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Теги: пожар (3303) Семерак (259) Зона отчуждения (73)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Семерак о пожаре в чернобыльской зоне: "Российские СМИ уже распространяют лживую информацию о якобы значительном повышении радиации"

Из-за пожара в Чернобыльской зоне уровень радиации не повысился.

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Ну ясное дело!
Ведь это был термоядерный огонь!
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Так ветер четко на Мацкву Особенно завтра. Ховайся вата
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Так подыграйте им может меньше винторогих будет лезьт в Украину!!!
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і шо тут нового, що кацапо змі тиражують брехню?
Звичайна для них справа.
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им врать как гадить. сегодня в Донецке из-за дождя обвалился один этаж и крыша в старом корпусе университета (или института). по НТВ сказали "теракт". дебилы
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Так скажите, что ветер с неймоверной силой несет эту радиацию в сторону хуйлостана))
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Всё, кацапы, пипец вам 😂
Теперь хфажизды - будут еще и радиактивными!
Посмотрим на вас, и всё - вы превратитесь в пепел 😂

И,кстати, мы уже такие радиактивные, что сможем заражать вас через телевизор...
Так что, выбрасывайте на пуй все свои тв-сэты 😁
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А я б пару десятков вентиляторов ещё поставил шоб наверняка додувало и шоб почём зря не пистели , твари.
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С винторогими нужно бороться их же методами.Другого не дано.Засылайте им те же фейки,разгоняйте панику.Война идет.
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Пане Семерак! Для того, щоб щось знати і розуміти ( а не займатися словоблудством, а точніше цинічно брехати) прочитайте прес-релізи Східноєвропейського центру моніторингу лісових пожеж (Національний університет біоресурсів і природокористування) та кримінальні розслідування Слідство.інфо від 22.06.2016 Зона збагачення та від 17.05.2017 Закрита економічна зона. Крім того, журналістське розслідування "Чорнобильський лісоповал" видання "Главком". ТОді, можливо, появиться якийсь здоровий глузд у Ваших проповідях (хоча, сумнівно). Як і в основної частини писаків-кругом рука Москви. Навіть там, де знищують природні екосистеми Чорнобильського біосферного заповідника - вирізаючи забруднену деревину та виробляючи підпільно паливні брикети із забрудненої деревини......
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Чернобыль единственный, кто может превратить хуйлостан в радиоактивный пепел)))))
Ссытесь винтороги
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это Украина запустила на Московию грязную атомную бомбу).. бегите, кацапы, сразу за Урал и по славной кацапской традиции сами поджигайте Мокшу и заодно топите черноморский флот, чтобы два раза не возвращаться..
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ТО ЧТО КИЕВЛЯНАМ НЕ ДАЛИ СТАТУС ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ - ЭТО УЖЕ ЛАДНО !!! ГДЕ НА УЛИЦАХ КИЕВА КРОМЕ ЧАСОВ И ТЕРМОМЕТРОВ - ДОЗИМЕТРЫ !!!!!!!!???????????? ЭТО ТАК ВЫ УВАЖАЕТЕ СТОЛИЦУ !!!??? ТРЕТИЙ МАЙДАН ВСЁ ИСПРАВИТ !!!!!!!!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСемерак о пожаре в чернобыльской зоне: "Российские СМИ уже распространяют лживую информацию о якобы значительном повышении радиации"
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