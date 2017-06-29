Полторак провел встречу с министром обороны США Мэттисом. ФОТОрепортаж

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, Ленька Пантелеев 1b1eff5e
, Ich bin Niegan
, V-roma
, Саша Крест
, Геннадий Медведев 4e590f22
, ХутинПуйло fc5220ea
, Antivata 2addde99
, фОшЫзд Галичанский
, Udo Dirkshnaider
, Росися Вперде 6168386f
, Roman Rjevskiy
, Маск13
, Frol Fedoroff
, blog
, delo delo
, Грышка Распутный 2
, курвиметр
, kostjaua5
, Cтарий Кінь
, Путенбох
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, злой пидагох
, Wevelsburg
, литвин
, tvellen-van
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, Иван Афанасьев
, Саша Музыка
, Rostyslav Komarnytsky
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, Филипп Филиппович Преображенск
, не олигарх
, keyfo
, JleXa BaCuJl6eB
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, Злой Циниик
, Fox 1 b13bec2b
, alexandr shamov
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, Fjall_Raven
, Стрелок
, DPI Ukrainovich
, mrSmith
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, RustIck
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, Andrey Sokolov d0d9f127
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, Сергей Шило deb1e52f
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, uni feet
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, Alex Fox d0f2c2f7
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Всего на сайте: 202 писателя
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К стати русня гонит на бешенного пса по полной, ибо сцыт его панически.
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И Россия в 2017 г. -- спорная территория между Норвегией (забрала Карелию), Белоруссией (слова «Бацьки» 17.10.2014 г.), Казахстаном (см. в И-нет «Казахи показали Путину русскую историю»), Японией (забрала Сахалин и Курилы), Китаем (см. карту Китая, 16?? г., подаренную китайцам А. Меркель в 2014 г.) и Украиной (забрала земли Слободской Украинской губернии, Кубань и Крым).
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1. давние земли славянских племен «тиверцы» и «угличи». (И первые города на месте Очакова, Одессы, и т. д. построены по наказу подольского князя Василия Красного в 1421-1422 гг. См. статью про Одессу в Википедии). Захваченные впоследствии турками. А потом -- Россией. И -- с огромной помощью запорожских казаков (так, в войне 1787--1791 гг. участвовало, в разных битвах, 42 000 казаков).
2. земли запорожских казаков (так, г. Днепр построен в 1776 г., на месте казацкого города Самар, Луганск -- в 1795 г., шотландцем К. Гаскойном, у казацкого села Каменный Брод. Никополь стоит на месте Никитинской Сечи, Цюрупинск -- на месте Алешковской Сечи. Запорожье -- у острова Хортица. А Донецк возник в 1869 г, при заводе англичанина Д. Юза. От его фамилии -- первое название: «Юзовка»). Захваченные в 1775 г, после уничтожения Запорожской Сечи, Россией.
Это - наша, украинская земля!
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«Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а - вбивати». Г. С. Сковорода
"Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги" Головнокомандуючий УПА Василь Кук.
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https://www.youtube.com/watch?v=K3QYmCWg2hg
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Летит Змей Горыныч над Карпатами и кричит: «Фашисты! Бандеровцы! Хунта!» Гуцул смотрит в небо и говорит: «Бідна тварина, знову москалями обжерлась!»
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Українські військові вже отримували "Хамві", однак повідомляли про брак запчастин до них
американський експерт з безпеки і оборони Філіп Карбер розповів, на якій саме допомозі наполягають "друзі України": - контрбатарейні радари далекого радіусу дії, які дозволяють виявляти далекобійну артилерію та системи залпового вогню (такі радари, але меншої потужності, ЗСУ вже отримували від США та застосовували, зокрема, у боях під Дебальцевим)
- протитанкові ракетні системи (наприклад, Javelin чи TOW-2);
- засоби захищеного зв'язку;
- безпілотники для аеророзвідки, убезпечені від засобів радіоелектронної боротьби (минулого року ЗСУ отримало кілька аналогових американських безпілотників Raven RQ-11B, однак використання у зоні АТО виявило їхню неефективність за умов конфлікту з потужною радіоелектронною протидією);
- броньовики Bradley,
- військові машини Humvee (так звані "Хамві" уже використовуються українськими морпіхами), - - автомобілі MRAP, які можуть витримувати вибухи мін, а також тактичні транспортні засоби JLTV (наступне покоління військових машин, яким замінюють Humvee). Все це зараз просто зберігається на військових складах Сполучених Штатів, кажуть автори пропозицій;
- обмін даними розвідки у реальному часі між Україною і США;
- додаткові тренування для українських військовослужбовців;
- допомога Україні у реформуванні збройних сил.
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Спящим на посту оркам, подкравшаяся ДРГ - крикнула в ухо:
Котра годына?
Один умер не приходя в сознание, другой еще 5 минут истекал мозгом
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Сайт Миротворец готовится к передаче своей базы данных пограничным службам европейских стран!
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Мы обменялись мнениями о ситуации в Украине
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