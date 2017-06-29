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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: пытки (451) терроризм (20386) Донбасс (15231)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Суд приговорил террористку "ДНР" с позывным Тереза к 11 годам тюрьмы

Киевский районный суд Харькова вынес обвинительный приговор в отношении сотрудницы "министерства государственной безопасности "ДНР", гражданки РФ Ларисы Чубаровой с позывным Тереза и приговорил ее к 11 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

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Лучше бы эту тварь при задержании порешили.
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Эт точно, корми эту падаль долгих 11 лет.....
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пока женщина жива , порешить завсегда возможно , , растягиваем удовольствие , , а вы куда торопитесь ? , у нас тварь храниться будет 11 лет ,,,
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Я опасаюсь за нашу систему,которая через чур лояльна к этому отребью.
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Нет, костя чебурашкин, сразу не правильно, сначала надо показать эту тварь всему миру и "гражданскую войну" в Украине, а в тюрьме она столько не проживет...
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Ну а оскорбления к чему.Вы хоть методички иногда меняйте.Не интересно смотреть как вы по шаблонам работаете петины и ольгинские троли.Будьте креативней))))
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Було б добре якщо б ця нелюдь здохла за гратами.
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на западную Украину ее. она там не долго протянет.
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Или на юг.
Там еще жестче обращение с рузькими лудями.
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Мы тут не резиновые Иван , давай как то равномерно их рассадим .
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не лучше тогда, при попытке пристрелить и веточками по прикидать.
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мало радости , , , наши спецслужбы несут потер , , за три месяца три случая подрыва разведчиков-сбушников , , , куча других негараздив-террактов , , а тут радость по поводу какой-то бабы , , , нисмишно , , полкана - разведчика , лучше помянуть и отомстить / найти убийц ,,,
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Правильно рассаживать в землю. Меня так мама с папой учили.
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Еще одна участница "гражданской " войны с ресурсии .
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нарешті, цю кацапську хвойду засудили. Та ніби то її ще у 2014-му виміняли. Ні? Принаймні шла розмова про те, що вона дуже важлива подружка чи то бєса, чи то ще якоїсь гемороідальної кацапської шишки.
Мабуть не виміняли..
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не не непутайте......подружку беса отдали то совсем другая кабыла была ......русые волосы и длинная цыганская юбка
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перепрошую, то була ольга кулигіна - подружка бєзлєра. І її дійсно виміняли на багато наших хлопців влітку 2014-го. А цю хвойду взяли трохи пізніше, на початку 2015-го.
Але, обидві курви повинні здохнути. ..
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найганебніше те, що у суді вони всі кричать, що вони самі вірні українські громадяни. Що нічого не робили, ані рехверендумів, ані, допомог терористам, ані збору інформації.. Всі сцуться на лаві підсудних, навіть переконання свої зраджують!!!
Трусливі паскудні потвори!!
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Хорошо, конечно, что с конфискацией. А когда проконфискуют всех наших ворюг, которые накрали миллионы?
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харя то какая, кацапские гены с лишней хромосомой
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То добре, що з одною Терезою (мать її) розібрались. Але є ще одна цікава Тереза, поганих хлопчиків полюбляє...

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И что у нее конфискуют? Вставную челюсть и триппер? Касабы наших только за украинский флаг садят на 20 + лет. а етой всего лишь 11 дали...
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11 лет за убийство граждан Украины? Гуманность в Украине к врагам больше , чем к патриотам
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А ведь подонки с раиси начнут эту убийцу требовать в список "всех на всех" А не дай бог отпустят она же опять на донбасс отправится убивать ((
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Насколько я помню была информация что она наших пленных расстреливала. Если это так, почему такой мягкий приговор. Пожизненное минимум!
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Надо чтоб почалилась 10 лет и 11 месяцев, отгребала люлей ежедневно жёстких,а перед освобождением вилку в горлянку сабаке!
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Її випустять скоро -
- амністія
- обмін
- або за станом здоров'я ... щось вигадають
Це - подільниця Авакова , дивно що її взагалі арештували .
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Эта сволочь расстреливала 20-летних пленных военных ВСУ
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Рука не поднимается поставить "Мне нравится"
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11 лет, вы что с дуба упали, здесь пожизненно.

https://censor.net.ua/news/338192/terroristka_tereza_lichno_rasstrelivala_plennyh_ukrainskih_voinov_boets_azova_maksim_yarosh_foto

Разведчик батальона "Азов" Максим Ярош, который несколько месяцев находился в плену у террористов, рассказал о том, как террористка Тереза пытала и расстреливали пленных бойцов

Как информирует Цензор НЕТ, об этом Ярош сообщил в интервью изданию "Факты".
"Она приходила к гаражам, где сидели "малые" (а наши бойцы были совсем молоденькими, до двадцати лет), и вызывала их на допрос. Однажды военнопленных вели по двору, и "Тереза" увидела, что у солдата на лице кровь. "Ой, что вы сделали с мальчиком? - сказала она. - Принесите ватку и спирт!" Заботливо вытерла кровь и… забрала парня на допрос. После того допроса парнишку буквально тащили, его ноги волочились по земле", - заявил Ярош.
Боец "Азова" также рассказал, что Чубарова лично расстреливала украинских пленных у всех на виду. Описанный случай произошел в один из дней, когда террористка была чем-то сильно рассержена. "Тереза" повернулась к охраннику и, указав на украинского солдата, приказала: "Застрели его". Охранник стрелять отказался: "Комендант не давал команду. Может, они на обмен пойдут или еще куда-то…" Она крикнула: "Ты что, забыл, что я здесь старшая?" - выхватила пистолет Макарова, сорвала с глаз солдатика скотч и выстрелила ему в бедро. Боец закричал. Вторую пулю "Тереза" выпустила ему в голову, и парнишка замолк. Еще один солдатик, совсем пацан, начал от ужаса реветь, как раненый зверь. Она с него тоже сорвала повязку, дважды выстрелила ему в живот и добила пулей в голову", - рассказал Максим Ярош.
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... Потом ее взгляд остановился на украинских солдатах, которых тоже вывели из гаража. Глаза их были заклеены скотчем. Бойцы стояли в двух-трех метрах от нас. Она им сказала: «Твари, из-за вас люди умирают на баррикадах. Берите оружие, искупите свою вину кровью». В общем, Тереза явно была в ярости. Такое ощущение, что бойцы АТО, наступая, «завалили» кого-то из ее друзей.

Потом Тереза повернулась к охраннику и, указав на украинского солдата, приказала: «Застрели его». Охранник стрелять отказался: «Комендант не давал команды. Может, они на обмен пойдут или еще куда-то…» Она крикнула: «Ты что, забыл, что я здесь старшая?» - выхватила пистолет Макарова, сорвала с глаз солдатика скотч и выстрелила ему в бедро. Боец закричал. Вторую пулю Тереза выпустила ему в голову, и парнишка замолк. Еще один солдатик, совсем пацан, начал от ужаса реветь, как раненый зверь. Она с него тоже сорвала повязку, дважды выстрелила ему в живот и добила пулей в голову.

Расстрелять - это мягко. Слишком.
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Думаю. в колонии ей создадут сладкую жизнь. Будет ковырялкой у кобла
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А вообще-то я грешным делом подумала, что это Ганьку Герман судили! от такая я наивная чукотская девочка!
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Ты потерялся и во времени и в пространсте??? Девочкой себя стал представлять???
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Всего-то?? -11 лет тюрьмы пожизненно?? Предлагаю - в качестве дополнительного наказания - ежедневно заставлять её слушать Российский гимн..
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Дно.очередрое дно судебной симтпмч пороза.Надеюсь,ее в тюрьме уничтожат!
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дарма сподіваєтесь ...
Вона там буде , як на курорті ...
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Тебя бы ещё, чебу рашка, засадить на этот курорт , наработал уже однозначно, негодяй...
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Через рік Донбас повернеться, тоді будуть здобуті докази усіх злочинів і вчинені "Терезою" також.
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дуплом на монтян адвакатшу похожа часом не сесры?...и гадюку сявченко напоминает!
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Интересно, как это гражданка России проживала в Харькове?
Чиновничья сволочь Украины вообще свою работу не делает?
КАК могут граждане другого государства спокойно проживать себе в Украине?
А потом наших спецов подрывают, а эти "граждане рф" дальше себе проживают!
МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ ВСЕЙ ЧИНОВНИЧЬЕЙ КАБИНЕТНОЙ МРАЗИ, И ЗА СВОЙ СЧЁТ ОТПРАВЛЯТЬ НА ДВЕ НЕДЕЛИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ!!!
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Солдату за "самоволку" суд дал 4 года

Суд приговорил террористку "ДНР" с позывным Тереза к 11 годам тюрьмы за Террористка Тереза лично расстреливала пленных украинских воинов - боец "Азова" Максим Ярош. ФОТО
Источник:https://censor.net.ua/n445918

Ну и когда будит суд над такими судьями?


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Цензор.НЕТФорум УкраиныСуд приговорил террористку "ДНР" с позывным Тереза к 11 годам тюрьмы
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