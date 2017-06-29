Бывшему "налоговику Клименко" Лукину не удалось забрать 5 млн грн залога, - ГПУ

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, Гарик Не инженер
, Ленька Пантелеев 1b1eff5e
, Ich bin Niegan
, V-roma
, Саша Крест
, Геннадий Медведев 4e590f22
, ХутинПуйло fc5220ea
, Antivata 2addde99
, фОшЫзд Галичанский
, Udo Dirkshnaider
, Росися Вперде 6168386f
, Roman Rjevskiy
, Маск13
, Frol Fedoroff
, blog
, delo delo
, Грышка Распутный 2
, курвиметр
, kostjaua5
, Cтарий Кінь
, Путенбох
, Володимир Євтєєв
, злой пидагох
, Wevelsburg
, литвин
, tvellen-van
, Игорь Карпов
, Иван Афанасьев
, Саша Музыка
, Rostyslav Komarnytsky
, пачую кожнава
, Филипп Филиппович Преображенск
, не олигарх
, keyfo
, JleXa BaCuJl6eB
, Великая Исландия
, Александр Малышенко
, Злой Циниик
, Fox 1 b13bec2b
, alexandr shamov
, Faina L
, Fjall_Raven
, Стрелок
, DPI Ukrainovich
, mrSmith
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, Андрей Бигма
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, RustIck
, Владік
, Том Джонс
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, Andrey Sokolov d0d9f127
, Тарапунька
, Sergei Gor
, Mganga Zambezi
, Алекс Веселко
, Сергей Шило deb1e52f
, Igor Dacenko
, Zaurak
, uni feet
, Shtazi
, Alex Fox d0f2c2f7
, дима дубровский
, Вася Городской
, WiM
, Tatyana Pomolova
, alks
, Lev Zawago
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, Дмитрий49
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, Николай Масло
, Александр Бычик
, Pegas
, Andry Asmodeus
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, Step Steppelton
, Лилия Стацкая
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, Andrey Dark
, Airair Airair
, Пирожок
, Спадарыня Марыся
, антонина принц
, John Observer
, Mora Zfayfer
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, Юрий Шмадченко
, Дима Королёв
, Hehe
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, 5 копійок
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, Александр Скорик c922a72c
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, Сергей Боровой 8d42a1dc
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, Власов Сергей b3083465
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, Павло Фантич
Геннадий Медведев 4e590f22, курвиметр, Ich bin Niegan, Саша Крест, Wevelsburg, kostjaua5, Путенбох, Antivata 2addde99, Володимир Євтєєв, Иван Афанасьев, V-roma, Rostyslav Komarnytsky, Злой Циниик, Стрелок, Ніна Татарченко, не олигарх, blog, Mganga Zambezi, DPI Ukrainovich, Артур Пирожков 0437828b, Andrey Sokolov d0d9f127, Алекс Фибер, Igor Dacenko, Sergei Gor, Tatyana Pomolova, Олєкса Моцкаль, WiM, пачую кожнава, Udo Dirkshnaider, Росися Вперде 6168386f, бостууга, Степан Булыга, East Clintwood, alks, Cтарий Кінь, NNN, (unknown) bec83d0f, Сантьяго, Roberto Kefirini, mrSmith, LUSi, Грышка Распутный 2, Русскоязычный Бандеровец 905c405d, Pegas, Алекс Веселко, Igop, Саша Музыка, PVol 69, Николай Масло, Лилия Стацкая, Сергей Шило deb1e52f, Игорь Карпов, sit, Hehe, Nikos KGB, Вася Городской, Александр Скорик c922a72c
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Таким ,свобода должна сниться, в тюремной камере, как несбыточная мечта.
