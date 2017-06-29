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Материалы по теме:  Евровидение
Теги: Евровидение (724) санкции (6238) НОТУ (21)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Евровидение" не может служить поводом для нарушения законов страны, в которой проводится конкурс", - НОТУ о штрафе за недопуск Самойловой

Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) не несет ответственность за недопуск на территорию страны победительницы российского отбора на "Евровидение 2017" Юлии Самойловой.

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Сначала подумал, что ннаши спецы ответку преподнесли за взорванных сослуживцев, но, дочитав до конца, понял, что это сами сепары взрывали. Только быдло библиотеки взрывает. Наши на такое не пойдут - найдут другое место и другой способ.
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Там тезногенна причина. Будівля стара. Вода підмила фундамент
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Была как-то передовица какой-то газеты, сейчас не упомню, так там анонс боя по одной из версий Кличка-младшего, звучало так: Кличко: сейчас в EBU. И фота Владимира с дли-и-инным правым прямым кому-то в голову
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Только эти законы почему-то применяют выборочно! или опять рулит бабло?
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пиздец эти EBU EBUнутые, по их логике, если бы кацапка в свое свободное время отрезала бы головы украинцам и потом захотела спеть на евровидении, ее нужно было бы допыстить? это смахивает на кацапскую дырявую логику.
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Так и ежу понятно, что мохнорылые проплатили подобные заявы!
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если бы Украина была америкой, эту EBU уже бы засудили за подобную инсинуацию, мол пох на ваши законы, EBU превыше всего!
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Ну так шавка всегда чувствует, на кого можно тявкать
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Ну, "допыстить" её было бы и не плохо, так... по сусалам... Та да, очепятка... Но прикольная!
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НОТУ их туда и послала, вежливо и дипломатично!
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Думаю Украине пора перестать прогибаться и не платить. НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ШТРАФ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНА.
Послать их на-й да и еще в европейский Суд подать на Евровидение за НЕЗАКОННОЕ вымогательство.
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Пропаде 15 млн євро, якшо не платити штраф

"В Швейцарии арестовали 15 млн евро залога Украины за "Евровидение-2017"

https://www.pravda.ru/news/world/22-06-2017/1339233-evro-0/
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Нутром чувствую, что вы ловите кайф от этой "новости" со сруцького ресурса, поскольку вы его уже тиражируете здесь. Однако на этом ресурсе у вас это не получится. Так что метитесь на мурзилка.сру
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Где нормальный источник, где сказано за что арестовали 15 млн?
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Мне нравятся эти долбодятлы из лиона. Когда хуйло займет прованс, мы вместе вспомним о вашем евросрачтв, о патриотизме, об ихтамнету.. Короче засранцы, не уважающие законы.....
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...по перше,вона була під санкціями за незаконний проїзд кордону...по друге, хай ідуть нах ті кацапи...
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Разпетушились вокруг этого Евровидения.... Как будто второе пришествие Христа....
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То есть кто-то может ехать в ЕС на угнанной в Европе тачке под предлогом, что он хочет попеть на Евровидении? А при его задержании полицией штрафы начислять?
В США сенаторам запрещено голосовать за законы идущие вразрез с Конституцией США. И что бы там не говорили о необходимости запретить книги типа Майн Кампф - они не запрещают, ибо свобода слова гарантирована их конституцией.
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в крыму оккупанты поубирали вывески на украинском "Дякуємо за чисті узбіччя" и повесили свои - максимально понятные слапатоеду

"Евровидение" не может служить поводом для нарушения законов страны, в которой проводится конкурс", - НОТУ о штрафе за недопуск Самойловой - Цензор.НЕТ 7476
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Спасибо, поржал... Ну и добавка- заместь увез- сожрал...
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Прочитал и подумал, что туристьі теперь в дерьме.
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Дык какашки там теперь реликт, откуда им возникнуть, если и желающих какать просто нет?
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Туристы из кацапо-ордынскАга Сургута пытались вынести из отеля в Турции цветы с корнями, "Бейлиз" и 14 рулонов туалетной бумаги.

