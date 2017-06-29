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 Форум Украины(608913)
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одного из них Макрон в ближайшем будущем вышвырнет... желательно подальше ..
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шо там на крещатике?
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ну , там , кого макарон вышвырнет , кого не вышвырнет , , то такэ ,,, , а чего алексей гончаренко сопли распустил ? , , пусть работает , , трудности нас только консолидируют / укрепляют . , , по аналогии , как санкции идут на пользу рашке , , , , а с каких куев с нами кто-то будет играть в-поддавки. ??? , , в мире политики все по-взрослому , , и работать на благо Украины необходимо в любых условиях , ящетаю . , типа , имхо .,,,
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Этот гончаренка как-бы сам от этого балдеет...не?
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он жалуется , , типа , не дают работать , , враги лешу окружили .,,,
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А если так: - Пророссийская группа в ПАСЕ создана Гончаренко ))))))))))
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Так, создайте проукраинскую группу в ПАСЕ!
Импотенты сопливые!
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Думаю, що ні. Це він з вигляду на дурачка схожий. А так знає, що краще відсидка в українській колонії.
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О вылезло это чучело.Так ты сам с колорадскими тряпками лазило.После этого возникает только одно желание.Набить эти рожи сепарские,которых барыга пригрел.Нет слов.
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И причем тут это.Завтра прийдут китайцы воно их флаг будет носить.Их родина бабло.
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ну , может , леша и лазил ,,,,, , но то , что гончаренко умный и креативный у него не отнять , , , лучше с умным потерять , чем с дураком найти , ящитаю ,,,
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считай,у на свобода слова в отличие от запоребрика
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проект "крымский мост в ПАСЕ".. .вкидывание бабла в рашка/понты...
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думка синка Костусєва і активнього ригоАнала дуже важлива для нас ?
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а он у мацкве пистюлей получал от раша-мусоров , было ? , , , я уж и забыл , правда , чего он туда ездил ,,,
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хуясе! это он от мед. сестры в политику дошел?
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не читал , , но , как бы , чуть чаще чем всегда , с помоловой соглашаюсь , , а как иначе ?
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Белый дом анонсировал встречу Трампа и Путина на саммите в Германии
Президент США Дональд Трамп встретится с главой России Владимиром Путиным на саммите G20, сообщил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Президент США Дональд Трамп встретится с главой России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Германии, сообщает издание Fox News.

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер подтвердил, что Трамп встретится с Путиным в Германии на следующей неделе, передает ABC News.
"Президент Трамп встретится с президентом России Путиным на саммите G20 в Германии на следующей неделе", - отметил Макмастер.
Саммит "Большой двадцатки" запланирован на 7-8 июля в Гамбурге (Германия).
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"Пророссийская группа в ПАСЕ создана" - РОЗСТРІЛЯТИ !!!
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Может просто не нужно было наперед хвастаться как мы добились отставки промосковского Аграмунта, а работать со всеми делегациями? Или сначала пиар, а потом будь что будет?
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Ще одна організація імпотентів. Та тьху на них!
Є набагато цікавіші речі!
Умань. Фонтан. https://m.youtube.com/watch?v=jY4qSZvHfUc
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Он як рашистські собаки і місцеві зрадогівнюкиразм почали тролити Гончаренка. Олексію респект і уважуха..
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Цензор.НЕТФорум Украины"Пророссийская группа в ПАСЕ создана", - Гончаренко
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