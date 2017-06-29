"Евровидение" не может служить поводом для нарушения законов страны, в которой проводится конкурс", - НОТУ о штрафе за недопуск Самойловой

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Послать их на-й да и еще в европейский Суд подать на Евровидение за НЕЗАКОННОЕ вымогательство.
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"В Швейцарии арестовали 15 млн евро залога Украины за "Евровидение-2017"
https://www.pravda.ru/news/world/22-06-2017/1339233-evro-0/
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Да Вы дали источник, которому я сразу поверил.
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В США сенаторам запрещено голосовать за законы идущие вразрез с Конституцией США. И что бы там не говорили о необходимости запретить книги типа Майн Кампф - они не запрещают, ибо свобода слова гарантирована их конституцией.
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два рюзьге туриста из Сургута с самоварными рюзьгими рожами и с не менее замечательными рюзьге фамилями Рустам Фахтлисламов и Машка Касьянова пытались вынести из отеля в Турции цветы с корнями, 14 рулонов туалетной бумаги, 5 литров "Бейлиза", тапочки, халаты, полотенца и апельсины.
Все это парочка из Сургута попыталась вывезти в двух чемоданах при выселении из турецкого отеля.
https://www.yaplakal.com/forum2/topic1621142.html
Перед выездом охрана отеля заставила пару открыть чемоданы. Все награбленное было аккуратно уложено. Бейлиз разлит в пластиковые бутылки. Апельсины и яблоки прели в пакетах. Тапочки, халаты, полотенца и туалетная бумага лежали сверху. Корни вырванных из земли цветов смочены водой. убогая, жалкая, кацапо-орда.)) азиопа-с.)))
эта же свинорылая пара воришек из ордынскага Сургута в украинской Ялте. кто здесь Рустем, кто Машка, хрен поймешь. )две свиноматки.))
из одолженного в Турции сургутской парой))
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https://www.pravda.ru/news/world/22-06-2017/1339233-evro-0/
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Потом взять хороших юристов и подать в суд на EBU!
И вернуть эти деньги с хорошей компенсацией (наваром)...
Дело то, выиграшнее, как не смотри...
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Зобовязання не дотримане. Відразу маємо штраф і арешт 15 млн євро завдатку
http://1tv.com.ua/news/channel/91789
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Це-дотримання Законів держави,які були відомі заздалегідь,в тому числі і твоїм кремлівським "паппет-мастерам".
Але ж кацап не буде кацапом,якщо не втне якусь провокацію.
От і ти свуоїм "зауваженням" робиш провокацію в крємльовському стилі.
А тому,кацапе,йде ягелю погризи і не паплюж прапор Героїв.
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Певица ...
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Ця дівчина інвалід першої групи. Самостійно не ходить.
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