид с хорошими, хоть и узкими дорогами, явно недавно поставленными фонарями уже без ламп, но со светодиодами, но самое - плитка на тротуарах. Причем, выглядит эта плитка лучше, чем в Киеве на Хрещатике. Причем, в некоторых местах плитку укладывают прямо на выходных. Такого явления у нас просто никогда не было и вот теперь, его заметно сразу во многих местах. Мало того, сейчас прямо не выходя из автомобиля можно понять, где воруют, а где уже перестали или перестают. Для этого даже не нужно проводить ревизии. Причем, жирный Обухов, со своими элитными дачными поселками, значительно уступает селам в 20-30 км от него. Сомнительно, что такой интересный город не имеет средств привести в порядок свои дороги и тротуары, а сёла - имеют.
В общем, ситуация в стране однозначно меняется и это уже можно замечать невооруженным глазом. Наверное, через год это будет заметно еще больше и бездельников из местной власти, местные жители будут самостоятельно брать за ухо и тащить в полицию или пинками загонять в мусорные контейнеры. Просто уже есть с чем сравнивать. Старая система начинает рушиться. Это не преувеличение, ибо об этом открыто говорят и судьи и прокуроры в Киеве. Как выстраивается новое - другой разговор, здесь имеется множество вопросов, но в том, что гребет старой системы рушится - нет никаких сомнений. И самое главное, коррупция впервые в новейшей истории Украины, начала отступать. Пусть не теми темпами, как нам бы того хотелось, но уже пятится.
И вот именно в этом смысле, Украина постепенно, в отдельных моментах, начинает демонстрировать уровень, куда выше европейского. Безусловно, борьба с коррупцией должна оставаться в числе наивысших приоритетов, но равняться на Европу нам придется все меньше и меньше.
Мы боремся с коррупцией всем миром и часто эта борьба сама становится элементом коррупции. Но мы четко артикулируем необходимость этой боьбы и без стеснений указываем на ее очаги и предаем эту дрянь гласности. А как известно - деньги любят тишины, но где тишина, там уже притаилась и коррупция. Так вот, у нас можно найти множество проблем и недостатков, только не эту самую липкую тишину.
Мы незаметно для себя обгоняем наших дежурных учителей и все чаще оглядываемся на то, какие странные вещи они вытворяют. Это стало понятно еще в 2014 году, когда Европа так и не смогла сформировать вменяемую позицию в отношение агрессии России и аннексии Крыма. Да, Европа наложила санкции, делала озабоченный вид и делала раздраженные заявления. Но все это совершенно не адекватно тому, что на самом деле произошло.
А произошла катастрофа, в объеме Европы. Россия де-факто вышла из Хельсинки, соглашения, утвердившего границы Европы, как незыблемые и как одну из наивысших ценностей. Собственно говоря, это был универсальный механизм, предохраняющий Европу от новой войны. То есть, этот механизм призван сберечь десятки миллионов жизней, которые могут стать жертвой попытки передела границ. Причем, основная мысль этого документа сводится к простому правилу гласящему: ни одна страна Европы не станет претендовать на чужую территорию и поглощать чужую территорию, исходя из утвержденных границ. Даже после Второй Мировой Войны, ни Штаты, Ни Великобритания, ни Франция, не прирезали себе чужой земли. Это сделал только совок, но в 1975 году, таким фокусам был положен конец. Все страны отказались от захвата чужих территорий. И вот Россия, впервые после Гитлера, сделала это снова, уничтожив дух и букву Хельсинки. То есть, Москва разрушила основы функционирования нынешней Европы. Тут уже речь не об Украине, а об основных принципах мироустройства.
В этой ситуации, Германия, Франция и некоторые другие страны повели себя крайне странно. Они плюнули на Хельсинки примерно так, как это сделала Москва и стали рассуждать с точки зрения стороннего наблюдателя как будто это их вовсе не касается. Кстати, санкции следовало налагать именно за Хельсинки, а Украина - частный случай. И вот оказывается, что даже бывшие наши граждане, но уже осевшие в той же Германии, нам сирым поясняют, что у них слишком связано с Российским бизнесом и разрывать связи - накладно.
Почему важен пример реакции Германии? Все это уже было. С Гитлером тоже не хотелось рвать связи, ибо бизнес и все такое, и чем все закончилось?
Но все эти разговоры о бизнесе и прочем - чистой воды спекуляция. Пошел четвертый год войны и аннексии Крыма, а значит - клинической смерти Хельсинки. Спустя такое долгое время снова и снова слушать бред о бизнесе - не комильфо. За три года, при адекватной реакции, Путин надувал бы газом Миллера, Сечина и прочих деятелей, включая Жириновского, ибо больше его некуда было девать. Хорошо, газ - тонкое дело, но нефтяное эмбарго уже просто обязано быть года два.
Мингарелли о гармонизации законодательства Украины и ЕС: "Если мы оптимисты, мы скажем, что это займет 6-7 лет" - Цензор.НЕТ 1697

