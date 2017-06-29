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Материалы по теме:  Убийство Шаповала
Теги: Наливайченко (884) убийство (5026) утечка (15) Шаповал Максим (9)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Экс-глава СБУ Наливайченко об убийстве силовиков Шаповала и Возного: "Есть огромная утечка информации"

Сотрудников силовых ведомств Максима Шаповала и Юрия Возного могли убить благодаря утечке информации.

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Тобто він знає про витік-з нього і почати.
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Це знання принципу, а не знання реальної інфи.
Може щось знає, але мовчить - робота така.
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Це лемент політика, а не слова спеца.
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Ну кончно, сносите ВСЁ - 1С, Медок, и Касперского. Там не утечка, там ПРЯМОЙ ЭФИР в Кремль.
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При Наливайченку такого не було. Петя поставив Грицака і почалось.
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Це вже навіть ми, звичайні читачі знаємо. А Наливайченка можна похвалити. За оперативність.
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У мережі висміяли фасон "диверсійних трусів", які продаються у Донецьку

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Вот же козлы,да верните вы Наливайченко назад,твари,или страшно,сцуко?
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Можете уточнити чим Наливайченко такий страшний? Прошу привести приклад.
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Плохо вписывается в "вертикаль" Порошенко, тем и страшен, что был слишком самостоятелен.
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самый лучший способ заставить их работать по еффективней.
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Ясень-пень, что есть утечка...
Это и так понятно...
Вопрос в другом - ищут ли тех, от кого эта утечка происходит?
И, главный вопрос, когда их найдут?
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а если искать "кротов" будут те от кого и идет утечка - тут нужно фбр подключать(или цру) и на детекторе лжи всех подозреваемых прогнать
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Это ты кацап про своего хуйла или недимона?
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Да это очевидные вещи.Все окружения нашей армии это "заслуга" генштаба.Убийство ключевых сотрудников сбу,заслуга сбу.Нужно с нуля создавать все правохранительные органы ,иначе нас ждет вторжение мокши с полным параличем всего упаравление через совдеповских и парашенских офицеров.
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нужно с нуля создавать гражданское украинское государство (без этого ничего не получится), панам феодалам-олигархам давно пора бошки срубить!
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уберите отрешков и сынов его. йа, и не только, помню, по миниму, как он боролся с одним потцаном с "химволокно" , написавшим письмо джимми картеру. и то, шо он проповедовал павликам на обзорных лекциях, давая номер тилифона, шоб постучать за 50 совдеповских ру за стук. (у мну, в завалах чердака, где-то есть книжечка с его автографом. он тогда даж не знал, кому ейо подписал) ))).
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з того, що я знаю з перших рук, то 5та колона у СБУ - це за 50% вгору
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Половина службістів СБУ - це бувші працівники КГБ. А вони вміють дві корови доїти одночасно. Тип паче, що декларації зашифровані.
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А до речі,панове,хто з них буде кращим Президентом,він,чи може Кривавий Пастор?
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Эта гнида начала пиариться на смерти погибших сотрудников СБУ!.. тварь!!!
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Единственное чем занимается твой хозяин - это пиар. Больше ничего, абсолютно ничего. При чем, он не брезгует ничем, раненый, убитый. Для него лишь бы показать как он за народ переживает и в тоже время торговать и еще раз торговать. И кто работает у этого иуды троллем, наверное хуже пидораса.
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то есть, с конем упоротым, ты согласен... Скажи, пидор вышеватный, доколе ты будешь опосредовать интернет/пространство?
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Диды ваивале

У петра хлеб отбирает... Такая сука, как ты, дает жизнь вато/пидорам!
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все все знают.но ни кто ничего не знает.раскрывать такие убийства не входит в планы тех кто все знает.возникает вопрос --ПОЧЕМУ??? очевидно ответ где то на поверхности.самые примитивные догадки подсказывают,что контроль над ситуацией в руках тех кто все знает.раскрыв это убийство они механически должны будут многое обьяснять...они просто не смогут обьяснить то,что противно нашей природе.....опасаться нужно не тупина.опасаться нужно тех кто гораздо ближе.Я не называю фамилий.ЗАЧЕМ? Все и без того догадываются....
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не верю этой гниде!..
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видео было в 2014 расияне вооружённые во главе с Бородаем вошли в донецкий аэропорт используя служебный лифт а завёл их сотрудник донецкого Сбу, вот пример крота, если б случайно камера не засняла хрен докажешь.
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Так СБУ видимо и сливает, а что там у них изменилось? За бабло естессссно
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Наливайченко нічим не відрізняється від Грицака, тільки політичних амбіцій більш, ось за це, його Офшоренко й штовхнув з СБУ, а то би досі сидів і не гудів.
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Вполне возможно, что крот даже не один, нужна серьезная проверка соства украинских силовых ведомств, в первую очередь на детекторе лжи.
Такие ведомства нужно проверять периодически вне зависимости от происходящих событий.
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Максакова неожиданно рассказала новую версию убийства Вороненкова

