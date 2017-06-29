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Теги: армия (7912) Киев (17521) суд (21139) военнослужащие (3783)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Солдату за "самоволку" суд дал 4 года

Печерский районный суд Киева приговорил мобилизованного военнослужащего к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы за самовольное оставление воинской части.

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"Учитывая, что военнослужащий неоднократно был судим, суд назначил"
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Пля - шпиону-террористу дали 3 года, нашему бойцу, который сам вернулся с повинной - впаяли 4.
Да пошли вы в сраку с вашим покращенням. пидорасы.
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Що він взагалі в армії робив-це мене цікавить значно більше!
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в отличие о тебя служил, был мобилизован
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учитывая то что неоднократно был судим ??? .. так там сначала военкома судить надо было !!!
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У нас пересічні громадяни усі неодноразово осуджені?
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А когда в армию пойдут депутаты,судьи,прокуроры,чинуши и члены их семей ???
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а депутатам за прогулы оздоровительные выдают и премии
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Хороший отбор в военкоматах.Или по старой совдеповской традиции после очередного дела сказали или тюрьма или в армию.
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За терроризм условный срок, за "самоволку" 4 года тюрьмы. Как то так, не очень...
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А деяким депутатам Верховної Ради, які в самовіллі місяцями бувають, не тільки справно платять зарплату, а й гроші на оздоровлення дають.
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Очень справедливо... А вот нынешнему депутату Дейдею, за групповой разбой суд дал три года с отсрочкой.
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а сыночка депутата по фамилии молоток оправдали после аварии с потерпевшими
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рвануло в торговом институте ......може мне приснилось но вроде в том раене МГБ поселилось
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..."Учитывая, что военнослужащий неоднократно был судим"...
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перед принятием присяги стоит подумать, надо ли оно, присягать мусорской падле ?
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ты вообще в курсе кто кому присягает? причем тут авакян?
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Ну он же не мажор да и на поруки некому взять. Простой солдат да и судимости может легкие, потому что взяли в армию.
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на цензоре писали, еще 3 года назад, что первые призывы были из неблагополучных семей и сирот - тех кто не мог откупиться... это те, которых посылали против танков в школьных автобусах и среди которых была очень большая смертность...
если бы провели расследование, как все таки производились призывы, 1, 2, и 3 волны!...
у меня до их пор душа не на месте, а на личинок наших властьимущих я вообще смотреть без раздражения и омерзения, не могу!....
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А сколько дадут бриллиантовым прокурорам???
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"Самоволка" считается до 3-х суток и карается в дисциплинарном порядке. Но если этот скот, бросил свой пост на передовой и с оружием, это уже - "УК" или "КК". И ине х... жалеть таких.
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Да, журналист писавший сей опус явно не служил.
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Для особо одаренных читаем внимательно - часть дислоцируется в столице !
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"З огляду на те, що
військовослужбовець
неодноразово був судимий.."
Ну ніфіга яких набирають на військову службу, та щей зброю самі в руки вкладають. Щеб могла зрощуміть якщо б лопату дали в руки, копати та будувати для перевиховання, але ж не зброю.
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Да ну бредятина, он же боевую позицию покинул и не дезертировал, просто не прибыл в часть, мало ли какие причины, вот сепаров под залог выпускают и условно дают.
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Какая передовая Служил в Киеве Хоть в киеве полно пидаровиков Например Антонина Херащенко или стрелок Пашинский Чем не пидаровики Самые что ни есть коренные А лоха взяли и четыре годка навалили Как в совдэпе Правда там дисбат давали А ето так мизер Нап одной ноге перестоит Выйдет матерым уголовником
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Генерал Назаров не сидит,За Иловайск ,Дебальцево никто не наказан,а тут на тебе.
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"Учитывая, что военнослужащий неоднократно был судим "
В СССР (в последний период) в армию не призывали тех, кого судили больше одного раза. Судимых один раз призывали в нестроевые части.
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Это хорошо, что он не додумался портрет вируса перевернуть или еще хуже порвать, расстреляли бы пять раз
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Мабуть с женой, военного прокурора,месяц куралесил.Иначе за шо?Ну Губы месяц от силы.
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Да здравствует наш суд!
Самый гуманный и справедливый в мире!
Как там с прокуроскими миллионами,и судейскими замками,все хорошо?
И хулик тепловизор,с удачливой бизнес вуман женой.
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тю, за мукачевскую стрельбу с жертвами уже всех отпустили, а тут 4 года за самоволку?
неадекватные суды шописец
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Я служил в СА СССР. Самоволка - обычно без последствий, но по закону - год дисбата ( кажется так). Самоволка с оружием - 10 лет . Так что диаппазон большой...( Могу незначительно ошибаться - я не юрист, но разница огромна).
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Я сержант ЦЕХАЛа два года служил в танковом батальоне ,в 2009 году принял гражданство Украины при этом оставил паспорт гражданина Израиля . В июне 2014 года сам посетил местный военкомат и хотел добровольно служить в танковой бригаде ВСУ но мне отказали мотивируя что в таких как я нет нужды -своих хватает при том что в Ливане мой экипаж Т-72-ки уничтожал как мишени на полигоне. Что это за политика украинских властей мне не понятна и я отказался от гражданства Украины хотя моя жена украинка и живу здесь...
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Ты прав, сержант. Мы и сами задаемся вопросом-что у нас в УКРАИНЕ твориться и кто это все творит
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Учитывая, что военнослужащий неоднократно был судим

А нахрена брали такого тогда?!
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А почему это солдаты должны бегать в самоволку?
Почему не отпускать солдат на вечер, как в армиях, куда мы так стремимся?
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Мальчик- ты дурак? Отпускать наших послесовковых солдат на вечер - будеш отпаивать их рассолом утром.... Менталитет пока ещё такой во многом..
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а я бы посадил того, кто его призвал в армию . Я не поддерживаю дезертирство , но и дать четыре года , в то время когда предателей сепаров из лугандонии не судят это вообще ни в какие рамки не впихуемо Йоханый бабай,Что твориться в нашей многостраждальной УКРАИНЕ.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСолдату за "самоволку" суд дал 4 года
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