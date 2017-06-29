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 Форум Украины(608925)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: армия РФ (6601) плен (1810) Донбасс (15232) Полторак (862)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украина имеет доказательства того, что Агеев и еще один гражданин РФ были кадровыми военнослужащими России, - Полторак

Вопрос об обмене плененного на Донбассе российского военнослужащго Виктора Агеева будет решаться после того, как с ним будут завершены следственные действия.

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ни в коем случае не обменивать. Держать для Гааги.
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И маму его туда же. Пусть расскажет, что он в Луганск по военному контракту пошел.
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То, что он кадровый военный, нужно для выплат Украине репараций по нанесенному ущербу стране.
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Про будь-який обмін до завершення суду в Гаізі над уйлом і речі йти не може.
Якщо їх обмінювати війна в Україні ще довго не завершиться.
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бля..какой обмен???, СРОК!!! 15 лет! колония строгого режима!!...а там будем смотреть!!
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Гадю можем на Сенцова обменять!!! не больше!
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Вот только на российских ватников эти доказательства всё равно не подействуют. Хотя то, что Россия ведёт войну на Донбассе, очевидно уже всему миру.
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Все давно уже в курсе что россия воюет в Украине, но признать это ,значит принимать кардинальные меры, но гарантам это не выгодно, никто не хочет ввязываться в открытую войну, а маразматический шизоид путлер этим пользуется.
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Три года не науло наших и западных,что параша не нуждается ни в каких доказательствах.Их цель или все по нашему или никак.Утилизируйте этот биомусор и все.Пацаны которые ножами порешили упыря из параши красавчики.Не берите их в плен.Просто по месту оставляйте.Слава Героям Украины.Волки!!!!
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И куда ети доказательства наша власть засунет? Вон уже было два доказательства пока Пеця не обменял их на голодающую Сравченко. Пока Рашке не настанет очень очень плохо никакие доказательства не имеют смясла... она ложила большой болт на все доказательства и никто не собирается с ними ничего делать. Зато курс срубля падает уже не зависимо от того что нефть немного поднимается, чего не наблюдалось еще пару недель назад. Вот ето действительно хороший звоночек.
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а когда обменяли, доказательства пропали? по-моему, даже наоборот - интерес кремлядей к судьбе двух грушных опарышей весьма показателен... суть в том, чтобы держать запад в... ммм... курсе (пускай будет так), и подобными инфо-поводами напоминать, про природу событий в Украине!

насчет экономики засРашки - поддерживаю полностью! сам заметил негативную для рашков тенденцию)))
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А эта мерзость уже схлопотала.
Суд приговорил кровожадную террористку "Терезу" из "ДНР" к 11 годам тюрьмы

https://www.obozrevatel.com/crime/63798-sud-prigovoril-krovozhadnuyu-terroristku-terezu-iz-dnr-k-11-godam-tyurmyi.htm

