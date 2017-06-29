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Теги: ГПУ (8709) Добкин (954) Луценко (6937) неприкосновенность (710)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Уезжать не собираюсь и готов ответить на любые претензии ГПУ", - Добкин. СКРИНШОТ

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин не намерен покидать Украину в связи с представлением Генеральной прокуратуры на снятие с него неприкосновенности.

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Комитет Сената США одобрил выделение Украине помощи для борьбы с агрессией РФ на $500 млн, включая летальное оружие..."Уезжать не собираюсь и готов ответить на любые претензии ГПУ", - Добкин - Цензор.НЕТ 436
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А Добкіна буде допитувати Ківа? Питка кокаїном продовжувалась дві години?
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Игорь! а вы специалист по тяжелым наркотикам?
кстати, так кем вы работаете в реальной жизни?.. я надеюсь, вы таксист 1 категории.. или вы все таки, мастер по укладке гипсокартона?...
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значит, гипсокартонщик + еще штукатуриш... Игорь! А почему Вы еще не адмирал бронекрейсерных войск?!
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бери выше - кацмических бронекрейсерных войск...\на меньшее он не согласен...\
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Игорь! Вы с Допкиным один и тот же кокаин нюхаете?!
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В нас різні дилери, Добкін бере у Кернеса прямо з мішка.
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Нужно отдать вам должное: вы еще сохранили способность к юмору... Это говорит о том, что ваш драг/дилер бодяжил кокаин на 1/2.. Игорь! Во-первых: вы переплачивали... Во-вторых: поменяйте драг/дилера! Ваши комментарии станут более образные, ассоциативные, наполненные художественным вымыслом и глубиной чувств.. У вас впереди интересное путешествии.. Главное, не останавливайтесь.. через год напишите впечатлегния..
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Як тільки я побачив Добкіна в парламенті, я відразу зрозумів що десь таке існує джерело справжнього нерозбавленого натхнення.
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так вы помощник депутата?.. и вы догадываетесь об источнике вдохновения?
скажите, какую дозу нужно внюхнуть, что бы стать помощником депутата?!
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Щоб стати помічником депутата потрібно занести певну суму, щоб депутату було що нюхати за колонами.
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я 8 лет отбыл помощником депитута.. и нихера не платил за свой статус!.. мне ещё и доплачивали за мозги.. рассказывай дальше!
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Какое доброе, честное, благородное лицо:
"Уезжать не собираюсь и готов ответить на любые претензии ГПУ", - Добкин - Цензор.НЕТ 6737
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Ну правильно,чего уезжать если это понты дешёвые от товагища Югика ....
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Где та грань где заканчивается рыг и начинается бппешник? Спустя три с половиной года ни один рыг не сидит. Когда сбежал овощ махом исчезли и Допа с Гепой, махнули в Москву. А потом также вернулись. Кто им дал гарантии спокойного существования в Украине?
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54% дали! 30% пидрахуй Охуйдовский, 10 % гречка, 14% даунбасяне.
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Они вернулись до выборов . Но после мацквы мотались якобы в Швейцарию ( было в прессе) -может с Фирташем договаривались.
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Погранслужба может иметь регистрацию страны прилета.
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Та не,абажжите,а кто же будет спонсировать тележку для инвалида и плед,фикасе...
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так а чего переживать, вирус все порешает. Ведь бывших однопартийцев не бывает, как и бывших мусоров
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"добавил политик.")))))))))))))усраться и не жить!!!!ещё ОДНО-"профффессор"))) чемодан-вокзал-параша!!!
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Так ему же ни чего не угрожает. У нас пиар-прокурор. Прокукарекал и как будто дело сделал.
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У наркоманів немає почуття страху, а у алкоголіків немає почуття обережності. Розгортається захоплююча сутичка між білим порошком і міцною рідиною. Переможе той, хто доведе чиє зілля є найбільш вагомим для його перемоги.
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Юга, вже и расценки озвучивает,нестесняясь.78 ГА-220 лямов.У него вже рынок земли,вовсю работает!И нафиг той кадастр?!
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знающие люди говорят, что Добкины (братья), заказали путевки в Колумбию.. ну чисто на деревья посмотреть...
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Зачем уезжать,когда в разгаре "успешная" рехформа от кондитера.Скоро овощ через пещерный суд его выкинет с банковой .
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Будем реалистами: пройдет еще пара-тройка годков и те, кого так и не посадил Югик, посадят вновь Югика на шконку. И доведут дело Югика до суда без всяких залогов.А то, что так будет показывает жизнь - народ в стране озлоблен на шоколадный цех и многие в таком случае вновь купятся на красивые сказки в стиле "вернем все взад!" от бывших рыгов и на кило гречки,не понимая, что вновь шило на мыло сменили.
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нет юика посадят совсем другие люди и не факт что не на кол!
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а была новость сегодня о том, кого будкостроитель наградил в День Конституции?
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"У тебя нереспектабельный вид. Тебе денег не дадут" (с) ...или что-то в этом роде.
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".... и готов ответить на любые претензии ГПУ...". Конечно ответишь.... гривней, доларром, евро, фунтом, иеной... Ну это уже на усмотрение Юрика & Ко.
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Лучше ответь на вопрос, придур: - Кто дурь тебе такую забористую поставляет? Или свою "спайс площадку" здесь имеешь?
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Когда уже наконец этого упыря посадят ? Лет этак на 70 !
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Вряд ли будут разрушать коалицию бпп + оппоблок, там есть ещё оппоблок лайт в виде воля народу и видродження. Вообще сказочные лица в раде: Вилкул, Рабинович с кучей судимостей и др.)
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"В любом случае я в Украине, уезжать не собираюсь и готов ответить на любые претензии ГПУ" Ой! Когда то мы уже такое слышали от коневода. И где он оказался?
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Действительно позор Луценку, в фамилии допкин вместо "у" написал "о"!!!
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Дупа,тебе давно советуют ,-Рви когти! Доберутся ,тебе киздец! А там и гепа подтянется... А номер с каталкой уже поднадоел.....
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Цензор.НЕТФорум Украины"Уезжать не собираюсь и готов ответить на любые претензии ГПУ", - Добкин. СКРИНШОТ
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