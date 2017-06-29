Семерак о пожаре в чернобыльской зоне: "Российские СМИ уже распространяют лживую информацию о якобы значительном повышении радиации"

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Ведь это был термоядерный огонь!
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Звичайна для них справа.
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Теперь хфажизды - будут еще и радиактивными!
Посмотрим на вас, и всё - вы превратитесь в пепел 😂
И,кстати, мы уже такие радиактивные, что сможем заражать вас через телевизор...
Так что, выбрасывайте на пуй все свои тв-сэты 😁
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Ссытесь винтороги
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