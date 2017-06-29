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Теги: объединение (164) Народный фронт (1206) Блок Петра Порошенко (1569) Винник (73)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Объединение БПП и НФ пока не обсуждалось, - нардеп Винник

"Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" пока не обсуждали возможное объединение.

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" Объединение БПП и НФ пока не обсуждалось - нардеп Винник "

Граждане , это вас подготавливают
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Винник это новый Чечетов,такая же мразь,хотя может и хуже !!!
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Ванька Винник в недалёком будущем может возглавить клин журавлей БПП, который полетит догонять Чечетова.
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мне почему-то кажется похожим на павлика морозова...должен кучу денег банкам,юрлица от которых он брал кредиты-им же и обанкрочены...таким образом-на нет и суда нет))))))
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Новый чечетов, теперь главное полнятся на 17-й этаж.
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Та и не говорите. Более интересно, информативной новости я не слвхала)
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да у нас все ведь только обсуждением вируса Пети и заняты!
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У нас этих вирусов аж два. Один человек, другое вирус-вирус) спектр их действий очень похож
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а еще у нас в стране много популизма! Вон еще у осени и Саакашвили со своей партией будет заявления какие-то делать
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А что ему ещё остается делать, перестал вещать в своем телешоу, теперь готовит речевки на осень)
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- Кто спонсирует Саакашвили?
- Простой народ!
- Он же сам говорил, что народ обнищал, яйца поштучно покупают, откуда деньги?
- System error.
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Саакашвили должен понимать,что это ему не Грузия, его речевки никому н интересны, тем более, если они не подкреплены действиями и работой
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У Mikheil Saakashvili закінчився мільйон гривень. Саме стільки коштував контракт з Телеканал ZIK.

Міхо закрив свою програму, бо елементарно закінчився контракт. Екс-губер Одещини обманює, коли заявляє про те, що якась невизначена "влада" закрила його програму. Якось несолідно так заявляти, як написано в інструкціях для міхоботів, "найуспішнішому Президентові у світі")))
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ну так это очень в стиле господина Саакашвили создавать вокруг себя много шума и пиарить по любому поводу! главное что о нем вспомнили и будут говорить
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Зхрещення їжака з гадюкою дає дуже неочікуваний результат.
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Винник!!!Ті можешь обїединиться только с Анной Геббельс и Инной Геббельсовной-один орган у тебя с ними под носом.
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Обе партии уже токсичны. Луцик предлагает создать новую партию. Все это проекты под выборы, рождаются и бесславно умирают.
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не, -- Я Чоколядный Заяц -- ( Я шоколадный заяц, Я ласковый мерзавец, Я сладкий на все сто. о-о-о)
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И решил "Титаник", объединиться с "Лузитанией"...
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падаль начинает кучковаться. куда не ткни подонки и мерзотники. их объединённо по две штуки на столб и вдоль Крещатика.
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От дався вам Хрещатик...Ну не поганьте пейзаж.
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Сашко, то забери та розвісь їх всіх на Троєщині. Вздовж Маяковського теж каштанів вистачає.
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Чому не вмію? Читав, які ти сопляки адміністрації пускав. Цікаво було.
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да хрен с тем пейзажем...\перетерпели бы...\
жаль что это только разговоры комических импотентов о феерическом сексе...
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Не збираюся я терпіти-дурних розмов в першу чергу.
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так и здесь - писанина блямблямчиков совершенно природна...
ведь кваканье лягушек не влияет на мироустройство - так и здесь...\простые параллели...\
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что тут думать - тут один вытиран и петриёт на днях уже признал что Липецкая фабрика всё таки вооружала украинскую армию...\не прямо конечно это признал - но пестня состоит из слов...\
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Та до дупи мені ці "вытираны" та інші боти. Мене цікавить зменшення коментів та відвідувачів сайту. Що підтверджує мої висновки про загальні тенденції в інформаційному просторі-висновки лелеки над болотом з жабами.
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а тут уже ничего не поделаешь - потери есть везде...
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Одностатевий шлюб за розрахунком, вирішують хто з них буде татком, а хто матусею,
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Давай объеденятесь твари. Народу легче будет вас различать, рыгоофшорная партия..
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У НФ рейтинг нулевой, вот и пытаются примазаться к БПП за которую ещё какой-то процент идиотов проголосует.
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Готовятся к выборам . Безвиз, пенсии, неприкосновенность!!! Прямо Игорь КИО, а не Петя. Только как бы потом кондитер с его блоком панамских патриотов на второй срок не влез.Точно как в кацапии до 14 года -"мы вас танцуем, а вы воровать не мешаете"
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Скажите, а в Украине остался еще хоть один утюг, из которого бы не перло это трепло?
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Наталі ІщенкоОбъединение БПП и НФ пока не обсуждалось, - нардеп Винник - Цензор.НЕТ 2744 настроена дурашливо.