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1. Крымнашист Горный, родившийся в Москве, снова воет. У него опять ВСЕ (!!!) вокруг плохие - только царь хороший. Майдан - это уже круто, но в россии будет "правильный" Майдан. А среди крымчан НОСТАЛЬГИЯ ПО УКРАИНЕ: "Крым мы вернули, что дальше? Нужно будущее, которое сейчас видится очень смутно, и власть неспособна его показать. Страна живёт сама по себе, её руководство и элита - сами по себе. У одних яхты короткие, у других щи жидкие, а третьи просто тихо вымирают. Страна трещит по швам, и что её сдерживает от развала - непонятно. Наверное, фантастическое терпение россиян. Или, может, Обама помогает? Государственная Дума, где большинство ЕР, превращается в палату для весёлых. За что депутаты ни возьмутся, всё через одно место. Одна Поклонская чего стоит с её глупостями, от которых вся страна плачет и крестится. Очень боюсь Майдана, но мы прямиком не идём, а бежим к нему. Но в россии Майдан будет другой, он придет не снаружи, а родится внутри, среди городской молодежи. Самые большие риски для Крыма - это неконтролируемый федеральными и крымскими властями крымскотатарский вопрос. Второе - это усиление украинской ностальгии среди крымчан на фоне тех безобразий, которые они видят. Ситуация может рвануть громко и довольно скоро" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/880143443405807619 (подробный скрин).
2. Украинский рецепт Майдана не подходит для россии. Покрышки будут разворовывать, а коктейли Молотова - заливать в баки.
3. Предатели сообщают, что в Яны-Капу (Красноперекопск) прибыл огромный эшелон военной техники оккупантов https://twitter.com/KrimRt/status/880426721526284288 (скрин).
4. Оккупанты решили снести четырехэтажную гостиницу в Севастополе. "Суды" длились год. Владельцу прислали постановление о сносе, после чего тот спехом нарисовал на здании портрет путина в надежде, что этот амулет его защитит. Ватники, спасибо, что беспокоитесь о здоровье бандеровцев, ведь смех, как известно, продлевает жизнь. Давно я так не смеялся))) https://twitter.com/Kosstik8/status/880173712984739840 (фото-скрин).
5. Портреты путина на стенах напоминают мне, как криминальные элементы кололи на грудь Сталина, чтобы он их не расстреливал. Не помогало.
6. Ватники Севастополя начали акцию "Надоели-2". Оказывается, мы пропустили первую часть, но не в этом суть. Вот что говорят люди на улицах, где раздают листовки с лицами "чиновников", которых обвиняют в беспределе: "У нас всегда кто-то что-то отбирает. Никто за этим не смотрит, не следит и не отслеживает. Куда жаловаться - тоже непонятно", "Это безобразие полное, потому что люди, которые имели право построить, жить своей жизнью, они имеют право жить и далее. А те, кто отбирает землю, они просто поступают не по закону, неправильно. У знакомой реально отбирают землю. Сначала отняли 4 сотки, потом 12 и всё! Они 20 лет жили в этом доме, и они реально просто лишаются земли и дома. Им сказали, что эта земля уже не ваша. Я считаю, что владимиру владимировичу нужно почаще здесь бывать и знать конкретно от людей. Есть довод, что до него не доходит. Он должен защищать нас", "У нас тоже хотят отнять. Мы воюем, написали уже больше 70 писем. И в Москву писали. Нам никакого ответа не дают". Сцарь все ещё хороший, как видите. И предатели считают, что можно отобрать целый полуостров, но почему-то нельзя обирать их землю. Непоследовательные https://www.youtube.com/watch?v=ZNMB2-U2PuI (видео).
7. Оккупанты забрали у жительницы Севастополя выделенную ей квартиру и лишили чернобыльских льгот. Пострадавшая не могла попасть на прием к оккупантам с 2016 года, поэтому вышла на одиночный пикет, после которого ватницу пообещали принять: "Чувствую себя отвратительно, обижена, в душе стыдно и горемычно. Чувствую себя маргиналом и отбросом общества" http://news.sevas.com/politics/kak_popast_na_lichnyj_priem_k_vrio_gubernatora_sevastopolya_foto_piketa (фото).
8. Жители Инкермана (Севастополь) бьют тревогу - единственный пляж и место отдыха оккупанты отбирают под застройку. Причем это место по оккупационному генплану считается зеленой зоной, на которой строить запрещено. Но отбирать дома жителей города будут и дальше. И не бейте тревогу - она ни в чем не виновата http://primechaniya.ru/home/news/iyun_2017/zhiteli_inkermana_byut_trevogu_edinstvennyj_plyazh_otdali_pod_zastrojku/
9. Побывал в Новофёдоровке. Море отличное, людей средне - в основном местные. Дорогу подправили. В баре 2 туриста пили минералку. Русське бедномир.