Но мы снова слышим «старые песни о главном». Большая часть смертей в Украине и Сирии оплачена деньгами ЕС, и это надо понимать четко. Но повторимся: дело не в Украине, а в Хельсинки. Разрушена основа европейской стабильности, а в ответ на это нам рассказывают о какой-то чуши.
Из этого следует логичный вывод. В данном случае, такую позицию обеспечивают конкретные персонажи, занимающие высокие должности в государственных структурах европейских стран, которые кормятся с российских денег. Причем, делают это как тайно, так и явно. Лепенша просто по своему низкому интеллектуальному уровню не смогла просчитать свои засосы с Путиным и потому - особо их не прятала. Но кто знает, сколько еще партий и конкретных политиков ЕС содержит Москва? Сейчас развивается скандал с Аграмунтом, который тоже проявил свой ангажемент явным образом. А еще имеется масса политических деятелей, которые отлоббировав интересы Кремля, получили на дембель «золотой парашют» с изображением то ли Лубянки, то ли Спасской башни. Это явление можно назвать «синдром Герхарда Шредера». Это когда все понимают, за что Газпром осчастливил его жирным и непыльным местом, но ничего сделать или сказать - не могут. Хорошо, со Шредером не все так просто, но тот проявился сам, приняв предложение россиян, а сколько таких шредеров отрабатывать кремлевский заказ прямо сейчас? Что-то не слышно о массовых посадках чиновников, политиков и журналистов, которые отрабатывают чуждые, деструктивные интересы.
Прямая и отложенная коррупция (по Шредеру) имеет настолько широкий размах, что приведенный выше Стокгольм уже не включает красные лампы и сирены. Мало того, они настолько оторвались от реальности и заигрались в «монопольку» с Москвой, что даже не хотят слушать мнение стороннего, но дружественного наблюдателя, каковым оказался Трамп.
Он легко и без выкрутасов пояснил Меркель о том, что именно Германия, локомотив Европы, устроила в ней форменный бардак. Ей было сказано о том, что по большей части германские деньги пошли на реанимацию российской военной мощи и милитаристского угара и что теперь, когда Россия полезла воевать, Германия не имеет ни твердой позиции, ни адекватной армии, чтобы перевести риторику в более жесткое русло. На минуточку, Европа десять лет подряд вливала гигантские средства в Россию и наблюдала за тем, что часть их разворовывается, часть пускается на внешнюю коррупцию, а часть - на милитаризацию. При этом, постоянно резался военный бюджет и отчисление в НАТО. И за все это время никто даже не выразил беспокойства таким положением дел. В итоге, парламенты европейских стран все более напоминают филиалы Госдумы, а нескромно богатеющие чиновники - спокойно работают на благо Путина. Трамп пояснил Меркель на чьих щитиках и на чьих деньгах держится НАТО и пообещал, что больше такого не будет. Вы либо крутые, но не только на словах, но и на деле, или становитесь в сторонку, чтобы взрослые пацаны навели порядок, а вы будете на подхвате. Фрау Ангеле сделалось дурно от высокого штиля мистера Дональда и она еще долго делала ртом как рыба.
Но вот прямо сегодня пошли сообщения о том, что Украину кто-то собирается оштрафовать и лишить права участвовать в следующем конкурсе за не допуск к финалу Евровидения безногую певицу из России.
В этом смысле нас не очень интересует то, что россияне уже начали поиск безголового исполнителя на следующий год. Говорят, что особые надежды возлагаются на контингент, расположенный в Лугандоне. Безголовые персонажи там возникают регулярно, но пока не нашли того, кто в таком виде мог бы спеть «Владимирский централ» для Евро.
Нас так же не интересует и то, что вот такая серьезная озабоченность возникла тогда, когда не пустили, в соответствии с законодательством принимающей стороны, инвалидную певицу из РФ и совершенно не было такой реакции, когда сама РФ не пустила на свое Евро ансамбль из Грузии. Тогда эта тема просто никого не тронула. Но нас интересуют те деятели, которые неожиданно озаботились именно этим случаем.
Глядя на все это, возникает аналогия с той самой проселочной дорогой, в одном селе - отличной, в другом - побитой ухабами. Тут настолько смердит коррупцией с ушами из Москвы, что хоть топор вешай. Но в отличие от Украины, там это никого не интересует. Журналисты не копают журналистские расследования, парламенты не собираются на внеочередное заседания и т.д. Это говорит о том, что там это никого не удивляет. Европа имеет очень высокий, хоть и латентный уровень коррупции. Но если о н
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Но если о ней не говорить и ее не замечать, она не исчезнет, а в один прекрасный момент станет проблемой, почище украинской.
Поэтому, когда советчики из ЕС пытаются нас научить правильно бороться с коррупцией, хотелось бы их спросить о собственных достижениях. И как пример привести то же самое Евро-17 в Киеве. Они там думают, что россияне не искали каналов, чтобы обеспечить проезд своей певицы? А результат - ноль. Подкупить украинских чиновников уже не удалось, а вот европейских - купили, теперь нам грозят штрафами. Так у кого больше проблем с коррупцией? Может Европе пора показать мастер-класс в стиле Румынии? Или там встали в позу учителя, который сам не может сделать того, чему пытается учить? В любом случае, мы что-то делаем, а они - что-то говорят.
антиколорадос
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длинная методичка

