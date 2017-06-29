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Теги: экология (1008) Донбасс (15232) Тука (486)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Тука об экологической катастрофе на Донбассе: "Речь идет о постепенном освобождении этого региона от людей"

На Донбассе повышается уровень радиации в природных водах из-за затопления шахт и поднятия зараженной воды.

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Для меня в лугандонии нет уже людей. Есть предатели зомби лохи. И места в УКРАИНЕ им не должно быть Нельзя простить предательства, но их и не вылечить, так что путь им один- либо в крематорий либо в путинский"рай" , что для них будет одно и тоже.
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Там є частина людей-але вони і так вже страждають через тупоголову вату.Їх шкода,а вата-хай дохне,байдуже.
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Да, люди или гибнут, или уезжают, или уже уехали. То, что остается, людьми назвать нельзя. Даже условно.
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От і треба очиститись від цього сміття. Є хороша нагода...
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Фееричная болтовня! Куда переселять и на какие шиши?
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переселить в рашу. Они же хотели путинского "рая".
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Вся соя за них переживает.А то,что 90 процентов Укераинцев поставили за черту выживания их это не волнует.Как только человек попадает во власть,все мы его теряем.Тука очень яркий пример.
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Можеш не испражняться - всем как то по... на твой высер !
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Так кацапы уже освободили там от людей , не мешайте теперь молодым республикам развиваться .
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По большому счету люди оттуда давно выехали. За кого переживать. За деток ватных ублюдков которым втираю, что Мандаролла и Гивя херои или за этих мразей, которых гнали украинских ребят по пр. Артема. Так я за экологическую, гуманитарную и все пр. катастрофы на их головы

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За який регіон мова? Адже Сіверський Донець впадає в Дон-а це величезні родючі території.
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то говорите, что Сиверский Донец поворачивает на рашку? То, я с этим смогу жить.
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Очередная страшилка на ночь от шоколадников.

На Донбассе повышается уровень радиации в природных водах из-за затопления шахт и поднятия зараженной воды.Источник: https://censor.net.ua/n445933

Дебильнее бреда трудно представить. Интересно и куда же девалась та же вода, когда шахта работала? Подскажу, насосами откачивалась на поверхность. Так что когда ее качали и сбрасывали в реки она не была такой страшной и радиационной, а тут внезапно стала.
Петя хочет развести лохов из-за бугра еще на пару сотен лямов на "борьбу с экологическими последствиями".
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Поднявшись вода расходится по горизонтам, а от туда в колодцы, скважены и водозаборы
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Глубина скважины, колодца сколько 20-40 метров, ну пускай 80. А глубина шахты может быть более километра.
У нас после подработки шахтой вода наоборот уходила из колодцев, но никак не фонтанировала оттуда.
И еще раз шахтную воду ОТКАЧИВАЮТ в поверхностные водоемы. Там идет страшная минерализация растворенными солями. И это делалось десятилетиями и никого это вообще не волновало.
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потому, что воду из шахт откачивали. Вспомните правило соединённых сосудов. Если вода в шахте поднимется то, никак не выше уровня водоносного горизонта.
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Там этих водоносных горизонтов может быть с десяток.
Не помню точно откуда и куда вода перетекает, но под землей идет циркуляция воды между северными и южными морями. Естественно соленой воды. Хотя ближе к поверхности есть пресные водоносные горизонты, и вот когда подработкой шахты ломаются водоупоры между горизонтами, идет засоление пресного горизонта, тогда вода становится соленой.
Но все это происходит после того как проседает земная поверхность, после выемки угля, а не от того, что кто-то качает или не качает воду.
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А кому это выгодно?
Может работаете по принципу-Якщо не з'їм, так понадкусую
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Ну не сказал бы, а вот на лупоглазого сельдмаршала захара - больше.
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а тука сказал, как отличать людей от остальных?
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Россия также использует эту воду - в качестве технической для сельскохозяйственных потребностей.
Так что же вы медлите? Или в Украине больше не работает канализация?
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ты не знаешь куда я ключи положил? нцу тебе же из сызрани все видно что у нас тут в Украине творится
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Эмммм.... очень, очень странно както фундамент ему подмыло!
Вата ДыНыровская вроде писала что обрушение связано с подмывом фундамента, дождями...
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Шо, Лугандоны и Донбацяне -- " Пууутин прииди????" Вы этого ждали? Или думали шо вас на Мальдивы начнут на шару возить???
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мне похрен их рожи - глаза посмотри...\обречённые...\
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Мне тоже как то так. А глаза стеклянные. Тара от стекломоя не сданная
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Скажите, а можно эту воду в качестве бесплатной помощи отправить в Крым? ))))))