два рюзьге туриста из Сургута с самоварными рюзьгими рожами и с не менее замечательными рюзьге фамилями Рустам Фахтлисламов и Машка Касьянова пытались вынести из отеля в Турции цветы с корнями, 14 рулонов туалетной бумаги, 5 литров "Бейлиза", тапочки, халаты, полотенца и апельсины.
Все это парочка из Сургута попыталась вывезти в двух чемоданах при выселении из турецкого отеля.

https://www.yaplakal.com/forum2/topic1621142.html

Перед выездом охрана отеля заставила пару открыть чемоданы. Все награбленное было аккуратно уложено. Бейлиз разлит в пластиковые бутылки. Апельсины и яблоки прели в пакетах. Тапочки, халаты, полотенца и туалетная бумага лежали сверху. Корни вырванных из земли цветов смочены водой. убогая, жалкая, кацапо-орда.)) азиопа-с.)))

эта же свинорылая пара воришек из ордынскага Сургута в украинской Ялте. кто здесь Рустем, кто Машка, хрен поймешь. )две свиноматки.))



"Евровидение" не может служить поводом для нарушения законов страны, в которой проводится конкурс", - НОТУ о штрафе за недопуск Самойловой - Цензор.НЕТ 3798



из одолженного в Турции сургутской парой))


"Евровидение" не может служить поводом для нарушения законов страны, в которой проводится конкурс", - НОТУ о штрафе за недопуск Самойловой - Цензор.НЕТ 4115





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Пусть эта Е.. подаст в суд и получит встречный иск. Но скорее всего ничего не станут делать.
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Платити штраф прийдеться однозначно, бо Швейцарія вже наклала арешт на закладені українські 15 млн євро
https://www.pravda.ru/news/world/22-06-2017/1339233-evro-0/
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А что швайцы перестали подчиняться международным законам? Суд решит вернуть, вернут с процентами
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Якшо Україна дійсно порушила правила Євробачення - ніякий суд не стане на її сторону. Плюс прийдеться заплатити ше й судові витрати
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Мои последние сомнения исчезли. На хер - в стойло тварь
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Нужно заплатить!
Потом взять хороших юристов и подать в суд на EBU!
И вернуть эти деньги с хорошей компенсацией (наваром)...
Дело то, выиграшнее, как не смотри...
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Не факт. Україна не пустила учасника Євробачення. Це грубе порушення правил конкурсу
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Україна не зобов'язана пропускати посібників окупантів.
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Згідно правил Євробачення Україна зобовязана надати вільний доступ всім учасникам.
Зобовязання не дотримане. Відразу маємо штраф і арешт 15 млн євро завдатку

http://1tv.com.ua/news/channel/91789
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Ноль, готов подставить тебе мою жопу и терпеть твои засосы
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Баран, перед тобою пряме посилання на сайт державної телекомпанії
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Баран? А я то думал передо мной свыня или другое свинокопытное. Ну извини. Но, в спам все равно
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А... А яким Єврозаконом передбачено начхати на закони приймаючої країни? Чи Правила конкурсу писані з "насрати на закони країни, в нас свої"?
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В даному випадку первинними є правила конкурсу. з якими Україна погодилась
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Це грубе порушення правил конкурсу (с)

Це-дотримання Законів держави,які були відомі заздалегідь,в тому числі і твоїм кремлівським "паппет-мастерам".
Але ж кацап не буде кацапом,якщо не втне якусь провокацію.
От і ти свуоїм "зауваженням" робиш провокацію в крємльовському стилі.
А тому,кацапе,йде ягелю погризи і не паплюж прапор Героїв.
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Где они умудрились откопать такой конский иеппальник ?
Певица ...
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Ніколи не смійся над фізичними вадами. Бог все бачить і чує!
Ця дівчина інвалід першої групи. Самостійно не ходить.
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Зато ты сучек пока ходишь, но по ходу гадишь. Так что не сцы, боженька и тебя приметит
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Цензор.НЕТФорум Украины"Евровидение" не может служить поводом для нарушения законов страны, в которой проводится конкурс", - НОТУ о штрафе за недопуск Самойловой
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