Луценко внес представление в Раду на арест Михаила Добкина. ДОКУМЕНТ

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Всего на сайте: 173 писателя
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(А ЩЭ ВИН УКРАВ ТРЫ РУБЛЯ, ЯКИ ВЫКЫНУВ В УРНУ ГЕПА....
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ШОБ НЕ ШОККИРУВАТЬ НАРОД. БО ВОНЫ ДО СТИЛЬКОХ И РАХУВАТЬ НЭ ВМИЮТЬ!
А ЯКШО ЗИЙДУТЬ З ГЛУЗДУ? ТА "ВСТУПЛЯТЬ" ЗНОВ КУДЫ?
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Бо знає, що з усіх ригів, ворюг, бандюганів закликавших "расісія ввіді вайска!" він один останній на волі залишився, усі інші вже третій рік сидять. Оточила Добкіна реформована поліція і реформована прокуратура і немає у нього жодної надії хоч якось вислизнути з їх рук. Бо за спиною у реформованих прокурватури і мусорів сам Пєтья стоїть - дивиться, щоб не продались вони Добкіну, не відпустили його за мзду малу...
І Пєтья гарант, що не відпустять, бо він то обіцяв ще на Майдані - "бандитам тюрми!", а його слово купецьке, тверде.
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на Майдане орал "нужно поменять систему"
да кого он там посадит!
разве что бабушку какую нибудь за торговлю в нестановленном месте
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С самого начала, Миша! Нету жизни!
:D
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то есть он должен самолично явиться в твой клоповник, где ты на кухне в труселях боярышник глушишь, заедая щами?
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потому что не успевают рассматривать представления на снятие неприкосновенности..
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нет, чтоб противозаконно взять и застрелить из маузера!
кстати, а почему лично ты противозаконно не застрелил этого урода?
ссыкотно противозаконно?
а зачем тогда югику предлагаешь?
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Только конкретно? Или в зрадоботов нет решения, и только критика?
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