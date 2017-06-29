Страны НАТО обсудили дестабилизирующие действия России, - Мэттис

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Степан обмірковує "Дестабілізуючі дії Росії".
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На данный момент у Вооруженных сил Украины есть все необходимое для масштабного наступления на террористов "ДНР" и "ЛНР", которые испытывают острые кадровые проблемы. Об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" журналист, военный эксперт Юрий Бутусов, передает NewsOboz.org.
"У командования российских армейских корпусов колоссальные проблемы. И прежде всего, это нехватка живой силы. У противника проблемы с боевой подготовкой и боевым духом. У них просто нет людей, чтобы удерживать линию фронта. Боеспособность врага мизерная", - подчеркнул он.
По словам Бутусова последние бои под Жолобком четко демонстрируют, что силы российских наемников ограничены.
"Но чтобы мы могли освободить свои территории, нужно политическое и военное решение. То есть отбивать у противника свои земли в куда большем масштабе мы можем уже сейчас. Для этого есть и силы, и средства. А боеспособность противника реально низкая. Все в наших руках", - резюмировал журналист.
П'ять копійок: Да, действительно, все в наших руках и освободить ОРДЛо от оккупантов Украина могла бы за пару-тройку недель. Другой вопрос: а надо ли это нам сейчас? Если абстрагироваться от популистских заявлений дилетантов, то сегодняшнее освобождение районов Донетчины и Луганщины означало бы:
1) Выход Украины из Минского переговорного процесса;
2) Ослабление санкций против РФ;
3) Провокация армии РФ против Украины и вероятное расширение фронта русско-украинской войны.
Разве нам нужен Донбасс без умерщвления противника, т.е. России? Разумеется, нет. Иначе Москва и дальше будет, как минимум, подпитывать сепаратистские движения и дестабилизацию на освобожденных территориях. Торопливость нужна при ловле блох.
Ясно одно: подобные умозаключения и перевод всех стрелок на политическое и военное руководство делаются с одной целью: провокации и очернения стратегии Киева. Слава Богу, Украиной управляют не домохозяйки.
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Лоза не понимает, почему Яковлева называют творческим человеком
Российский музыкальный "критик" Юрий Лоза резко высказался о смерти экс-солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева. Певец считает, что артисты просто не заботятся о здоровье, поэтому и умирают, а в самих "Иванушках" мор.
"Что-то у них какой-то мор на коллективе. Второй солист уходит. Знаю несколько примеров, когда эстрадные артисты наплевательски относились к своему здоровью. Сашка Барыкин - та же самая ситуация. Ему сказали лежать, он поехал на гастроли. Нужно думать головой немного, не бывает железных людей. Женька Белоусов - ему тоже говорили, следи за собой, береги здоровье, врачи сказали. Всё время мы надеемся на авось. Жалко, когда люди ни с того ни с сего, на ровном месте сами себе наживают такие проблемы", - цитируют Лозу "Известия".
Певец также возмутился, что Яковлева называют творческим человеком. "Для меня вопрос творчества связан с тем, что человек что-то сотворил. Матвиенко для них творил, Шаганов для них творил. Они исполнители. Все трое всегда были абсолютно бездарны в вопросе творчества. Это просто нормальные ребята, хорошие. Я к ним очень хорошо отношусь. Но не нужно их к творчеству примешивать. Им ставили номера, писали песни, подбирали по типажам. И Яковлева подбирали по типажам. Он ушел, но тем не менее надо понимать, что сам по себе он нужен был как типаж. Давайте будем откровенны, что он написал? Что он создал? Попался нужному человеку в нужное время. Мелькнул лицом, и пригодилось. Это не значит, что он что-то большое сделал. Он родился - всё", - резюмировал Лоза.
Напомним, о смерти Яковлева стало известно 29 июня. Перед этим у певца диагностировали двустороннюю пневмонию с осложнениями и госпитализировали.
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Де така ще є земля...
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- И Вам не хворать.
- Шумно у Вас тут на позициях. По всем сводкам проходите.
- Конечно шумно. Только закончился обстрел. Вон сепары напротив свежий бк разгружают, трудятся - к ночи готовятся.
