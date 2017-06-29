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 Форум Украины(608913)
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Материалы по теме:  Расследование преступлений на Майдане
Теги: Беркут (10396) Луценко (6937) майдан (4470) преступления против Майдана (2)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Следствие о расстрелах на Майдане может быть завершено до конца года, - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прогнозирует, что следствие по расстрелам на Майдане будет завершено до конца года.

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Ну он же говорит "МОЖЕТ БЫТЬ", это как зарплата - аж ДО 10000 долларов. (а окажется 3200 грн. на деле)
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До конца какого года югик специально не уточнил
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Акцент может быть.Ну осудят рядовых дуболомов из беркута,а банда вся овоща уже расбежалась и продолжает через подставных лиц устраивать шабаши сепарские и контролировать хорошую часть экономики Украины.
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может ... не значит будет ...,
а главная причина: во владе нет заинтересованных в завершении следствия.
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Ещё один сказочник.Забыл только сказать какого года?
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ШОТО много Луценко обещает- он наверно готов в отпуск на Мальдивы.
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Для того, щоб читати написане #Матіосом, необхідно мати дешифратор. Бо, на перший погляд, у нього в голові працює генератор випадкових слів.
Але ось цей пост https://goo.gl/bKNX2u ми розшифрували. Треба лише знати контекст, "ключ". В даному випадку це отримана нами інформація про те, що зараз між Матіосом та поважними людьми з Мінфіну почалася справжня бійка за обнальні схеми. Бо ж тема "конвертів" для Матіоса сьогодні - одна з найулюбленішіх https://goo.gl/XfZ5No.
Посудіть самі - посада головного військового прокурора дає тут небачену фору.
По-перше, це можливість практично одноосібно контролювати "конверти" в зоні #АТО. Там Матіос зі своїми викормишами - практично царі і боги.
По-друге, зараз клієнти до Матіоса йдуть конвеєром, бо до його "майданчиків" ніхто з правоохоронців не підійде навіть на гарматний постріл.
По-третє, друг, Роман "Одєялко" #Насіров і, тим паче, "справа податківців" взагалі створили Матіосу ідеальні умови - дозволили вилучити з #ДФС всі документи, пов'язані з діяльністю "конвертів". В тому числі - всі можливі документи слідства і оперативно-розшукової діяльності щодо них. Зрозуміло, що всі ці документи будуть використані для посилення позицій Матіоса в конвертаційному "бізнесі", а згодом - просто будуть знищені.
Попереду - великі перспективи. #Мінфін - посунься!Следствие о расстрелах на Майдане может быть завершено до конца года, - Луценко - Цензор.НЕТ 5696
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А это часом не то "дело майдана", которое Югик требовал завершить расследовать до сентября прошлого года?
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Следствие о расстрелах на Майдане может быть завершено до конца года, ключевые слова может быть. А скорее всего может и не быть, чего с бодуна не ляпнишь.
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Юрік, а ти залишишся ГЕНЕРАЛЬНИМ до кінця року?
Чи як?
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Югиг !!!!! Коль выпил ---- иди похмелись, и не фиг рассказывать сказки
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Уточните до какого года вранье оно никогда с Вами не будет раскрыто потому что Вы там все в дерьме и повязаны поделники
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Список в студію!
І кожного що робив розписати по хвилинах.
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Луценко если не посадишь хоть одного регионала придётся тебя попросить уйти. Хоть суд выносит решение, но нужно работать так что бы все было безальтернативно, как вы это любите говорить.
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когда последний раз сажали не мелкого чинушу? .....или даже мелкого?
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Может быть и посадят нескольких беркутовцев и на этом всё.
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Шёл 2020 год. Генеральный прокурор Югик дал очередное обещание по Майдану. А дальше то же самое, что и сегодня.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСледствие о расстрелах на Майдане может быть завершено до конца года, - Луценко
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