Но собсно действие ракоцапии ничем не отличаются от самых настоящих зверей - все отравить и уничтожить после себя. Значит они не расчитывают оставаться более чем на 10 лет. Но коо озеро тоже отлично понимает что нам найух невсрались эти клочки разбитого всего с замурыжыными ДРГ и особо фанатичными дебилами
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Тука типа Америку открыл) Да там десятилетиями совка засерали тот дамбасс терриконами и вредными производствами, вопрос в другом кто за это всё будет платить за восстановление. Война просто ускорила те процессы разрушения что были на дамбасе. Население там тоже особенное "народ дамбаса" как они себя при януке называли, кормильцы всея Украины.
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А вдруг это есть ненавязчивая подготовка региона к освоению добычи сланцевого газа. Помнится даже Шелл этим там интересовалась.
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" Поймал однажды Лебедь Туку,, и всунул её такую штуку - что Тука Раком поплыла.."
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тука в данном вопросе прав. с экологией из-за различной металлургии, химии и других вредных производств в Донбассе всегда были проблемы, но откачивая шахтные воды держали проблемы на грани. теперь шахты стоят затопленные, шламохранилища подтапливаются, законсервированная и утилизированная радиация и компот из солей тяжелых металлов прет на поверхность и это проблема уже дона. кроме того, все уже забыли про шахтные атомные взрывы, которые были в свое время. и теперь все эти жители вместе с опущенцами стали заложниками экологической катастрофы. дальше всплеск онкологии, болезней почек, печени и легочные. реально по временным последствиям - второй Чернобыль, чего ботоксное ху ло никак не ожидал получить
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Я не стану оспаривать правильно или нет, поскольку в этом не разбираюсь. Но в то, что вся эта дрянь падет на голову этих ущербных, но жестоких идиотов, я вижу их карму.
За мухомора приношу извинения.
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Как них старанно, но согласен с Тукой и ранее сам писал подобное. Регион ордловцев обречен, но не только из-за экологии. Там не может быть нормальной экономики по многим причинам. Все лидеры в науке и других отраслях уже уехали, а с бандитами экономику не создашь.
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Чем меньше там вато быдла останеца тем лутше. Так что освобождайте, я не против.
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Ноу-Хау ФСБ:

В сети показали фото женского нижнего белья, которое продается в оккупированном Донецке.

Стоит отметить, что снимок вызвал активное обсуждение в сети.
"И миномет, миномет туда!", " А говорили "деньги не пахнут", "Памперс в подарок не прилагается?", " А мужики за пенсией не ездят или это унисекс?", " Етить колотить! Даже такое ноу-хау есть в Донецке?!", "Китайцы еще один фасон освоили, спецом для ОДЛО", - пишут в интернете.

"Трусы диверсионные. Оккупированный немытыми Донецк. Сегодня"

Так, на фото запечатлено женское белье с карманом (очевидно, для того, чтобы прятать деньги) и надписью: "Трусы для поездки за пенсией в Украину".

Тука об экологической катастрофе на Донбассе: "Речь идет о постепенном освобождении этого региона от людей" - Цензор.НЕТ 5303
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Буду я еще о даунбасянах беспокоится.. - меня больше волнует отсутствие горячей воды в Киеве, которую обещали дать в понедельник, потом во вторник, потом до конца среды.. а теперь уже ничего и не обещают..
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Я тоже киевлянин, прада сейчас далеко. Меня горячая вода не волнует, я дано поставил бойлеры.
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Ну, во первых, БЕЗВОЗРАТНО отдать 8000-10000 грн. как-то не очень хочется + часть ванны-туалета-кладовки под это дело отдать. (это если проводки не надо менять на медную) это еще минимум 15000 грн. Да и вообще бойлеры не решение вопроса для Киева - ведь будут массовые перебои с электроэнергией.. Так что не все так просто. А об экономии говорят те, кто во-первых поставил двухфазный счетчик (еще от 3000 грн.) + моется гораздо меньше, чем раньше - отсюда и экономия. Если водой с бойлера ванны ежедневно принимать - счета огромные будут.
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.. ах да - бойлеры то, по сути, без гарантии - надо что бы бойлер ежегодно проверяли, тогда можно на гарантию рассчитывать - это еще около 500 грн - так что не пойму, какая здесь может быть экономия.. но вода будет, это да.
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Все не так плохо, счётчик обычный и поставил три бойлера. Экономия реально есть и очень выгодно. Потребляет не так много и по сравнению с 80 грн за куб горячей воды плачу меньше. Вода всегда есть.
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Я могу ошибаться, но мои расчеты таковы: 1квТ стоит 1,68грн. Подогрев 100литр. бойлера - не менее 3 часов с мощностью 2000 вт, то есть 6квТ = 10 грн. Соответственно подогрев 1 куба = 10*10 = 100 грн. Это не считая стоимости холодной воды. Могу предположить, что люди поставившие бойлер просто стали резко меньше купаться - из-за этого и экономия.
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Дополнительно на бойлер уходит около 100 грн в месяц, да и вода из бойлера намного лучше, чем просто из трубы желая и горячая.
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плюсы есть конечно, я не спорю. В первую очередь, в наличии горячей воды. Но финансовые траты на покупку-установку бойлера не оправдаются никогда. Это ж сколько надо ежемесячно экономить, что-бы набежало 8000-10000 грн экономии + 500 грн ежегодно на техосмотр?
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А что будет когда размокший грунт начнёт давать осадку? Там же возникнет огромное количество водоёмов, где местные жители смогут принимать спа.
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Последний источник (Через тернии к звёздам)
Тука об экологической катастрофе на Донбассе: "Речь идет о постепенном освобождении этого региона от людей" - Цензор.НЕТ 9581
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Так скорее закройте полностью линию разделения.
Чтоб они не сюда лезли,а туда....к Путлеру.
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Речь идет о постепенном освобождении этого региона от людей" Честно говоря как то похер, что будет с лугандоном. Сбылась мечта идиотов.Они этого хотели, получили. Так чего за них переживать.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТука об экологической катастрофе на Донбассе: "Речь идет о постепенном освобождении этого региона от людей"
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