Украина имеет доказательства того, что Агеев и еще один граждан РФ были кадровыми военнослужащими России, - Полторак - Цензор.НЕТ 3830
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22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения, в/ч 11659 (г. Батайск и п. Степной, Ростовская область). Организационная структура: Управление бригады, 1-й отряд СпН (1-я, 2-я и 3-я роты СпН), 2-й отряд СпН (4-я, 5-я и 6-я роты СпН), 3-й отряд СпН (7-я, 8-я и 9-я роты СпН), 4-й отряд СпН (10-я, 11-я и 12-я роты СпН), 5-й учебный отряд СпН (п. Красная Поляна, Краснодарский край), 6-й отряд спецрадиосвязи (2 роты), школа младших специалистов (1-я и 2-я учебные роты. г. Батайск), рота спецвооружения (включая взвод БПЛА), рота материального обеспечения, рота технического обеспечения, рота охраны и сопровождения. Вооружение: 25 ед. БТР-80/82, 11 ед. БМП-2, 12 ед. ГАЗ-233014 СТС "Тигр", 20 ед. КамАЗ-63968 "Тайфун".
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https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2017-06-29/v-tsentre-donetska-progremel-vzryiv-poyavilos-pervoe-video-s-mesta-chp/100214
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Если кликнуть Enter после ссылки а потом отправлять, то она будет синей.)
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а вот савченку выменивать на александрова и ерофеева не нужно было. жаль что это стало понятно только оп ее приезде. приехало такое чудище что сразу захотелось отправить ее обратно
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Хто вона така зрозуміло було відразу, та нажаль не всім. Більшості засрали вуха пропагандою. А піарила її Йуля. Чому саме вона? Бо Йуля - агент ФСБ!
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яка різниця? справу зроблено! кацапи показали наскількі важливі для них були ці два випердка, особливо ж на тлі "розкрутки" гаді))) та й роль тієї дури наразі безповоротньо знівельовано!
не бачу мінусів, одні плюси))) Сєнцов, тобто сценарій "укрошпигуна", з'явився би в будь якому разі - кацапам потрібні "вагомі" заручники просто... про всяк випадок!
щодо йулі - плюсую)))
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Агеев не пленный, а заложник и террорист. Не меняйте его на Савченко.
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Агеева посадить, а Савченку отправить на роззию. пущай отбывает свои 22 года
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у Украины есть доказательства еще раньше чем Иловайск, обстрелы украинской территории с градов. это и есть акт нападения. агрессии. а в Крыму акт агрессии это захват парламента Крыма группой спецназа гур мин обороны рф.
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Мать Агеева сообщила, что сын-контрактник в мае этого года получил звание ефрейтора и прислал ей в подтверждение копию приказа командира части. Далее будет...
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Так а ця,ну маша,єще не заявіла протест,ну тіпа, да он же уволен,чи вона ніяк досі не вийде з Delirium tremens?
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Кем бы он не был,это УБИЙЦА.Ни каких переговоров с кацапами не проводить.Устройте ему все условия для самоубийства.Ну а песков пускай доказывает своим солдатам,что их не бросают.
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Я категорично проти розстрілів та вбивств полонених, але описана вище в статті ситуація диктує вимогу брати в полон виключно важкопоранених терористів, без кінцівок, наприклад, або без очей. Щоб знову брати участь у подібних авантюрах у них не було фізичної можливості.
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ну так двоих из групы агеева зарезали, включая их командира
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ну и засунь эти доказы себе куда нибудь...
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Российская армия просто отказывается от своих военных, которых сама посылает на войну.

При этом, сами военные - окончательно выдрессированное стадо. Их не смущает то, что в некоторых случаях изымаются военные документы и меняются имена и фамилии.

Они все равно идут воевать, уже наверняка понимая, что родина лишилаих статуса военнослужащего и сделала наемников.

Они понимают, что в этот самый момент она, родина, отнимает у них все конвенционные права военнопленных и даже само право на жизнь. Уничтожение наемника нигде и никогда не будет считаться военным преступлением. В отличие от официального военного, такого деятеля можно взять в плен, выбить из него все, что нужно и шлепнуть у ближайшей канавы. Он - бесправное, ходячее мясо, пусть и в камуфляже «пиксель».

Но еще более подлые фокусы, выкидываются в отношение кадровых военных, которые имеют военные билеты или офицерские удостоверения военнослужащего ВС РФ.

Они считают, что пребывают в рядах своих ВС и выполняют приказ, пусть и очень дурно пахнущий. Но в их сознании имеется представление о том, что в случае плена, с ними будут обращаться как с конвенционным военным. А это значит - минус пытки, минус казнь, плюс медицинская помощь, питание и пристойное содержание, с возможностью обращения к своему командованию или родственникам. Но тут подлость проявляется уже в полной мере.

В очередной раз был пленен российский военнослужащий Виктор Агеев. Это не первый и не последний пленный, который сразу заявляет о своей принадлежности к ВС РФ. Но его командование делает то, чего не делали даже самые подлые предшественники нынешней России.

Его увольняют задним числом, и он переходит в разряд наемника уже в плену. Его родина не только бросила, она его прокляла и забыла. Она как бы сказала нашим военным: выведите его во двор и пристрелите мерзавца, нам он уже не нужен.

