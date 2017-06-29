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 Форум Украины(608887)
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Материалы по теме:  Кибератака в Украине
Теги: вирус (86) киберпреступление (323) Турчинов (3254) кибербезопасность (163)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Одним из механизмов распространения опасного компьютерного вируса была система обновления программного обеспечения бухгалтерской отчетности, - Турчинов

Одним из механизмов распространения опасного компьютерного вируса была система обновления программного обеспечения бухгалтерской отчетности и документооборота.

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точно....тому партія регіонів у своїх справах і записувала все до зошита-ніяких тобі вірусів, он і Мана-мана попав на 17 лимонів
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Это потому, что отказались от программы 1 С.
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У мене є відповідь, але з вами не спілкуюся. Ви це добре знаєте.
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так может для того и все сделано? чтобы показать что без 1 с - вы пропадете ))))
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тогда 100 процентов надо ОТКАЗЫВАТЬСЯ от таких НАВЯЗЫВЕМЫХ принудительно сервис-программ
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Медок и 1с не являются конкурирующими продуктами. Медок - монополист среди программ по подаче отчетности, 1С - монополист среди программ по ведению учета.
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1С и М.е.dok это как говорят в Одессе 4 разных человека. Их функции практически не перекрывают друг друга. При помощи 1С нельзя отправить отчет в налоговую, а при помощи М.е.dok нельзя вести бухгалтерский учет. Не пишите ерунду.
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так никто и не говорит что е док возможно и бухгалтерский учет освоит, сами не пишите ерунду. ГЛАВНОЕ что Украина СВОЕ хочет сделать а раися наши программы пытается дискредитировать
А то что смогут потом ВЕСЬ спектр того что делает 1 с разработать в Украине в новых программах - это даже не обсуждается
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Ну ты и дыбил. Ты хоть понимаешь что такое бух.учет и как его можно реализовать в М.е.dok? Если и будут разрабатывать, то точно не привяжутся к М.е.dok. Это бессмысленно!
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ото слово к себе применяй а еще и извинений требую Я тебе не про конкретный бухучет так как ранее 1с был монополистом в этой сфере в Украине и поэтом им почти никто не занимался.. НО раися хочет показать что все что производит Украина тут попалась эта емдок , у нее видать смогли найти какую то лазейку под которую всунули свой вирус. только показать что УКРАИНСКОЕ это барахло.
НО придет ДЕНЬ и Украина будет пользоваться ТОЛЬКО СВОИМИ ПРОГРАММНЫМИ продуктами - не только в бухгалтерии а ВО ВСЕХ СФЕРАХ
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Это оскорбления. Напишите Админу, а то я в зоне неуверенного приема связи.
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но в отношении тебя - ПРОЦЕСС точно НЕОБРАТИМ
Одним из механизмов распространения опасного компьютерного вируса была система обновления программного обеспечения бухгалтерской отчетности, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8215
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Я это утверждал? Не пишите ерунду? Я сказал, что это месть за 1С.
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чтобы мы их программные продукты "хавали" и им за это бабло капало ниагарой ???
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Але деньги шли в российский бюджет и в том числе на финансирование терроризма и агрессии.
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потому что атаки на вновь разрабатываемые бухгалтерские программы провели, использовав какие то ее изъяны в плане киберзащиты
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И как при помощи 1С можно сдать отчеты в налоговую?
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Я ЗА то чтобы в Украине 1 с была закрыта дорога
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Просто бред..... " вновь разрабатываемые бухгалтерские программы" М.е.dok на рынке поредка 6 лет? Это не бухгалтерская программа. ЭТО ПРОГРАММА СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ!!!! Ты, спец по всем вопросам, хоть разницу понимаешь?
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МНЕ НЕ ВАЖНо чем именно эта программа занимается ГЛАВНОЕ - в нашей стране разработана
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а вновь разрабатываемые бухгалтерские программы могут быть и не м е док а совершенно других производителей, главное чтобы подосрать УКРАИНСКИМ программам типа они даже опасны могут петей заразить
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Не нужно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет! ФСЕ!
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"подосрать УКРАИНСКИМ программам" в разработке бухгалтерских программ. Т.к. еще Медок не бухгалтерская программа!
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Я писал про Медок? Вы начали тут оскорблять, так прощайте.
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Указом использовать те 1С запрещено в бюджетных организациях. Прочитайте на сайте ВР.
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Для тебя и бронетранспортера... это программы абсолютно разные по функционалу!!!! Это все равно что сказать, что самолет и швейная машина выполняют одни и те же функции.
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Для вашего бронетранспортера ещё раз: я не писал, что они одинаковые.
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в країні є багато бухгалтерських програм і доволі добрих, але в них не було такої агресивної реклами, як в 1:С і нав'язливості. Бухгалтери в в один голос бракували 1:С після роботи з іншими програмами, лише тепер я розумію чому
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например? покажите мне хоть одного бухгалтера который браковал 1С поработав в чем бы то нибыло. пример есть?
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Наші айтішники роз`їхалися по світу а може бувші наші тепер кібератакують нас із Мордора.
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То есть вы обвинили бюджетные организации, что они не выполняют закон?
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а ты постанову (не закон) СНБО читал своими глазами?
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Россия уже три года держит мировое первенство по импорту технического пальмового масла, который в Европе и США запрещено добавлять в еду. Украина его гребет тоннами, добавляя в еду украинцам.
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Лучшее лекарство - не красней, когда врёшь!
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у тебя белочка 27 окт. 2013 г. - Бывший руководитель Роспотребнадзора и главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, которого 23 октября выгнали за пальму кормит счас рюських одной титькой в очередь вставай
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не бери самую дешевую еду на полке и будет тебе шастя. Лучше вообще не есть мороженое, чем покупать в АТБ 33гр/кг.
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Обновления ОС надо ставить своевременно и не жмотиться на лицензию.
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Microsoft, Windows 10, тоже следит за пользователями.
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Windows 10 - это тоже операционная система (ОС). И обновления к ней, закрывающие дыру, которой пользовался Петя, вышли уже несколько недель назад.
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Ты не поверишь, но в некоторых госорганизациях стоят компы, древние, как говно мамонтов, и на них Win-95 или Win-XP.
Про апдейты и поддежку Microsoft там даже речи быть не может.
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Те що я одразу відчув, по відношенню до атаки вірусу, те що це дзвінок тим хто користується КАЦАПСЬКИМ ПО, їжте не обляпайтесь
Хто не робить висновків той сам винен
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Громадянин, створи українське ПО.
В тебе, мабуть, все вдома рідне українське?
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лично я по возможности альтернативы - ничего раиского стараюсь не покупать даже кнорр с раиси не беру из принципа..
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ЗАТО тем кто за поребриком ЯСНЕЕ и понятнее когда посылю их к едрене фене
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Треба сяк-так володіти англійською і уникати всякого московитського "ру".
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надо.... ((
НО скоро пенсия на горизонте ))) а английский бы пригодился ) 100 процентов
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До речі, слово "громАдянин" походить від слова "громАда".
Як човен назвеш, так він і попливе.
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А чи не може таке ж відбутись з мобільним зв"язком? Адже всі оператори у нас кацапські.
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Само слово "бухгалтер" вызывает неоднозначные ассоциации.
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Хроника происшествий. Доверчивый юноша Ефим Израйлевич Кац 1995 г. р. открыл дверь двум незнакомым молодым женщинам весьма сомнительного вида, да к тому же еще и пьяным. И не пожалел.
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У меня слово "бюстгальтер" тоже вызывает неоднозначные ассоциации.
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НУ И?!...
IMHO, КиберПолиция уже должна проводить обыски и изучения серверов|логов у M.E.Doc и Wnet!
Ведь это на них падает подозрение или хотя-бы первый путь распространения...