Старая система начинает рушиться. Это не преувеличение, ибо об этом открыто говорят и судьи и прокуроры в Киеве.



Спасибо, шоколадный, рассмешил


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спасибо за подсказку, учитель
для меня было интересно одеть эту диковинку
зато ты её всегда правильно одеваешь
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Це як больной,перед операцией.Страх,сомнения...а может само пройдёт,ще почекаемо.Та вроде вже полегчало,а на другий день,знов схватило.Цей врач бреше,ходiмо к другому.Але,и той каже,резать,чем швидше,тем краще.И вот,тебе надели маску,с наркозом,та ти отключився.
Доброго ранку!Як ви сегодня?-интересуется медсестра.Жар спадае,давление в норме.Голод?Кушайте больше!Сок, фрукты,ниякого алкоголя.Та порхая бёдрами под халатиком,выходит из палаты!
И вот прошла неделя,тебе вже краще,набрал даже в весе,хочешь вже творить,жить!Рядом семья рада,шо ты в поряде.А ты,наконец рад,шо они за тебя больше не переживают.Боже!,-думаешь ты.И зачем,я тянул,мучался.Всего то надо было решиться, и сделать выбор.Ведь жизнь быстра и скоротечна.И так многое,хочется,успеть и сделать
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Що саме огидне, так це те, що Кремль спеціально створює ботів, платить ольгинцям гроши за війну проти України, але наші деякі зрадофіли навіть безкоштовно готові працювати на ворога. Точно, що корисні дебіли, блR
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Слухай, йолопе, якщо через якийсь час з'ясується, що порошенко - такий самий путінський щур, яким був і янукович, що ти будеш готовий зробити?
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Та вы за*ебали своей зацикленностью - один каким-то петренко мне тычет, другой - порошенко...
Забор возле дома отремонтируй и покрась. И не мусори.
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Це вже було - "бєрітє лопати і ідітє работать". Вся країна вже розуміє, що за брехливе лайно такими закликами розкидується. Переважна більшість громадян країни свої громадянські обов'язки сумлінно виконує. Навіть останню і найдорожчу з усього списку - віддати своє життя. Що відірвала від себе і віддала цій країні погань, яка дірвалася до владних крісел?
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купи на последние мегафон и выходи на майдан
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Ось бачиш, я так розумію, що питання, які я поставив, - актуальні і справедливі, а в тебе відповідей на них немає. Ти їх швидко знайдеш, коли все це більш-менш серйозно торкнеться особисто тебе чи близьких тобі людей.
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Колбаса по 2.20‏ @porko2porko 14 год.14 годин тому

Подтверждаю. в Каменском (днепродзерэинск) ложат асальт, плитку, ремонт всего города. Даже там где с 80-х ничего не делали.
Мингарелли о гармонизации законодательства Украины и ЕС: "Если мы оптимисты, мы скажем, что это займет 6-7 лет" - Цензор.НЕТ 3236
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Или шах или ишак или Насредин за кто время точно сдохнут.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМингарелли о гармонизации законодательства Украины и ЕС: "Если мы оптимисты, мы скажем, что это займет 6-7 лет"
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