10. В Севастополе размещают подробные инструкции для высокоинтеллектуальных туристов: "Поел - попил, насрал - собрал. УВЁЗ!", - гласит объявление на указателе. И тут я вспомнил дорожные указатели со словами благодарности "Дякуємо за чисті узбіччя", которые иногда были продублированы на трех языках. Но оккупанты их снесли. Почувствуйте разницу https://twitter.com/KrimRt/status/880325393198317568 (фото).
11. Работники РЖД под Мурманском устроили голодовку из-за рабского труда и нехватки денег даже на еду. То есть, нам вас в Крыму не ждать? http://flashnord.com/news/rabotniki-rzhd-ustroili-golodovku-iz-za-narusheniya-trudovogo-zakonodatelstva
12. На выходных в Крым придет 40-градусная жара. Туристы не пострадают.
13. Балаклава. Турист сел в катер, чтоб доехать на пляж. Был отловлен погранцами и оштрафован за ОТСУТСТВИЕ ПАСПОРТА. Сами владельцы прогулочных катеров грязно ругаются. Туристов и так мало, а теперь еще и без паспорта катать нельзя. Добро пожаловать в адский Крым!
14. Феодосия. Кратенькое описание самых элитных из приехавших турЫстов: "Анонимно. Приехавшие сюда отдыхать люди в большинстве случаев очень не воспитаны, не культурны и ведут себя по-хамски. Ты им добрый день, а в ответ в лучшем случае тишина. Ни спасибо, ни пожалуйста не услышишь. Дети, как обезьянки из леса, родителей не слушаются и истерично все хватают. Много таких людей. Много злых и недовольных. Но причем тут мы, простите? МЫ ТАКИЕ ЖЕ ЗЛЫЕ И НЕДОВОЛЬНЫЕ, но стараемся вам мило улыбаться и желать приятного отдыха. Накипело" https://twitter.com/KrimRt/status/880308710739988481 (скрин).
15. Оккупанты сообщили, что Ялту осваивают бомжи. Это первый шаг на пути к Лас-Вегасу http://fresh.org.ua/novosti/134146/yaltu-osvaivayut-bomshi_2017-06-29
16. Женщина из россии много лет летом квартирует у знакомых. Говорит, что раньше, как богатая барыня приезжала. Теперь - как нищая приживалка.
17. Оккупанты объявили аварийные пляжи Николаевки готовыми к курортному сезону. А почему бы и нет? Купаться некому! http://www.c-inform.info/news/id/54183 (шокирующий фоторепортаж).
18. Из всех "благоустройств" у свинособак получается только ломать инфраструктуру, воровать пальмы, строить заборы и металлоискатели. В остальном - беда.
19. Аксенов возмутился СЛИШКОМ глубокими ямами на дорогах Симферополя. Наличие самих ям его не возмутило. Просто глубина ям не соответствует российскому ГОСТу http://primechaniya.ru/home/news/iyun_2017/aksenov_vozmutilsya_slishkom_glubokimi_yamami_na_dorogah_simferopolya/
20. "Онкобольную, обратившуюся к путину во время прямой линии, отправят на лечение в Германию". А почему в Германию? На рассеи самая передовая медицина - так в 2014 году в Крыму рассказывали. Есть даже рекламные проспекты того времени https://twitter.com/CrimeaUA1/status/880395517519421440 (скрин).
21. Рождаемость в Севастополе упала на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Оккупанты говорят, что надо что-то решать, но у них на это нет денег. Кроме того, рожать "в россии" предатели не собирались - только умирать http://primechaniya.ru/home/news/iyun_2017/v_sevastopole_rezko_upala_rozhdaemost/
22. Поклонская рассказала, что пьет только крымское домашнее вино. Пусть лучше расскажет, что она курит http://news.allcrimea.net/news/2017/6/28/poklonskaya-rasskazala-chto-pet-tolko-krymskoe-domashnee-vino-83137/
23. "Крымским водителям оккупанты предложили вместо тонировки использовать жалюзи". А почему не шторы?! Гестапострана, у нас жарко, дебилы! Ездите в аквариумах у себя в тундре! http://news.allcrimea.net/news/2017/6/28/krymskim-voditelyam-predlozhili-vmesto-tonirovki-ispolzovat-zhaljuzi-83138/
P.S. Сколько солдата НАТО ни корми, он все равно на крымскую землю смотрит. И отбирает, отбирает, отбирает… Уже сил нет терпеть это НАТО, чьи солдаты ломают нам дороги, закрывают больницы, школы и детские сад
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