27 июня в 10:03 ·

Без слів.
P.S. ...тому що істерика Объединение БПП и НФ пока не обсуждалось, - нардеп Винник - Цензор.НЕТ 2744
Петербург ответил украинской «охоте на ведьм» значками «Хочу на Миротворец»🤣Объединение БПП и НФ пока не обсуждалось, - нардеп Винник - Цензор.НЕТ 2744😜Объединение БПП и НФ пока не обсуждалось, - нардеп Винник - Цензор.НЕТ 2744😂
Санкт-Петербург, 26 июня. Музей воинской доблести Донбасса, расположенный в Петербурге, выпустил серию значков в стиле 1990-х с надписями на злобу современности.
Объединение БПП и НФ пока не обсуждалось, - нардеп Винник - Цензор.НЕТ 6272
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В госдуре, пару лет назад, депутаты ржали перед телекамерами, прося ввести персональные санкции.
Вроде попустило, а теперь вот это.
Похоже на рецидив...
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это парочка родить может только скотину, поэтому только аборт
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..... Объединение БПП и НФ ....
Давно пора. В общей могиле тюремного кладбища...
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А кто из них хоть раз не был прицеплен к рыгам?
вирус вообще у истоков стоял
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А что это хамло Винника таким молоденьким показали? Ой, не к добру это.....
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Идиоты, к Оппо Блоку примазывайтесь, у них шансов больше
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Реинкарнация чечеткина.Один раз пришел к Савику Шустеру и обосрался по полной.Элыта бпп)))
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От винника да,лучше бы он туда не ходил.Но заставили)))
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Предлагаю им всем, партиям, которые присутствуют в Раде - объедениться!
Мы все равно изменений не заметем, но хоть интересно будет смотреть шоу: Радатарриум, на кшталт Президиума Верховного Совета ЦК КПСС...
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Объединение Блока Питания Паразитов и Народу Фига пока не обсуждалось, - нардеп Винник
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А каждый, при этом,, про себя думал - а я ведь тебя на@бу
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Я думаю Самопомощи нужно с кем то объединяться, а то они сами с мусором не справятся))) А то львовский мусор скоро по безвизу в Европу поедет))
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Да Садовый уже с открытием безвиза половину мусора в чемоданах вывез)) Во Львове больше всего людей границу пересекли)))
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Ох и новость. Объединение не обсуждалось, очень информативно...
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ну нужно же СМИ что-то писать и обсуждать, журналистам за это платят, вот они и начинают искать сенсации
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Но это как то мало тянет на сенсацию. Вот если бы Ляшка с кем то объединили, вот это был бы фурор)))
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Зачем тогда вбрасывать ето в новости? Чтобы проверить реакцию народа или их разозлить? Неужели боятся на следующих выборах не пройти 5% баръер?
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А Самопомощь с кем будет объединяться , что бы вывести мусор со Львова?
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Объединение БПП и НФ пока не обсуждалось, - нардеп Винник.
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На нарах объединитесь.
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Нашли чем удивить народ на ночь глядя)) Вот если бы Юлька решали с кем то косой объединиться, было бы весело)
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лучше б своими нарядами с кем-то решила поменяться) вот хохоту бы было) а она себе бы рейтинг заработала) круто было бы если б с Партией Саакашвили поменялись бы одежками) вот народ бы зарядился!
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Евгений Шевченко добавил 2 новых фото - с Семеном Семенченко и еще 15 в Berezhinka, Kirovohrads'Ka Oblast', Ukraine.
23 мин ·