Таким образом, ВС РФ стоило бы переименовать в мясокомбинат или скотобойню, ибо это было бы более точное и близкое по смыслу определение.

anti-colorados
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это не новость, так было всегда и будет продолжатся.
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Да какая хрен разница!!! Главное, что они были в зоне боевого столкновения в чужой стране с оружием в руках. Путькин утверждает, что у нас Гражданская война? В таком случае любой наёмник задержанный с оружием под пленника не подпадает и может быть расстрелянным на месте.
Знаете, о чем в первую очередь инструктировали наших военспецов, отправляемых в Анголу и Мозамбик? - Ни в коем случае не должны при пленении иметь с собой оружие(!!!).
Почему? Потому что, если без оружия, то ты специалист, а если с ним, то ты НАЁМНИК.
А значит ТРУП
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их там нет, поэтому не надо цацкаиться, а расстреливать на поле боя, это не "войнушка", а настоящая война, врагов нужно убивать на поле боя без жалости и сожаления, они приехали не играться!
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"его любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина - зубной техник" (С) ((((( так не победим(((.
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я так понял, шо валят тех, кто чинит сопротивление, а тех кто чистосердечно, руки вверх, хочет во всем сознаться , берут в плен, как бы там ни было, таких в лаптеунии порешат особисты. Так шо отсидеть у нас пятнашку для каазламордого - за счастье... К тому времени на рабсии власть поменяется...
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хорошая новость - сюда даже клавиатурные петриёты не заглядывают...\нет заработка...\
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Для чего Украине доказательства, если полторак их не предьявляет мировому сообществу??
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порошенко готовит награду кацапскому (торговому партнёру) (бандиту)_
ненужное зачеркнуть ......
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Бои на Луганщине: волонтеры сообщили о ликвидации еще двух групп диверсантов противника

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, несмотря на договоренности о "хлебном перемирии", не прекращаются мощные обстрелы некоторых участков фронта.
Об этом на странице фонда "Вернись живым" сообщил Андрей Рымарук.
"Сегодня ночью мы снова потеряли одного из лучших сынов Украины. Враг ищет возможность максимально точно ударить по нашим позициям артиллерийским огнем и наделать вреда своими диверсионно-разведывательными группами", - отметил он.
Вместе с тем, Рымарук заявил, что с момента захвата в плен россиян в Луганской области украинские военные были вынуждены ликвидировать еще две группы, которые хотели захватить оборонительные редуты.
По данным волонтеров, пользуясь так называемым "перемирием", оккупационные войска безнаказанно сооружают опорные пункты в "серых" зонах, а Россия гонит новые поезда и грузовики с оружием и личным составом на оккупированные территории.
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Какой может быть обмен? Военнопленные и обмен могут существовать во время войны. В Украине АТО (антитеррористическая операция). Все захваченные боевики, зелёные человечки, ополченцы, вооруженные ихтамнеты должны считаться террористами и никаких обменов или возвратов на московию быть не может по определению. Пусть отсидит пятнадцать лет тюрьмы за террористическую деятельность, а потом пусть валит на все четыре стороны.
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Розкажіть це українським полоненим, частина з яких захоплена ще з 2014 року. Поінформуйте їх, що треба потерпіти ще 15 років, доки полонені кацапи відбудуть свої терміни ув"язнення
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З літа 2014 по цей час українські бійці захопили у полон близько двох десятків кадрових російських військовослужбовців. Інформація про десятки таких випадків і сотні полонених не відповідає дійсності: брешуть обидві сторони конфлікту, і українська, і кацапська. Це все елементи інформаційної війни. У всіх випадках російські військовослужбовці дуже вигідно обмінювалися на українських полонених, іноді одного кацапа міняли на 10-15 українців. На моя думку, самий невигідний обмін відбувся у 2016, коли двох росіян-спецназівців обміняли на Надію Савченко. До речі, всі захоплення росіян на території України як правило мали випадковий характер і здійснювалися звичайними бійцями-окопниками, а не різними "Альфами", "Бетами" і "Гамами". Українські спецслужби у цьому напрямку абсолютно безпорадні - на їх рахунку жодного захопленого кацапа
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руССофашисткая мразь и оккупант уничтожается беспощадно всеми доступными методами, это нелюди среди людей за уничтожение которых ускупление грехов и геройский подвиг за свою землю против нечети пиздо.рдынских потомственных рабов.
Слава Украине!
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сраша сми прям изрыдается, в час пик вечером сегодня включаю на втором канале - украина, на первом - украина и гавкают кто кого перегавкает.
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насмешили, рашка крым российским сделала и нафиг всех послала, а они муравьёв ловят и кричат вот вам доказательства , да всем насрать уже. ООН ратифицировало минские, всем амнистия по международным законам, которые выше украинских.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраина имеет доказательства того, что Агеев и еще один гражданин РФ были кадровыми военнослужащими России, - Полторак
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