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Мацкали украли идею WannaCry и переделали под Украину, падлы эдакие.
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... все информационные ресурсы, которые подключились к защищенному контуру, а именно были подключены к защищенному узлу доступа в интернет ГССЗЗИ не пострадали во время атакиИсточник: https://censor.net.ua/n445913

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29.06.17 15:26...Портал Кабмина снова недоступен: "Хакерская атака номер два. Снова все выключено"...

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так как там портал кабмина ?
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як тепер податкові контролювати і звіти здавати, якщо сертифікати Держспецзв'язку в них немає? Я розумію, що швидко вони не отримуються. Засада
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Яку лобіювала податкова за Овоча. Тому я й обрав Мастер Кей, яку вони паплюжили, як тільки могли. Ці атаки рашкою дуже здавна планувалися.
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Одним из механизмов распространения опасного компьютерного вируса была система обновления программного обеспечения бухгалтерской отчетности, - Турчинов - Цензор.НЕТ 677

Контрольными пакетами Киевстар и Лайф владеют российские предприниматели Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичёв. МТС и Vodafone - олигарх Владимир Евтушенко, компания ОАО АФК «Система»
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"В то же время, - добавил он, - активно использовались системы "серого интернета", в частности возможности VPN, ТОR и др, которые активно рекламируются на российских социальных ресурсах, доступ к которым был запрещен решением СНБО"
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Турч в своем репертуаре, делает вид, что они способны в этой области что-то сделать. Легли многие системы, даже гос. сайты. Так кто же не выполнял поручения снбо? Кто же настолько недисциплинировалн, как заявил Сашко.
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Список сайтов, подвергшихся кибератаке (обновляется)

Цензор.НЕТ публикует список сайтов, которые подверглись атаке вируса Petya.А.

Госструктуры
Кабинет министров Украины
Министерство внутренних дел
Министерство культуры
Министерство финансов
Нацполиция (и региональные сайты)
Киберполиция
КГГА
Львовский городской совет
Минэнерго
Нацбанк.....................................................
.....................................................
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Не,ну а если каждый дупутатик скинется ну хоя бы по миллиону (гривень),а лучше,конечно,ну это мечта,что по миллиону долларов,да и создали бы свою собственнуюю оперативную систему."Эх,мечты,мечты,где ваша сладость"...(с).
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это была бы крайняя ОС в моём списке, хай лучше стену достроят
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В этой атаке есть и позитив, она могла быть намного сильнее, а у нас как известно, пока гром не грянет..., теперь начинают шевелиться, что-то предпринимают для защиты.
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Характерная черта советских и пост-советских чиновников, это разсуждать на темы в которых они нихрена не компетентны.
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Сволочи эти бухгалтера...расстрелять....всех
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОдним из механизмов распространения опасного компьютерного вируса была система обновления программного обеспечения бухгалтерской отчетности, - Турчинов
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