Убийство экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло в Киеве 23 марта, заказали российские криминальные авторитеты, которым покровительствует ФСБ.
Она подчеркнула, что не считает убийство политическим. "Путину не нужно было это убийство", - отметила Максакова.
По ее мнению, убийцы Вороненкова могут быть связаны с бандой "обнальщиков" из Днепропетровска, в которую входили двое из трех предполагаемых исполнителей убийства.
Отметим ранее Максакова называла в качестве заказчика имя экс-руководителя управления службы безопасности ФСБ Олега Феоктистова, но сейчас она сомневается, что он лично отдавал приказ на убийство Вороненкова.
По ее словам, убийство экс-депутата в качестве подарка Феоктистову преподнесли криминальные авторитеты.
"След идет к российским криминальным авторитетам, которые "крышуются" вот теми самыми людьми, о которых я говорю", - утверждает Максакова.
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Очень высока вероятность,что вот за эти огромные средства,что высшее руководство СБУ боится обнародовать,и покупалась информация "из первых рук" вражеской стороной.Там,где "Золотой телец" нет ни отечества,ни совести и долга.Если чиновник живёт выше уровня зарплаты-значит он уже враг и точно торгует информацией и услугами.
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Тут дехто основною проблемою СБУ вважає наявність колишніх КДБістів. По-перше, вони попали під люстрацію і не мають права знаходитися на державній службі, крім учасників бойових дій під час АТО. По-друге, КДбістів навчали та виховували в ті часи, коли слова про офіцерську честь тощо ще не були порожніми, як здебільшого зараз. Тому вони мають певні життєві принципи і керуються ними. Серед цих принципів поклоніння золотому тільцю точно не займає перше місце
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Это вы случайно не о Деркаче? Этот обвалит всю вашу стройную теорию. Если бы офицеры КГБ были такими бесребрениками, служащими за идею то, СССР стоял бы до сих пор. С первого дня своего основания они стреляли, взрывали и сливали друг дружку. Макаренко попытался создать систему подготовки кадров но, и она быстро выдохлася. Каръеризм и подсеры в коллективе были нормой. Один из высокопоставленых руководителей сливал американцам личные дела выпускников училищ....
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Акт залякування тих в СБУ хто не продався фсб. І він матиме свій ефект. Так як ще при януковищі в Харкові був здійснений акт залякування судів, тоді з особливою жорстокістю вбили цілу сімю суді відрубавши їм голови. Голови вбивці забрали і до цього часу цей злочин не розкрито. А ефект від цього злочину колосально негативний для України, як держави.
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И чего его запугивали? честного-пречестного? А потом оказалось, что украдено было золото в монетах и наградах - несколько килограмм (только то, что удалось доказать). Среди них - медаль ГСС - я лично в продаже оригинала ни разу не видел, так что люди шли за золотом, а не "запугивать"
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Ну, например, по убийству Шеремета, следы привели как раз в СБУ. И то - расследовали, почему-то, журналисты.
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С первой подставой столкнулся, когда вернулся в Украину после распада СССР. Подставил выпускник училища ПВО, попавший в спецслужбу благодаря удачной женитьбе Пришлось срочно вносить поправку на подлость Я не идеализирую КГБ, там тоже говна доставало, но там хотя бы придерживались "берегов". У нынешних спецслужб "берега" совершенно утрачены.
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Это был ответ на пост Старого Коня о Деркаче и компани...
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Наливайченко говорит ,, утечка", а я считаю - торговля.
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не обязательно. Может быть и борьба за контроль "бизнеса" или даже мешал повышению...
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В этом он прав! Путинская агентура у нас не выявлена и не ликвидирована. Очевидно ,что без "помощи", убийцы бы не подобрались. Причем ,объект из контр-разведки! Стало быть и там притаился враг.
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ЗНАЧИТ НУЖНО СВЕРХУ ГОЛОВЫ РУБАТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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СБУ целиком состоит из шиддовских кадров, как и ФСБ,
а какие секреты могут быть от своих хороших людей ?
Евсеи, помогайте друг другу, вы делаете общее дело !
Про это маланец с украинской фамилией Наливайченко никогда не обмолвится.
Зато СБУ лихо находит тайники, чтобы показать активность...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЭкс-глава СБУ Наливайченко об убийстве силовиков Шаповала и Возного: "Есть огромная утечка информации"
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