- Микита, а ну доставай волонтёрский планшет с картами и координаты сепарского опорника перекинь на "третью силу", им как раз гостинцы свежие завезли. Пусть на упреждения насыпят, а то судя по тому как сепарня трудится, нам ночью тут всем горячо будет. А, и это, чуть не забыл, пусть ещё нашу песню любимую включат)))
Хоопцы, а Вы наблюдайте сосредоточенно, сейчас вылетит птичка))
Смотреть до конца.
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жаль что кто-то выдаёт это за свежак...\я не про тебя, а про источник, сам вчера этот источник видел...\
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Сину привіт-на воді давно з ним був?
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на воде были недели две назад. ветер практически каждый день.. никак не удается нормально порыбачить
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Я только верховодку сейчас ловлю-на плотве душу отвёл. Да и рыбы, говорят, практически нет. "Июнь-на рыбу плюнь".
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Видео старое и события происходили в Донецкой области. Сепары обнаглели и подвезли БК непосредственно к своему "опорнику". Наши выпустили одну ПТУР с "Фагота", она "паламался", сделала горку и взорвалась, не причинив вреда. Сепары частично разбежались, наши перезарядились и выпустили вторую ракету и уже её попали в авто с БК.
Если не изменяет память, то были убиты 4 и ранены 8 сепаров. К сожалению, первая бракованная ракета спугнула многих орков, так бы зашкварили гораздо больше.
Источник: http://www.doneckforum.com/forum6/thread75536-775.html#ixzz4lQJ8kUn0
скажем так - не нравится - я удалю. я видео увидел впервые. дата размещения - вчера.
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сейчас наши научились с двух ракет не просто автомобиль с БК, а опорники разносить...
это уже можно сравнивать выучку...
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Jun. 28th, 2017 at 11:32 PM
Свежее пополнение в рядах желающих выпить с дидами за товарища Сталина. Недавно (предположительно вот буквально сегодня, 28.06.2017) был зашкварен очередной асвабадитель Донбасса, Алексей Тисов. Проблема лишь в том, что гордый ополченец, хоть и тракторист, но не Донбасский, а прямиком из далекого, заснеженного Иркутска!
Итак, что делал Алексей Тисов, родившийся 07.08.1977 в Иркутске, что находится в стране под названием Российская Федерация, на просторах Донбасса? Уж точно не пахать и орать приехал. Но путь иркутского интернационалиста окончен - welcome to Hell. Печенек там нет, но лавы - упивайся, не хочу!
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В одном ряду!!!
Понимаете, кацапы, вы и есть террористы!!!
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Бывший лидер Приднестровья Шевчук сбежал из ПМР на лодке
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Jun. 28th, 2017 at 2:49 PM
И пару слов о "гражданской войне" в Украине.
Серб, воюющий в составе НВФ ДЫРы, награждается фейковой медалью "За отвагу", образца ВОВ, российской коммунистической рабочей партией... Сюрр зашкаливает, не правда ли? Но, к сожалению это обыденность той клоаки, в которую превращаются города, области, страны, в которые приходит "русский мир".
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Jun. 29th, 2017 at 1:37 PM
Вчерашний день оказался весьма плодовитым по отработке разнообразного интернационального гумуса на оккупированной территории Донбасса и одним из оных оказался гражданин Молдовы Матковский Егор Сергеевич, родившийся 30.08.1985 и получивший билет на экспресс к дидам 28.06.2017.
Согласно данным на сего асывабадитиля в базе сайта "Миротворец", Егорка после прохождения военной службы проработал некаторе время в Патрульно-Постовой службе Молдовы (SCUT), но что-то пошло не так и, уволившись, отправился постигать мастерство танцора в ночных клубах, администратора заведения и фокусника. Но и там что-то пошло не так, в связи с чем Егорка рванул на Кавказ, принял Ислам и с 2014 светится на Донбассе в рядах интернациональной бригады террористов "Пятнашка".
Что тут ещё можно сказать? Может, зря танцы в клубе бросил, интернационалист хренов?
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