На поверхню спливають прізвища і шокуючи подробиці автобіографії тих, хто безпосередньо командував побиттям, затриманням і пограбуванням ветеранів та селян у Бережинці.
Знайомтесь - це полковник Олександр #Голяков, сьогодні він заступник начальника Центрального ТРК Національної гвардії України - стрімкий кар'єрний зліт для колишнього члена "Партії регіонів". Бо ж у 2013-2014 році він скромно перебував на посаді директора комунального підприємства "Криворізька гвардія" - це особиста охорона видатного мера-регіонала на ім'я Юрій #Вілкул, яка утримувалася за рахунок бюджетних коштів.

З початком Революції Гідності Голяков очолив Криворізький Антимайдан. Є свідчення криворожан стосовно того, що він під час публічних виступів неодноразово закликав до силового розгону Євромайдану.
Також під час революційних подій Олександр Вілкул створив у Кривому Розі ГО "Криворізька гвардія", яка складалася з типових тітушок - їх основним завданням було побиття активних прихильників Євромайдану як у своєму рідному місті, так і у Києві. Найвідоміший факт за їхньої участі - це ніч на 19 січня 2014 року, коли до Києва з Кривого Рогу прибуло три автобуси саме з цими "антимайданівцями". Проте кияне виявилися не дуже гостинними - заблокували їх на АЗС на бульварі Дружби Народів - пошматували тих тітушок, автобуси понівечили (фото додається - це вже після побиття, коли ми пошукували їх для обшуку, під час якого було вилучено біти, травматичні пістолети, газові балончики тощо). Так от виявляється, що очолював те "гвардійське" ГО той же Олександр Голяков! На жаль, сам він тоді не приїхав.
От така сума історія, але на жаль після того, як колишній бойовик сепаратистського батальону "Восток" #Голубан після спроби розгону Торгової блокади був особисто нагороджений Президентом і пішов на підвищення, то такі історії мене вже не дивують. Чекаю лиш, коли діюча влада надасть достойні посади очільникам ЛНР/ДНР Плотницькому та Захарченку. Бо далі дна вже в принципі ніякого нема.Объединение БПП и НФ пока не обсуждалось, - нардеп Винник - Цензор.НЕТ 1191
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На самом деле мудрое решение, чтоб хотя бы минимальный барьер пройти на следующих выборах. И то, не факт.
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Пускай сначала БПП выгонят своих рыгов из партии, а то насобирали...
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Согласен с Вами, Майдан стоял что бы избавиться от регионалов, а Порошенко взял и всех их приютил у себя в партии, как по мне это предательство народа
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да не только приютил, он вон полностью с ними договорняк устроил - и страну поделили, кого трогать, кого нет! Просто издевательство над страной, ей-богу! БПП - как только эту аббревиатуру не переводили уже в народе( самим не стыдно там на Банковой?
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Предательство которого мир ещё не видел. Все потому, что правят у нас деньги всем и отношения кум-брат-сват-друг
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А много ль корова даёт молока?
Да мы молока не видали, пока...
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Там Юлька к выборам готовится вовсю, от таких новотей наверное у нее глаз начинает дергаться)
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а вместе с ней и Михо) дергается что даже 3% не наберет) потому уже всякие приколы со своими ток-шоу придумывает, чтоб хоть как-то оправдать свою активность!
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Так его уже поперли с ток шоу, теперь он не только бывший президент и экс-губернатор, он ещё экс-телезвезда ток-шоу)))
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А самопомощь там объединиться со Львовским мусором не хочет однако? Отличное было бы объединение, так глядишь и Садовой снова выборы выиграет - львовяне будут рады)
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Давай, Сеня, объединись с Будочником. Мертвому припарка. В таком варианте пойдете на дно еще быстрее чем по одиночке.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОбъединение БПП и НФ пока не обсуждалось, - нардеп Винник
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