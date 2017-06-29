Тука об экологической катастрофе на Донбассе: "Речь идет о постепенном освобождении этого региона от людей"

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На Донбассе повышается уровень радиации в природных водах из-за затопления шахт и поднятия зараженной воды.Источник: https://censor.net.ua/n445933
Дебильнее бреда трудно представить. Интересно и куда же девалась та же вода, когда шахта работала? Подскажу, насосами откачивалась на поверхность. Так что когда ее качали и сбрасывали в реки она не была такой страшной и радиационной, а тут внезапно стала.
Петя хочет развести лохов из-за бугра еще на пару сотен лямов на "борьбу с экологическими последствиями".
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У нас после подработки шахтой вода наоборот уходила из колодцев, но никак не фонтанировала оттуда.
И еще раз шахтную воду ОТКАЧИВАЮТ в поверхностные водоемы. Там идет страшная минерализация растворенными солями. И это делалось десятилетиями и никого это вообще не волновало.
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Не помню точно откуда и куда вода перетекает, но под землей идет циркуляция воды между северными и южными морями. Естественно соленой воды. Хотя ближе к поверхности есть пресные водоносные горизонты, и вот когда подработкой шахты ломаются водоупоры между горизонтами, идет засоление пресного горизонта, тогда вода становится соленой.
Но все это происходит после того как проседает земная поверхность, после выемки угля, а не от того, что кто-то качает или не качает воду.
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Может работаете по принципу-Якщо не з'їм, так понадкусую
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Так что же вы медлите? Или в Украине больше не работает канализация?
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Вата ДыНыровская вроде писала что обрушение связано с подмывом фундамента, дождями...
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Но собсно действие ракоцапии ничем не отличаются от самых настоящих зверей - все отравить и уничтожить после себя. Значит они не расчитывают оставаться более чем на 10 лет. Но коо озеро тоже отлично понимает что нам найух невсрались эти клочки разбитого всего с замурыжыными ДРГ и особо фанатичными дебилами
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За мухомора приношу извинения.
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В сети показали фото женского нижнего белья, которое продается в оккупированном Донецке.
Стоит отметить, что снимок вызвал активное обсуждение в сети.
"И миномет, миномет туда!", " А говорили "деньги не пахнут", "Памперс в подарок не прилагается?", " А мужики за пенсией не ездят или это унисекс?", " Етить колотить! Даже такое ноу-хау есть в Донецке?!", "Китайцы еще один фасон освоили, спецом для ОДЛО", - пишут в интернете.
"Трусы диверсионные. Оккупированный немытыми Донецк. Сегодня"
Так, на фото запечатлено женское белье с карманом (очевидно, для того, чтобы прятать деньги) и надписью: "Трусы для поездки за пенсией в Украину".
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Чтоб они не сюда лезли,а туда....к Путлеру.
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