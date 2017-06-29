Солдату за "самоволку" суд дал 4 года

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Да пошли вы в сраку с вашим покращенням. пидорасы.
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если бы провели расследование, как все таки производились призывы, 1, 2, и 3 волны!...
у меня до их пор душа не на месте, а на личинок наших властьимущих я вообще смотреть без раздражения и омерзения, не могу!....
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То есть,Н И Ч Е Г О!!!!!!!!!!!
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військовослужбовець
неодноразово був судимий.."
Ну ніфіга яких набирають на військову службу, та щей зброю самі в руки вкладають. Щеб могла зрощуміть якщо б лопату дали в руки, копати та будувати для перевиховання, але ж не зброю.
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В СССР (в последний период) в армию не призывали тех, кого судили больше одного раза. Судимых один раз призывали в нестроевые части.
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Самый гуманный и справедливый в мире!
Как там с прокуроскими миллионами,и судейскими замками,все хорошо?
И хулик тепловизор,с удачливой бизнес вуман женой.
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неадекватные суды шописец
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А нахрена брали такого тогда?!
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Почему не отпускать солдат на вечер, как в армиях, куда мы так стремимся?
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