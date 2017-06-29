Украина имеет доказательства того, что Агеев и еще один гражданин РФ были кадровыми военнослужащими России, - Полторак

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Мать российского солдата, попавшего в плен к украинцам, ввязалась в спор с Минобороны
По словам матери, российские чиновники лгут, когда говорят, что ее сын Виктор Агеев не служил по контракту в армии РФ. Она называет даты, когда он поступил на службу и отправился к границе Украины.
Подробнее:http://www.newsru.com/
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Якщо їх обмінювати війна в Україні ще довго не завершиться.
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насчет экономики засРашки - поддерживаю полностью! сам заметил негативную для рашков тенденцию)))
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Суд приговорил кровожадную террористку "Терезу" из "ДНР" к 11 годам тюрьмы
https://www.obozrevatel.com/crime/63798-sud-prigovoril-krovozhadnuyu-terroristku-terezu-iz-dnr-k-11-godam-tyurmyi.htm
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не бачу мінусів, одні плюси))) Сєнцов, тобто сценарій "укрошпигуна", з'явився би в будь якому разі - кацапам потрібні "вагомі" заручники просто... про всяк випадок!
щодо йулі - плюсую)))
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При этом, сами военные - окончательно выдрессированное стадо. Их не смущает то, что в некоторых случаях изымаются военные документы и меняются имена и фамилии.
Они все равно идут воевать, уже наверняка понимая, что родина лишилаих статуса военнослужащего и сделала наемников.
Они понимают, что в этот самый момент она, родина, отнимает у них все конвенционные права военнопленных и даже само право на жизнь. Уничтожение наемника нигде и никогда не будет считаться военным преступлением. В отличие от официального военного, такого деятеля можно взять в плен, выбить из него все, что нужно и шлепнуть у ближайшей канавы. Он - бесправное, ходячее мясо, пусть и в камуфляже «пиксель».
Но еще более подлые фокусы, выкидываются в отношение кадровых военных, которые имеют военные билеты или офицерские удостоверения военнослужащего ВС РФ.
Они считают, что пребывают в рядах своих ВС и выполняют приказ, пусть и очень дурно пахнущий. Но в их сознании имеется представление о том, что в случае плена, с ними будут обращаться как с конвенционным военным. А это значит - минус пытки, минус казнь, плюс медицинская помощь, питание и пристойное содержание, с возможностью обращения к своему командованию или родственникам. Но тут подлость проявляется уже в полной мере.
В очередной раз был пленен российский военнослужащий Виктор Агеев. Это не первый и не последний пленный, который сразу заявляет о своей принадлежности к ВС РФ. Но его командование делает то, чего не делали даже самые подлые предшественники нынешней России.
Его увольняют задним числом, и он переходит в разряд наемника уже в плену. Его родина не только бросила, она его прокляла и забыла. Она как бы сказала нашим военным: выведите его во двор и пристрелите мерзавца, нам он уже не нужен.
Таким образом, ВС РФ стоило бы переименовать в мясокомбинат или скотобойню, ибо это было бы более точное и близкое по смыслу определение.
anti-colorados
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Знаете, о чем в первую очередь инструктировали наших военспецов, отправляемых в Анголу и Мозамбик? - Ни в коем случае не должны при пленении иметь с собой оружие(!!!).
Почему? Потому что, если без оружия, то ты специалист, а если с ним, то ты НАЁМНИК.
А значит ТРУП
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ненужное зачеркнуть ......
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В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, несмотря на договоренности о "хлебном перемирии", не прекращаются мощные обстрелы некоторых участков фронта.
Об этом на странице фонда "Вернись живым" сообщил Андрей Рымарук.
"Сегодня ночью мы снова потеряли одного из лучших сынов Украины. Враг ищет возможность максимально точно ударить по нашим позициям артиллерийским огнем и наделать вреда своими диверсионно-разведывательными группами", - отметил он.
Вместе с тем, Рымарук заявил, что с момента захвата в плен россиян в Луганской области украинские военные были вынуждены ликвидировать еще две группы, которые хотели захватить оборонительные редуты.
По данным волонтеров, пользуясь так называемым "перемирием", оккупационные войска безнаказанно сооружают опорные пункты в "серых" зонах, а Россия гонит новые поезда и грузовики с оружием и личным составом на оккупированные территории.
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Слава Украине!
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