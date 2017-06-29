Одним из механизмов распространения опасного компьютерного вируса была система обновления программного обеспечения бухгалтерской отчетности, - Турчинов

rock-n-roll
, 133133
, Igor L
, Penaj WOT
, kostjaua5
, Василий Vasil
, Ali Hasan
, Александр Славный aed44137
, vad
, tamerlan
, Alexandr Shmirev
, LUSi
, Ричард Третий
, Dnipro 75ed19bb
, Намкрыш Намкрыш
, Константин 1041a131
, Саша Крест
, Лесли
, Paul Petrovach
, Serge Severn
, Том Джонс
, Малець Тарас
, tvellen-van
, пачую кожнава
, Сергей Исаев 40904e12
, Cтарий Кінь
, Ming Uing b56f719d
, Fjall_Raven
, Герда Андерсен
, Байгали
, Ніна Татарченко
, Alexandr Slavich
, Костянтин Болтівець
, жорик охара
, Савва Никифорович 5725ddad
, Русскоязычный Бандеровец 905c405d
, Бздынечка
, Старый пионэр
, не скажу
, литвин
, Дед b34f2642
, Вася Городской
, Алена Колосова c48ee935
, Шрек Баблокат
, Ортодром
, SergeyPatalogoanatom
, Иван Петрович Сидоров
, Алекс Веселко
, Nina Melnikova 86656573
, Dnepr forever
, Juli Schubs
, RS Detector
, Wevelsburg
, Vladimir Shcherbak
, armamagedoniks
, курвиметр
, Юрий Булкин
, Геннадий Соколенко
, Віктор Багряний 6d106e85
, Евлампий Морамойкин
, botoks
, Привет
, war3
, Аль Капучіно
, alexandr shamov
, Лилия Стацкая
, Vanya Vankendorf
, Val Perry
, Ruslan Tkachenko
, Люцифер
, Hulio
, Phels Phels
, Антонина Бернат
, Yuriy Yurieff
, 5 копійок
, Irada
, Спадарыня Марыся
, Sash Fart b42abe58
, gassab
, Anatoly Filatov
, Гнат Коваль
, Герхард
, Стрелок
, dandelion wine
, Берегиня
, Der Einsamer Krieger
, Геннадій Бикодір adb80589
, бостууга
, Michael Chumakov
, Alexander Kravchenko
, Леонид Самуэльевич
, Unleashed
, Valeriia Strelchuk
, Смачний Кабанець
, Топ Ган
, V T 2fd9d4b9
, Прохожый
, Sergey Panasenko
, stonegod
, Gaston Grey
, Петр Демченко b36b996a
, Visitor Guest
, avengers
, Дядько
, Пирожок
, NonCFist
, SerjUA
, Павел Геращенко
, Антип61
, Avto Parulava
, Росися Вперде 6168386f
, антонина принц
, Олег Хардин
, Оолександр Білець
, timurovec
, Глеб Егорович Жеглов d16baf6c
, Vipe Man
, Vasya Batareykin
, МГМ
, Эльвира Драу
, les1982
, Володимир Євтєєв
Ali Hasan, Penaj WOT, Том Джонс, Саша Крест, Igor L, 133133, kostjaua5, Cтарий Кінь, Paul Petrovach, Александр Славный aed44137, Бздынечка, tvellen-van, Малець Тарас, vad, не скажу, Ортодром, armamagedoniks, Ming Uing b56f719d, Dnepr forever, Віктор Багряний 6d106e85, LUSi, alexandr shamov, Костянтин Болтівець, Лилия Стацкая, Hulio, Вася Городской, Irada, Juli Schubs, Аль Капучіно, Намкрыш Намкрыш, пачую кожнава, SergeyPatalogoanatom, жорик охара, war3, Герхард, Fjall_Raven, Спадарыня Марыся, Леонид Самуэльевич, литвин, Vanya Vankendorf, Alexander Kravchenko, Der Einsamer Krieger, Стрелок, Герда Андерсен, Байгали, Смачний Кабанець, stonegod, Nina Melnikova 86656573, Anatoly Filatov, Глеб Егорович Жеглов d16baf6c, Michael Chumakov
Всего на сайте: 173 писателя
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А то что смогут потом ВЕСЬ спектр того что делает 1 с разработать в Украине в новых программах - это даже не обсуждается
Ответить
Ответить
НО придет ДЕНЬ и Украина будет пользоваться ТОЛЬКО СВОИМИ ПРОГРАММНЫМИ продуктами - не только в бухгалтерии а ВО ВСЕХ СФЕРАХ
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Про апдейты и поддежку Microsoft там даже речи быть не может.
Ответить
Ответить
Хто не робить висновків той сам винен
Ответить
В тебе, мабуть, все вдома рідне українське?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
НО скоро пенсия на горизонте ))) а английский бы пригодился ) 100 процентов
Ответить
Ответить
Ответить
Як човен назвеш, так він і попливе.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
IMHO, КиберПолиция уже должна проводить обыски и изучения серверов|логов у M.E.Doc и Wnet!
Ведь это на них падает подозрение или хотя-бы первый путь распространения...
Ответить
Ответить
========================================================================
29.06.17 15:26...Портал Кабмина снова недоступен: "Хакерская атака номер два. Снова все выключено"...
========================================================================
так как там портал кабмина ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Контрольными пакетами Киевстар и Лайф владеют российские предприниматели Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичёв. МТС и Vodafone - олигарх Владимир Евтушенко, компания ОАО АФК «Система»
Ответить
Ответить
Ответить
https://censor.net.ua/news/445913/odnim_iz_mehanizmov_rasprostraneniya_opasnogo_kompyuternogo_virusa_byla_sistema_obnovleniya_programmnogo
Ответить
Цензор.НЕТ публикует список сайтов, которые подверглись атаке вируса Petya.А.
Госструктуры
Кабинет министров Украины
Министерство внутренних дел
Министерство культуры
Министерство финансов
Нацполиция (и региональные сайты)
Киберполиция
КГГА
Львовский городской совет
Минэнерго
Нацбанк.....................................................
.....................................................
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить