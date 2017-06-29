Следствие о расстрелах на Майдане может быть завершено до конца года, - Луценко

magic SOM
, Гарик Не инженер
, Ленька Пантелеев 1b1eff5e
, Ich bin Niegan
, V-roma
, Саша Крест
, Геннадий Медведев 4e590f22
, ХутинПуйло fc5220ea
, Antivata 2addde99
, фОшЫзд Галичанский
, Udo Dirkshnaider
, Росися Вперде 6168386f
, Roman Rjevskiy
, Маск13
, Frol Fedoroff
, blog
, delo delo
, Грышка Распутный 2
, курвиметр
, kostjaua5
, Cтарий Кінь
, Путенбох
, Володимир Євтєєв
, злой пидагох
, Wevelsburg
, литвин
, tvellen-van
, Игорь Карпов
, Иван Афанасьев
, Саша Музыка
, Rostyslav Komarnytsky
, пачую кожнава
, Филипп Филиппович Преображенск
, не олигарх
, keyfo
, JleXa BaCuJl6eB
, Великая Исландия
, Александр Малышенко
, Злой Циниик
, Fox 1 b13bec2b
, alexandr shamov
, Faina L
, Fjall_Raven
, Стрелок
, DPI Ukrainovich
, mrSmith
, Ніна Татарченко
, Артур Пирожков 0437828b
, Андрей Бигма
, Степан Булыга
, RustIck
, Владік
, Том Джонс
, Алекс Фибер
, Andrey Sokolov d0d9f127
, Тарапунька
, Sergei Gor
, Mganga Zambezi
, Алекс Веселко
, Сергей Шило deb1e52f
, Igor Dacenko
, Zaurak
, uni feet
, Shtazi
, Alex Fox d0f2c2f7
, дима дубровский
, Вася Городской
, WiM
, Tatyana Pomolova
, alks
, Lev Zawago
, Олєкса Моцкаль
, NNN
, Smeh Ruiny 43c68518
, LUSi
, Сергей Безликов 60e025fc
, Иван Петрович Сидоров
, Дмитрий49
, время
, Waleo Ko
, East Clintwood
, бостууга
, Александр Ивашин
, marina marinina
, Русскоязычный Бандеровец 905c405d
, katyaa126
, (unknown) bec83d0f
, Душелюб Душелюб
, Путлер Капут
, Пан Телемон bc543dce
, Сантьяго
, Галина Петренко
, Люцифер
, Merkava Mk IV
, Александр Алекс 6231a7a2
, Roberto Kefirini
, Gar
, Шрек Баблокат
, Igop
, Ali Hasan
, Urs
, Саша777
, Дед b34f2642
, линда либерман
, Николай Масло
, Александр Бычик
, Pegas
, Andry Asmodeus
, Zapzap Za
, Глеб Егорович Жеглов d16baf6c
, Step Steppelton
, Лилия Стацкая
, свободный человек b4fbfe90
, МГМ
, PVol 69
, Sophia-Maria Duglass
, Leonidas 4503 5b487af2
, Алексей Носов d8330900
, Andrey Dark
, Airair Airair
, Пирожок
, Спадарыня Марыся
, антонина принц
, John Observer
, Mora Zfayfer
, Oleg Shpak
, Юрий Шмадченко
, Дима Королёв
, Hehe
, stavr
, 5 копійок
, sit
, Александр Скорик c922a72c
, Nikos KGB
, Иванко
, малыш Бакинский
, 133133
, Сергей Боровой 8d42a1dc
, name f325617b
, Злий Грицько
, Oleh Bondarenko
, Сергей Середа
, Власов Сергей b3083465
, Игнатьев Фион
, Павло Фантич
Геннадий Медведев 4e590f22, курвиметр, Ich bin Niegan, Саша Крест, Wevelsburg, kostjaua5, Путенбох, Antivata 2addde99, Володимир Євтєєв, Иван Афанасьев, V-roma, Rostyslav Komarnytsky, Злой Циниик, Стрелок, Ніна Татарченко, не олигарх, blog, Mganga Zambezi, DPI Ukrainovich, Артур Пирожков 0437828b, Andrey Sokolov d0d9f127, Алекс Фибер, Igor Dacenko, Sergei Gor, Tatyana Pomolova, Олєкса Моцкаль, WiM, пачую кожнава, Udo Dirkshnaider, Росися Вперде 6168386f, бостууга, Степан Булыга, East Clintwood, alks, Cтарий Кінь, NNN, (unknown) bec83d0f, Сантьяго, Roberto Kefirini, mrSmith, LUSi, Грышка Распутный 2, Русскоязычный Бандеровец 905c405d, Pegas, Алекс Веселко, Igop, Саша Музыка, PVol 69, Николай Масло, Лилия Стацкая, Сергей Шило deb1e52f, Игорь Карпов, sit, Hehe, Nikos KGB, Вася Городской, Александр Скорик c922a72c
Всего на сайте: 202 писателя
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а главная причина: во владе нет заинтересованных в завершении следствия.
Ответить
Ответить
Ответить
Але ось цей пост https://goo.gl/bKNX2u ми розшифрували. Треба лише знати контекст, "ключ". В даному випадку це отримана нами інформація про те, що зараз між Матіосом та поважними людьми з Мінфіну почалася справжня бійка за обнальні схеми. Бо ж тема "конвертів" для Матіоса сьогодні - одна з найулюбленішіх https://goo.gl/XfZ5No.
Посудіть самі - посада головного військового прокурора дає тут небачену фору.
По-перше, це можливість практично одноосібно контролювати "конверти" в зоні #АТО. Там Матіос зі своїми викормишами - практично царі і боги.
По-друге, зараз клієнти до Матіоса йдуть конвеєром, бо до його "майданчиків" ніхто з правоохоронців не підійде навіть на гарматний постріл.
По-третє, друг, Роман "Одєялко" #Насіров і, тим паче, "справа податківців" взагалі створили Матіосу ідеальні умови - дозволили вилучити з #ДФС всі документи, пов'язані з діяльністю "конвертів". В тому числі - всі можливі документи слідства і оперативно-розшукової діяльності щодо них. Зрозуміло, що всі ці документи будуть використані для посилення позицій Матіоса в конвертаційному "бізнесі", а згодом - просто будуть знищені.
Попереду - великі перспективи. #Мінфін - посунься!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Чи як?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
І кожного що робив розписати по хвилинах.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить