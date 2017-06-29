" Объединение БПП и НФ пока не обсуждалось - нардеп Винник "

Small Jerboa
, Герхард
, yeah
, Juli Schubs
, укропбандерівець
, ПРАВДИВЫЙ
, Leon Chernomorskiy
, John Smith 4c07b967
, Николай Масло
, Hazan Eldoran
, alex alex cd20d3ce
, віктор вдовіченко
, 4Liberty UA
, Yuriy Yurieff
, Klaus Wolf
, Семен Сало
, Cerg
, V-roma
, Maks Kolorto
, Грышка Распутный 2
, Роман Гнатенко 2f7e4fe1
, не скажу
, Vitaly Ytsuken
, Росися Вперде 6168386f
, Lev Zawago
, Ruslana Berejko
, Alina Sadovska
, Шрек Баблокат
, Nikos KGB
, Кошкин Дом Чванова
, Иннокентий beer
, igezo
, LUSi
, Mora Zfayfer
, Елена Степанушко f5c0004d
, Alexander Bassin
, Олег Днепр ebe5ce72
, Cтарий Кінь
, Дядько
, хочется сказать
, Ali Hasan
, Rostyslav Komarnytsky
, Ming Uing b56f719d
, Matvijchuk
, Vladimir Vladimir 39d8bde4
, Anatoliy Kalyna
, Kosmoaelita 3 f4f59026
, Светлана Толкалина
, Виамин Павловский
, Михаил Карпенко
, kostjaua5
, sergik
, Tatyana Pomolova
, Перехватчик
, Igor Dacenko
, Simply
, сидней
, Bob2
, BRAVOODESSA
, Пирожок
, Vladimir Shcherbak
, wild caucasian
, Сантьяго
, trawler_tug
, Ivan2014
, Danilo Kosmina 10be22a1
, Василий Быков
, Darya Dubrovskaya
, Великая Исландия
, magic SOM
, Ринат Амедов
, Включаем Мозг
, Andrey Shevchenko f5154a7a
, Anatoly Filatov
, Василий Васильев 79630a4d
, Jamaika
, Враг рода человеческого 666
, Airair Airair
, одессит2010
, Дорогой Я
, Стрелок
, Lagodich Igor
, Саша Крест
, Панько Недобрий
, Роман Фил
, Владимир Парфянов
, Urs
, Sergei Gor
, Игорь Косенко
, Марина Власенко
, Антип61
, Toshno Newapkokrad
, delo delo
, Antivata 2addde99
, Віталій Зубченко
, Олесь Житняковский
, Muni
ПРАВДИВЫЙ, Juli Schubs, Герхард, alex alex cd20d3ce, Hazan Eldoran, yeah, Роман Гнатенко 2f7e4fe1, 4Liberty UA, Росися Вперде 6168386f, Николай Масло, V-roma, Cerg, Семен Сало, Олег Днепр ebe5ce72, Ali Hasan, Maks Kolorto, Kosmoaelita 3 f4f59026, Шрек Баблокат, Иннокентий beer, igezo, Виамин Павловский, Nikos KGB, Yuriy Yurieff, Елена Степанушко f5c0004d, Михаил Карпенко, LUSi, Перехватчик, Сантьяго, Bob2, Василий Быков, Ivan2014, сидней, kostjaua5, BRAVOODESSA, Великая Исландия, Rostyslav Komarnytsky, Alexander Bassin, хочется сказать, одессит2010, Саша Крест, Urs, Владимир Парфянов
Всего на сайте: 139 писателей
Граждане , это вас подготавливают
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Простой народ!
- Он же сам говорил, что народ обнищал, яйца поштучно покупают, откуда деньги?
- System error.
Ответить
Ответить
Міхо закрив свою програму, бо елементарно закінчився контракт. Екс-губер Одещини обманює, коли заявляє про те, що якась невизначена "влада" закрила його програму. Якось несолідно так заявляти, як написано в інструкціях для міхоботів, "найуспішнішому Президентові у світі")))
Ответить
Ответить
Все влезут, полагаю
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
жаль что это только разговоры комических импотентов о феерическом сексе...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ведь кваканье лягушек не влияет на мироустройство - так и здесь...\простые параллели...\
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Наталі Іщенко настроена дурашливо.
27 июня в 10:03 ·
Без слів.
P.S. ...тому що істерика
Петербург ответил украинской «охоте на ведьм» значками «Хочу на Миротворец»🤣😜😂
Санкт-Петербург, 26 июня. Музей воинской доблести Донбасса, расположенный в Петербурге, выпустил серию значков в стиле 1990-х с надписями на злобу современности.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вроде попустило, а теперь вот это.
Похоже на рецидив...
Ответить
Ответить
Давно пора. В общей могиле тюремного кладбища...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
вирус вообще у истоков стоял
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Мы все равно изменений не заметем, но хоть интересно будет смотреть шоу: Радатарриум, на кшталт Президиума Верховного Совета ЦК КПСС...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
На нарах объединитесь.
Ответить
Ответить
Ответить
23 мин ·
На поверхню спливають прізвища і шокуючи подробиці автобіографії тих, хто безпосередньо командував побиттям, затриманням і пограбуванням ветеранів та селян у Бережинці.
Знайомтесь - це полковник Олександр #Голяков, сьогодні він заступник начальника Центрального ТРК Національної гвардії України - стрімкий кар'єрний зліт для колишнього члена "Партії регіонів". Бо ж у 2013-2014 році він скромно перебував на посаді директора комунального підприємства "Криворізька гвардія" - це особиста охорона видатного мера-регіонала на ім'я Юрій #Вілкул, яка утримувалася за рахунок бюджетних коштів.
З початком Революції Гідності Голяков очолив Криворізький Антимайдан. Є свідчення криворожан стосовно того, що він під час публічних виступів неодноразово закликав до силового розгону Євромайдану.
Також під час революційних подій Олександр Вілкул створив у Кривому Розі ГО "Криворізька гвардія", яка складалася з типових тітушок - їх основним завданням було побиття активних прихильників Євромайдану як у своєму рідному місті, так і у Києві. Найвідоміший факт за їхньої участі - це ніч на 19 січня 2014 року, коли до Києва з Кривого Рогу прибуло три автобуси саме з цими "антимайданівцями". Проте кияне виявилися не дуже гостинними - заблокували їх на АЗС на бульварі Дружби Народів - пошматували тих тітушок, автобуси понівечили (фото додається - це вже після побиття, коли ми пошукували їх для обшуку, під час якого було вилучено біти, травматичні пістолети, газові балончики тощо). Так от виявляється, що очолював те "гвардійське" ГО той же Олександр Голяков! На жаль, сам він тоді не приїхав.
От така сума історія, але на жаль після того, як колишній бойовик сепаратистського батальону "Восток" #Голубан після спроби розгону Торгової блокади був особисто нагороджений Президентом і пішов на підвищення, то такі історії мене вже не дивують. Чекаю лиш, коли діюча влада надасть достойні посади очільникам ЛНР/ДНР Плотницькому та Захарченку. Бо далі дна вже в принципі ніякого нема.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Да мы молока не видали, пока...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить