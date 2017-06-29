Суд приговорил террористку "ДНР" с позывным Тереза к 11 годам тюрьмы

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Всего на сайте: 202 писателя
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Там еще жестче обращение с рузькими лудями.
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Мабуть не виміняли..
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Але, обидві курви повинні здохнути. ..
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Трусливі паскудні потвори!!
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- амністія
- обмін
- або за станом здоров'я ... щось вигадають
Це - подільниця Авакова , дивно що її взагалі арештували .
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https://censor.net.ua/news/338192/terroristka_tereza_lichno_rasstrelivala_plennyh_ukrainskih_voinov_boets_azova_maksim_yarosh_foto
Разведчик батальона "Азов" Максим Ярош, который несколько месяцев находился в плену у террористов, рассказал о том, как террористка Тереза пытала и расстреливали пленных бойцов
Как информирует Цензор НЕТ, об этом Ярош сообщил в интервью изданию "Факты".
"Она приходила к гаражам, где сидели "малые" (а наши бойцы были совсем молоденькими, до двадцати лет), и вызывала их на допрос. Однажды военнопленных вели по двору, и "Тереза" увидела, что у солдата на лице кровь. "Ой, что вы сделали с мальчиком? - сказала она. - Принесите ватку и спирт!" Заботливо вытерла кровь и… забрала парня на допрос. После того допроса парнишку буквально тащили, его ноги волочились по земле", - заявил Ярош.
Боец "Азова" также рассказал, что Чубарова лично расстреливала украинских пленных у всех на виду. Описанный случай произошел в один из дней, когда террористка была чем-то сильно рассержена. "Тереза" повернулась к охраннику и, указав на украинского солдата, приказала: "Застрели его". Охранник стрелять отказался: "Комендант не давал команду. Может, они на обмен пойдут или еще куда-то…" Она крикнула: "Ты что, забыл, что я здесь старшая?" - выхватила пистолет Макарова, сорвала с глаз солдатика скотч и выстрелила ему в бедро. Боец закричал. Вторую пулю "Тереза" выпустила ему в голову, и парнишка замолк. Еще один солдатик, совсем пацан, начал от ужаса реветь, как раненый зверь. Она с него тоже сорвала повязку, дважды выстрелила ему в живот и добила пулей в голову", - рассказал Максим Ярош.
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Потом Тереза повернулась к охраннику и, указав на украинского солдата, приказала: «Застрели его». Охранник стрелять отказался: «Комендант не давал команды. Может, они на обмен пойдут или еще куда-то…» Она крикнула: «Ты что, забыл, что я здесь старшая?» - выхватила пистолет Макарова, сорвала с глаз солдатика скотч и выстрелила ему в бедро. Боец закричал. Вторую пулю Тереза выпустила ему в голову, и парнишка замолк. Еще один солдатик, совсем пацан, начал от ужаса реветь, как раненый зверь. Она с него тоже сорвала повязку, дважды выстрелила ему в живот и добила пулей в голову.
Расстрелять - это мягко. Слишком.
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Вона там буде , як на курорті ...
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Чиновничья сволочь Украины вообще свою работу не делает?
КАК могут граждане другого государства спокойно проживать себе в Украине?
А потом наших спецов подрывают, а эти "граждане рф" дальше себе проживают!
МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ ВСЕЙ ЧИНОВНИЧЬЕЙ КАБИНЕТНОЙ МРАЗИ, И ЗА СВОЙ СЧЁТ ОТПРАВЛЯТЬ НА ДВЕ НЕДЕЛИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ!!!
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Суд приговорил террористку "ДНР" с позывным Тереза к 11 годам тюрьмы за Террористка Тереза лично расстреливала пленных украинских воинов - боец "Азова" Максим Ярош. ФОТО
Источник:https://censor.net.ua/n445918
Ну и когда будит суд над такими судьями?
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